Костадинов: НСО трябва да охранява само трима души в държавата

13 Май, 2026 21:36 3 095 71

"Смяната на областните управители беше логична. Винаги новото правителство прави това и то се случва в рамките на дни, след като бъде назначено или избрано

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НСО свали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Новината идва в ден, в който започна и ударна смяна на областни управители.

"Смяната на областните управители беше логична. Винаги новото правителство прави това и то се случва в рамките на дни, след като бъде назначено или избрано", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".

По отношение на отпадането на охраната, той посочи, че това също е очаквано.

"Очевидно е, че отразиха като грешка това, че не се създаде комисия, но не за охраните, а въобще такава, която да разследва дейността на Пеевски. И едното, и другото са съвсем логични закономерни действия на сегашното правителство", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Той изтъкна принципното становище на партията, че НСО трябва да охранява само и единствено президента, министър-председателя и председателя на НС.

"Всички останали, ако се чувстват застрашени, има МВР, процедура, по която могат да се обърнат. НСО трябва да се занимава само с тези три институции. Внесохме законодателни промени в парламента. "Демократична България" не са фактор. Въпросът е какво ще кажат от управляващата партия "Прогресивна България". Там, нито един от депутатите, дори да има собствено мнение, няма да си го изкаже, защото ще го е страх", смята Костадинов.

Цените не са се увеличили, защото КЗК или КЗП не си вършат работата, а заради това, че влязохме в Еврозоната, заяви той.

"Влязохме незаконно и насилствено. Ако искаш да излекуваш болест, лекуваш причината. Единственият начин да се справим, е да върнем българския лев. В пазарна икономика има пазарни цени и те са определени от пазара. Всичко скочи в страната - цените на тока, на водата, на горивата. Ние влязохме в друга, чужда финансова система, в която беше съвсем логично цените да скочат", подчерта лидерът на "Възраждане".

По думите му, ако "приемем, че няма да върнем българския лев, тогава поне можем да махнем ДДС-то за храните, изтъкна Костадинов.

"Ако така продължи да функционира нашата икономика, унищожаването на българското производство на храни ще продължи. От началото на годината повтарям, че цената на хляба скочи в България, цените на млечните продукти. Всички хранителни стоки скочиха заради много причини. Основната е, че България влезе в Еврозоната. Затова предложихме няколко мерки. Първо - премахване на еврото и връщане на лева. Българският народ иска да бъде унищожаван с еврото. Предложихме премахване на санкциите срещу Русия. Предложихме да се махнат въглеродните емисии, които плащаме", напомни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Феникс

    34 4 Отговор
    Естествено, а мамуните се радват че са свалили охраната на две желета, всички трябва да се без охрана!

    21:37 13.05.2026

  • 2 Наблюдател

    30 35 Отговор
    Време е за Възраждане!
    Единствената българска партия която защитава българския интерес!

    Коментиран от #6, #19, #42, #63

    21:37 13.05.2026

  • 3 НСО трябва

    11 22 Отговор
    да охранява боко, шиши и копейкин...

    21:38 13.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    29 0 Отговор
    Що? Те не се ли радват на народната любов, че да ги пазим?

    Коментиран от #48

    21:39 13.05.2026

  • 5 Кръгъл като топка

    30 10 Отговор
    Кога ще влязат в затвора Дебелян Блеевски, Тиквун Магистралов, Кирллив Парапетко и съмишлениците им?
    --- Само тогава, когато Възраждане дойде на власт.

    Всички други в едно гърне........

    Коментиран от #62

    21:41 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    19 23 Отговор
    Този популист е безгласна дума,патерица на ГЕРБ.

