ДБ: Сарафов не може да се изниже от системата като Пепи Еврото - с 20 заплати обезщетение и без да понесе отговорност

27 Май, 2026 09:56 769 15

Според ДБ първо трябва да бъде довършено дисциплинарното производство и да се стигне до дисциплинарно уволнение

ДБ: Сарафов не може да се изниже от системата като Пепи Еврото - с 20 заплати обезщетение и без да понесе отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„ВСС трябва да приключи дисциплинарното производство преди да разгледа оставката на Сарафов като зам.-главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на съдебната система, а в продължение на месеци го правеше нелегитимно, да се измъкне без да понесе отговорност и с обезщетение от 20 заплати.“ Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от “Демократична България” доц. Атанас Славов на брифинг пред журналисти в Народното събрание.

Според ДБ първо трябва да бъде довършено дисциплинарното производство и да се стигне до дисциплинарно уволнение. От формацията ще предложат давностният срок за дисциплинарните производства да се увеличи от шест месеца на две години.

„И трето, много важно - да не може човек с висящо дисциплинарно производство да напуска системата с обезщетение, както сме виждали години наред да се случва. Крайно време е да се носи отговорност за всичките мрежи на джуджета, нотариуси и други хора от подземния свят, които контролираха българското правосъдие“, заяви Славов.

„Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи като Пепи Еврото, който напусна след като срещу него беше образувано дисциплинарно производство и взе бонус от 20 заплати“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 1 Отговор
    Май точно това ще направи. МВР е най-голямата организирана престъпна група в държавата.

    09:57 27.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Пак се разчистват врагове вместо реформа.Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ за да се изчисти системата.

    Коментиран от #9

    09:58 27.05.2026

  • 3 Про курор Сарафов гиби

    2 1 Отговор
    И 6@ л съм ва

    09:59 27.05.2026

  • 4 Пич

    8 4 Отговор
    По добре ще бъде, имбецилно нахалните гьонсурати от ПП и ДБ да се замислят, докъде ще стигне разследването на Петрохан, и корупцията в украинския град на Варна !!! И дали заради това не скачат на Сарафов...?!

    10:00 27.05.2026

  • 5 Къндев

    7 2 Отговор
    Стига с тия бонуси от по 20 заплати. Не стига, че са на високи заплати и дмс по принцип, отделно рушвети. А накрая ги позлатяват.

    10:01 27.05.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    А оооо,
    Сложете му по-наперена снимка на физиономията. Тук е като при.пикано мушкато.
    До скоро снимките му бяха га че е по-нагоре от Господ...
    В същия стил беше и вчерашната снимка на Повелителя на зайците....
    Що ли така, като паднат от власт все "нож вадите на хоризонтиралите се кучета" ???

    10:04 27.05.2026

  • 7 Дзак

    2 1 Отговор
    Това би взривило повсеместно системата на 20-те заплати.

    10:07 27.05.2026

  • 8 те дебе не го харесват . той е бил първи

    2 1 Отговор
    приятел на гешев . сложи го бойчо . и за 12 години тръгнаха джуджета , арабаджиеви , терористичен атентат пред децата му , почивки в гръцка , божанеца . нотариуса . петрохан , алексей , сглобката . черепа . флашки . проукрайнски хора със сходни истории като емрах и порошенко . след туин пикс се заталачиха доста неща .

    10:08 27.05.2026

  • 9 Добре де,

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това го пишеш за каквото е в САЩ, докато си под полата на мутрофанова ли ???
    Това, фурн@джииските лопати, с лопати да ви ринем !!!
    /Радев - моят президент!!! / - ТВОЙ ДУМИ....

    10:09 27.05.2026

  • 10 И що да не може?

    1 0 Отговор
    Законът го позволява,много ясно, че ще се възползва.

    10:13 27.05.2026

  • 11 Ъъъъ

    2 1 Отговор
    Педофилите да кажат истината за Петрохан!💑💏

    10:14 27.05.2026

  • 12 Даа!

    6 0 Отговор
    При напускане на системата,( пенсиониране,по взаимно съгласие и др,но без дисциплинарно уволнен) и прослужено време 20 или повече години в системата,служителя има право на еднократно възнаграждение в размер на 20 брутни заплати,изчислени на база последните възнаграждения 24 месеца назад.Цялата сума не се облага с данъци.Отделно се изплаща неползван отпуск и пари за служебно облекло .Или усреднено в случая би трябвало да получи 130-145 хиляди евро без никакви данъци.

    10:15 27.05.2026

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    сарафчо, беги бързо у Дубай, че ни господаря ти пеефски, ни господаря ти борисоф ще си мръднат пръста да те спасяват

    10:30 27.05.2026

  • 14 ту-туу

    1 0 Отговор
    Хайде щом за кокошка няма прошка дано и за милиони да има ЗАКОНИ

    10:39 27.05.2026

  • 15 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Може и ще се измъкне Деветото джудже,НО се надявам да го настигне съдбата на Нотариуса.

    10:40 27.05.2026

