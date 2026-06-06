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Костадинов: Партии работят в симбиоза за опазване на интереси на украинска групировка на Черноморието

Костадинов: Партии работят в симбиоза за опазване на интереси на украинска групировка на Черноморието

6 Юни, 2026 12:40 1 165 76

  • костадин костадинов-
  • баба алино-
  • групировка

По думите му местната власт е била напълно наясно със случващото се в началото на 2023 г. още по времето на управлението на кмета на ГЕРБ Иван Портних

Костадинов: Партии работят в симбиоза за опазване на интереси на украинска групировка на Черноморието - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нашият глас не беше чуван, защото гласът на истината трудно се чува в българската политика, а в Баба Алино ставаше дума за едно много голямо престъпление, което беше прикривано на местна почва от ПП-ДБ и общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП и то в много сериозна симбиоза с украинската държава и с украинското посолство тук. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му местната власт е била напълно наясно със случващото се в началото на 2023 г. още по времето на управлението на кмета на ГЕРБ Иван Портних и продължава по същия начин при управлението на ПП-ДБ. Костадинов разказа, че от „Възраждане" са разбрали за случващото се от един от заместниците на Благомир Коцев, който през март миналата година в ефира на БНТ от мястото, където „се сечеше и се строеше“, обясни, че става въпрос за много сериозно нарушение.

Костадинов определи поведението на кмета на Варна Благомир Коцев като нагло и подчерта, че той незабавно трябва да подаде оставката си.

„Коцев обяснява, че не е знаел за случая, а ние разбрахме от неговия заместник. Виждаме как едни партии, които уж са в много сериозен сблъсък, почти антагонистично настроени една спрямо друга, а реално погледнато работят в перфектна симбиоза, когато трябва да опазят интереса на една украинска престъпна групировка, превръщаща Българското Черноморие в анклав.“

Костадинов допълни, че предстои народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов ще изнесе в близките дни данни за други подобни незаконни строежи.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че във Варна има въоръжени украинци - групировка.

„Структурирани са като всяка една мафиотска организация - изключително добре. Разполагат с много сериозен автопарк, разполагат с бази, оръжия, огромни пари в брой, разполагат с чадър от украинското посолство.“

По думите му досега България е трябвало да екстрадира украинската посланичка заради намесата ѝ за взимането на безпрецедентното решение на ДАНС да оттегли заповедта си за експулсирането на Олег Невзоров, както и за твърдението, което предстои да се докаже, че украинският предприемач е напуснал страната ни с автомобил на украинското посолство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коце бе

    26 38 Отговор
    ами ти къде беше когато алино се строеше бе коце,аман от тихи козяшки напъни

    Коментиран от #7, #28, #44

    12:43 06.06.2026

  • 2 Кирпич

    21 38 Отговор
    Марш при Атака И не трови по вече ефира Подла копейка .

    12:43 06.06.2026

  • 3 Дядо от село

    22 41 Отговор
    Този е получил скоро някой транш от Кремъл и от сутрин до здрач му се привиждат украински групировки... Или се надявам на актуализация..

    12:44 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АНТИ-КОМУНИ$Т

    12 19 Отговор
    В$ИЧКИ КРАДЛИВИ К . П€Л€ТА $А Ч€РВ€НИ рожби и кр€атури на ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #18, #20

    12:45 06.06.2026

  • 6 в кратце

    12 29 Отговор
    Костадинов само си дрънка,но не взима никакви мерки за недопущане на Черноморието ни.

    Коментиран от #53

    12:45 06.06.2026

  • 7 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ

    13 25 Отговор

    До коментар #1 от "коце бе":

    Градеше с глад и пот една малка виличка на Тюленово, която май подари на татко.

    12:46 06.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мурзилко

    16 23 Отговор
    То и ти работиш за руските интереси в България, ама се правиш на патриот

    12:47 06.06.2026

  • 10 в кратце

    12 4 Отговор
    ...недопущане на интереси на украинската групировка ...