    21:41 13.05.2026

  • 8 Коцето и другите спестовници

    9 3 Отговор
    НСО не трябва да охранява държавни мъже, а който не се съобразява с желанията на заплашващите го , сам си е крив (като Трактора)

    21:42 13.05.2026

  • 9 Истинско обещание 🇮🇷

    23 7 Отговор
    ГОСПОДИН КОПЕЙКИН ,,НСО НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ОХРАНЯВА....НА ЗАПАД ПОЛИТИЦИТЕ И МИНИСТРИТЕ ХОДЯТ С ВЕЛОСИПЕД НА РАБОТА А ДРУГИ С ТРАМВАЙ И МЕТРО....АЙДЕ СТИГА С ТОЯ БАЛКАНСКИ СИНДРОМ НА ВИЖТЕ ЛИ МЕ КОЙ СЪМ АЗ ....СЪДИИТЕ ИМАТ СЪДЕБНА ОХРАНА И ТОВА Е

    Коментиран от #40

    21:45 13.05.2026

  • 10 Димо

    17 9 Отговор
    Ако ми гарантираш, че ако върнем лева ше върнем и цените още утре съм на паветата! Ма нещо не ми се верва, че тва е възможно щото лева отдавна е пробит.

    21:46 13.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 19 Отговор
    изкл. противна копейка!

    21:47 13.05.2026

  • 12 Нехис

    15 6 Отговор
    излекуваш болест, лекуваш причината. Единственият начин да се справим, е да върнем българския лев


    Някой да попита Копейкин кой ще спре левът да излети в небето и да станем пак милионери, като няма валутен борд вече, който да го пази?

    21:50 13.05.2026

  • 13 Ma наф

    14 10 Отговор
    Българина е странен чевек.
    Обича и гласува за тези, които го работят без Нивея.
    Този който милее за тях и им сочи праеилния път го плюят.
    Някои биха казали гадно племе, но аз казвам: До ренесансово развитие. Не съм сигурен, че ако още 2 милиона изчезнат, останалите ще поумнеят.

    21:51 13.05.2026

  • 14 Госあ

    8 13 Отговор
    На копейкин малко не му достига, но съществено ! На едно правилно нещо, казва пет глупости. Нема как да стане, бате. Кривак е, със съмнителен морал. Изобщо, вапца върху източната алтернатива.

    21:53 13.05.2026

  • 15 Окооо

    18 9 Отговор
    Хора, нека не забравяме, че в предишния парламент, Възраждане спасиха многомилионната държавна охрана на Пеевски и Борисов.... С разни игрички с кворум или недостиг на време, дефакто те направиха така, че да си остане охраната... И уж не били скрита патерица на ГЕРБ- ДПС...

    21:54 13.05.2026

  • 16 Хмм

    13 7 Отговор
    защо тогава гласува против свалянето на охраната на Пеевски и Борисов, при това на два пъти, защото имаше прегласуване, и вторият път отново - 30 гласа против свалянето о=храната на пеевски и борисов, а Борисов специално му благодари, че Възраждане гласуват с ГЕРБ, но не можел да го вземе в управлението, защото от Брюксел не давали, поне да не се обажда, че става смешен, това трябва да се напомня винаги - предния път охраната на Пеевски и Борисов не беше свалена, защото Костадинов гласува против!

    21:55 13.05.2026

  • 17 Гост

    5 4 Отговор
    Браво на Румбата, така се управлява партия със страх. Страх лозе пази. Иначе всичко почва да прави чори папи и е на до къде се стига

    21:57 13.05.2026

  • 18 Боруна Лом

    5 6 Отговор
    НСО ДА СЕ ЗАКРИЕ!НЕМЕДЛЕНО

    22:00 13.05.2026

  • 19 Виждащ

    14 11 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Какво цели Възраждане :

    ✅ Премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата;
    ✅ Премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока;
    ✅ Връщане на българския лев, за да се намали инфлацията.

    😒 За съжаление Радев няма да предприеме нито една от тези три мерки.
    🇧🇬 Възраждане обаче вече предложи съответните законодателни мерки, но е излишно да казвам, че радевистите няма да ги подкрепят. Всяка една от тях противоречи на колониалното статукво в страната, а Радев е най-големият му крепител, така че се пригответе за продължаваща инфлация и скокообразен ценови ръст.
    📢‼ Това поиска българският народ, за това гласува, това получи. Ние предупреждавахме, предлагахме алтернатива, но не бяхме чути и разбрани.

