Важните новини във ФАКТИ на 28.05.2026 г.

Иван Демерджиев: Кметът на Кърджали е отведен на разпит по повод обществена поръчка

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит, писа БТА.

Димо Гяуров за незаконния град: Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са

Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са знаели. Това каза в “Интервюто на деня” по bTV бившият директор на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Димо Гяуров.

Петър Петров за незаконния "град" край Варна: Не е само строителството, вероятно и пари перат

Петър Петров от „Възраждане“ коментира в ефира на bTV случая с т.нар. незаконен „град“ край Варна и действията на институциите по подадените сигнали за него.

Демерджиев: Викането на един човек да даде показания в никакъв случай не е политическа атака

Основанията да бъдат извършени днешните действия спрямо кмета на Кърджали Ерол Мюмюн е необходимостта за неотложност и те не се изчерпват с разпит. По-скоро се налагаше да бъдат събрани доказателства. В хода на събирането на документите са направени разпити, както на кмета, така и на хора, имащи касателство към въпроса, а това е една конкретна обществена поръчка. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Пожар в хотел в "Слънчев бряг", има загинал работник

Мъж загина при пожар в хотел в "Слънчев бряг". Трагедията се е разиграла този следобед. Жертвата е 47-годишен работник, информират от Нова телевизия.

По данни на други служители, трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.

Цветанка Андреева: Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с президентските избори

В името на обществения интерес се надявам всичко по ПВУ да се случи. Трябва да отбележим обаче, че в това 3-годишно забавяне, за което Румен Радев говори пред Фон дер Лайен, участваха и неговите служебни кабинети. В този смисъл той също е длъжник. Вече виждаме различните послания, които Радев отправя при посещенията в Германия, Франция и днес в Брюксел. България под неговото управление постепенно започва да се превръща в център на омраза и противопоставяне на Украйна. Украйна ще бъде важен фактор в европейската политика и по този начин Радев рискува да дестабилизира и вътрешнополитическата сцена. Ще видим какви ще бъдат следващите му ходове във външнополитически план.

Ген. Румен Миланов за разпита на Ерол Мюмюн: Дайте да видим фактите, за да видим правото

Има досъдебно производство по случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Това означава, че има предварителни данни за някакво противоправно деяние и на тази база е извършено това задържане. Задържането е за извършване на разпит, най-вероятно са извършили и претърсване, защото има съмнение за документи или доказателства, които потвърждават едно подобно деяние. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” ген. Румен Миланов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg

Демерджиев отговори на ДПС: Грозно е някои хора да ползват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона

Обръщам се директно към българските мюсюлмани в тези свещени за вас дни.

Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх.

Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия.

България е пример за цяла Европа - единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя.

Депутатите няма да излизат във ваканция по време на предизборна кампания

Народното събрание няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители. Това реши парламентът с приемане на текстове от проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков, заловен със 122 грама марихуана

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е осъден на 10 месеца затвор с три години изпитателен срок за държане с цел разпространение на 122 грама марихуана, съобщиха от Окръжната прокуратура в Смолян.

Прокуратурата в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в Общината

Окръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали.

В Ямбол евродепутати, институции и експерти обсъждат водната сигурност като стратегически приоритет за България и ЕС

На 29 май в Ямбол ще се проведе публична дискусия на тема „Водна сигурност, устойчивост и бъдеще: от европейските политики до местните решения“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Събитието ще се състои от 10:30 ч. в Синия салон на НЧ „Съгласие-1862“.

Държавните лечебни заведения имат около 426 млн. евро задължения

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че въпреки наследените проблеми системата на здравеопазването функционира.

От КНСБ предлагат субсидия за храни за хора с доход до линията на бедност

Стойността на малката потребителска кошница за май е 61,51 евро. През април тя беше 61,05 евро, като покачването е с 0,8%. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) от наблюдението на цените. Резултатите бяха представени от Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)., предават от БТА.

