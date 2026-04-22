Атанас Славов: Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Не очаквам промяна в стила на Прокуратурата

22 Април, 2026 17:42 1 473 51

„Тест за новото управление ще е дали ще сменим просто лицата, или ще сменим модела”, смята бившият правосъден министър

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия бившият правосъден министър Атанас Славов от ПП-ДБ.
„Когато беше избран, поисках от Върховния административен съд да отмени неговия избор, защото, според мен, не беше спазена процедурата. В края на моя 10-месечен мандат поисках дисциплинарно производство, което беше отказано. Янкулов от първия ден на поста започна с действията си за отстраняването на Сарафов”, припомни Славов. И добави, че многократно са поискали и от парламентарната трибуна отстраняването на Сарафов. „Така че това е плод на вече 3-годишни усилия – и на политици, и на гражданското общество”, коментира Славов.

В изявлението си Сарафов казва, че отдавна е взел решението си, но е изчаквал. „Чакал е да види дали ще има някакъв изход, осигурен от тандема Пеевски–Борисов. Беше се чуло преди месеци, че го готвят за Конституционния съд. Тоест той да удържи и тази година, за да може догодина, когато са изборите на нови конституционни съдии, да бъде изпратен там - в „санаториум“, каза Славов.

Нещата обаче са се променили. „Съчетанието между гражданската енергия и политическите действия доведе до днешната оставка. Това е моят извод”, каза Славов.

Запитан как гледа на Ваня Стефанова, която ще продължи да изпълнява функциите на главен прокурор, Славов каза, че тя е избрана в резултат на волята на Сарафов. „Аз не очаквам никаква промяна в стила на Прокуратурата", каза още Славов.

„Тест за новото управление ще е дали ще сменим просто лицата, или ще сменим модела”, смята той.

„Първият тест ще е дали веднага ще се форсира изборът на нови членове на ВСС, или първо ще се приемат ограничени законодателни изменения, които могат да бъдат приети буквално в рамките на 10 дни, и тогава вече по новите правила да се изберат новите членове на ВСС. Ние защитаваме тезата за промяна на правилата”, каза Славов.

Според него министърът на правосъдието трябва да поеме по-голяма роля в избора на главен прокурор. „Например той да номинира кандидата за главен прокурор и да има по-решаваща роля вътре в самия процес във ВСС по отношение на прокуратурата", коментира Славов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    26 5 Отговор
    Пак ли ще му гледаме правната некадърност на този НПО п00краински Фантомас?

    Коментиран от #19

    17:45 22.04.2026

  • 2 Горски

    19 6 Отговор
    Веднага нов главен прокурор. Арестуват Тулупа. До есента Боко Тиквата да е с осъдителна присъда и 20 години затвор. Оня шушляк от ппдб Андрей Янкулов нищо не можа да свърши. Дойде Радев и страх разтресе кочината... Бай Ставри чака. Направо опитайте с военна диктатура . Както в Нигерия, там през няколко години си правят военни преврати и така си я карат весело. Прочистват тълпата от боклука и отново по стария начин. По целия свят е така , само ганювците не загряват. По света на военната диктатура и викат демокрация. Ако съм на мястото на Радев,ще назнача Б.Бонев за министър на МВР. За да се отървем от клоаката, в която едва дишаме, трябват крумови закони. Дали Радев е достатъчно твърд и смел, за да обърне нещата с хастара? Необходимо е също да прочистите администрацията си от пенсионери и калинки от времето на Плевнелиев! Кажете необходимо ли е да имате съветник по Българската Коледа? Що за длъжност е това? Това не е ли благотворителна инициатива? Президентът Първанов и президентът Плевнелиев нямаха такъв съветник. Много е нелепо! Щом е така може ли да се кандидатирам за съветник по Българския Великден?

    Коментиран от #8, #13, #34

    17:45 22.04.2026

  • 3 Българин

    18 13 Отговор
    Всичко ще си бъде по старому. Ще заменят Сарафов не с независим главен прокурор, а с човек, зависим от Радев.

    Коментиран от #29

    17:47 22.04.2026

  • 4 Един друг

    16 6 Отговор
    Странно нещо са БГ медиите, уж са собственост на Борисов-Пеевски, а по телевизиите само либерални политици и коментатори.

    Коментиран от #7

    17:48 22.04.2026

  • 5 Върху

    15 1 Отговор
    разклатени основи не се строи !

    17:49 22.04.2026

  • 6 Пълно е

    15 1 Отговор
    с прокурори, най много в цял свят

    17:49 22.04.2026

  • 7 Стръв

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един друг":

    за информация . Стаааар номер .

    17:50 22.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Неразбрал

    14 3 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо сарафов подаде оставка , а се правеше на ударен да го направи преди година две ???????

