Доц. Атанас Славов: Хора с гръбнак да са във ВСС, а не хора, които никой никога не е чувал

13 Май, 2026 20:46

Според него депутати не трябва да ползват особената привилегия да имат охрана

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия към ВСС е приела, че по отношение на Емилия Русинова са налице достатъчно основания, свързани с предложенията на предишния министър за образуване на дисциплинарно производство, поради което такова е било образувано и е определен дисциплинарен състав.

"За Сарафов отново не съм изненадан, че прокурорската колегия не намира нищо грешно в действията му. Още преди 3 години, когато стана и. ф. главен прокурор по бързата процедура, всички опити да се търси някаква форма на дисциплинарна отговорност са блокирани от съдебната система. Русинова е на малко по-ниско ниво и може би да демонстрират, че все пак нещо правят, започнаха срещу нея дисциплинарно производство. Но започването на дисциплинарно производство не означава завършване. Работил съм с тези хора и знам какво могат и какво не могат да направят", заяви депутатът от "Демократична България" и бивш правосъден министър доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR".

Според него депутати не трябва да ползват особената привилегия да имат охрана.

"Отдавна внесохме проект на закон за Националната служба за охрана. Искахме НСО да е запазена само за най-високите звена на властта, а депутатите да бъдат охранявани по друг начин. Предложенията ни не бяха приети радущо. Вероятно е направена оценка на риска. Казахме, че още преди 3 години вероятно не е била адекватно извършена. Можем отново да внесем нашите промени, но не видяхме усилия от страна на мнозинството да решат тези проблеми. Не бива народни представители да имат такива форми на защита", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му ползването на охрана от НСО изпраща послание за особен статус в държавата, който се ползва с имунитет и привилегии.

"НСО предлага транспортиране на министрите. Смяната на областните управители е нещо разумно. Някои от тях бяха заявили още преди няколко дни, че подават своите оставки. Това е нещо естествено. Въпросът е от тук нататък какви хора са назначени и разполагат ли с експертизата и капацитета за работата", изтъкна гостът. Казваме, че членовете на ВСС трябва да са юристи с високи нравствени качества, но е важно как установяваме тези качества, категоричен е доц. Славов.

"В нашия законопроект има много предложения по тази линия. Надявам се тези конкретни текстове да получат подкрепа. Идеята е да не посочваме партийни кандидати, а след проверка тези, които са получили обща подкрепа, да бъдат подкрепени в зала. Не става въпрос да си делим квоти, а хора с гръбнак да са във ВСС, а не хора, които никой никога не е чувал. За да няма зависимости целия процес трябва да бъде "на светло", изтъкна народният представител.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 0 Отговор
    "хора, които никой никога не е чувал ЗА"

    Коментиран от #7

    20:53 13.05.2026

  • 2 Целият отпадък

    27 2 Отговор
    от ПП и ДБ изпълзява от ден на ден все повече!

    20:53 13.05.2026

  • 3 1488

    14 1 Отговор
    доценте 🤣

    20:54 13.05.2026

  • 4 Обаче

    22 0 Отговор
    Хора с гръбнак са и тез,и които могат да носят Шиши и Боко едновременно, но това не ги прави добри управленци!

    20:54 13.05.2026

  • 5 Хмм

    20 2 Отговор
    абе, хара, вие сте колкото на пеевски депутатите, какви проектозакони ще предлагате, малцинство сте и винаги сте били такива,петков великодушно ви прие, вие като впоговорката, подай му пръст - той ще ти откъсне ръката, не че и петков не е такъв, спрямо президента например, който го вкара във властта през парадния вход, а той му заби нож в гърба

    21:01 13.05.2026

  • 6 гражданин

    22 2 Отговор
    Ти недей да даваш мозък на Радев , защото твоят е колкото на орхче !!! Срамувам се ,че има толкова прости депутати които се мислят за Напольоновци , а за нищо не стават !

    21:05 13.05.2026

  • 7 неудачно сравнение

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Най-много сме чували за Сарафов (с гръбнак) има и други все неудобни за ПП.

    21:05 13.05.2026

  • 8 Ддд

    14 3 Отговор
    Прокопиевите интриганти, се опитват да наместят техните хора във ВСС.

    21:11 13.05.2026

  • 9 Ти да видиш

    15 3 Отговор
    Със соросоиден НПО-гръбнак ли? Ами не, няма да ви огрее. ;)

    21:12 13.05.2026

  • 10 питам си

    14 2 Отговор
    Тоз юнак - пробил в средата на юристите, единствено се слави с бащиното си име - Владислав - бивш юрисконсулт, после арбитър в държавния арбитраж, после го вкарват в съдебната система, знаем го като съдия, слагач, нагаждач. Питам се - защо този евродемократ е роден в Усогорск - какво са правили там родителите му през далечната 1979 година...... когато официално Владислав Славов в този период е юрисконсулт Геолого-проучвателно предприятие (ГПП) на ДСО „Редки метали“.

    21:18 13.05.2026

  • 11 Хаха

    14 1 Отговор
    Умнокрасивите или по-точно кресливите, вече изгубиха привилегията да казват кое как трябва стане. Сега ще седят отстрани и ще си чешат езиците

    21:22 13.05.2026

  • 12 Опа

    10 3 Отговор
    Само да не са хора от кръга капитал - НПО-та правосъдие за всеки, съюзът на съдиите и.т.н. тоест калинки като съдия Калин Калпакчиев и съдия Атанаска Дишева.

