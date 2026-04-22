Драмата между ПП и ДБ продължава. Мъжът на Лена Бориславова обяви: Това лицемерие е просто нетърпимо

22 Април, 2026 19:40 5 804 96

След всяка кампания, в която се явяваме в коалиция с колегите от Демократична България, се случва едно и също. Неистов вой за места! И целият фб гърми и трещи от коментари, от това колко сме били лоши от Продължаваме Промяната, коментира още Иванов

Снимка: Фейсбук/ M.Ivanov
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов, който е и съпруг на Лена Бориславова, отправи остри критики към коалиционните партньори от "Демократична България" в публикация във фейсбук, в която говори за "лицемерие" и двойни стандарти в отношенията между двете формации, цитиран от news.bg. Повод за реакцията му са споровете около листите и решението на Асен Василев от коя листа да избере да влезе в парламента.

Иванов твърди, че при всяка съвместна кампания с ДБ се стига до напрежение и публични атаки срещу ПП, като обвинява партньорите си, че толерират вътрешни действия, които подкопават коалиционното взаимодействие. Той посочва примери за преференциални кампании, вътрешни разногласия и публични изявления, които според него не отговарят на принципите на "коалиционна култура".

В публикацията си Иванов изразява недоволство и от липсата на реакция от страна на лидерите на ДБ при възникване на подобни конфликти, като заявява, че натрупаното напрежение вече е трудно за игнориране. Въпреки критиките, той подчертава, че досега е полагал усилия за запазване на диалога и работата "в името на общото благо", но ситуацията според него е достигнала пределна точка.

Eто цялата публикация на Мирослав Иванов в социалната мрежа:

След всяка кампания, в която се явяваме в коалиция с колегите от Демократична България, се случва едно и също. Неистов вой за места! И целият фб гърми и трещи от коментари, от това колко сме били лоши от Продължаваме Промяната.
И този път не прави изключение. От два дни неистов вой откъде да влезе Асен Василев - от Пловдив или от Хасково.
Медийни публикации, постове, обиди, наричания, клевети, оценки, квалификации. Имаш ли куража пък да отговориш на някое от тези излияния, те обвиняват в липса на коалиционна култура, в това, че за нищо не ставаш. Че цялата ни партия не ставала за нищо. Че от това нямало да ни се повиши резултата и махленските спорове да ги оставим настрана.
Махленските спорове не са за тук. Напълно съм съгласен. Но това правило сякаш важи само за хората от ПП. Само ние имаме лошия вкус за това да не сме добри коалиционни партньори.
При цялото ми уважение, но това лицемерие е просто нетърпимо. А аз съм човек, който не обича лицемерите.
Дали имаме кусури всички? Имаме, разбира се! НО:
Дали ДБ вече толкова избори предпочитат преференциалните си кампании? Да, предпочитат ги. Дали ние сме раздавали общите материали докато те своите лични - да, винаги се случва. Дали има изключения. Вероятно има.
Дали Манол написа пост, в който да обяви, че най-работещите народни представители са от Да, България, докато беше депутатът с най-много отсъствия от пленарна зала /в комисията за българите в чужбина го видях 2 пъти за цяла година/, да, написа го. Дали това е проява на висока коалиционна култура? Убеден съм, че той ще попадне в “изключенията”, за които е допустимо.
Цялото това лицемерие ме отвращава до безкраен предел! Защото тая цялата акция от онзи ден не е случайна. Нито Манол, нито лидерите на ДБ казаха или направиха нещо. И това е винаги. Ей така - “случайно” си стават такива акции и хората си се ослушват. Докато ние имаме “лоша коалиционна култура”.
Дали Мартин Димитров бе поел ангажимент да влезе от Русе в предходно народно събрание и дали влезе от София, за да може да прецака ПП в полза на свой съпартиец? Да, направи го.
Мразя лицемерите! Истински ги ненавиждам! И ако истината е проява на лоша коалиционна култура, ето - истината. Пълна и неподправена. Писна ми да стискам зъби и да ме обвиняват във всичките грехове на света, докато други лицемерничат!
П.С. Винаги съм проявявал уважение към хората от ДБ. Винаги съм се старал да гледам напред - в името на общото благо. Винаги съм се старал да потушавам конфликти вместо да ги създавам. И, убеден съм, много хора ще го потвърдят. Но просто вече не се търпи!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    31 14 Отговор
    Е добре де за какво да е вой спорет вас мъж на лена ...нали село се бори за това ..място под небето

    Коментиран от #55, #68

    19:42 22.04.2026

  • 2 Гост

    51 10 Отговор
    Елен

    Коментиран от #3, #54, #58

    19:42 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе да бе

    67 16 Отговор
    Хайде, хайде, а когато подсмърчаше около парапета търпя.

