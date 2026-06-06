Костадинов: Партии работят в симбиоза за опазване на интереси на украинска групировка на Черноморието

Нашият глас не беше чуван, защото гласът на истината трудно се чува в българската политика, а в Баба Алино ставаше дума за едно много голямо престъпление, което беше прикривано на местна почва от ПП-ДБ и общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП и то в много сериозна симбиоза с украинската държава и с украинското посолство тук. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.
По думите му местната власт е била напълно наясно със случващото се в началото на 2023 г. още по времето на управлението на кмета на ГЕРБ Иван Портних и продължава по същия начин при управлението на ПП-ДБ. Костадинов разказа, че от „Възраждане" са разбрали за случващото се от един от заместниците на Благомир Коцев, който през март миналата година в ефира на БНТ от мястото, където „се сечеше и се строеше“, обясни, че става въпрос за много сериозно нарушение.
Костадинов определи поведението на кмета на Варна Благомир Коцев като нагло и подчерта, че той незабавно трябва да подаде оставката си.
„Коцев обяснява, че не е знаел за случая, а ние разбрахме от неговия заместник. Виждаме как едни партии, които уж са в много сериозен сблъсък, почти антагонистично настроени една спрямо друга, а реално погледнато работят в перфектна симбиоза, когато трябва да опазят интереса на една украинска престъпна групировка, превръщаща Българското Черноморие в анклав.“
Костадинов допълни, че предстои народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов ще изнесе в близките дни данни за други подобни незаконни строежи.
Лидерът на „Възраждане“ заяви, че във Варна има въоръжени украинци - групировка.
„Структурирани са като всяка една мафиотска организация - изключително добре. Разполагат с много сериозен автопарк, разполагат с бази, оръжия, огромни пари в брой, разполагат с чадър от украинското посолство.“
По думите му досега България е трябвало да екстрадира украинската посланичка заради намесата ѝ за взимането на безпрецедентното решение на ДАНС да оттегли заповедта си за експулсирането на Олег Невзоров, както и за твърдението, което предстои да се докаже, че украинският предприемач е напуснал страната ни с автомобил на украинското посолство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коце бе
Коментиран от #7, #28, #44
12:43 06.06.2026
2 Кирпич
12:43 06.06.2026
3 Дядо от село
12:44 06.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АНТИ-КОМУНИ$Т
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #18, #20
12:45 06.06.2026
6 в кратце
Коментиран от #53
12:45 06.06.2026
7 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "коце бе":Градеше с глад и пот една малка виличка на Тюленово, която май подари на татко.
12:46 06.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мурзилко
12:47 06.06.2026
10 в кратце
Коментиран от #17
12:47 06.06.2026
11 681
12:48 06.06.2026
12 Овчар
Коментиран от #16
12:48 06.06.2026
13 хуленето започва
12:48 06.06.2026
14 Гарван ,гарвану ....
12:49 06.06.2026
15 Дзак
12:49 06.06.2026
16 име
До коментар #12 от "Овчар":В скута на боко и шишо по-достойно ли е?
Коментиран от #26
12:49 06.06.2026
17 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ
До коментар #10 от "в кратце":Както и на всички подобни български и руски групировки.
Другите не могат дори да се докопат до тук заради тях.
12:51 06.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сашко
12:55 06.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хаха
Максудският ционист пак се дръгне ПОСТ ФАКТУМ.
Що не оповести случващото се до Максуда от трибуната на Народното Събрание бе Тиквист Новоначалски?
12:56 06.06.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ГИ УДАРЯ С КОРУПЦИОННИТЕ БОМБИ
...
И СЛЕД ТОВА ГИ ДОВЪРШИ :)
.....
И СЕКРЕТАРКИТЕ ТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО ПОЛУЧАТ ФАЙЛА ДА ТИ ГО ДАДАТ:)
..... И ДРУГИТЕ ГРУПИ ЩЕ ГО ПОЛУЧАТ :)
12:57 06.06.2026
23 хаха
С тези късите крачета накъде така бе Максудски ориенталец? ХАХАХА
12:57 06.06.2026
24 хаха
Коментиран от #32, #42
12:57 06.06.2026
25 До варналии...
