Атанас Славов: Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Не очаквам промяна в стила на Прокуратурата

Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия бившият правосъден министър Атанас Славов от ПП-ДБ.
„Когато беше избран, поисках от Върховния административен съд да отмени неговия избор, защото, според мен, не беше спазена процедурата. В края на моя 10-месечен мандат поисках дисциплинарно производство, което беше отказано. Янкулов от първия ден на поста започна с действията си за отстраняването на Сарафов”, припомни Славов. И добави, че многократно са поискали и от парламентарната трибуна отстраняването на Сарафов. „Така че това е плод на вече 3-годишни усилия – и на политици, и на гражданското общество”, коментира Славов.
В изявлението си Сарафов казва, че отдавна е взел решението си, но е изчаквал. „Чакал е да види дали ще има някакъв изход, осигурен от тандема Пеевски–Борисов. Беше се чуло преди месеци, че го готвят за Конституционния съд. Тоест той да удържи и тази година, за да може догодина, когато са изборите на нови конституционни съдии, да бъде изпратен там - в „санаториум“, каза Славов.
Нещата обаче са се променили. „Съчетанието между гражданската енергия и политическите действия доведе до днешната оставка. Това е моят извод”, каза Славов.
Запитан как гледа на Ваня Стефанова, която ще продължи да изпълнява функциите на главен прокурор, Славов каза, че тя е избрана в резултат на волята на Сарафов. „Аз не очаквам никаква промяна в стила на Прокуратурата", каза още Славов.
„Тест за новото управление ще е дали ще сменим просто лицата, или ще сменим модела”, смята той.
„Първият тест ще е дали веднага ще се форсира изборът на нови членове на ВСС, или първо ще се приемат ограничени законодателни изменения, които могат да бъдат приети буквално в рамките на 10 дни, и тогава вече по новите правила да се изберат новите членове на ВСС. Ние защитаваме тезата за промяна на правилата”, каза Славов.
Според него министърът на правосъдието трябва да поеме по-голяма роля в избора на главен прокурор. „Например той да номинира кандидата за главен прокурор и да има по-решаваща роля вътре в самия процес във ВСС по отношение на прокуратурата", коментира Славов.
7 Стръв
До коментар #4 от "Един друг":за информация . Стаааар номер .
17:50 22.04.2026
Сегашните тромави процедурни правила позволяват всякакви врътки.
До коментар #9 от "Неразбрал":И какво се промени като е подал оставка, а разбрах чакаме избора на нов, лично одобрен от кокорчо и Мирчев.
Айде групи не вкарали 121 депутата, малко по-кротко.
13 Глупости на търкалета
До коментар #2 от "Горски":Кой ти пречи да отидеш да живееш в държава с военна диктатура.Какво ще ти донесе арестуването на Борисов --временно удовлетворение и после.Политиците,ако не знаят как да "излизат сухи от водата", въобще няма да се "хващат на това хоро".
Коментиран от #31
17:59 22.04.2026
До коментар #16 от "ЧОЧО":Борисов и Пеевски топли,защото с"Моделът е разграден" и Сарафов се оттегли" взеха всички козове на ПП-ейци.Сега КОЙ ЩЕ ИМ Е ВИНОВЕН?!
С избора на Радев българите доказаха, че не имало смисъл от освобождението от турско робство. Международния позор, който тече навсякъде го потвърждава. Робското мислене изгря като пътеводната звезда на българина. Не ясно колко години ще са нужни, за да се изчисти името на България след избора на путинската подлога Радев
28 Гъбарко
До коментар #26 от "Анонимен":От тия педрохански пуделчета освен да скимтят по студиата нищо друго не можеш да очакваш. Будят отвращение.
До коментар #3 от "Българин":Щото тоя е независим нали :Д
31 Горски
До коментар #13 от "Глупости на търкалета":За мен ще бъде малък празник арестуването и пандиза на тиквата пп дб и всичкия гюрлюк.
А сега се оплаква от собствения си избор....
ТъППопитек, какво да го правиш!
До коментар #2 от "Горски":Горски бегай у болницата, загазил си.
До коментар #20 от "Кого топли това":Радев ли? Бивш негър и бивш комунист няма!
До коментар #20 от "Кого топли това":От много топло Борисов и Пеевски се изпотяват и ще настинат от течението!
До коментар #39 от "Слав":Нещастниците от пп дб бяха нокаутирани от Радев
До коментар #34 от "той":бегай у четвърти километър, работата е плачевна!
До коментар #26 от "Анонимен":Проблема е от Костов и Лозан Панов
още е в прокуратурата от едно време 36 г
21:36 22.04.2026