    19:43 22.04.2026

  • 5 Гост№4442

    83 18 Отговор
    Това е нетърпимо всеки хака жената моя ред не идва

    Коментиран от #35

    19:44 22.04.2026

  • 6 Интигелентен пулицай с вишо убръзование

    36 14 Отговор
    И ас сам за риформа! Динете заплатата на пулицайте с пейсе пруценте, уе! По цял ден да се пулиш и блееш си е измерзително!

    Коментиран от #57

    19:44 22.04.2026

  • 7 Абе

    43 17 Отговор
    Да ней се е появил нов парапет, та е толкова нетърпимо.

    19:45 22.04.2026

  • 8 Питане

    42 14 Отговор
    Нещо да мецнеш за таткото на детето ти - имало вече канадско гражданство...

    19:46 22.04.2026

  • 9 ПП откровения

    58 8 Отговор
    Лицемерие, двойни стандарти и телефонни обаждания за претенциозо моралните, когато ще се раздават оскъдните парчета депутатска баничка между ПП и ДБ.

    19:46 22.04.2026

  • 10 Абе не бе

    35 12 Отговор
    Сложили са нов парапет.

    19:46 22.04.2026

  • 11 Чехльо

    36 14 Отговор
    се явил ?

    19:47 22.04.2026

  • 12 Анонимен

    34 11 Отговор
    Недейте така, от една ромска фамилия сте...

    19:48 22.04.2026

  • 13 Гачо

    49 16 Отговор
    Тоя рогач откъде изпълзе?Оня Киро и отпори дъното на неговата Лена и тва абдалче се натиска за парламента държавни дела да решава!

    19:49 22.04.2026

  • 14 ти да видиш горкия елен

    48 13 Отговор
    ама тя ленчето общата и мъж ли имала

    Коментиран от #67

    19:50 22.04.2026

  • 15 Мъжът на Лена

    33 14 Отговор
    Това е нетърпимо! Уж ние щяхме да чегъртаме, а то - чегъртат Лена! На мен ми идва ред да я чегъртам само на 20-то число на месеца, а февруари три пъти пропускам!

    Коментиран от #19

    19:53 22.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    34 15 Отговор
    Рогоносеца се бунтува.

    19:53 22.04.2026

  • 17 Ддд

    15 9 Отговор
    КЕЕФФФ

    19:53 22.04.2026

  • 18 БеГемот

    17 11 Отговор
    Жълтите павета ..

    19:55 22.04.2026

  • 19 ...

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мъжът на Лена":

    29-то число

    19:55 22.04.2026

  • 20 Хех

    47 7 Отговор
    А така. Изяще се един друг и като приключите с коалицията, започвайте да се самоизяждате отвътре. Вие така или иначе сте политически трупове и само ще хабите кислорода в парламента и парите на народа следващите 4 г. Нали цялата ви политика беше да свалите Борисов и Пеевски?! Ето, свалихте ги. Сега изчезвайте.

    Коментиран от #48

    19:55 22.04.2026

  • 21 Авджия

    30 9 Отговор
    Лопатара пак изпълзя.

    19:56 22.04.2026

  • 22 Киро

    30 14 Отговор
    Как опъвах Ленчето на парапета

    19:56 22.04.2026

  • 23 име

    35 5 Отговор
    Ама, не се притеснявайте, ние ви знаем че сте синчета и дъщере на партийни секретари и ДС агенти, борещи се за кокала. Никой не си въобразява, че сте безкористни. Харчете си на воля парите от УСАИД, докато можете, а ние освен да ви пожелаем приятен престой при бай Ставри.

    19:58 22.04.2026

  • 24 Курд Околянов

    31 4 Отговор
    Голяма лапаница е тая тлъста депутатска заплата.

    19:59 22.04.2026

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    21 4 Отговор
    мушмуроци и комсомолци!

    19:59 22.04.2026

  • 26 клоуни

    29 6 Отговор
    Лена влиза ли в парламента , да яде шкембе чорба в столовата за без пари

    Коментиран от #42

    20:01 22.04.2026

  • 27 елен лопатар

    32 6 Отговор
    защо е отрязал горната част на снимката? там са големите му рога къде са му сложили

    дори и детето не е негово само той ще го гледа

    поне да си направи едно негово дето ако може тоя рогоносец

    20:02 22.04.2026

  • 28 Абе

    18 5 Отговор
    А Киро как е?