    Коментиран от #22

    22:04 13.05.2026

  • 20 Хмм

    6 4 Отговор
    никаква грешка не са отчели за комисиите ви, вие ги правите защото получавате допълнително пари за участие в комисии, щяхте да заседавате, да се изказвате до безкрайност, а Радев веднага след клетвата свали шефа на ДАНС, а днес охраната на пеевски и борисов, а вие гласувахте в парламента против, надявахте се, че Борисов ще ви крепи до пенсия на депутатска заплата само като подвиквате от място и не вършите абсолютно нищо, срещу петков действахте, но срещу борисов не, а и тази страст към имоти

    22:05 13.05.2026

  • 21 Малко глупости говори

    9 5 Отговор
    И Аз не бях за еврото, но дори и да върнем лева, няма да паднат цените на таксите. За съжаление, няма връщане назад. Производителите увеличиха цените по две , но заплатите на служителите им , са същите.

    22:05 13.05.2026

  • 22 Хмм

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Виждащ":

    ако костадинов искаше да запази българския лев щеше да протестира в Банкя, но как ще развали рахатлъка на началника, освен това протестите против еврото бяха на Недялко Недялков, не на Костадинов

    Коментиран от #25

    22:08 13.05.2026

  • 23 Най интелигентния лидер на България

    14 6 Отговор
    Гладко говори. Ясна мисъл. Остър ум. Исторически и юредическия много подготвен. Доктор по етногрфия към БАН историк правист патриот лидер на Възраждане. Ерудирана личност.

    Коментиран от #55

    22:12 13.05.2026

  • 24 Костя ,

    1 8 Отговор
    Бегай бе - Петолъч ....

    22:16 13.05.2026

  • 25 Възраждане протестираха още пролетта.

    17 5 Отговор

    До коментар #22 от "Хмм":

    Имаше арестувани хора от протеста им вкл. сина на техен депутат. Знаете ли че този човек депутат на Възраждане след няколко месеца почина. Хората не подкрепиха Възраждане. Искаха си еврото и Коцето това го призна. Сега техните избиратели отидоха при Радев но на следващите избори ще се върнат

    Коментиран от #71

    22:17 13.05.2026

  • 26 Госあ

    11 1 Отговор
    Иначе: Париж и Берлин получават почти 80% от всички безвъзмездни средства от ЕС. Последните данни, публикувани от Европейската комисия, потвърдиха това. През март 2022 г. Брюксел измени правилата за предоставяне на държавна помощ на страните от ЕС, за да се справят с икономическите последици от конфликта в Украйна. В резултат на това Германия и Франция получиха 77% от всички одобрени програми. Германия и Франция произвеждат 42% от общия БВП на ЕС. В същото време през 2022 г. те са получили почти 80% от всички отпуснати помощи.
    Схемата на колонизаторите е да отпускат средства за субсидиране в т.нар. кризисни моменти и те да отиват при швабите и след това у франсетата. Освен тези средства, директно вземани безвъзмездно от ЕС, отново при кризисни мерки, ЕК разрешава вътрешни субсидии т.е. всяка държава да си субсидира производството - тогава богатите веднага вадят една камара кинти и вкарват, като после си ги връщат, като правят дъмпинг и тотално унищожават всякаква индустрия при такива като нас. Ние гледаме и няма как да извадим кинти ! Продават ни второ качество, освен това - най големите си боклуци, по скъпо, отколкото качествената продукция у тях. Затова казвам, че ако швабата е слаба, ще бъде по добре за нас ! И е напълно рационално да се радваме, когато Китай удрят швабата

    22:18 13.05.2026

  • 27 ясно виждащ

    12 2 Отговор
    Много е странно , защото за толкова години , никой не можа да свали охраната .Винаги се предлагаха някакви комисии , винаги се обясняваше колко трудно може да стане това , винаги затъвахме в едни дебати , реплики , дуплики.Видяхте как стана всичко за един ден и никой не каза и една думичка .

