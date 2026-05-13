Доц. Вълчева: Ще разширим ролята на правосъдния министър

13 Май, 2026 22:05 1 485 23

Ние трябва да изчистим индулгенцията - беззаконието, което ние виждаме от много години насам"

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски остават без охрана.

"Това не е политически акт и не е политически реванш, както всички го определят. Това е работа на изпълнителната власт, която трябваше да бъде свършена много по-рано. Бяхме хулени и обиждани от опозицията от една седмица, че ние не искаме да създадем тази временна комисия, която е свързана с охраната на Пеевски и Борисов. Именно тези временни комисии затлачват работата на Народното събрание и няма никакъв смисъл да се създават такива, които да решават тези въпрос. Това е въпрос на изпълнителната власт и тя днес взе своето решение", каза депутатът доц. Александра Вълчева от "Прогресивна България" в студиото на "Денят ON AIR".

Тя поясни, че решението е взето след направена оценка на риска от комисията към НСО. А междувременно правителството смени всички областни управители.

"Има 28 нови областни управители и това е практика на всеки един Министерски съвет, който започва своята работа. МС носи цялата политическа и административна отговорност, именно заради това се взе това решение във връзка със смяната на областните управители", обясни доц. Вълчева в ефира на Bulgaria ON AIR.

"В понеделник народните представители от "Прогресивна България" внесохме проект за изменение и допълнение за Закона за съдебната власт. Той е първата стъпка и реалната истинска промяна, която всички български граждани очакват от нас, като най-силна политическа партия. Те очакват от нас ние да направим тази реформа - реформа, която е крайно необходима, за да върнем справедливостта и доверието на българските граждани в съдебната власт. Ние трябва да изчистим индулгенцията - беззаконието, което ние виждаме от много години насам", подчерта народният представител.

Тя бе категорична, че зависимостите ще бъдат изчистени.

"На първо място ние ще поставим мораториум във връзка с правомощията на ВСС. Също така предложихме Пленумът на ВСС да може да предлага временно и.ф. председател на ВАС и временно и.ф. главен прокурор. До избора на председател на ВАС също ще се правят изключително много проверки относно командироването, ще се разширят правомощията на министъра на правосъдието, той ще може да атакува актове на ВСС. Много важна стъпка е свързана с това, че всички тези, които са заемали високите постове - председател на ВАС, председател на ВСС и главен прокурор, те няма да могат да бъдат определяни и да бъдат предлагани за ВСС", добави доц. Александра Вълчева.

"Ако има нещо работещо, предложено от опозицията, и се припокрива с нашите политики и принципи - ние бихме го подкрепили. Също така ще бъде сформирана работна комисия. Номинациите за ВСС по Конституция се правят от Народното събрание. Това, което опозицията искаше от нас и предложи, е академичната общност да предлага членове на ВСС, и то само колегите от Юридическия факултет на Софийския университет. С това не мога да се съглася, тъй като самата аз съм юрист и преподавател в друг български университет и считам, че това представлява дискриминация спрямо всички юридически факултети на територията на Република България", коментира още тя.

Гостът е на мнение, че този въпрос трябва да бъде обсъден.

"Нов ВСС може да се очаква в края на юли месец. Сега предстои второ четене във връзка със закона, има едномесечен срок, трябва да се обнародва в Държавен вестник. За нов главен прокурор оптимистичният вариант е септември месец, като това се случи при пълна и прозрачна, независима прокуратура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредна колизия с Конституцията

    15 1 Отговор
    Изпълнителната власт ще може да блокира работата на независимия от изпълнителната власт ВСС, чрез бъдещите права на министъра на правосъдието, който ще може да атакува актове на ВСС.

    Коментиран от #15

    22:11 13.05.2026

  • 2 безпартиен

    10 1 Отговор
    Не може да ги оставите без охрана!Ако ги оставите, решетките трябва да са много здрави!

