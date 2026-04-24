Спасиха прострелян критично застрашен орел-рибар

24 Април, 2026 07:32 1 005 17

Заради тежките увреждания се е наложила ампутация на единия крак

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе и в момента се лекува в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Птицата е открита в безпомощно състояние край пътя, първоначално с предположения за удар от автомобил, съобщи БНТ.

Д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни “Зелени Балкани”: „Птицата постъпи при нас на 15 април, намерена в канавка край пътя. Състоянието ѝ е тежко – пристигна с фрактура на крака, рани по крилото и прободна рана в коремната кухина“.

По време на операцията става ясно, че орелът вероятно е прострелян.

„Намерихме няколко съчми в коремната област и крилото. Съчмите са за пъдпъдъци. Тенденцията с бракониерския отстрел не спира“, подчерта Петров.

Заради тежките увреждания се е наложила ампутация на единия крак.

Д-р Стефка Димитрова: "Фрагментирани частици от костта, разкъсана тъкан имаше и се наложи ампутиране на крака. Птицата е на системи и медикаментозна терапия."

Птицата е в критично състояние, не се храни самостоятелно.

Орелът е маркиран във Финландия, откъдето е мигрирал до България.

От спасителния център уточняват, че животното няма да може да бъде върнато в дивата природа. Обсъжда се възможност за изработване на протеза и включването му в програми за размножаване. Случаят ще бъде предаден на компетентните институции заради съмнения за бракониерство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 6 само

    19 1 Отговор
    уважение към такива хора

    07:45 24.04.2026

  • 7 благодарност към спасителите

    21 2 Отговор
    и задължително ампутация на ръката на стрелеца

    07:47 24.04.2026

  • 8 германец

    7 4 Отговор
    крайно време е всички европейци да се обединим и да отидем в България и да почнем да отстрелваме бунгаретата където ги видим под път и над път!

    08:03 24.04.2026

  • 9 За жалост

    14 1 Отговор
    Няма да може, да ловува вече сам. Има много ловци съдисти и стрелят ей така, без връзка с главния мозък. Този орел няма да нападне човек или да застраши добитък.

    08:06 24.04.2026

  • 10 1234

    11 1 Отговор
    Оня от горе гледа и наказва....

    08:14 24.04.2026

  • 11 по изтритите коментари

    10 2 Отговор
    Съдя, че гaнчовците пак са се изказвали в стил "стига с тия животни, хората кой ще ги спасява"!

    08:17 24.04.2026

  • 12 Трогателно

    8 1 Отговор
    Винаги, когато прочета за спасена животинка и се просълзявам.
    Аплодисменти за спасителите и Господ да накаже стрелците!

    Коментиран от #16

    08:28 24.04.2026

  • 13 Отттт

    1 1 Отговор
    Финландия до България, където са му видели сметката. Поне сега ще има достойна пенсия, храна и кекс програма.

    08:34 24.04.2026

  • 14 Джаската

    0 3 Отговор
    може въобще да не прострулян в Бг, но важно е да се вдига джабала

    08:43 24.04.2026

  • 15 Въздушно оръжие се продава свободно

    2 0 Отговор
    Това не е бракониерство тъй като не е обект на лов а си е диващина която добре вирее по тези ширини и е неизкоренима

    08:45 24.04.2026

  • 16 ало милостивия

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трогателно":

    кажи нещо за агнетата по велик ден бе спасителю?

    яде ли пържоли а?

    08:58 24.04.2026

  • 17 Мъниче

    0 0 Отговор
    Мъниче малко сладко, на никой лошо не може да направи.
    Една рибка на ден му трябва да си хване.

    08:59 24.04.2026