    22:22 13.05.2026

  • 28 Професор

    3 4 Отговор
    НСО трябва да охранява Бойко Борисов, Делян Пеевски и Ахмед Доган. Това са големи родолюбци и патриоти. Особено Генерал Борисов е голям защитник на българщината.

    22:27 13.05.2026

  • 29 Госあ

    9 1 Отговор
    А най гнусния пиниз е, че националните предатели унищожиха българското земеделие точно преди да ни приемат в ЕС и получихме най ниските квоти ! Които тотално ни занулиха ! Това бяха сините скакалци, които вместо да обикалят студията, трябваше да бъдат избесени ! Точно същия пиниз, както и с еврозоната ! За това Костадинов е прав - за предоговарянето ! Аз лично съм за излизане ! Но трябва някой да ни вземе под крилото си и да плати таксата.

    22:29 13.05.2026

  • 30 здраво мислещ

    11 1 Отговор
    Първо за цените .Видяхте как за един ден свалиха охраната . На бас се хващам , че другата седмица ще виждаме по-ниски цени .Просто ще натиснат вносителите ,прекупвачите и спекулантите . Сега за охраната .Значи тази охрана е била към 5 мил на година .Не намират пари за детска болница , но винаги намират пари за охрана и това продължава с години .НСО не са обикновена охрана , това са много обучени хора , професионалисти .Освен това НСО може да блокира, да затваря пътища , да арестува , часнтата охрана няма такива правомощия .

    22:29 13.05.2026

  • 31 гражданин от селски тип

    7 2 Отговор
    Сега ще станем свидетели как всички пътища и магистрали ще се построят ударно за 2 години и по този начин ще лъсне 35 годишната измама на всички предишни управници

    22:31 13.05.2026

  • 32 Сандо

    6 2 Отговор
    Хора,които сами си просраха бъдещето,им трябва някой виновен за да се почувстват невинни.И веднага скачат на Костадинов и Възраждане.С това обаче нищо няма да се промени,само дето кочината,в която живеят,ще стане по-мръсна,по-гадна и все по-празна.Така ни се пада,щом сме си загубили някъде в прехода акъла.

    22:33 13.05.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    10 4 Отговор
    Има страхотно дар слово и говори много убедително и най важното компетентно. Исторически и правно подготвен , винаги кратък и ясен. Другите депутати му се възхищават и винаги в НС всички млъкват и го слушат с интерес вкл. Борисов.
    Но Пеевски и Радев не го отчитат.
    Костадинов е невероятен оратор факт. Той е от малкото ценни за България личности особено от опозицията.

    Коментиран от #41, #60

    22:34 13.05.2026

  • 34 нео

    8 0 Отговор
    Те имаха охрана не защото им трябва , а за демонстрация на власт .Егото е стигнало такива висини , че е увредило разума на тези хора

    22:34 13.05.2026

  • 35 Ха ха ха

    2 7 Отговор
    Копейкин не е в позицията да решава кой да бъде охраняван и кой не.

    22:37 13.05.2026

  • 36 копейкин

    3 8 Отговор
    връщай парите

    Коментиран от #39

    22:38 13.05.2026

  • 37 Отстрани

    10 2 Отговор
    Охраната е умишлено вкарана тема в пространството на обществото от дебилите и педофилите, за да се правят на значими.
    Техният Киро-тъпото ползваше охрана от НСО и даже уби човек, но всичко се потули.
    Други са съществените въпроси , а не някакви охрани и Костадинов е напълно прав!
    Ако разберете колко пари България плаща всяка година на семействата на украинските нацисти по българските курорти лошо ще ви стане. Ако разберете колко България надплаща за реален руски газ и нефт, боядисан като някакъв друг ще сте бесни. А ако разберете колко наши пари в милиарди прибраха еврофашистите на Урсула от падането на валутния ни борд , за да ги дадат на украинските нацисти може и революция да вдигнете.

