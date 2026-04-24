Спасиха прострелян критично застрашен орел-рибар

Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе и в момента се лекува в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Птицата е открита в безпомощно състояние край пътя, първоначално с предположения за удар от автомобил, съобщи БНТ.
Д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни “Зелени Балкани”: „Птицата постъпи при нас на 15 април, намерена в канавка край пътя. Състоянието ѝ е тежко – пристигна с фрактура на крака, рани по крилото и прободна рана в коремната кухина“.
По време на операцията става ясно, че орелът вероятно е прострелян.
„Намерихме няколко съчми в коремната област и крилото. Съчмите са за пъдпъдъци. Тенденцията с бракониерския отстрел не спира“, подчерта Петров.
Заради тежките увреждания се е наложила ампутация на единия крак.
Д-р Стефка Димитрова: "Фрагментирани частици от костта, разкъсана тъкан имаше и се наложи ампутиране на крака. Птицата е на системи и медикаментозна терапия."
Птицата е в критично състояние, не се храни самостоятелно.
Орелът е маркиран във Финландия, откъдето е мигрирал до България.
От спасителния център уточняват, че животното няма да може да бъде върнато в дивата природа. Обсъжда се възможност за изработване на протеза и включването му в програми за размножаване. Случаят ще бъде предаден на компетентните институции заради съмнения за бракониерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