    Коментиран от #17

    12:47 06.06.2026

  • 11 681

    16 6 Отговор
    Тц,тц, докъде се докараха от продажници😂браво,Коце!

    12:48 06.06.2026

  • 12 Овчар

    14 18 Отговор
    Този е такава продажба мърша че и децата го знаят..! Патерица на ГЕРБ..!

    Коментиран от #16

    12:48 06.06.2026

  • 13 хуленето започва

    14 9 Отговор
    Сега либералните евроатлантици ще демонстрират възпитанието и културата си.

    12:48 06.06.2026

  • 14 Гарван ,гарвану ....

    9 9 Отговор
    Как пък поне веднъж Коцето не отвори тема за най корумпираната общинска администрация на планетата.

    12:49 06.06.2026

  • 15 Дзак

    12 3 Отговор
    Накрая ще излязат виновни служителките от общината!

    12:49 06.06.2026

  • 16 име

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    В скута на боко и шишо по-достойно ли е?

    Коментиран от #26

    12:49 06.06.2026

  • 17 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "в кратце":

    Както и на всички подобни български и руски групировки.
    Другите не могат дори да се докопат до тук заради тях.

    12:51 06.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сашко

    12 8 Отговор
    Само шамарите на магарешки могат да въдворят ред в празната му манерка.

    12:55 06.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хаха

    10 7 Отговор
    ъзраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Максудският ционист пак се дръгне ПОСТ ФАКТУМ.

    Що не оповести случващото се до Максуда от трибуната на Народното Събрание бе Тиквист Новоначалски?

    12:56 06.06.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 6 Отговор
    КОЦЕ , ЧАКАЙ ДРУГАТА СЕДМИЦА
    ДА ГИ УДАРЯ С КОРУПЦИОННИТЕ БОМБИ
    ...
    И СЛЕД ТОВА ГИ ДОВЪРШИ :)
    .....
    И СЕКРЕТАРКИТЕ ТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО ПОЛУЧАТ ФАЙЛА ДА ТИ ГО ДАДАТ:)
    ..... И ДРУГИТЕ ГРУПИ ЩЕ ГО ПОЛУЧАТ :)

    12:57 06.06.2026

  • 23 хаха

    10 9 Отговор
    "Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ) "

    С тези късите крачета накъде така бе Максудски ориенталец? ХАХАХА

    12:57 06.06.2026

  • 24 хаха

    14 8 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    Коментиран от #32, #42

    12:57 06.06.2026

  • 25 До варналии...

    3 9 Отговор
    Бъдете готови на първото въоръжено въстание на 500-ина украински бандити във "Варненския анклав"!Питам се обаче какви им са въжделенията??А иначе руския анклав на устието на Камчия било посещавано от руски деца....Коце,брато...посети сградата над техническия университет във Варна,моля те...

    12:59 06.06.2026

  • 26 Тоя па

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Може да не е достойно, ама кефът на човека цена няма :)

    12:59 06.06.2026

  • 27 На малкопишещия

    8 7 Отговор
    репертоара се изчерпа и сега се хвана с украинците , като ли до сега на Марс е живял ! Като се разтръби и кой ли не се изока , та и той!

    13:01 06.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хаха

    8 6 Отговор
    Костадинов пред съда: Ядях сам и тъжен в стола заради прякора „Късоnuшков“

    13:03 06.06.2026

  • 30 Българин

    13 5 Отговор
    Украинската подланичка незабавно трябва да бъде екстрадирана от България.Няма място тук.

    Коментиран от #51

    13:05 06.06.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    ВРЕМЕ Е И ЗА КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКАТА
    ......
    КОЦЕ, ГОТВИ СЕ ЗА ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ:)

    13:05 06.06.2026

  • 32 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Е как откъде са парите - спестени от закуските естествено!А това че Обядът за компенсация на липсата на закуска струва Тройно повече...

