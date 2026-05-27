ДБ: Сарафов не може да се изниже от системата като Пепи Еврото - с 20 заплати обезщетение и без да понесе отговорност

„ВСС трябва да приключи дисциплинарното производство преди да разгледа оставката на Сарафов като зам.-главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на съдебната система, а в продължение на месеци го правеше нелегитимно, да се измъкне без да понесе отговорност и с обезщетение от 20 заплати.“ Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от “Демократична България” доц. Атанас Славов на брифинг пред журналисти в Народното събрание.
Според ДБ първо трябва да бъде довършено дисциплинарното производство и да се стигне до дисциплинарно уволнение. От формацията ще предложат давностният срок за дисциплинарните производства да се увеличи от шест месеца на две години.
„И трето, много важно - да не може човек с висящо дисциплинарно производство да напуска системата с обезщетение, както сме виждали години наред да се случва. Крайно време е да се носи отговорност за всичките мрежи на джуджета, нотариуси и други хора от подземния свят, които контролираха българското правосъдие“, заяви Славов.
„Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи като Пепи Еврото, който напусна след като срещу него беше образувано дисциплинарно производство и взе бонус от 20 заплати“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
6 АГАТ а Кристи
Сложете му по-наперена снимка на физиономията. Тук е като при.пикано мушкато.
До скоро снимките му бяха га че е по-нагоре от Господ...
В същия стил беше и вчерашната снимка на Повелителя на зайците....
Що ли така, като паднат от власт все "нож вадите на хоризонтиралите се кучета" ???
9 Добре де,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това го пишеш за каквото е в САЩ, докато си под полата на мутрофанова ли ???
Това, фурн@джииските лопати, с лопати да ви ринем !!!
/Радев - моят президент!!! / - ТВОЙ ДУМИ....