12:59 06.06.2026
26 Тоя па
До коментар #16 от "име":Може да не е достойно, ама кефът на човека цена няма :)
12:59 06.06.2026
27 На малкопишещия
13:01 06.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хаха
13:03 06.06.2026
30 Българин
Коментиран от #51
13:05 06.06.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КОЦЕ, ГОТВИ СЕ ЗА ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ:)
13:05 06.06.2026
32 оня с коня
До коментар #24 от "хаха":Е как откъде са парите - спестени от закуските естествено!А това че Обядът за компенсация на липсата на закуска струва Тройно повече...
13:06 06.06.2026
33 укроболгар
Коментиран от #43
13:06 06.06.2026
34 Бай Араб
13:07 06.06.2026
35 Точен
13:09 06.06.2026
36 Вместо
Коментиран от #41
13:10 06.06.2026
37 марш ве
13:13 06.06.2026
38 Иван Иванов
Коментиран от #40
13:13 06.06.2026
39 Aлфа Bълкът
13:15 06.06.2026
40 Я пъ тоа
До коментар #38 от "Иван Иванов":Руснаците в БГ са в пъти повече.
13:15 06.06.2026
41 Точен
До коментар #36 от "Вместо":Я кажи какво направи Ивелинчо Фараонов в Парламента? Че и 1 проектозакон не можа да внесе и има 5 % повече общи гласувания с ГРОБ, отколкото ВЪЗРАЖДАНЕ? Двуличие наистина е двуличие...
Коментиран от #50
13:17 06.06.2026
42 палатите
До коментар #24 от "хаха":които са открити на морето собственост на костя копейкин от максуда са два и са купени с парите на лум пените които гласуваха за него и на целия български народ потърпевш от тъпотата им!
Коментиран от #48
13:18 06.06.2026
43 Сириознуу?
До коментар #33 от "укроболгар":Малко статистика за България: за 2022-навлизат и регистрирани около 160 000 души,от които около 80 000 остават да живеят реално на нашата територия;2023 и 2024-реално живеещи около 65 000;2025-реално живеещи 46 000,70% от които жени и деца.Между другото РУСНАЦИ населяващи нашата територия са около 25 000 за 2025 година(сигур и те са избягали от войната???)
13:18 06.06.2026
44 Точен
До коментар #1 от "коце бе":Да те питам къде бяха другите 3 и повече години, защото единствено ВЪЗРАЖДАНЕ повдигнаха въпроса за украинската мафия, докато другите й помагаха? Кой беше на власт във Варна - ГРОБ и розовите!
13:19 06.06.2026
45 така така
13:20 06.06.2026
46 Максуда
13:20 06.06.2026
47 .....
13:21 06.06.2026
48 Точен
До коментар #42 от "палатите":За такива лъжи Костадин осъди двама клеветници, надявам се ти да си третият. Тъкмо ще има "трети палат"...
Коментиран от #52, #54, #64
13:22 06.06.2026
49 .....
13:22 06.06.2026
50 гост
До коментар #41 от "Точен":Като гледаме копейката освен две къщи които си е построил с изглед към Русия, друго не виждаме. Фа,раона поне построил нещо,което освен българи, могат да посетят хора от цял свят.
Коментиран от #62
13:23 06.06.2026
51 Иван Иванов
До коментар #30 от "Българин":ПОРНОАКТРИСАТА ОТ УКРАЙНА ОЛЕСЯ ИМА МЯСТО НА МОСТА НА ДРУЖБАТА КРАЙ РУСЕ, НИЩО ЧЕ Е МАЛКО ДЪРТА, НО ТИРАДЖИИТЕ НЕ СА КАПРИЗНИ, ПЪК И ТЯ Е ПРОФЕСИОНАЛИСТ КА ОТ ПЛРНОФИЛМИ
13:25 06.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Още по-в кратце
До коментар #6 от "в кратце":Тъъъъъъъъъъъпанаааааар .