    13:06 06.06.2026

  • 33 укроболгар

    4 7 Отговор
    Малко по малко украинците превземат страната ни. За мен не е проблем, че българската територия ще стане украинска (е, по-добре да е американска или германска), но масово ще вземат да ни пращат на фронта да се бием за великата Украйна. Ама ще мрем щом казват атлантите, нямаме избор.....

    Коментиран от #43

    13:06 06.06.2026

  • 34 Бай Араб

    6 7 Отговор
    Костадинов го използваха и го изхвърлиха , сега се чиди с какво да се захване.Гуцанката е хитър, пусна го по пързалката.

    13:07 06.06.2026

  • 35 Точен

    8 2 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ единствени в предния общински мандат искаха оставката на Портних, тогава ГРОБ ги нарицаха патерица на ПП/ДБ... Сега искат оставката на Коцев, ПП/ДБ и Двуличие ги наричат патерици на ГЕРБ... А всъщност сглобката ГРОБ+ПП/ДБ+Новият бардак се оказаха патерици на украинската мафия, а Ивелинчо Фараона направи митинг в подкрепа на Коцев? Защо ли... €€€?

    13:09 06.06.2026

  • 36 Вместо

    4 7 Отговор
    Вместо този в парламента, България заслужаваше да гледа Ивелин Михайлов в парламента. Със сигурност направи хиляда пъти повече неща за половин година, колкото този за десет

    Коментиран от #41

    13:10 06.06.2026

  • 37 марш ве

    5 4 Отговор
    Б О К Л У К!!!

    13:13 06.06.2026

  • 38 Иван Иванов

    5 3 Отговор
    УКРОФАШИСТИТЕ И ФАШИСТИТЕ НА УРСУЛА ЗАВЛАДЯХА БЪЛГАРИЯ, СМЪРТ НА ФАШИСТИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, ЗАЩОТО СЪС СВЯТА АЛЧНОСТ ТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ - СМЪРТ НА ФАШИЗМА

    Коментиран от #40

    13:13 06.06.2026

  • 39 Aлфа Bълкът

    4 2 Отговор
    Тоя 🥭🐭 защо мълча 3г?

    13:15 06.06.2026

  • 40 Я пъ тоа

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Иван Иванов":

    Руснаците в БГ са в пъти повече.

    13:15 06.06.2026

  • 41 Точен

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Вместо":

    Я кажи какво направи Ивелинчо Фараонов в Парламента? Че и 1 проектозакон не можа да внесе и има 5 % повече общи гласувания с ГРОБ, отколкото ВЪЗРАЖДАНЕ? Двуличие наистина е двуличие...

    Коментиран от #50

    13:17 06.06.2026

  • 42 палатите

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    които са открити на морето собственост на костя копейкин от максуда са два и са купени с парите на лум пените които гласуваха за него и на целия български народ потърпевш от тъпотата им!

    Коментиран от #48

    13:18 06.06.2026

  • 43 Сириознуу?

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "укроболгар":

    Малко статистика за България: за 2022-навлизат и регистрирани около 160 000 души,от които около 80 000 остават да живеят реално на нашата територия;2023 и 2024-реално живеещи около 65 000;2025-реално живеещи 46 000,70% от които жени и деца.Между другото РУСНАЦИ населяващи нашата територия са около 25 000 за 2025 година(сигур и те са избягали от войната???)

    13:18 06.06.2026

  • 44 Точен

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "коце бе":

    Да те питам къде бяха другите 3 и повече години, защото единствено ВЪЗРАЖДАНЕ повдигнаха въпроса за украинската мафия, докато другите й помагаха? Кой беше на власт във Варна - ГРОБ и розовите!

    13:19 06.06.2026

  • 45 така така

    5 1 Отговор
    Костя, ти нали им дава генератори?

    13:20 06.06.2026

  • 46 Максуда

    3 3 Отговор
    Гни.до руб.ладж.ийска , лай още малко и на следващите избори се готви за политическото сметище , при другите боклуци.

    13:20 06.06.2026

  • 47 .....