    20:04 22.04.2026

  • 29 Даниел Немитов

    34 4 Отговор
    "Демократична България" са нещо като старото СДС, пълно с агенти-лимонки! Не случайно Боко само тях харесваше и с тях искаше да преговаря. Даниел Митов, Деница Сачева, Прошко Прошков все от тая партия идват и всички ги видяхме що за стока са!? Кмета на "Овча купел" също е от тая партия, а е пръв слуга на бетонизаторите!
    Сигурен съм, че ако Продължаваме Промяната се яви самостоятелно на избори ще получи същите гласоее, както и с ДБ! ДБ е маргинална партия, скрит слуга на статуквото!

    20:05 22.04.2026

  • 30 Будител

    19 10 Отговор
    Лицемер да говори за лицемерие . А като види парапет , какво му минава през главата....вероятно за лицемерието на Лена и Кирчо...

    20:06 22.04.2026

  • 31 Туин Пийкс

    29 10 Отговор
    Сега и Петроханците ще се разпаднат, те и без това се ненавиждат, защото цялата формация е от негеьове-интриганти.

    20:08 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 мъдуро

    18 10 Отговор
    Каво стана, тая ямбулска въшкия щяха да я правят замесник кмет? Баджанака му не можа да го уреди и сега обратно в ямбол

    Коментиран от #47

    20:08 22.04.2026

  • 34 Лен Бориславов

    12 11 Отговор
    Да се връща в Ямбол при селските си, там му е мястото. Ленчето има кариера в Софията. Най-накрая се вижда кой колко струва.

    20:10 22.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тити на Кака

    27 7 Отговор
    Какво толкова е станало - поредната обичайна свада в розовия клуб, нищо ново под Слънцето!
    В Софийска община е същото, мис Бони непрекъснато скубе косите на оплелия се с нови момченца ДСУшко....
    ППетроханъри!

    20:16 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А50

    31 5 Отговор
    Жендерлъка се изподраха и изпоскубаха косите за пусти държавни службички, иначе големи предприемачи

    20:18 22.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТЕЗ БЕЗКОРИСНИТЕ МОРАЛИЗАТОРИ

    13 6 Отговор
    Аман от пепетата гола вода са, много морални, честни…ама никъде не съм виждал такива кавги между , както при коалицията между партиите прекатихме промяната и доубихме България!

    20:19 22.04.2026

  • 41 Дааа

    18 5 Отговор
    Бунтът на рогонсците!

    20:20 22.04.2026

  • 42 Гошо

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "клоуни":

    Май наденичките са и по-вкусни...

    20:23 22.04.2026

  • 43 Гумичка за триене

    18 3 Отговор
    Ако не е ФБ нема да чуем че този чехъл съществува! Този ли беше където гледа детето на кирчо?

    20:26 22.04.2026

  • 44 Вели

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "всеки зарежда лена със семе":

    Тошко семето,пак се обади.

    20:28 22.04.2026

  • 45 Урааааа

    5 3 Отговор
    Рошавият алкаш гуд байбаййййй......

    20:28 22.04.2026

  • 46 Баце ЕООД

    7 7 Отговор
    Гледам някъв рогоносец, акъл дава 🤣

    20:30 22.04.2026

  • 47 Ъхъ!!!

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "мъдуро":

    Първом учиндолската въшкия, банкянската въшкия, максудската въшкия, белчинската въшкия да си събират партакешите и да се омитат кой откъде е!

    20:30 22.04.2026

  • 48 Квадрат13

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хех":

    Следва сглобка на ДБ с ГЕРБ. ПП не трябваше да влизат в коалиция с продажници .

    20:31 22.04.2026

  • 49 Пантов

    14 3 Отговор
    Добре ,че уточнихте рода ли са , семейство ли са ? Тъкмо се запитах тоз пък кой е и какво престъпление е извършил, но се сетих ,че престъпници,мошеници , измамници , надуващи цените търгаши, купуващи гласове, джебчии ,автокрадци не показват с фотоси да не им уронят иднъта чест. Викам си, тоз ще да е лекар, нотариус ,инспектор от нап или поне катаджия крадящ и грабещ, пък то на някоя Лена Мъжа и.

    20:32 22.04.2026

  • 50 Ами вие от пп кво ги търпите

    18 4 Отговор
    Тия от дб.Те са няколко малки партийки , които без вас са нищо .Бийте им шута ,разваляйте коалицията и кой от къде е .Да си ходят дома костовските отломки.....

