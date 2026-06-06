Дара пред BBC: Два пъти исках да се откажа от "Евровизия"

Два пъти исках да се откажа от участие в „Евровизия“, а след това спечелих конкурса, каза победителката в Евровизия Дара пред BBC за предаването „Нюзбийт“.
Дара разказа, че е обмисляла да се оттегли, за да запази психическото си здраве. Тя призна, че е изпитала панически страх, след като е обявена за представителя на България в песенния конкурс „Евровизия". Дара отбеляза, че това се е случило, след като е била диагностицирана със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) и имала притеснения, че състоянието ѝ ще се обостри с участие в надпреварата във Виена, пише БТА.
„Така реагира тялото ми“, каза 27-годишната изпълнителка пред Би Би Си и разкри: „В продължение на три часа се опитвах да се успокоя“.
През май Дара спечели „Евровизия“ с рекордна преднина, въпреки че не беше сочена за един от фаворитите, отбелязва медията.
Изпълнението ѝ на песента Bangaranga– колкото професионално изпипано, толкова и ексцентрично – преливаше от индивидуалност, а грабващата му мелодия се оказа една от най-запомнящите се в историята на конкурса, допълва BBC. Тази историческа победа за България обаче едва ли щеше да бъде факт, ако звездата беше задействала плана си да се откаже, коментира британската медия.
„Първия път казах „не“, защото в договора имаше неща, с които не бях съгласна“, каза Дара. За вече утвърден изпълнител като нея, проблемите започват да се трупат, когато я обявяват за първия представител на България на „Евровизия“ от 2022 г. насам. „Веднага усетих, че съм направила нещо лошо, че не съм достойна“, допълни тя пред Би Би Си. „Не исках да рискувам психическото си здраве до степен, от която да не мога да се възстановя“, каза още певицата.
„Евровизия“ е шеметно преживяване, което подлага изпълнителите на истинско изпитание. От тях се изисква не просто да излязат пред огромната аудитория и да се справят с претоварения график, но и да лавират в една все по-политизирана среда, отбелязва Би Би Си.
Когато коментаторът Греъм Нортън попита британския певец Оли Александър какъв съвет би дал на участниците въз основа на собствения си опит през 2024 г., отговорът беше показателен: „Намерете си наистина добър терапевт“, припомня британската медия.
Дара каза, че професионалната помощ, която е получила след диагнозата си за СДВХ, я е подготвила за конкурса. „Работя с терапевт и тя ми помогна с това как да се чувствам на място, пълно с хора“, разкрива победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“. „Мисля, че свърши страхотна работа. Наистина се чувствах в свои води, където и да отидех“, коментира Дара. Тя допълни, че дихателните упражнения, рисуването, воденето на дневник и медитацията са ѝ помогнали „да остане балансирана“.
„Евровизия“ е толкова, толкова голяма – най-голямото нещо, което един артист може да направи“, коментира тя. „Но никога не съм се чувствала по-спокойна на сцена, по-сигурна“, допълни певицата.
Виена запази най-великия си момент за Дара най-накрая – една от най-категоричните победи в историята на „Евровизия“, отбелязва Би Би Си.
„Просто бях спокойна“, казва Дара, припомняйки си как се е чувствала, докато точките са пристигали от целия свят. „Отворих сърцето си и просто продължавах да повтарям: „Благодаря ти, Господи, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен“.
Еуфорията в Австрия едва се беше успокоила, когато Българската национална телевизия (БНТ) потвърди София за град домакин през следващата година.
Дара беше посрещната от множество хора при завръщането си в българската столица, където ще играе ключова роля във всичко, което страната планира за 2027 г., допълва британската медия. Но след като си осигури място в залата на славата на „Евровизия“ във Виена, идеята на Дара за бъдещ успех е малко по-лична. „Искам да имам деца някой ден“, разкрива тя. „Искам да бъда здрава, а това е много по-важно от успеха в кариерата ми. Да бъда успешна като човешко същество е доста напред в списъка ми“, пожелава си изпълнителката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куковица
12:49 06.06.2026
2 бушприт
Коментиран от #14
12:50 06.06.2026
3 Дон
12:50 06.06.2026
4 Факти
12:50 06.06.2026
5 Ооофффффф
12:52 06.06.2026
6 Коко
12:54 06.06.2026
7 опала
12:55 06.06.2026
8 бушприт
12:55 06.06.2026
9 Стас
12:59 06.06.2026
10 цербер
Коментиран от #20
13:02 06.06.2026
11 Сандо
13:03 06.06.2026
12 Ивелин Михайлов
13:03 06.06.2026
13 Здрасти
13:03 06.06.2026
14 Сандо
До коментар #2 от "бушприт":Ами на български омраза звучи някакси страшно и лошо.А виж "хейт" си е съвсем друго нещо - такова едно нещо миличко,нежно,пък и модерно,чак ти иде да го прегърнеш и заобичаш.
13:05 06.06.2026
15 глоги
13:05 06.06.2026
16 Мюню
13:06 06.06.2026
17 бушприт
13:10 06.06.2026
18 ДАРА ГИ ЗАКОВА
13:13 06.06.2026
19 Цингарела
13:31 06.06.2026
20 Максуда-Варна
До коментар #10 от "цербер":Не БезДара е пред Максуда.
13:33 06.06.2026
21 естествен процес
13:47 06.06.2026
22 Софийски селянин,
Каква реално е ползата от нея, НИКАКВА...
13:48 06.06.2026
23 2015/2016
Изпълнителката е успяла да се оправдае пред униформените по време на разпита, че дрогата случайно е попаднала у нея. Дара се е спасила от тежки санкции, но вече ще бъде строго следена от полицията.
Още преди месеца някои медии гръмнаха, че Дарина се е похвалила, че е опитала от най-скъпия наркотик.
Наскоро тя шмъркала кокаин. На парти в столицата приятел й предложи да си разделят една линия и тя с охота я изшмъркала с ноздрата си, а малко по-късно усетила и ефекта на белия прах върху организма си.
Приятелки на талантливото момиче разказват, че след риалитито тя се променила много, и то в негативна насока. Дарина набързо сменила компанията си с по-лоша, забравила момичетата, с които до вчера пяла народни песни. За издръжката си пък разчитала на различни момчета, които я спонсорирали срещу регулярни срещи.
13:50 06.06.2026