    3 2 Отговор
    Кога е се закрие украинското посолство?

    13:21 06.06.2026

  • 48 Точен

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "палатите":

    За такива лъжи Костадин осъди двама клеветници, надявам се ти да си третият. Тъкмо ще има "трети палат"...

    Коментиран от #52, #54, #64

    13:22 06.06.2026

  • 49 .....

    2 4 Отговор
    Коце президент!

    13:22 06.06.2026

  • 50 гост

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Точен":

    Като гледаме копейката освен две къщи които си е построил с изглед към Русия, друго не виждаме. Фа,раона поне построил нещо,което освен българи, могат да посетят хора от цял свят.

    Коментиран от #62

    13:23 06.06.2026

  • 51 Иван Иванов

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    ПОРНОАКТРИСАТА ОТ УКРАЙНА ОЛЕСЯ ИМА МЯСТО НА МОСТА НА ДРУЖБАТА КРАЙ РУСЕ, НИЩО ЧЕ Е МАЛКО ДЪРТА, НО ТИРАДЖИИТЕ НЕ СА КАПРИЗНИ, ПЪК И ТЯ Е ПРОФЕСИОНАЛИСТ КА ОТ ПЛРНОФИЛМИ

    13:25 06.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Още по-в кратце

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    Тъъъъъъъъъъъпанаааааар .

    13:27 06.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Костя дъ Простя

    3 4 Отговор
    И да реве
    Вече е поел
    По Пътя На Волен Сидеров.

    Израждане загива
    Само със Пиар
    Няма да стане
    МУРГАВО КОПАНАРЧЕ

    13:29 06.06.2026

  • 56 Сандо

    2 3 Отговор
    Когато Костадинов говореше за убийството на лева и самоубийството на България с влизането и в еврозоната,същата тая пасмина беше налазила по форумите и пишеше същите тия прпостотии,пълни с лъжи и омраза.Е,какво стана след като ни превърнаха в баш-европейци,хубаво ли ви е сега,козячета?А ако станете случайна жертва на престрелка между укробандите /каквито вече има/ ще ви стане ли по-хубаво?Загубеняци неграмотни,по-далеч от тумбака си не виждате.

    Коментиран от #67

    13:30 06.06.2026

  • 57 Голяма Веселба

    0 2 Отговор
    РУСОРАБА
    ПОДЛИВА ВОДА
    НА РУСКИТЕ АНКЛАВИ.

    ХАХАХА

    ФСБ СКОРО МОЖЕ ДА МУ ТЕГЛЯТ
    ЕДНА
    НА ИЗДУХАНИЯ КАПЕЙ.

    13:32 06.06.2026

  • 58 Точен

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Сириознуу?":

    Е, продължавай да лъжеш...

    Коментиран от #71

    13:32 06.06.2026

  • 59 предаването

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Сириознуу?":

    за костя на Васил Иванов ако някой не го е гледал да го гледа там с документи разследващия журналист доказва колко е жалък костя копейкин и да го гледат най много защитниците на копейката!

    13:33 06.06.2026

  • 60 604

    2 0 Отговор
    троуляците захлебват якоу, пхахаххахахаха

    Коментиран от #65

    13:34 06.06.2026

  • 61 хе хе

    0 1 Отговор
    Борисов няма думата и не е на власт още от 2021 година. Обаче ти Коце беше на власт. Не ли?

    13:34 06.06.2026

  • 62 Точен

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Фараонът е построил... заеми... които хората, излъгани от него, му изплащат...

    13:34 06.06.2026

  • 63 нннн

    2 3 Отговор
    Слушах го. Верни работи каза.
    Ние още ли плащаме репарации на Гърция с водите на Струма и Места? Вчера двамата президенти говориха дълго и напоително, но не казаха най - важното - за водата.

    13:34 06.06.2026

  • 64 Мдаммм

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Точен":

    Откакто внедриха ИИ лъжите много лесно се хващат,ха,ха,ха.!!!ВКС е осъдил окончателно Костадин Костадинов за клевета и 5000 лева,които дължи на журналиста Васил Иванов,ха,ха,ха...