    Коментиран от #12

    17:55 22.04.2026

  • 10 Тиква и прасе се събират соешно

    10 2 Отговор
    Кой да наследи тоя много важен пост на сарафа и за кои да гласува техния всс и да стане НЕСМЕНЯЕМ НАБЛЮДАТЕЛ !!!!!!

    17:58 22.04.2026

  • 11 нннн

    12 0 Отговор
    Трябват ясни правила, срокове, контрол. Не може някой да казва ,,Над мен е само Бог." Щом има достатъчно основания - уволнение по късата процедура. Някой трябва да избере някого - срок. Не избере ли, уволняват и него...
    Сегашните тромави процедурни правила позволяват всякакви врътки.

    17:58 22.04.2026

  • 12 Въпрос

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Неразбрал":

    И какво се промени като е подал оставка, а разбрах чакаме избора на нов, лично одобрен от кокорчо и Мирчев.
    Айде групи не вкарали 121 депутата, малко по-кротко.

    Коментиран от #15

    17:59 22.04.2026

  • 13 Глупости на търкалета

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Кой ти пречи да отидеш да живееш в държава с военна диктатура.Какво ще ти донесе арестуването на Борисов --временно удовлетворение и после.Политиците,ако не знаят как да "излизат сухи от водата", въобще няма да се "хващат на това хоро".

    Коментиран от #31

    17:59 22.04.2026

  • 14 Фантомас

    10 2 Отговор
    Пак е то си мозък.в тая се елита всички да със силно забавено ум се ъвено раз се крие.некадърни нарциси,мислят само за Сарафов и любимАта им дъвка украйхна

    18:00 22.04.2026

  • 15 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Въпрос":

    Как какво ще се промени "Ще цъфнем и ще вържем".Приказки за наивници.Виж как хитро постъпи ,не оставка,а оттегляне.

    18:02 22.04.2026

  • 16 ЧОЧО

    6 3 Отговор
    Българина го интересува, че щели да арестуват Бойко и Пеевски, не го интересува, че цените в магазините са по високи от Гермсния, че минималната заплата е 630 евро , че има пенсинери работили по 45години и получават 400 евро, които не им стигат да си купят лекарства и даси платят сметките . Радвайте се, че главния прукорор си е подал оставката и ще изберст нов ВСС. И какво ви топли това.

    Коментиран от #20

    18:11 22.04.2026

  • 17 Факти

    14 0 Отговор
    Сега олигарсите зад Радев ще посочат нов прокурор, който да ги пази. На Боко и Шиши нищо няма да направят. Те имат компромати срещу всеки. Дълго управляваха и са си вързали гащите. Властта много пъти се е сменяла, но възмездие не сме виждали никога. Няма нито един политик в затвора.

    18:12 22.04.2026

  • 18 Файърфлай

    9 2 Отговор
    Това е сина на "кенефния" професор Славов и изобщо не се подигравам,напротив,много го уважавам.Ходеше човекът по градските кенефи,четеше надписите.Нямате представа какъв безплатен и безценен учебник по народопсихология са тези надписи.Умен човек беше ! А синът му,ей тоя на снимката не искам да го коментирам.Обикновен ППец.

    18:14 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кого топли това

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "ЧОЧО":

    Борисов и Пеевски топли,защото с"Моделът е разграден" и Сарафов се оттегли" взеха всички козове на ПП-ейци.Сега КОЙ ЩЕ ИМ Е ВИНОВЕН?!

    Коментиран от #36, #37

    18:19 22.04.2026

  • 21 Първанов

    6 6 Отговор
    Отговор
    С избора на Радев българите доказаха, че не имало смисъл от освобождението от турско робство. Международния позор, който тече навсякъде го потвърждава. Робското мислене изгря като пътеводната звезда на българина. Не ясно колко години ще са нужни, за да се изчисти името на България след избора на путинската подлога Радев

    18:19 22.04.2026

  • 22 Егати

    8 0 Отговор
    Антипатичния андроид,20 години дъвче едно също.тежък умствен дефицит и твое ги ьозлък

    18:20 22.04.2026

  • 23 Избранникът

    11 0 Отговор
    на народа каза, че смяната на порочен модел не е премахване на 1 - 2 лица на върха. Като го попитаха как да се случи това той спихна и каза, че трябва да бъдат отстранени тия на върха на пирамидата. Той не знаеше, а говореше с клишета. Тоя любимец на народа абсолютно нищо смислено няма да направи, защото няма базова компетентност.

    18:21 22.04.2026

  • 24 От този ход

    8 3 Отговор
    Е ясно че бокича и корпулентния печелят 6 месеца през които да съботират правителството на Радев с любезното съдействие на Урсула. Ако Радев не действа бързо ще го изпързалят освен ако не е и той в омертата. Този ВСС трябва да бъде разследван.