    20:32 22.04.2026

  • 51 Мнение

    16 2 Отговор
    ПП са много наивни за да се явяват заедно на изборите, Христо Иванов ги продаде преди. А сега ще се разделят и ДБ ще подкрепя ГЕРБ. Така че в никой случай не трябва да им отстъпват местата си в Народното събрание

    20:41 22.04.2026

  • 52 ТеА пА!

    13 3 Отговор
    Ще се самоизядат за едни дИпутатски мИста...😆?!

    Коментиран от #70

    20:42 22.04.2026

  • 53 Куцото Добиче

    11 4 Отговор
    Част от морала на ПП ДБ, освен педофилията и наркоманията е да пробиваш с пу.ката на жена си!

    20:45 22.04.2026

  • 54 Киро брадата

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Баджанакът снима лицето отблизо, защото рогата растат ли растат.

    20:47 22.04.2026

  • 55 00014

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Ти по-разбираемо не можеш ли да пишеш, МА?

    20:49 22.04.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    Не могат да докопат кокъла и ще се избият за трохичките.

    20:50 22.04.2026

  • 57 Щъркел

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Интигелентен пулицай с вишо убръзование":

    Защо просто не пукнеш ?!?!?!
    Само тежиш на тази земя, и пълниш канализацията .
    Много са те Евали полисмените ,до гроб ще го помниш,а до тогава ще умираш всеки ден по -малко .

    Коментиран от #80, #82

    20:50 22.04.2026

  • 58 шиши

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    да отива при лена при парапета наркоман

    20:52 22.04.2026

  • 59 Квадрат13

    18 3 Отговор
    Троянския кон ДБ(дребни душички) и слуги на чужди интереси. Те са нищо но нагли и алчни до безкрай. НПО-та -ДБ. Използвачи и предатели.

    20:52 22.04.2026

  • 60 Фют

    4 2 Отговор
    Лицемерие си трябва, че ми е омръзнало да се припознават в мен и да ме мислят за някаква с куп пластични операции, а аз и ботокс нямам.

    20:52 22.04.2026

  • 61 Аааааа ,това не се трае

    10 6 Отговор
    На толкова бъзици ,ако съм на тоя пич на тая отдавна да съм и бил шута и да я няма.....Пичът стана за резил на цяла България.......Еееееее ....б...м..у ....аааааа...

    Коментиран от #69, #76

    20:52 22.04.2026

  • 62 Да,бе

    10 4 Отговор
    А да отглеждаш чуждо дете срещу материални облаги не е лицемерие...Лопатар с морал...

    21:00 22.04.2026

  • 63 Много кофти същества,

    11 4 Отговор
    Цялата им клика е изключително подла, сещам се как бяха поели ангажимент, за съвместно коалиционно, ротационно управление и като им свърши тяхната част от мандата и се отметнаха, подадоха оставки и трябваше да отидем на избори... никога няма да забравя подлите същества от ПП ДБ... и вместо да се обединиме десните проевропейски партии, от ПП ДБ започнаха да правят кОрвенски номера, защото много си повярваха милите... е да, ама не.

    Коментиран от #72, #73

    21:01 22.04.2026

  • 64 рапъръ

    5 2 Отговор
    Ямбол е градът, ямбооол е стилът ... Да се връща на село Ямбол да сади компири купона свърши

    21:04 22.04.2026

  • 65 Демократична абизяна

    3 4 Отговор
    А, бананите, яжте ги бананите, вече са в изобилие. Фнимавай како си заръчваш у бъдеще, оти ке те стигне!

    21:05 22.04.2026

  • 66 политик

    0 5 Отговор
    Този не изчака дори да влязат в Парламента и да разцепят коалицията . ПП-ДБ , при разцепване , евентуално ДБ взема 18 места +12 на Възраждане = 30 , ПБ имат 131 +30=161 ето ви мнозинството за ПРОМЕНИТЕ

    21:08 22.04.2026

  • 67 НЕ БЕ...?!

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ти да видиш горкия елен":

    Само приятелче...

    21:11 22.04.2026

  • 68 Мдаа...!

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    А спореТ мен,Ти си бягала от час,в първи клас ...!
    Признай си...!

    21:15 22.04.2026

  • 69 НАПРОТИВ...!

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Аааааа ,това не се трае":

    Наклеветена е жената и дай затова да и ...,,бие шута"...?!
    Не така,с лошото,де...!

    Коментиран от #75, #77

    21:17 22.04.2026

  • 70 Амчи хич не е за чудене!

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "ТеА пА!":

    Такава голяма заплата за нищоправене,никъде другаде няма да намерят...!
    Пък и ходиш на работа,кога си пожелаеш и никой не ти държи сметка,за отсъствия...!