Пеевски за разпита на Ерол Мюмюн: Полицейско насилие, срам за депутата от Кърджали Демерджиев

Председателят на ДПС Делян Пеевски остро разкритикува действията на полицията при отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит по-рано днес, определяйки случилото се като „полицейски произвол“ и „полицейско насилие“.

Бойко Рашков за незаконния строеж край Варна: ГЕРБ и ДПС прикриваха украинските строители в комисия

Искам да споделя няколко обстоятелства, които до момента убягват. Те са свързани с украинските строители на незаконния град до Варна. Миналата година между септември и края на декември комисията за контрол на службите и специалните разузнавателни служби беше се ръководеше на ротационен принцип от представителя на "Възраждане" Златанов. Той във всяко едно заседание включваше в дневния ред изслушване на и.ф. на ДАНС Деньо Денев по въпроса каква е тази групировка "КУБ", какво прави тук в България и с какво се занимава. Имаше 11 заседание на комисията и всички те бяха бламирани в частта за изслушването на Деньо Денев от депутатите на ГЕРБ и ДПС.

Румен Радев посети белгийския лидер в микроелектрониката

Министър-председателят Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в град Льовен, Белгия. Визитата има за цел задълбочаване на двустранните икономически отношения и позиционирането на страната ни като регионален хъб в сферата на микроелектрониката, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Центърът в Льовен е световен лидер в изследванията и иновациите на напредналите полупроводникови технологии и ключов елемент от европейските усилия за дигитална автономия.

Гюнер Тахир: Очаквам следващият задържан да е ковчежникът на ДПС

Ковчежникът на ДПС Радослав Ревански ще бъде следващият задържан от правоохранителните органи по повод мащабните разследвания в партийните редици. Това прогнозира днес в интервю пред БНР председателят на Националното движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир. Бившият член на ДПС коментира извънредното отвеждане за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, като определи действията на институциите като напълно закономерни и категорично отхвърли твърденията за политически натиск.

Кметът на Кърджали след разпита: Не съм престъпник и не се крия

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано бе отведен за разпит. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч. същия ден“, каза той.

Отстраниха от длъжност кмета на Лом

Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров, предаде БНТ.

Столичният общински съвет отново срещу "Младост": 22-етажна сграда ще се строи

Столичният общински съвет (СОС) подкрепи повторно доклада на кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов за учредяване право на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.

„Възраждане“ настоява за нормативна забрана българските училища да използват платформата "Школо"

„Възраждане“ настоява за нормативна забрана българските училища да използват частни електронни информационни системи, особено ако не са български, които създават и обработват лични данни на български граждани. Това обяви в декларация от парламентарната трибуна Ангел Янчев. Политическата сила призова също министъра на образованието и науката да внесе за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от август 2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин, според партията, ще бъдат гарантирани българският дигитален суверенитет в сферата на средното образование и защитата на личните данни на българските деца и техните родители, предаде БТА.

Мирчев за Радев: Мир не се постига чрез снишаване и прикриване на агресията

България подкрепи в ООН ясна позиция за осъждане на поредната масирана руска атака срещу Украйна – атака срещу цивилни, срещу Киев и срещу критична инфраструктура, включително с ракета "Орешник", способна да носи ядрен заряд. Тази позиция е подкрепена от близо 50 държави и от Европейския съюз. Но на сайта на българското Министерство на външните работи тя не е публикувана – тишина. Това се казва в изпратена до медиите позиция на съпредседателя на "Да,България" Ивайло Мирчев.

Десетки пред сградата на ОДМВР-Кърджали след задържането на кмета Ерол Мюмюн ВИДЕО

Десетки се събраха пред сградата на Областната дирекция на МВР в подкрепа на задържания тази сутрин кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, писа rodopi24.blogspot.com.

Вигенин за оставката на Сарафов: Задуха друг вятър, но истинската съдебна реформа тепърва предстои

„Оставката на Борислав Сарафов донякъде показва, че духа друг вятър, че се очакват промени и че той няма намерение да остава на амбразурата и да защитава статукво, което вече няма политически гръб зад себе си. Но реформата тепърва предстои.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в коментар по темата за съдебната реформа и оставката на Борислав Сарафов.