    Но едва ли, вие сте мързеливи и си заслужихте това състояние и сами се лишихте от парите си.

    22:38 13.05.2026

  • 38 народа

    10 1 Отговор
    С две думи , ние 35 години сме нямали държава , а сме имали завладяна държавност от престъпни елементи .Тук обаче следва да има компенсация на народа , защото много хора заради това завладяване са бедни , болни , без работа , без стаж , без посока и всичко това се е правило умишлено .Просто мафията е отнела на народа шанса да се развива , за да могат да забогатяват окупирайки всички финансови потоци .Най ме е яд ,че точно мафията ни набута в еврото без да сме готови .

    22:39 13.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ганчо

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    си е селянин но с голям мерцедес...

    Коментиран от #44

    22:39 13.05.2026

  • 41 Госあ

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Говори бързо, а не толкова компетентно. Действително, казва и точни неща, но говори и много глупости и популизъм и се върти като фурнаджийска лопата. За едно е прав - българския парламент е с отпаднала необходимост. Всичко се решава в ЕК !

    Коментиран от #43

    22:39 13.05.2026

  • 42 Е как не

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Бяха антиваксъри - а всичките депутати ваксинирани, бяха против еврото - а спестяванията им в евро, против ЕС - а съпругите им получават пари по проекти финансирани от ЕС. Обаче шаранчетата им вярват на лъжите.

    22:41 13.05.2026

  • 43 говори бързо

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Госあ":

    небивалици хаотично и отвреме навреме уцелва нещо смислено разбира се случайно и без никакво покритие освен някое и друго палатче на морето за сметка на тиквите които гласуват за него!

    22:42 13.05.2026

  • 44 терикат

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "ганчо":

    карам си bmwто и ми дреме на шнуря!

    22:46 13.05.2026

  • 45 мдаааа

    4 5 Отговор
    За Костя - само Лупара ...у

    22:47 13.05.2026

  • 46 Дзак

    1 0 Отговор
    Напънът за Евро бе от уплаха, че борда няма да издържи на източването.

    22:47 13.05.2026

  • 47 ядосан

    8 1 Отговор
    Тези хора се гавреха с НСО .Катаха ги да им пазаруват , да им разхождат кучетата , да им возят любовницте , да ги чакат като таксита .Буквално използваха НСО като слуги .Аз ако бях служител на НСО щях да се замился дали да не им го върна тъпкано

    22:48 13.05.2026

  • 48 Изплезен ,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Колко си смехотворен ,,, 🤭

    22:49 13.05.2026

  • 49 костя

    2 4 Отговор
    не си приписвай заслугите на управляващата сила лизач!!!

    22:51 13.05.2026

  • 50 Дори медиите като видяха накъде

    4 3 Отговор
    Отиват нещата и че ПБ ще спечели тотално дори медиите започнаха да дават думата на Костадинов но беше късно. Те се държаха много лошо с депутатите от опозицията. През всичките години до идването на хоризонта на ПБ до сега медиите ужасно пречеха на Костадинов и дори правеха умишлено скандали с него.

    Коментиран от #51

    22:52 13.05.2026

  • 51 кой бе

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Дори медиите като видяха накъде":

    копейкин ли?

    22:53 13.05.2026

  • 52 оня с коня

    6 8 Отговор
    Крайно време е Възраждане да бъде Забранена със закон като Антибългарска и в Услуга на Чужди държави Партия.

    Коментиран от #53

    22:54 13.05.2026

  • 53 тия

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "оня с коня":

    още ли не са в затвора бе??