    22:14 13.05.2026

  • 3 Хмм

    7 7 Отговор
    аз също смятам, че членовете на ВСС трябва да са от СУ, останалите университети така запазват студенти, не може в технически университет да получиш подготовка като в СУ, те дори нямат необходимите преподаватели

    22:16 13.05.2026

  • 4 има и юристи които не са от герб

    7 0 Отговор
    Правилно дискриминация е. Също така е дискриминация и чл.300 ал.2 от Закона за съдебната власт ,който обрече стотици завършили право и взели си държавните изпити никога да не могат да практикуват професията за която са учили и това им образование отива на ятъра.Много се отчаяха и напуснаха България. Лишиха ги от право да упражняват професията си с мракобесниото изискване до" три пъти".,със сгрешени тестове ,сбъркани отговори и въпроси ,никакъв на практика стаж и подготовка и корумпирана престъпна власт превърнала тази дискириминационна норма в доходен бизнес за лица свързани с модела на бандитите.

    22:22 13.05.2026

  • 5 Хмм

    9 3 Отговор
    ясно, образованието ѝ е като на пеевски

    Коментиран от #10

    22:27 13.05.2026

  • 6 Ваах...

    6 2 Отговор
    Това и за мване не става !!! Но равносметката е, че ако някой ден реша да опраша всички доценти и професори в България, ще трябва да живея десет хиляди години!!! Но и тогава тази ще я пропусна!!!

    22:30 13.05.2026

  • 7 Въпрос

    5 0 Отговор
    Докога ще играете филми и стига с тез роли ,кога ще има ред и законност не роли баста?????

    22:35 13.05.2026

  • 8 Факт

    6 0 Отговор
    Аайде пак роли филми и мафиозки номерца

    22:36 13.05.2026

  • 9 Само че

    3 5 Отговор
    Пеевски се е отказал от охраната миналата година.

    22:46 13.05.2026

  • 10 Само че

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Пеевски е дипломиран юрист

    22:47 13.05.2026

  • 11 Бат Венце Сикаджията

    15 0 Отговор
    Тази и тя доцент. Само доценти, професори, експерти и генерали в таз държаа ей!

    Коментиран от #21

    23:05 13.05.2026

  • 12 Госあ

    8 0 Отговор
    Тая е калинка.

    23:05 13.05.2026

  • 13 оня с коня

    8 4 Отговор
    Твърдението на депутатката че свалянето на Охраната на ББ и Пеевски не е полит. Акт е Наивно,защото на Практика двамата лидери на партии са сред няколкото Най-Богати Хора в Държавата и могат да си позволят цяла Армия Охранители- далеч по-Ефикасни ,Надеждни и Лоялни от НСО.Затова и свалянето на Държавната им охрана е единствено за Демонстрация на Власт,която притежават...засега.

    23:10 13.05.2026

  • 14 Опа

    7 3 Отговор
    Тази е калинка на зеления чорап. Повече правомощия на правосъдния министър означава, че зеленият чорап ще се меси в правосъдната система.

    23:11 13.05.2026

  • 15 Бай Тошо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Поредна колизия с Конституцията":

    Бай Румен налага диктатура. При него няма хора със собствено мнение. Даже за шеф на ДАНС назначи личния си бодигард.

    Коментиран от #20

    23:13 13.05.2026

  • 16 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Много йористи се навъдиха и всеки захапал по няколко кокала и гложди ли, гложди.
    А уж има разделение на властите,ама срещу тоталитарния либерализъм не може да гъкнеш.

    23:15 13.05.2026

  • 17 България е ад

    1 0 Отговор
    Пернишка Прокуратура поръчва изтезания и убийства,използва графа "други" и Закон за Здравето!

    23:21 13.05.2026

  • 18 Доц.Нищова

    7 0 Отговор
    Баналности.

    23:31 13.05.2026

  • 19 Жалка работа

    7 0 Отговор
    Зеленочорапната патица едва ли разбира какви глупости се готвят да направят.Дано след време следващите управляващи се възползват максимално от простотията на сегашните нови политически недоразумения събирани от кол и въже!

    23:38 13.05.2026

  • 20 проф.д-р Калинков-ректор на Трънския у-т

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Тошо":

    У нас се управлява открай време със сиви, но послушни и безлични хорица.

    23:42 13.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Заглавието има смисъл ако

    5 1 Отговор
    За министър на правосъдието беше назначен Демерджиев вместо на вътрешното , където трябваше да остане досегашния Дечев но под контрола лично на премиера.

    06:29 14.05.2026

  • 23 смок

    3 0 Отговор
    Ще разрушим волята на кривосъдния министър.

    06:43 14.05.2026

