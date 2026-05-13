Доц. Атанас Славов: Хора с гръбнак да са във ВСС, а не хора, които никой никога не е чувал

Прокурорската колегия към ВСС е приела, че по отношение на Емилия Русинова са налице достатъчно основания, свързани с предложенията на предишния министър за образуване на дисциплинарно производство, поради което такова е било образувано и е определен дисциплинарен състав.

"За Сарафов отново не съм изненадан, че прокурорската колегия не намира нищо грешно в действията му. Още преди 3 години, когато стана и. ф. главен прокурор по бързата процедура, всички опити да се търси някаква форма на дисциплинарна отговорност са блокирани от съдебната система. Русинова е на малко по-ниско ниво и може би да демонстрират, че все пак нещо правят, започнаха срещу нея дисциплинарно производство. Но започването на дисциплинарно производство не означава завършване. Работил съм с тези хора и знам какво могат и какво не могат да направят", заяви депутатът от "Демократична България" и бивш правосъден министър доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR".

Според него депутати не трябва да ползват особената привилегия да имат охрана.

"Отдавна внесохме проект на закон за Националната служба за охрана. Искахме НСО да е запазена само за най-високите звена на властта, а депутатите да бъдат охранявани по друг начин. Предложенията ни не бяха приети радущо. Вероятно е направена оценка на риска. Казахме, че още преди 3 години вероятно не е била адекватно извършена. Можем отново да внесем нашите промени, но не видяхме усилия от страна на мнозинството да решат тези проблеми. Не бива народни представители да имат такива форми на защита", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му ползването на охрана от НСО изпраща послание за особен статус в държавата, който се ползва с имунитет и привилегии.

"НСО предлага транспортиране на министрите. Смяната на областните управители е нещо разумно. Някои от тях бяха заявили още преди няколко дни, че подават своите оставки. Това е нещо естествено. Въпросът е от тук нататък какви хора са назначени и разполагат ли с експертизата и капацитета за работата", изтъкна гостът. Казваме, че членовете на ВСС трябва да са юристи с високи нравствени качества, но е важно как установяваме тези качества, категоричен е доц. Славов.

"В нашия законопроект има много предложения по тази линия. Надявам се тези конкретни текстове да получат подкрепа. Идеята е да не посочваме партийни кандидати, а след проверка тези, които са получили обща подкрепа, да бъдат подкрепени в зала. Не става въпрос да си делим квоти, а хора с гръбнак да са във ВСС, а не хора, които никой никога не е чувал. За да няма зависимости целия процес трябва да бъде "на светло", изтъкна народният представител.