    18:23 22.04.2026

  • 25 Събраха се

    6 3 Отговор
    Сглобката се събра в опозиция. Кой от ППДБ ще тегли късата клечка да се люля в скута на Шиши и да пие мазен шербет.

    18:24 22.04.2026

  • 26 Анонимен

    6 3 Отговор
    Няма да мирясате докато не сложите ваш човек

    Коментиран от #28, #51

    18:32 22.04.2026

  • 27 Майора

    6 2 Отговор
    Жалко Славов , та да не знаеш че има разделение на властите , съгласно което изпълнителната власт не може да се намесва в работата на съдебната и да иска назначения в съдебната система! Това е грубо нарушение на Конституцията, но не ме учудва , вие прокарахте новият ЗСВ, който е противоконституционен!

    18:33 22.04.2026

  • 28 Гъбарко

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    От тия педрохански пуделчета освен да скимтят по студиата нищо друго не можеш да очакваш. Будят отвращение.

    18:36 22.04.2026

  • 29 селяк

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Щото тоя е независим нали :Д

    18:40 22.04.2026

  • 30 Кеефф

    5 3 Отговор
    Поредното розово пони от ППДБ се прави на юрист. Тея неграмотници с конкурс ли ги събират в ППДБ?

    18:44 22.04.2026

  • 31 Горски

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости на търкалета":

    За мен ще бъде малък празник арестуването и пандиза на тиквата пп дб и всичкия гюрлюк.

    19:05 22.04.2026

  • 32 Тити на Кака

    3 2 Отговор
    Да напомня: Славов бе кретенът, който победоносно модерираше заседанията на ВСС, избрал Сарафов за и.ф. ГП. После скромно се похвали, че това било решителна стъпка от съдебната реформа.
    А сега се оплаква от собствения си избор....
    ТъППопитек, какво да го правиш!

    19:08 22.04.2026

  • 33 1234

    2 0 Отговор
    Що не се скриете.

    19:10 22.04.2026

  • 34 той

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Горски бегай у болницата, загазил си.

    Коментиран от #46

    19:11 22.04.2026

  • 35 А.Славов:Не очаквам промяна

    1 1 Отговор
    Прав е Славов.Промяна в прокуратурата може да има единствено, ако за главен прокурор бъде избран Методи Лалов. Много добре се знае, че русо-робите никога няма да допуснат това. Разбира се,че единствената причина за това е ниския интелект на населението...

    19:39 22.04.2026

  • 36 Отговарям ти

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кого топли това":

    Радев ли? Бивш негър и бивш комунист няма!

    19:40 22.04.2026

  • 37 Хаха хаха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кого топли това":

    От много топло Борисов и Пеевски се изпотяват и ще настинат от течението!

    19:43 22.04.2026

  • 38 Ддд

    4 1 Отговор
    Тези от ПП-ДБ, се държат така, сякаш са спечелили изборите. И обикалят всички медии да дават акъл след изборите. Мисля че Рундьо трябва да ги ошамари когато се състави парламента. Да им посочи къде е кучешката колиба, мястото на ПП-ДБ!

    20:00 22.04.2026

  • 39 Слав

    0 0 Отговор
    Свине и тикви не виите на чужд гроб че не знаете къде му е члена. А ппдб си спечелиха достатъчно гласове въпреки отчаяните опити на маймуните и тикви и свинчо да ги плюват. Е не стана даже маймуните ги няма

    Коментиран от #40

    20:13 22.04.2026

  • 40 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Слав":

    Нещастниците от пп дб бяха нокаутирани от Радев

    20:22 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ганев

    1 0 Отговор
    КАКТО ФАКТИ НИ ИНФОРМИРАХА...ПОКАЗАХА...И КАЗАХА...ТОЗ Е НОМЕР ЕДНО...ПО.......

    Коментиран от #44

    20:36 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор
    ..........ГРОЗНИК......

    20:38 22.04.2026

  • 46 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "той":

    бегай у четвърти километър, работата е плачевна!

    20:39 22.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ганев

    1 0 Отговор
    ....ПОЗДРАВЛЯВАМ...ВСИЧКИ КОИТО...ПЛЮЕХА....РАДЕВ....ТОЙ ГИ..........

    20:44 22.04.2026

  • 49 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор
    ...ОРЪГА..

    20:45 22.04.2026

  • 50 Джоко

    0 0 Отговор
    Мистър Пропър да се таи като шпинга в гащи, че неговия печат стои на последните конституционни поправки. Тоя уделжи агонията на български народ и даде служебно властово пространство на Шайкат и Кликата (Барбата и Шимби)!

    21:21 22.04.2026

  • 51 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Проблема е от Костов и Лозан Панов
    още е в прокуратурата от едно време 36 г

    21:36 22.04.2026

