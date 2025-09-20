Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена с помощта на изкуствен интелект

Още един успех в медицината. С помощта на изкуствен интелект, лекари от Пловдив успяха да спасят от ампутация крака на онкоболна жена. Поставена е 3D принтирана изкуствена става. В операцията участваха водещи ортопеди и хирурзи от няколко болници. Специалната протеза е с диамантено покритие.
59-годишната Марияна Георгиева е медицински фелдшер в Спешната помощ във Варна. Животът ѝ се преобръща преди две години. Докато изкачвала стъпалата на работното си място, усетила силна болка в крака. Месец по-късно чула и страшната диагноза.
„Туморно заболяване на бял дроб. Проведе се химиотерапия и лъчетерапия, от което добре се повлия като цяло”, разказва Марияна Георгиева.
Туморът обаче обхванал десния ѝ крак и придвижването ѝ било само с патерици. Докторите заявили, че следва ампутация, но жената отказала и потърсила лечение в Пловдив, където лекарите успели да спасят крака ѝ, поставяйки 3D принтирана изкуствена става. Тя е специално изработена за Марияна.
„За разлика от модулните импланти, той по най-точния начин копира нейната анатомия. Това е бъдещето, това е нещото, което се прави в Европа и зад Океана”, каза проф. Владимир Ставрев, специалист по ортопедия и травматология.
Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие. Скъпоструващата 3D протеза не се поема от Здравната каса при пациенти над 18 години. И фелдшерката, заставайки от другата страна на здравната система, вижда с какво се сблъскват пациентите.
„Доста трудно е да се съберат такива средства, не е малка сумата. В България много трудно можеш да откриеш ортопедични специалисти, които се занимават с туморни заболявания”, обясни още Марияна Георгиева.
А за да може отново да проходи, тя ще трябва да положи още малко усилия.
„Най-важното е рехабилитация за този пациент, горе-долу до месец и половина да се възстанови и да може да се самообслужва”, обясни Димитриос Марулас, хирург- ортопед.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #6, #9
14:37 20.09.2025
2 1234
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Преди година прочетох "Холандското общество води дебат не за продължителността на живота,а за неговото качество"
Разбирате ли разликата? Трябва да си променим мисленето....целите...мечтите ..
Коментиран от #4
14:45 20.09.2025
3 Данко Харсъзина
В този случай лекарят е грък. А който е бил в Гърция знае, че когато става въпрос за пари, всичко останало е на заден план.
Коментиран от #12
14:46 20.09.2025
4 Холандия е модерна
До коментар #2 от "1234":Индустриална посткапиталистическа страна
.
14:54 20.09.2025
5 Кой па е тоя
Коментиран от #7
14:55 20.09.2025
6 Лекар
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ще починеш ти след 2-3 месеца!
Коментиран от #19
14:56 20.09.2025
7 Грък
До коментар #5 от "Кой па е тоя":Баща ти
14:57 20.09.2025
8 Нищо не променя
Коментиран от #10, #16
14:57 20.09.2025
9 Много голямо страдание е
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Постигнало жената така че дано да оздравее.
14:58 20.09.2025
10 Лекар
До коментар #8 от "Нищо не променя":Променя това, че оставаш с крак, га н ю-докторчето 😉
14:58 20.09.2025
11 Ама верно ли
Коментиран от #13
14:58 20.09.2025
12 Софиянец
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Дано ти да си следващият!
14:59 20.09.2025
13 Германец
До коментар #11 от "Ама верно ли":Българин+медицинско образование=убиец 😉
15:00 20.09.2025
14 Туморно заболяване на бял дроб
15:01 20.09.2025
15 И къде е изработен този
15:07 20.09.2025
16 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Нищо не променя":Абсолютно нищо не променя. Рак на белия дроб в напреднал стадии, с разсейка в крака и кой знае къде още. Само докторът е станал малко по богат, а след 2-3 месеца в гроба ще има супер скъпа титаниево-диамантена става.
Коментиран от #18
15:08 20.09.2025
17 И какво точно е направил
Коментиран от #21, #22
15:08 20.09.2025
18 Като я кремират
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":титаниево-диамантената става ще е на наследниците поне
Коментиран от #20
15:09 20.09.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Лекар":Възможно е. Не ме е грижа. Аз съм преживял толкова приключения, че повечето хора 900г. да живеят, няма да ги изживеят. Айде у лево.
15:10 20.09.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Като я кремират":Да. Ако след 8 години разкопаят гроба. Ако я кремират ставата ще се разтопи и трудно ще открият нещо в прахоляка. Ако въобще остане нещо от ставата, ще го гепят тези, които извършват кремирането.
15:14 20.09.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "И какво точно е направил":Ставата. Принтирана е на 3D принтер. Синът ми на 3D принтер си принтира разни финтифлюшки за мотора. Докторите принтират стави. Кой за кво си му е. То на мотор 210 конски сили каквито и финтифлюшки да сложиш все тая. Както на раково болен, каквато и става да поставиш, пак все тая.
15:22 20.09.2025
22 Нивото на статиите като цяло не е високо
До коментар #17 от "И какво точно е направил":Не им се работи на хората. Набързо скалъпват някакви писания. Почти навсякъде е така.
15:28 20.09.2025
23 Какво пречи да се използват по евтини
15:32 20.09.2025
24 Да питам
15:34 20.09.2025