    22:54 13.05.2026

  • 54 Дори Еврозоната да се разпадне

    4 3 Отговор
    Българите остават последни с Франция защото кой друг ще им плаща заемите на Франция. Освен най бедната страна. И без друго свикнаха да плащат сметките на украйна. ...

    22:56 13.05.2026

  • 55 Нека да пиша

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Най интелигентния лидер на България":

    И,крадец ,във Костантиново си направи палат ,сега и в Тюленово ,захвърли панелката в кайсиева градина . Историк спорно ,провист -също спорно ,нищо че има диплома ..

    Коментиран от #56

    23:00 13.05.2026

  • 56 костя копейкин

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Нека да пиша":

    е ГХЕЙ!!!

    23:02 13.05.2026

  • 57 Знаете ли че Коцето обикаля

    9 5 Отговор
    Македония и Гърция и издирва къде са костите на българските борци за обединение и се грижи да бъдат запазени в паметта на народа и прави това доброволно и без каквато и да е полза за себе си. Аз го разбрах случайно. Той е не само патриот той е историк по призвание голям българин.

    Коментиран от #58

    23:13 13.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Нехис

    3 3 Отговор
    А защо работи за Рус.....лямист....
    ан и против България?

    00:11 14.05.2026

  • 60 Нехис

    9 3 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Всъщност, преди 2-3 години експерти анализираха речите на Копейкин и установиха, че казва най-много лъжи от всички политици!

    00:14 14.05.2026

  • 61 Костя дъ Простя

    3 3 Отговор
    Ще каже ли
    Кога ще напълни Басейна
    В Тюленово?

    Времето вече е Топло

    И МУРГАВИЯ МАКСУДЕЦ
    Спокойно
    Може да си Надене
    ПЕМБЯНИТЕ ШОРТИ.

    00:24 14.05.2026

  • 62 Хахахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Кръгъл като топка":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    Купейките сте много Проззти
    Парчета.

    00:28 14.05.2026

  • 63 Време е

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Чемодан Вокзал

    Болато.

    Рашън МФ

    00:31 14.05.2026

  • 64 Блонди

    1 3 Отговор
    Не знам така ли ми се струва, но защо му е руса косата на снимката ?

    02:51 14.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 НАБЛЮДАВАМ ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ МЕНТЕ СИРЕНА И КАШКАВАЛИ ГЛАВНО В ОПАКОВКАТА , КАКТО И В ЛЪЖАТА ЧЕ СЪДЪРЖАТ КРАВЕ МЛЯКО НАПРИМЕР - ТОЕСТ ЛЪЖАТА СТАНА ДВОЙНО ПО - КАЧЕСТВЕНА НО СЪС СЪЩИЯ ВКУС И СЪДЪРЖАНИЕ ! ТАКА ЧЕ ВЪВ ВЕРИГИТЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЧЕ ПРОЦЕСА НА ФЕКАЛИЗАЦИЯ Е ПОЧТИ ЗАВЪРШЕН , НА ПАЗАРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ СТОКАТА Е ПАК ОТ ТАМ ЗАТОВА И Я КУПУВАТ САМО ГЛУХОСЛЯПООНЕМЕЛИТЕ !

    03:30 14.05.2026

  • 67 Лайковете са манипулирани и фалшифициран

    5 0 Отговор
    Така че да се създаде отрицателно отношение което не отговаря на истината. Във форума има соросоидни тролове които имат за цел да оплюят Възраждане и лидера им. Но защо се допускат платени тролове е въпроса.

    06:08 14.05.2026

  • 68 в кратце

    0 2 Отговор
    НеСеОбаждай!

    06:46 14.05.2026

  • 69 Форумите във фактите са жалки

    3 1 Отговор
    Повечето соросоидни мнения закачки са меко казано гротески. Под достойнството на всяка една платформа са. Не знам факти защо ги допуска.

    07:23 14.05.2026

  • 70 Простокурин

    0 0 Отговор
    Кога ще върнат лева? А кога ще премахнат ДДС върху храните? Народът очаква!

    08:53 14.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

