Костадинов: НСО трябва да охранява само трима души в държавата

НСО свали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Новината идва в ден, в който започна и ударна смяна на областни управители.

"Смяната на областните управители беше логична. Винаги новото правителство прави това и то се случва в рамките на дни, след като бъде назначено или избрано", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".

По отношение на отпадането на охраната, той посочи, че това също е очаквано.

"Очевидно е, че отразиха като грешка това, че не се създаде комисия, но не за охраните, а въобще такава, която да разследва дейността на Пеевски. И едното, и другото са съвсем логични закономерни действия на сегашното правителство", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Той изтъкна принципното становище на партията, че НСО трябва да охранява само и единствено президента, министър-председателя и председателя на НС.

"Всички останали, ако се чувстват застрашени, има МВР, процедура, по която могат да се обърнат. НСО трябва да се занимава само с тези три институции. Внесохме законодателни промени в парламента. "Демократична България" не са фактор. Въпросът е какво ще кажат от управляващата партия "Прогресивна България". Там, нито един от депутатите, дори да има собствено мнение, няма да си го изкаже, защото ще го е страх", смята Костадинов.

Цените не са се увеличили, защото КЗК или КЗП не си вършат работата, а заради това, че влязохме в Еврозоната, заяви той.

"Влязохме незаконно и насилствено. Ако искаш да излекуваш болест, лекуваш причината. Единственият начин да се справим, е да върнем българския лев. В пазарна икономика има пазарни цени и те са определени от пазара. Всичко скочи в страната - цените на тока, на водата, на горивата. Ние влязохме в друга, чужда финансова система, в която беше съвсем логично цените да скочат", подчерта лидерът на "Възраждане".

По думите му, ако "приемем, че няма да върнем българския лев, тогава поне можем да махнем ДДС-то за храните, изтъкна Костадинов.

"Ако така продължи да функционира нашата икономика, унищожаването на българското производство на храни ще продължи. От началото на годината повтарям, че цената на хляба скочи в България, цените на млечните продукти. Всички хранителни стоки скочиха заради много причини. Основната е, че България влезе в Еврозоната. Затова предложихме няколко мерки. Първо - премахване на еврото и връщане на лева. Българският народ иска да бъде унищожаван с еврото. Предложихме премахване на санкциите срещу Русия. Предложихме да се махнат въглеродните емисии, които плащаме", напомни той.