Драмата между ПП и ДБ продължава. Мъжът на Лена Бориславова обяви: Това лицемерие е просто нетърпимо

Депутатът от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов, който е и съпруг на Лена Бориславова, отправи остри критики към коалиционните партньори от "Демократична България" в публикация във фейсбук, в която говори за "лицемерие" и двойни стандарти в отношенията между двете формации, цитиран от news.bg. Повод за реакцията му са споровете около листите и решението на Асен Василев от коя листа да избере да влезе в парламента.
Иванов твърди, че при всяка съвместна кампания с ДБ се стига до напрежение и публични атаки срещу ПП, като обвинява партньорите си, че толерират вътрешни действия, които подкопават коалиционното взаимодействие. Той посочва примери за преференциални кампании, вътрешни разногласия и публични изявления, които според него не отговарят на принципите на "коалиционна култура".
В публикацията си Иванов изразява недоволство и от липсата на реакция от страна на лидерите на ДБ при възникване на подобни конфликти, като заявява, че натрупаното напрежение вече е трудно за игнориране. Въпреки критиките, той подчертава, че досега е полагал усилия за запазване на диалога и работата "в името на общото благо", но ситуацията според него е достигнала пределна точка.
Eто цялата публикация на Мирослав Иванов в социалната мрежа:
След всяка кампания, в която се явяваме в коалиция с колегите от Демократична България, се случва едно и също. Неистов вой за места! И целият фб гърми и трещи от коментари, от това колко сме били лоши от Продължаваме Промяната.
И този път не прави изключение. От два дни неистов вой откъде да влезе Асен Василев - от Пловдив или от Хасково.
Медийни публикации, постове, обиди, наричания, клевети, оценки, квалификации. Имаш ли куража пък да отговориш на някое от тези излияния, те обвиняват в липса на коалиционна култура, в това, че за нищо не ставаш. Че цялата ни партия не ставала за нищо. Че от това нямало да ни се повиши резултата и махленските спорове да ги оставим настрана.
Махленските спорове не са за тук. Напълно съм съгласен. Но това правило сякаш важи само за хората от ПП. Само ние имаме лошия вкус за това да не сме добри коалиционни партньори.
При цялото ми уважение, но това лицемерие е просто нетърпимо. А аз съм човек, който не обича лицемерите.
Дали имаме кусури всички? Имаме, разбира се! НО:
Дали ДБ вече толкова избори предпочитат преференциалните си кампании? Да, предпочитат ги. Дали ние сме раздавали общите материали докато те своите лични - да, винаги се случва. Дали има изключения. Вероятно има.
Дали Манол написа пост, в който да обяви, че най-работещите народни представители са от Да, България, докато беше депутатът с най-много отсъствия от пленарна зала /в комисията за българите в чужбина го видях 2 пъти за цяла година/, да, написа го. Дали това е проява на висока коалиционна култура? Убеден съм, че той ще попадне в “изключенията”, за които е допустимо.
Цялото това лицемерие ме отвращава до безкраен предел! Защото тая цялата акция от онзи ден не е случайна. Нито Манол, нито лидерите на ДБ казаха или направиха нещо. И това е винаги. Ей така - “случайно” си стават такива акции и хората си се ослушват. Докато ние имаме “лоша коалиционна култура”.
Дали Мартин Димитров бе поел ангажимент да влезе от Русе в предходно народно събрание и дали влезе от София, за да може да прецака ПП в полза на свой съпартиец? Да, направи го.
Мразя лицемерите! Истински ги ненавиждам! И ако истината е проява на лоша коалиционна култура, ето - истината. Пълна и неподправена. Писна ми да стискам зъби и да ме обвиняват във всичките грехове на света, докато други лицемерничат!
П.С. Винаги съм проявявал уважение към хората от ДБ. Винаги съм се старал да гледам напред - в името на общото благо. Винаги съм се старал да потушавам конфликти вместо да ги създавам. И, убеден съм, много хора ще го потвърдят. Но просто вече не се търпи!
