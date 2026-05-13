Костадинов: НСО трябва да охранява само трима души в държавата

НСО свали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Новината идва в ден, в който започна и ударна смяна на областни управители.
"Смяната на областните управители беше логична. Винаги новото правителство прави това и то се случва в рамките на дни, след като бъде назначено или избрано", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".
По отношение на отпадането на охраната, той посочи, че това също е очаквано.
"Очевидно е, че отразиха като грешка това, че не се създаде комисия, но не за охраните, а въобще такава, която да разследва дейността на Пеевски. И едното, и другото са съвсем логични закономерни действия на сегашното правителство", посочи той пред Bulgaria ON AIR.
Той изтъкна принципното становище на партията, че НСО трябва да охранява само и единствено президента, министър-председателя и председателя на НС.
"Всички останали, ако се чувстват застрашени, има МВР, процедура, по която могат да се обърнат. НСО трябва да се занимава само с тези три институции. Внесохме законодателни промени в парламента. "Демократична България" не са фактор. Въпросът е какво ще кажат от управляващата партия "Прогресивна България". Там, нито един от депутатите, дори да има собствено мнение, няма да си го изкаже, защото ще го е страх", смята Костадинов.
Цените не са се увеличили, защото КЗК или КЗП не си вършат работата, а заради това, че влязохме в Еврозоната, заяви той.
"Влязохме незаконно и насилствено. Ако искаш да излекуваш болест, лекуваш причината. Единственият начин да се справим, е да върнем българския лев. В пазарна икономика има пазарни цени и те са определени от пазара. Всичко скочи в страната - цените на тока, на водата, на горивата. Ние влязохме в друга, чужда финансова система, в която беше съвсем логично цените да скочат", подчерта лидерът на "Възраждане".
По думите му, ако "приемем, че няма да върнем българския лев, тогава поне можем да махнем ДДС-то за храните, изтъкна Костадинов.
"Ако така продължи да функционира нашата икономика, унищожаването на българското производство на храни ще продължи. От началото на годината повтарям, че цената на хляба скочи в България, цените на млечните продукти. Всички хранителни стоки скочиха заради много причини. Основната е, че България влезе в Еврозоната. Затова предложихме няколко мерки. Първо - премахване на еврото и връщане на лева. Българският народ иска да бъде унищожаван с еврото. Предложихме премахване на санкциите срещу Русия. Предложихме да се махнат въглеродните емисии, които плащаме", напомни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Наблюдател
Единствената българска партия която защитава българския интерес!
21:37 13.05.2026
4 ДрайвингПлежър
5 Кръгъл като топка
--- Само тогава, когато Възраждане дойде на власт.
Всички други в едно гърне........
6 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Истинско обещание 🇮🇷
12 Нехис
Някой да попита Копейкин кой ще спре левът да излети в небето и да станем пак милионери, като няма валутен борд вече, който да го пази?
Обича и гласува за тези, които го работят без Нивея.
Този който милее за тях и им сочи праеилния път го плюят.
Някои биха казали гадно племе, но аз казвам: До ренесансово развитие. Не съм сигурен, че ако още 2 милиона изчезнат, останалите ще поумнеят.
21:51 13.05.2026
16 Хмм
21:55 13.05.2026
22:00 13.05.2026
19 Виждащ
До коментар #2 от "Наблюдател":Какво цели Възраждане :
✅ Премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата;
✅ Премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока;
✅ Връщане на българския лев, за да се намали инфлацията.
😒 За съжаление Радев няма да предприеме нито една от тези три мерки.
📢‼ Това поиска българският народ, за това гласува, това получи. Ние предупреждавахме, предлагахме алтернатива, но не бяхме чути и разбрани.
20 Хмм
22:05 13.05.2026
22 Хмм
До коментар #19 от "Виждащ":ако костадинов искаше да запази българския лев щеше да протестира в Банкя, но как ще развали рахатлъка на началника, освен това протестите против еврото бяха на Недялко Недялков, не на Костадинов
23 Най интелигентния лидер на България
25 Възраждане протестираха още пролетта.
