Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена с помощта на изкуствен интелект

Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена с помощта на изкуствен интелект

20 Септември, 2025 14:31

Поставена е 3D принтирана изкуствена става

Още един успех в медицината. С помощта на изкуствен интелект, лекари от Пловдив успяха да спасят от ампутация крака на онкоболна жена. Поставена е 3D принтирана изкуствена става. В операцията участваха водещи ортопеди и хирурзи от няколко болници. Специалната протеза е с диамантено покритие.

59-годишната Марияна Георгиева е медицински фелдшер в Спешната помощ във Варна. Животът ѝ се преобръща преди две години. Докато изкачвала стъпалата на работното си място, усетила силна болка в крака. Месец по-късно чула и страшната диагноза.

„Туморно заболяване на бял дроб. Проведе се химиотерапия и лъчетерапия, от което добре се повлия като цяло”, разказва Марияна Георгиева.

Туморът обаче обхванал десния ѝ крак и придвижването ѝ било само с патерици. Докторите заявили, че следва ампутация, но жената отказала и потърсила лечение в Пловдив, където лекарите успели да спасят крака ѝ, поставяйки 3D принтирана изкуствена става. Тя е специално изработена за Марияна.

„За разлика от модулните импланти, той по най-точния начин копира нейната анатомия. Това е бъдещето, това е нещото, което се прави в Европа и зад Океана”, каза проф. Владимир Ставрев, специалист по ортопедия и травматология.

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие. Скъпоструващата 3D протеза не се поема от Здравната каса при пациенти над 18 години. И фелдшерката, заставайки от другата страна на здравната система, вижда с какво се сблъскват пациентите.

„Доста трудно е да се съберат такива средства, не е малка сумата. В България много трудно можеш да откриеш ортопедични специалисти, които се занимават с туморни заболявания”, обясни още Марияна Георгиева.

А за да може отново да проходи, тя ще трябва да положи още малко усилия.

„Най-важното е рехабилитация за този пациент, горе-долу до месец и половина да се възстанови и да може да се самообслужва”, обясни Димитриос Марулас, хирург- ортопед.


  • 1 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Операция за 120 000лв. на жена, която ще почине след 2-3 месеца. Такива операции до сега се правеха само в чужбина. Нашите лекари имаха съвест. Явно вдигнаха ръце. Вместо да вземат кинтите турците, по добре да ги гепим ние.

    Коментиран от #2, #6, #9

    14:37 20.09.2025

  • 2 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Преди година прочетох "Холандското общество води дебат не за продължителността на живота,а за неговото качество"
    Разбирате ли разликата? Трябва да си променим мисленето....целите...мечтите ..

    Коментиран от #4

    14:45 20.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Имам десетки познати, които разпродадоха апартаменти, коли, цялото си имущество, теглиха заеми за да се "лекуват" в чужбина. Върнаха се излекувани. И след 2-3 месеца починаха. Децата им останаха с просешка тояга в ръце.
    В този случай лекарят е грък. А който е бил в Гърция знае, че когато става въпрос за пари, всичко останало е на заден план.

    Коментиран от #12

    14:46 20.09.2025

  • 4 Холандия е модерна

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    Индустриална посткапиталистическа страна
    .

    14:54 20.09.2025

  • 5 Кой па е тоя

    1 2 Отговор
    Димитриос Марулас, хирург- ортопед....

    Коментиран от #7

    14:55 20.09.2025

  • 6 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ще починеш ти след 2-3 месеца!

    Коментиран от #19

    14:56 20.09.2025

  • 7 Грък

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой па е тоя":

    Баща ти

    14:57 20.09.2025

  • 8 Нищо не променя

    1 1 Отговор
    поставяне на 3D принтирана изкуствена става.

    Коментиран от #10, #16

    14:57 20.09.2025

  • 9 Много голямо страдание е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Постигнало жената така че дано да оздравее.

    14:58 20.09.2025

  • 10 Лекар

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо не променя":

    Променя това, че оставаш с крак, га н ю-докторчето 😉

    14:58 20.09.2025

  • 11 Ама верно ли

    1 1 Отговор
    В България много трудно можеш да откриеш ортопедични специалисти, които се занимават с туморни заболявания... А в Гърция са фряш а?

    Коментиран от #13

    14:58 20.09.2025

  • 12 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Дано ти да си следващият!

    14:59 20.09.2025

  • 13 Германец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ама верно ли":

    Българин+медицинско образование=убиец 😉

    15:00 20.09.2025

  • 14 Туморно заболяване на бял дроб

    1 0 Отговор
    И и поставили става а? А случайно и зъбите да са и оправили

    15:01 20.09.2025

  • 15 И къде е изработен този

    1 0 Отговор
    3D принтиран имплант дето бил изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие ? И щом не се поема от Здравната каса, кой го плаща? Бойчо ли? Или Пеевски?

    15:07 20.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо не променя":

    Абсолютно нищо не променя. Рак на белия дроб в напреднал стадии, с разсейка в крака и кой знае къде още. Само докторът е станал малко по богат, а след 2-3 месеца в гроба ще има супер скъпа титаниево-диамантена става.

    Коментиран от #18

    15:08 20.09.2025

  • 17 И какво точно е направил

    1 0 Отговор
    изкуственият интелект ?

    Коментиран от #21, #22

    15:08 20.09.2025

  • 18 Като я кремират

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    титаниево-диамантената става ще е на наследниците поне

    Коментиран от #20

    15:09 20.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лекар":

    Възможно е. Не ме е грижа. Аз съм преживял толкова приключения, че повечето хора 900г. да живеят, няма да ги изживеят. Айде у лево.

    15:10 20.09.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Като я кремират":

    Да. Ако след 8 години разкопаят гроба. Ако я кремират ставата ще се разтопи и трудно ще открият нещо в прахоляка. Ако въобще остане нещо от ставата, ще го гепят тези, които извършват кремирането.

    15:14 20.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И какво точно е направил":

    Ставата. Принтирана е на 3D принтер. Синът ми на 3D принтер си принтира разни финтифлюшки за мотора. Докторите принтират стави. Кой за кво си му е. То на мотор 210 конски сили каквито и финтифлюшки да сложиш все тая. Както на раково болен, каквато и става да поставиш, пак все тая.

    15:22 20.09.2025

  • 22 Нивото на статиите като цяло не е високо

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "И какво точно е направил":

    Не им се работи на хората. Набързо скалъпват някакви писания. Почти навсякъде е така.

    15:28 20.09.2025

  • 23 Какво пречи да се използват по евтини

    2 0 Отговор
    Материали например хром никел. То дори и златото би било значително по евтино.

    15:32 20.09.2025

  • 24 Да питам

    2 0 Отговор
    Пациентката развива рак на белите дробове и има разсейки довели до усложнения. Дали е била пушачка и дали от пушенето е това ?

    15:34 20.09.2025

