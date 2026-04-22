Атанас Славов: Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Не очаквам промяна в стила на Прокуратурата

Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия бившият правосъден министър Атанас Славов от ПП-ДБ.

„Когато беше избран, поисках от Върховния административен съд да отмени неговия избор, защото, според мен, не беше спазена процедурата. В края на моя 10-месечен мандат поисках дисциплинарно производство, което беше отказано. Янкулов от първия ден на поста започна с действията си за отстраняването на Сарафов”, припомни Славов. И добави, че многократно са поискали и от парламентарната трибуна отстраняването на Сарафов. „Така че това е плод на вече 3-годишни усилия – и на политици, и на гражданското общество”, коментира Славов.

В изявлението си Сарафов казва, че отдавна е взел решението си, но е изчаквал. „Чакал е да види дали ще има някакъв изход, осигурен от тандема Пеевски–Борисов. Беше се чуло преди месеци, че го готвят за Конституционния съд. Тоест той да удържи и тази година, за да може догодина, когато са изборите на нови конституционни съдии, да бъде изпратен там - в „санаториум“, каза Славов.

Нещата обаче са се променили. „Съчетанието между гражданската енергия и политическите действия доведе до днешната оставка. Това е моят извод”, каза Славов.

Запитан как гледа на Ваня Стефанова, която ще продължи да изпълнява функциите на главен прокурор, Славов каза, че тя е избрана в резултат на волята на Сарафов. „Аз не очаквам никаква промяна в стила на Прокуратурата", каза още Славов.

„Тест за новото управление ще е дали ще сменим просто лицата, или ще сменим модела”, смята той.

„Първият тест ще е дали веднага ще се форсира изборът на нови членове на ВСС, или първо ще се приемат ограничени законодателни изменения, които могат да бъдат приети буквално в рамките на 10 дни, и тогава вече по новите правила да се изберат новите членове на ВСС. Ние защитаваме тезата за промяна на правилата”, каза Славов.

Според него министърът на правосъдието трябва да поеме по-голяма роля в избора на главен прокурор. „Например той да номинира кандидата за главен прокурор и да има по-решаваща роля вътре в самия процес във ВСС по отношение на прокуратурата", коментира Славов.