До коментар #22 от "Хмм":Имаше арестувани хора от протеста им вкл. сина на техен депутат. Знаете ли че този човек депутат на Възраждане след няколко месеца почина. Хората не подкрепиха Възраждане. Искаха си еврото и Коцето това го призна. Сега техните избиратели отидоха при Радев но на следващите избори ще се върнат
26 Госあ
Схемата на колонизаторите е да отпускат средства за субсидиране в т.нар. кризисни моменти и те да отиват при швабите и след това у франсетата. Освен тези средства, директно вземани безвъзмездно от ЕС, отново при кризисни мерки, ЕК разрешава вътрешни субсидии т.е. всяка държава да си субсидира производството - тогава богатите веднага вадят една камара кинти и вкарват, като после си ги връщат, като правят дъмпинг и тотално унищожават всякаква индустрия при такива като нас. Ние гледаме и няма как да извадим кинти ! Продават ни второ качество, освен това - най големите си боклуци, по скъпо, отколкото качествената продукция у тях. Затова казвам, че ако швабата е слаба, ще бъде по добре за нас ! И е напълно рационално да се радваме, когато Китай удрят швабата
22:18 13.05.2026
33 Костадин Костадинов
Но Пеевски и Радев не го отчитат.
Костадинов е невероятен оратор факт. Той е от малкото ценни за България личности особено от опозицията.
37 Отстрани
Техният Киро-тъпото ползваше охрана от НСО и даже уби човек, но всичко се потули.
Други са съществените въпроси , а не някакви охрани и Костадинов е напълно прав!
Ако разберете колко пари България плаща всяка година на семействата на украинските нацисти по българските курорти лошо ще ви стане. Ако разберете колко България надплаща за реален руски газ и нефт, боядисан като някакъв друг ще сте бесни. А ако разберете колко наши пари в милиарди прибраха еврофашистите на Урсула от падането на валутния ни борд , за да ги дадат на украинските нацисти може и революция да вдигнете.
Но едва ли, вие сте мързеливи и си заслужихте това състояние и сами се лишихте от парите си.
22:38 13.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ганчо
До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":си е селянин но с голям мерцедес...
41 Госあ
До коментар #33 от "Костадин Костадинов":Говори бързо, а не толкова компетентно. Действително, казва и точни неща, но говори и много глупости и популизъм и се върти като фурнаджийска лопата. За едно е прав - българския парламент е с отпаднала необходимост. Всичко се решава в ЕК !
42 Е как не
До коментар #2 от "Наблюдател":Бяха антиваксъри - а всичките депутати ваксинирани, бяха против еврото - а спестяванията им в евро, против ЕС - а съпругите им получават пари по проекти финансирани от ЕС. Обаче шаранчетата им вярват на лъжите.
43 говори бързо
До коментар #41 от "Госあ":небивалици хаотично и отвреме навреме уцелва нещо смислено разбира се случайно и без никакво покритие освен някое и друго палатче на морето за сметка на тиквите които гласуват за него!
44 терикат
До коментар #40 от "ганчо":карам си bmwто и ми дреме на шнуря!
48 Изплезен ,
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Колко си смехотворен ,,, 🤭
22:49 13.05.2026
51 кой бе
До коментар #50 от "Дори медиите като видяха накъде":копейкин ли?
22:53 13.05.2026
53 тия
До коментар #52 от "оня с коня":още ли не са в затвора бе??
22:54 13.05.2026
55 Нека да пиша
До коментар #23 от "Най интелигентния лидер на България":И,крадец ,във Костантиново си направи палат ,сега и в Тюленово ,захвърли панелката в кайсиева градина . Историк спорно ,провист -също спорно ,нищо че има диплома ..
56 костя копейкин
До коментар #55 от "Нека да пиша":е ГХЕЙ!!!
23:02 13.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Нехис
ан и против България?
60 Нехис
До коментар #33 от "Костадин Костадинов":Всъщност, преди 2-3 години експерти анализираха речите на Копейкин и установиха, че казва най-много лъжи от всички политици!
61 Костя дъ Простя
Кога ще напълни Басейна
В Тюленово?
Времето вече е Топло
И МУРГАВИЯ МАКСУДЕЦ
Спокойно
Може да си Надене
ПЕМБЯНИТЕ ШОРТИ.
62 Хахахахаха
До коментар #5 от "Кръгъл като топка":Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?
Купейките сте много Проззти
Парчета.
63 Време е
До коментар #2 от "Наблюдател":Чемодан Вокзал
Болато.
Рашън МФ
65 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.