13:27 06.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Костя дъ Простя
Вече е поел
По Пътя На Волен Сидеров.
Израждане загива
Само със Пиар
Няма да стане
МУРГАВО КОПАНАРЧЕ
13:29 06.06.2026
56 Сандо
Коментиран от #67
13:30 06.06.2026
57 Голяма Веселба
ПОДЛИВА ВОДА
НА РУСКИТЕ АНКЛАВИ.
ХАХАХА
ФСБ СКОРО МОЖЕ ДА МУ ТЕГЛЯТ
ЕДНА
НА ИЗДУХАНИЯ КАПЕЙ.
13:32 06.06.2026
58 Точен
До коментар #54 от "Сириознуу?":Е, продължавай да лъжеш...
Коментиран от #71
13:32 06.06.2026
59 предаването
До коментар #54 от "Сириознуу?":за костя на Васил Иванов ако някой не го е гледал да го гледа там с документи разследващия журналист доказва колко е жалък костя копейкин и да го гледат най много защитниците на копейката!
13:33 06.06.2026
60 604
Коментиран от #65
13:34 06.06.2026
61 хе хе
13:34 06.06.2026
62 Точен
До коментар #50 от "гост":Фараонът е построил... заеми... които хората, излъгани от него, му изплащат...
13:34 06.06.2026
63 нннн
Ние още ли плащаме репарации на Гърция с водите на Струма и Места? Вчера двамата президенти говориха дълго и напоително, но не казаха най - важното - за водата.
13:34 06.06.2026
64 Мдаммм
До коментар #48 от "Точен":Откакто внедриха ИИ лъжите много лесно се хващат,ха,ха,ха.!!!ВКС е осъдил окончателно Костадин Костадинов за клевета и 5000 лева,които дължи на журналиста Васил Иванов,ха,ха,ха...
13:35 06.06.2026
65 Копейкин
До коментар #60 от "604":ЛОША РЕКЛАМА НЯМА!!!!
13:35 06.06.2026
66 Събарят се постройките и
Второто Закон вещно право, чужди граждани, които не са родени в България, не са български граждани и местни жители, не са живели повече от 6 месеца в България да нямат право да притежават и наследяват имущество и земи в България. Особено ако има съставено Завещание в чужбина, което посочва български гражданин, добър владелец на имота да е единствен наследник. А сега до 7 коляно чужденци лели, внуци, правнуци, които не са платили един цент за имот в България, нямат понятие къде е България на картата имат право да наследяват. А това се прави, за да усвоят тези имоти държава и общини. Имотна измама на държавно ниво.
13:36 06.06.2026
67 супер ни е
До коментар #56 от "Сандо":Не се оплаквам. А ти?
Бедните нещастници в лева ще си останат и бедни нещастници в Евро.
13:36 06.06.2026
68 Абсурдистан
13:38 06.06.2026
69 смях в залата
13:38 06.06.2026
70 Българин
Коментиран от #73
13:39 06.06.2026
71 Сириознуу?
До коментар #58 от "Точен":Ако това е лъжа,осъди ме и Костята,обачи адвоката ми взема мноо пари да знаиш,ха,ха,ха....
13:41 06.06.2026
72 Бай Араб
Коментиран от #75
13:42 06.06.2026
73 604
До коментар #70 от "Българин":къв българин си ти ве оди донор за органи наукр мафия...смешник надОупен, ще се съобразяваме с кое, с укр мафия, д е тъпите троляцтди из пъардени! тия измекери ще ги изнесем с ловните пушки ...
13:43 06.06.2026
74 Убав, лош...
Шеломофилите, другия път пак фърляйте за натовския "спасител"!
13:44 06.06.2026
75 Баба Алинович, Одеса
До коментар #72 от "Бай Араб":Щом Киро Про1ООто ви "можеше", значи и всеки друг може да я управлява тая територия! Даже и Мюмюн от кв. Захарна Фабрика.
13:46 06.06.2026
76 Възрожденец
Заплащането ще бъде в Рубли за радост на всички Възрожденци
13:49 06.06.2026