Прокуратурата призна: Нови 68 000 престъпления останаха без наказание

1 Юни, 2026 12:11 1 238 21

За разкриването на престъпленията отговаря МВР. Това, че извършителят не е разкрит обаче не отменя факта, че е извършено престъпление, което е останало ненаказано

Прокуратурата призна: Нови 68 000 престъпления останаха без наказание
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

67 934 дела са прекратени по давност от прокуратурата през 2025 г. Това сочат данните от последния годишен доклад на държавното обвинение. Това на практика означава, че въпросните казуси са били "отворени" толкова дълго, че е изтекло времето, което законът дава за разследване на престъпленията. И сега тези папки отиват в архива, без престъпниците да бъдат наказани, а жертвите - да получат справедливост, обобщи novini.bg.

През 2024 г. и 2023 г. прекратените по давност са били съответно 63 399 и 82 644 дела. Затова сега от прокуратурата изчисляват, че за 2025 г. се отчита увеличение със 7,2% спрямо 2024 г., но спад със 17,8% спрямо 2023 г. "От прекратените по давност дела 99,8% са за престъпления с неизвестен извършител, което е обективен фактор за прекратяване", успокояват от прокуратурата всяка година.

Срещу известен извършител (с привлечено лице като обвиняем) прекратените дела са 144 или 0,2%.

Тъй като данните за прекратените по давност дела обичайно присъстват в годишните доклади. Така може да се проследи, че от 2008 г. до 2025 г. вкл. по давност са прекратени около 1 950 000 (един милион и 950 хиляди) дела. На практика - необявена амнистия.

За разкриването на престъпленията отговаря МВР. Това, че извършителят не е разкрит обаче не отменя факта, че е извършено престъпление, което е останало ненаказано. Не е известно и колко са жертвите на тези престъпления с неизвестни извършители. Ниско е нивото на разкриване например на престъпленията против собствеността. През 2025 г. близо 24 хиляди от общо 29 044 спрени досъдебни производства стоят на пауза заради неразкрит извършител. За разлика от прекратените дела, спрените може да бъдат възобновени, стига да не е изтекла давността. Някои обаче просто стоят спрени, докато не изтече абсолютната давност и не биват прекратени.

Според Наказателния кодекс наказателното преследване се изключва, когато е изтекла т. нар. абсолютна давност. Тя зависи от престъплението. Най голямата е 52 г. и половина - за убийство на две или повече лица. За престъпления, които се наказват с доживотен затвор без замяна, тя е 30 г. За деянията, които се наказват с повече от 10 г., е 22 г. и половина, а за тези с повече от 3 г. - 15 г. За престъпленията, за които се предвижда повече от година лишаване от свобода, абсолютната давност е 7 г. и половина, а за всички останали - 3 г.

Масовото прекратяване на дела по давност започна през 2006 г., след като Борис Велчев стана главен прокурор и разпореди ревизия на спрените производства. Така се оказа, че много обвинители години наред са трупали папки, по които не е работено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО!

    22 0 Отговор
    Престъпник да си в тая "държава"!

    Коментиран от #13

    12:17 01.06.2026

  • 2 Михайлов

    24 1 Отговор
    Всичко в тая държава е крадливо, некадърно и корумпирано. ЗАКРИВАЙ!!!

    12:18 01.06.2026

  • 3 Да накажат

    17 0 Отговор
    прокуратурата !

    12:19 01.06.2026

  • 4 Кой е задържал делата

    15 0 Отговор
    Какво става с делото срещу Местан?

    12:21 01.06.2026

  • 5 Гошу

    16 1 Отговор
    Е, нали им вдигнахте заплатките на милиционерите, сега какво и работа ли искате да вършат? Нахални сте!

    Коментиран от #14

    12:22 01.06.2026

  • 6 мдааааааааааа

    20 0 Отговор
    А в полиция прокуратура и съд, получават най-големи заплати. Готино нали. Не бачкаш, пък ти плащат огромна заплата.

    12:25 01.06.2026

  • 7 ООрана държава

    22 0 Отговор
    Е добре де, вие заплати за какво взимате?

    12:25 01.06.2026

  • 8 Престъпления

    16 1 Отговор
    ....не разкрити се увеличават, заплатите в мвр се удвояват....ша шя ля, ша ля ля
    До като има овце, ще има и вълци ...

    12:27 01.06.2026

  • 9 Прокуратурата !

    8 0 Отговор
    В Пенсия Ли ?

    Излезна ?

    12:34 01.06.2026

  • 10 Мдаа

    9 1 Отговор
    То цялата държава е приключила по давност.

    12:38 01.06.2026

  • 11 данъкоплатец

    8 0 Отговор
    Тия хора взема по 15 бона заплати ? Извинявайте обаче , за какво точно вземат пари ?

    12:44 01.06.2026

  • 12 Лост

    2 0 Отговор
    А всяка година отчитат голямо изобилие.Защо не каже ,че повечето от тези са за определени хора?

    12:52 01.06.2026

  • 13 Даа

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО!":

    Това е прокуратурата на Пеевски- Борисов.... Не сменим ли тотално съдебната система, няма да се оправим!

    12:56 01.06.2026

  • 14 Ахааа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гошу":

    Милиционерите не работят в прокуратурата, за ваше сведение....

    Коментиран от #15

    12:57 01.06.2026

  • 15 То май

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ахааа":

    То май никой не работи там

    13:02 01.06.2026

  • 16 Асеновград

    2 0 Отговор
    Това означава че щом даже са нови тая прокуратура въобще не работи. Десетки хиляди престъпления неразкрити. Браво

    13:06 01.06.2026

  • 17 Нехис

    1 0 Отговор
    Редно е заплатите на прокуратура, съд и следователи да бъде процент от разкриваемостта на престъпленията.
    А когато оправданият ги осъди, обезщетението да плаща виновният служител на институцията.

    13:07 01.06.2026

  • 18 Простият

    0 0 Отговор
    И какво излиза сега - че най-много престъпниците има в прокуратурата, мвр и в съда? Щото ако те си вършеха работата нямаше да има толкова незавършени дела, разбирай престъпници на свобода. Аз така го разбрах, ама язе съм си прозд.

    13:15 01.06.2026

  • 19 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Демокрация, бате, при това Неолиберална, че на всичко отгоре и побългарена!!!!! - ))))))

    13:17 01.06.2026

  • 20 Сметки без..

    0 0 Отговор
    Сега да кажат, от това което са изнесли колко дела изобщо са образувани за нещо смислено и колко са вещи които след 2 години нямат стойност. По прокуратури също може да изнесат данни, и по тези по които има установен извършител но прокуратурата не повдига обвинение особено по бързи производства където има ясен извършител. Също и ефективността на следствието

    13:21 01.06.2026

  • 21 Документ С Невярно Съдържание !

    1 0 Отговор
    Не е Престъпление !

    Това е становището На !

    Тези Същите !

    13:39 01.06.2026

