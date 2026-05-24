Откриха дреха на изчезналия мъж в Севлиево, брат му я разпозна

24 Май, 2026 15:38 1 154 3

Снимка: МВР
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отменени празненства на редица места в страната заради проливните дъждове и наводненията белязаха днешния 24 май. Най-тежка остава ситуацията в района на Севлиево, където продължава издирването на 55-годишен мъж.

По информация на bTV Георги Карапенев е бил забелязан за последно в района на асфалтовата фабрика, където днес издирвателният екип откри част от дреха и обувка.

Пред екипа ни братът на изчезналия Карапенев потвърди, че намерените дрехи принадлежат на 55-годишния мъж.

В издирвателната акция участват полиция, доброволци и дрон. На място се виждат сериозни поражения от внезапно придошлата вода, която е отнесла асфалтови блокове.

Междувременно в засегнатите райони започва възстановяване след наводненията. Във Великотърновско хората описват щетите по домовете си, а десетки доброволци се включиха в разчистването на калта и наносите.

Жители на засегнатите населени места разказват, че водата е унищожила почти цялото им имущество, а първата нощ след бедствието е преминала без сън и в тревога.

Започна и официалното описване на щетите по къщите и инфраструктурата. По информация на местните власти в някои от наводнените домове са били източени десетки кубици вода. Очаква се държавата и общините да подпомогнат пострадалите семейства.

Заради авария на довеждащ водопровод без вода остават Севлиево и още пет населени места. В засегнатите райони се осигурява вода за хората до възстановяване на водоснабдяването.

Във Велико Търново и околните села над 100 домакинства са пострадали от водната стихия. Десет комисии, сформирани от Кризисния щаб, започнаха описване на пораженията.

Местните власти настояват Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към правителството да бъде свикана възможно най-скоро, за да могат пострадалите общини и хора да получат помощ.

Обстановката във Великотърновско постепенно се нормализира, а нивото на река Янтра започва да се връща в коритото си. Издирването на изчезналия мъж край Севлиево обаче продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз човек горкия

    11 1 Отговор
    Дано го намерят. Съчувствам на близките.

    Коментиран от #2

    15:53 24.05.2026

  • 2 хмммм

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз човек горкия":

    Какво съчувстваш? Човекът е отишъл някъде да се скрие от пороя.

    Коментиран от #3

    16:05 24.05.2026

  • 3 Да знаеш

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Може да са го изяли мечките.

    16:50 24.05.2026

