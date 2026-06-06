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Дара пред BBC: Два пъти исках да се откажа от "Евровизия"

Дара пред BBC: Два пъти исках да се откажа от "Евровизия"

6 Юни, 2026 12:46 834 23

  • дара-
  • певица-
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  • отказ

Певицата разказа пред медията, че е искала да запази психичното си здраве на фона на хейт и критики

Дара пред BBC: Два пъти исках да се откажа от "Евровизия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Два пъти исках да се откажа от участие в „Евровизия“, а след това спечелих конкурса, каза победителката в Евровизия Дара пред BBC за предаването „Нюзбийт“.

Дара разказа, че е обмисляла да се оттегли, за да запази психическото си здраве. Тя призна, че е изпитала панически страх, след като е обявена за представителя на България в песенния конкурс „Евровизия". Дара отбеляза, че това се е случило, след като е била диагностицирана със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) и имала притеснения, че състоянието ѝ ще се обостри с участие в надпреварата във Виена, пише БТА.

„Така реагира тялото ми“, каза 27-годишната изпълнителка пред Би Би Си и разкри: „В продължение на три часа се опитвах да се успокоя“.

През май Дара спечели „Евровизия“ с рекордна преднина, въпреки че не беше сочена за един от фаворитите, отбелязва медията.

Изпълнението ѝ на песента Bangaranga– колкото професионално изпипано, толкова и ексцентрично – преливаше от индивидуалност, а грабващата му мелодия се оказа една от най-запомнящите се в историята на конкурса, допълва BBC. Тази историческа победа за България обаче едва ли щеше да бъде факт, ако звездата беше задействала плана си да се откаже, коментира британската медия.

„Първия път казах „не“, защото в договора имаше неща, с които не бях съгласна“, каза Дара. За вече утвърден изпълнител като нея, проблемите започват да се трупат, когато я обявяват за първия представител на България на „Евровизия“ от 2022 г. насам. „Веднага усетих, че съм направила нещо лошо, че не съм достойна“, допълни тя пред Би Би Си. „Не исках да рискувам психическото си здраве до степен, от която да не мога да се възстановя“, каза още певицата.

„Евровизия“ е шеметно преживяване, което подлага изпълнителите на истинско изпитание. От тях се изисква не просто да излязат пред огромната аудитория и да се справят с претоварения график, но и да лавират в една все по-политизирана среда, отбелязва Би Би Си.

Когато коментаторът Греъм Нортън попита британския певец Оли Александър какъв съвет би дал на участниците въз основа на собствения си опит през 2024 г., отговорът беше показателен: „Намерете си наистина добър терапевт“, припомня британската медия.

Дара каза, че професионалната помощ, която е получила след диагнозата си за СДВХ, я е подготвила за конкурса. „Работя с терапевт и тя ми помогна с това как да се чувствам на място, пълно с хора“, разкрива победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“. „Мисля, че свърши страхотна работа. Наистина се чувствах в свои води, където и да отидех“, коментира Дара. Тя допълни, че дихателните упражнения, рисуването, воденето на дневник и медитацията са ѝ помогнали „да остане балансирана“.

„Евровизия“ е толкова, толкова голяма – най-голямото нещо, което един артист може да направи“, коментира тя. „Но никога не съм се чувствала по-спокойна на сцена, по-сигурна“, допълни певицата.

Виена запази най-великия си момент за Дара най-накрая – една от най-категоричните победи в историята на „Евровизия“, отбелязва Би Би Си.

„Просто бях спокойна“, казва Дара, припомняйки си как се е чувствала, докато точките са пристигали от целия свят. „Отворих сърцето си и просто продължавах да повтарям: „Благодаря ти, Господи, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен“.

Еуфорията в Австрия едва се беше успокоила, когато Българската национална телевизия (БНТ) потвърди София за град домакин през следващата година.

Дара беше посрещната от множество хора при завръщането си в българската столица, където ще играе ключова роля във всичко, което страната планира за 2027 г., допълва британската медия. Но след като си осигури място в залата на славата на „Евровизия“ във Виена, идеята на Дара за бъдещ успех е малко по-лична. „Искам да имам деца някой ден“, разкрива тя. „Искам да бъда здрава, а това е много по-важно от успеха в кариерата ми. Да бъда успешна като човешко същество е доста напред в списъка ми“, пожелава си изпълнителката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куковица

    12 3 Отговор
    да запази психичното си здраве?! 🤣

    12:49 06.06.2026

  • 2 бушприт

    17 1 Отговор
    ... на фона на омраза и критики.... "Хейт" не е българска дума,а инглишарска.

    Коментиран от #14

    12:50 06.06.2026

  • 3 Дон

    11 11 Отговор
    Добре че беше Филипп Киркоров иначе нямаше да има такъв успех

    12:50 06.06.2026

  • 4 Факти

    18 5 Отговор
    На 13 юни БезДара ,ще пее на София ПРАЙД! Позор за колониална евроатлантическа България!