    21:24 13.05.2026

  • 13 Удри

    2 13 Отговор
    Съставът на ВСС в момента се уточнява от Пеевски, Борисов и Радев.

    21:25 13.05.2026

  • 14 Просто няма нужда от такъв съвет

    13 1 Отговор
    Премиера и МС съвсем спокойно могат да назначават магистратите.

    21:31 13.05.2026

  • 15 Не е важно ние да сме добре

    9 0 Отговор
    Важно е вие да сте добре. Точка.

    21:34 13.05.2026

  • 16 Здрасти

    7 0 Отговор
    Тоя защо не е в затвора, а дава акъл про някакви мисирки?

    21:34 13.05.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 0 Отговор
    А бе тия петроханци ли спечелиха изборите че по цял ден ни ги натрапвате?

    21:35 13.05.2026

  • 18 Не е важно ние , че сме зле

    6 0 Отговор
    Важно е вие да сте добре. Точка

    21:37 13.05.2026

  • 19 Помнещ

    10 0 Отговор
    Този не писа ли Конституцията заедно с Шиши?

    21:39 13.05.2026

  • 20 Ники трябва да пътува

    8 0 Отговор
    Не е важно че не сме добре важно е че не сме зле.

    21:39 13.05.2026

  • 21 Читател

    7 0 Отговор
    Статистиката показва че плешив нормален няма.

    21:40 13.05.2026

  • 22 Помнещ

    10 0 Отговор
    По време на Сглобката Буци и Шиши с охрана ли бяха?Тогава защо не ви пречеше?

    21:41 13.05.2026

  • 23 Абе хора

    8 0 Отговор
    Няма нужда от такъв съвет.

    21:41 13.05.2026

  • 24 Льо Пич

    5 0 Отговор
    Те тези с гръбнака са част от онази верига дето са оплетени, като черва и според мен точно те не трябва да са там! Чисти и неовладяни, но доказани професионалисти. Има такива в системата и всички ги знаем.

    21:43 13.05.2026

  • 25 хихи

    9 0 Отговор
    хора с гръбнак да са т.е. нощували поне 4пъти в последната година при лама Ивей в Петрохан , дарили му поне 250хил евро, използващи тротинетки в парка

    21:45 13.05.2026

  • 26 хах

    5 0 Отговор
    То и ти си един гръбнак , чак врабчетата ви се смеят

    21:46 13.05.2026

  • 27 Навремето

    3 2 Отговор
    Съдиите и съдебните заседатели се избираха на изборите поименно.

    21:48 13.05.2026

  • 28 И КОЙ ГО КАЗУВА ТОВА ,

    6 0 Отговор
    АТ. СЛАВОВ ДЕТО ВМЕСТО ГРЪБНАК ИМА ДЕБЕЛО ЧЕРВО !

    21:58 13.05.2026

  • 29 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Доказан конституционен кретен реди мъдри слова за юридическата гръбначност....

    Да паднеш от смях 🤣🤣🤣

    21:59 13.05.2026

  • 30 кой е чувал за теб

    7 0 Отговор
    С нещо добро никой не те помни само позьорство.

    22:03 13.05.2026

  • 31 Смехурко

    5 0 Отговор
    Имаш предвид хора с гръбнак като теб ли?

    22:06 13.05.2026

  • 32 шггффф

    9 0 Отговор
    ОТ ТЕБЕ ПО -БЕЗГРЪБНАЧЕН НЕМАА.НЕМАА.Видяхме какво направи като министър, повръща ми се от такива

    22:10 13.05.2026

  • 33 Доктор

    4 0 Отговор
    Плагиат.

    22:20 13.05.2026

  • 34 НЕ БИХ ОТКАЗАЛ НА СЛАВЧОВ

    4 0 Отговор
    ДА НАПРАВИМ ВРЪТОЛЕТ , ВМЕСТО ОНОВА С МАЗНОТО КАФЕ В СКУТА МИ!

    00:34 14.05.2026

  • 35 НЯМА КАК ХОРА С ГРЪБНАК ДА СА ВЪВ ВСС

    3 0 Отговор
    СРЕД КАТО СА ОТ ГЕРБ - БСП И В ДЕЕНКАТО СИ - ДЕМЕК ЦЯЛАТА СИСТЕМА СА КРАДЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ С ПО 10 ХОТЕЛА МИНИМУМ В ПО НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ ! и радев много добре го знае това но дума не е обелил ! крадат с чували пари на ден от корупция !

    02:48 14.05.2026

  • 36 Няма нужда от такъв висш съдебен съвет

    2 1 Отговор
    Няма подходящи хора за там няма достойни личности. Под всяка критика е юридическия факултет. Във всеки ВУЗ има такъв. Не стават. Същото се отнася и за КС. Много шум за нищо.

    06:41 14.05.2026

  • 37 Възможно най минимален брой

    0 1 Отговор
    Хора в този висш съдебен съвет и КС. Колкото да отговорим на изискванията . Иначе не виждам смисъл в дейността им.

    07:02 14.05.2026

  • 38 Медиите ги наричат кадровици

    0 0 Отговор
    Това ли им работата да кадруват.

    07:04 14.05.2026