    21:23 22.04.2026

  • 71 Когато

    5 3 Отговор
    РР стана президент го подигравахте, че е лопатар и като търчи през дворовете на къщите събирал прането с рогата си. Сега е без значение той вече е любимецът на народа. Късопаметни глупаци, не е ваша работа да се ровите в личния живот или в нечия "кухня". Клюкари, воайори.

    21:30 22.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Избори до дупка

    4 5 Отговор

    До коментар #63 от "Много кофти същества,":

    Докато не изпадне герберастката - ппдебилна шайка ,което е на път да стане!

    21:34 22.04.2026

  • 74 Доуточнявам -

    3 2 Отговор
    съпруг по документи и партийно решение. А на парапета - Ленчето+ Кирчо...

    21:43 22.04.2026

  • 75 Клео

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "НАПРОТИВ...!":

    И аз така си мисля ,че е наклепана ,защото коя друга ще му носи толкова пачки и бизнес. Пък и гордо звучи -мъжът на Бориславова Г-н Иванов. Даже щях да си сменя и фамилията, но пък с различните по-лесно се изпират някои неща.

    21:43 22.04.2026

  • 76 Може пък и

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Аааааа ,това не се трае":

    да му е пуснала веднъж, от кумова срама...

    21:47 22.04.2026

  • 77 Ай ся ,глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "НАПРОТИВ...!":

    Честната марийка .Абе за по - сигурно ,за да са квит тоя да опраска канадката и готово

    21:48 22.04.2026

  • 78 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    Що си е скрил рогата?

    22:01 22.04.2026

  • 79 Какво чакате?

    7 0 Отговор
    Разделете се на ПП и ДБ и който оцелее. Да не мислиш, че има много желаещи за вашата секта?

    22:04 22.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тая ппдебилна шайка

    4 0 Отговор
    Отдавна трябваше да е разцепена и разбита.

    22:10 22.04.2026

  • 82 Чисто и просто

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Щъркел":

    nykни ти бе, mилиционер npocт, никой не тежи повече на България от вас еничарите maлoymни, освен да пасете овцете на село, за друго не ставате!

    Коментиран от #88

    22:16 22.04.2026

  • 83 Елен Парапетски

    6 0 Отговор
    Хей сладур, къде изчезна.
    Да поздравиш оня дето учи български език

    22:40 22.04.2026

  • 84 Александър Януш

    3 0 Отговор
    Нали, за това има така наречените преференции. Защо трябва да се стене. Когато не те искат и губиш, хубаво е да замълчиш, да вдигнеш глава и да продължиш с воля за победа.

    22:54 22.04.2026

  • 85 Ей за това

    5 0 Отговор
    спечели Радев, понеже т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС И ППДБ се издъниха!
    Не, че Радев предложи нещо стойностно. Той нищо не предложи, само общи приказки.
    Но ГЕРБ И ППДБ се оляха с кражби. Далавери. Крамоли и заяждания. Хората ги намразила. Дори джендърите от жълтите павета гласуваха за Радев!

    Коментиран от #95

    23:07 22.04.2026

  • 86 Дзак

    4 0 Отговор
    Всички лоши, само насилника хубав!

    Коментиран от #87

    23:30 22.04.2026

  • 87 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Дзак":

    И морален!

    23:31 22.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Мимо

    2 0 Отговор
    E...то ситуацията при Лена сега май е: епа мене май само си ме "гласиха"

    23:39 22.04.2026

  • 90 Бузов

    3 0 Отговор
    Да ходи да сади домати в Ямбул за да си помогне на бюджета. Никога повече няма да види парламента отвътре.

    23:41 22.04.2026

  • 91 Сплинтер

    2 3 Отговор
    Вероятно предстои с лена да се разведат и тя да си намери по подходящ мъж

    Коментиран от #93

    00:06 23.04.2026

  • 92 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Мирослав Иванов ли е съпругът на Лена?

    Коментиран от #96

    00:12 23.04.2026

  • 93 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сплинтер":

    Например,,АКАДЕМИКА,, може да е.

    00:14 23.04.2026

  • 94 АКАДЕМИКА

    3 0 Отговор
    Някакви организми живеят в мен и не мога да ги изтаковам.

    00:15 23.04.2026

  • 95 Бай Араб

    3 3 Отговор

    До коментар #85 от "Ей за това":

    Машините от Венецуела къде ги забрави,кажи и за тях.Пък тепърва ще разбереш защо украинците си дават живота само и само да се откъснат от Русия.

    00:19 23.04.2026

  • 96 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Бай Араб":

    Мирослав Иванов е рогоносецът на Лена Парапета .

    01:12 23.04.2026