    12:50 06.06.2026

  • 5 Ооофффффф

    18 3 Отговор
    Нищо против Дара и песента, НО вече стана много досадно ! От всякъде само за това се говори на хората им омръзна.

    12:52 06.06.2026

  • 6 Коко

    11 3 Отговор
    И хубаво щеше да направиш

    12:54 06.06.2026

  • 7 опала

    7 5 Отговор
    Нищонеправеща Никаквица

    12:55 06.06.2026

  • 8 бушприт

    1 0 Отговор
    „Нюзбийт“ e "новинарски канал".

    12:55 06.06.2026

  • 9 Стас

    7 6 Отговор
    Дарче,обичам те,момиче сладичко! Бъди все така певчески и гласово надарена! Прославяй България и на други певчески конкурси! Ти можеш!

    12:59 06.06.2026

  • 10 цербер

    5 0 Отговор
    Дара не е пред Военно-Въздушните Сили,а е пред БиБиСи-Англия!Бритиш Броудкастинг Корпорейшън е на инглиш ленгуич.

    Коментиран от #20

    13:02 06.06.2026

  • 11 Сандо

    6 2 Отговор
    Тая съвсем се разгевези!Май и на нея няма да и понесе "световната слава".Дано да е чувала поне максимата /на български,че надали я знае на латински,нали на евровизията не пеят на този език/:"Сик транзит глория мунди".

    13:03 06.06.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    9 4 Отговор
    Щях да я поздравя,ако беше се отказала и беше казала не на чалгата!

    13:03 06.06.2026

  • 13 Здрасти

    8 3 Отговор
    Нямаше да е голяма загуба..

    13:03 06.06.2026

  • 14 Сандо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Ами на български омраза звучи някакси страшно и лошо.А виж "хейт" си е съвсем друго нещо - такова едно нещо миличко,нежно,пък и модерно,чак ти иде да го прегърнеш и заобичаш.

    13:05 06.06.2026

  • 15 глоги

    1 0 Отговор
    след като е обявена за представителКАТА на България в песенния конкурс „Евровизия".

    13:05 06.06.2026

  • 16 Мюню

    6 3 Отговор
    гулям праЗ, да беше се отказала, нямаше да е загуба

    13:06 06.06.2026

  • 17 бушприт

    0 3 Отговор
    „Работя с терапевтка и тя ми помогна с това, как да се чувствам на място пълно с хора.“

    13:10 06.06.2026

  • 18 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    2 6 Отговор
    Пожелавам и да се отърси от ХЕЙТА, и да гледа само напред. Тя може

    13:13 06.06.2026

  • 19 Цингарела

    3 0 Отговор
    Нейните сънародници снощи извършиха зверска катастрофа със 17 пострадали, от които трима умрели.Карали са като обезумели, правили са гонки.Трябва да бъдат изселени в Индия. По една случайност-или логиката на съдбата-две от жертвите са техни сънародници от Индия-тяхната прародина.

    13:31 06.06.2026

  • 20 Максуда-Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "цербер":

    Не БезДара е пред Максуда.

    13:33 06.06.2026

  • 21 естествен процес

    2 0 Отговор
    Трите дни за всяко чудо минаха и Дара вече излезе от мода. А тя продължава да си повтаря за стотен път как щяла да се отказва. Все едно, че някой го интересува.

    13:47 06.06.2026

  • 22 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Хайде спрете се тази ромлянка,стига вече с това опростачване..
    Каква реално е ползата от нея, НИКАКВА...

    13:48 06.06.2026

  • 23 2015/2016

    0 0 Отговор
    Една от най-талантливите млади певици на Х Фактор Дарина Йотова се забърка в голям скандал. БЛИЦ научи, че красивата девойка наскоро е била арестувана, защото полицаите намерили в дрехите й кокаин.

    Изпълнителката е успяла да се оправдае пред униформените по време на разпита, че дрогата случайно е попаднала у нея. Дара се е спасила от тежки санкции, но вече ще бъде строго следена от полицията.

    Още преди месеца някои медии гръмнаха, че Дарина се е похвалила, че е опитала от най-скъпия наркотик.
    Наскоро тя шмъркала кокаин. На парти в столицата приятел й предложи да си разделят една линия и тя с охота я изшмъркала с ноздрата си, а малко по-късно усетила и ефекта на белия прах върху организма си.

    Приятелки на талантливото момиче разказват, че след риалитито тя се променила много, и то в негативна насока. Дарина набързо сменила компанията си с по-лоша, забравила момичетата, с които до вчера пяла народни песни. За издръжката си пък разчитала на различни момчета, които я спонсорирали срещу регулярни срещи.

    13:50 06.06.2026