    13:35 06.06.2026

  • 65 Копейкин

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "604":

    ЛОША РЕКЛАМА НЯМА!!!!

    13:35 06.06.2026

  • 66 Събарят се постройките и

    1 1 Отговор
    се залесява отново гората, и никакви простотии от рода на "ми да го правим пионерски лагер", защото това означава, че тези имоти във времето ще бъдат върнати на украинците.
    Второто Закон вещно право, чужди граждани, които не са родени в България, не са български граждани и местни жители, не са живели повече от 6 месеца в България да нямат право да притежават и наследяват имущество и земи в България. Особено ако има съставено Завещание в чужбина, което посочва български гражданин, добър владелец на имота да е единствен наследник. А сега до 7 коляно чужденци лели, внуци, правнуци, които не са платили един цент за имот в България, нямат понятие къде е България на картата имат право да наследяват. А това се прави, за да усвоят тези имоти държава и общини. Имотна измама на държавно ниво.

    13:36 06.06.2026

  • 67 супер ни е

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Сандо":

    Не се оплаквам. А ти?

    Бедните нещастници в лева ще си останат и бедни нещастници в Евро.

    13:36 06.06.2026

  • 68 Абсурдистан

    5 2 Отговор
    Жалкият копейкаджия отново с опити да ни вкара в задния двор на мечката. Въпиюща продажност.

    13:38 06.06.2026

  • 69 смях в залата

    3 2 Отговор
    С Камчия какво правим.

    13:38 06.06.2026

  • 70 Българин

    0 5 Отговор
    Украинците доказаха и на най-простите, че храбър народ, който знае как да си отстоява интересите. За това влиянието на Украйна в България ще се засилва все повече и ние ще трябва да се съобразяваме с техните интереси! В противен случай ще си докараме сериозни проблеми, с които дори руската групировка на ГРУ ТИМ се опитва да избегне на всяка цена!

    Коментиран от #73

    13:39 06.06.2026

  • 71 Сириознуу?

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Точен":

    Ако това е лъжа,осъди ме и Костята,обачи адвоката ми взема мноо пари да знаиш,ха,ха,ха....

    13:41 06.06.2026

  • 72 Бай Араб

    0 2 Отговор
    Костадинов щял да управлява България самостоятелно.Направиха го безработен като Волен Сидеров

    Коментиран от #75

    13:42 06.06.2026

  • 73 604

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Българин":

    къв българин си ти ве оди донор за органи наукр мафия...смешник надОупен, ще се съобразяваме с кое, с укр мафия, д е тъпите троляцтди из пъардени! тия измекери ще ги изнесем с ловните пушки ...

    13:43 06.06.2026

  • 74 Убав, лош...

    2 0 Отговор
    факт е, че единствено хората на копанаря са повдигнали въпроса с украинския анклав до Варна още миналата година през сигнали до превзетите от антибългарската мафия институции! Чак се чудя как Демерджийката на Моше Бо(га)ташки се обърка да осветли това престъплените против държавата.

    Шеломофилите, другия път пак фърляйте за натовския "спасител"!

    13:44 06.06.2026

  • 75 Баба Алинович, Одеса

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Бай Араб":

    Щом Киро Про1ООто ви "можеше", значи и всеки друг може да я управлява тая територия! Даже и Мюмюн от кв. Захарна Фабрика.

    13:46 06.06.2026

  • 76 Възрожденец

    0 0 Отговор
    Говори се,че Коце иска да имигрира в Матушката и оная Пияната му помага за избор на жилище и имот в Якутия! От любов към Матушката и монголоидните Русняци, набирал доброволци (от своите Милиони Избиратели ) за жив Щит край НПЗ-тата, мумията и кремля!
    Заплащането ще бъде в Рубли за радост на всички Възрожденци

    13:49 06.06.2026

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