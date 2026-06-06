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Калоян Паргов, СИНПИ: Запазването на националната идентичност е основната ни задача

Калоян Паргов, СИНПИ: Запазването на националната идентичност е основната ни задача

6 Юни, 2026 11:20 705 21

  • калоян паргов-
  • синпи-
  • будители

По думите му е ясно, че обичта към  България и възпитанието в национални ценности би трябвало да бъде сред целите на образователната система

Калоян Паргов, СИНПИ: Запазването на националната идентичност е основната ни задача - 1
Снимка: СИНПИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Запазването на националната идентичност е основната ни задача. Затова предлагам Министерство на образованието и науката да внесе в Министерски съвет предложението за национална програма "Народните будители и Аз“. Това каза основателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи – СИНПИ д-р Калоян Паргов, който участва в награждаването на участниците в 16-ото издание на националния проект “Народните будители и Аз”, иницииран от доц. Кирчо Атанасов, светла му памет.

Паргов посочи, че вече 16 години ученици от цялата страна изучават биографиите на българските будители, на онези емблеми на българския национален дух, които градят темелите на нацията ни, чертаейки нейното бъдеще. Хиляди са учениците, които участват в тази инициатива със свои рисунки, стихове, разкази, есета. Общо над 93 хиляди деца са се включили в "Народните будители и Аз".

„Учудващо е, че държавата до този момент не е поискала тази инициатива да се превърне в приоритетна национална програма "Народните будители и Аз". Всички сме съгласни, че обществото ни днес се нуждае от преоткриване на духовните ни скрижали, от възраждане на най-характерните примери за героично поведение и родолюбие“, счита той.

По думите му е ясно, че обичта към България и възпитанието в национални ценности би трябвало да бъде сред целите на образователната система.

„Откриването на света, поне според мен, преминава през познаването и усвояването на националните ценности и добродетели“, заяви Калоян Паргов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Националните ценности

    8 3 Отговор
    Кукери, козина, вълна и бангаранга

    11:22 06.06.2026

  • 2 Опазихте БСП и още 1000 работи.

    9 1 Отговор
    Сеги и националната индентичност.

    Коментиран от #16

    11:23 06.06.2026

  • 3 Хмм

    13 1 Отговор
    каква идентичност, точно вие отменихте референдума на президента за еврото

    Коментиран от #12

    11:26 06.06.2026

  • 4 А моча

    2 6 Отговор
    е неделима част от националната ни идентичност,а,калоянчо?И си позор за името,което носиш.

    11:27 06.06.2026

  • 5 От тия

    8 1 Отговор
    само и единствено лъжи и клишета ! Плюс дългове от първия ден !

    11:28 06.06.2026

  • 6 Много добре я запазвате националната

    6 0 Отговор
    Идентичност във Варна където украинците си направили държава и никой нищо.

    Коментиран от #10

    11:31 06.06.2026

  • 7 В Парламента

    3 1 Отговор
    почти всички се българеят и турчеят , без да имат родословно дърво поне за 300 години ! Национална идентичност ?

    11:31 06.06.2026

  • 8 Дориана

    2 2 Отговор
    Кажете го това на корумпираната сглобка Борисов - Пеевски и на всички корумпирани политици и чиновници замесени в корупционната схема с незаконните постройки край Варна в местността Баба Алино. Заради жажда за пари и облагодетелстване предадоха националните интереси на Украйнски олигарах строили , завзели и окупирали българска земя. Срам и позор за България прочула се като най- корумпираната страна в ЕС.

    Коментиран от #15

    11:32 06.06.2026

  • 9 Парго

    6 1 Отговор
    от де произлиза ?

    11:32 06.06.2026

  • 10 Държава

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много добре я запазвате националната":

    В държавата.

    11:33 06.06.2026

  • 11 Зеления

    5 1 Отговор
    Паргов, лъжецо долен как опазихте от БСП националната идентичност като предадохте един от символите й - българския лев и гласувахте заедно с другите национални предатели ППДБ, ГЕРБ и ДПС да няма референдум.
    За това сте на политическото бунище и там ще си останете, колкото и пари да хвърлят и Зарков, Вигенин, Цветелина Пенкова за рекламни статии във ФАКТИ /че в статиите на Вигенин, даже не може да се и коментира/

    Коментиран от #14

    11:40 06.06.2026

  • 12 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Точно така, БСП са най- продажната предателска и проядена отвътре от корупция партия. Те не само попречиха на Референдума , но и Наталия Киселовоа погази Конституцията за да угоди на Борисов и Пеевски. Да не говорим , че точно те предложиха Плоския данък , който е абсолютно вреден за всички с по- ниски заплати и обслужва олигархията.

    11:40 06.06.2026

  • 13 Нексус

    3 3 Отговор
    Ще имате повече успех с програма "Чалга, недоразвит мозък, 25-годишен барутник с 250кс и немска емблема и аз".

    11:45 06.06.2026

  • 14 Нексус

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Зеления":

    Левът не съществува от 1997, когато е вързан за марката и после за еврото.

    11:47 06.06.2026

  • 15 Сааа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    А пък ващо корумпе Блажко все ни лук яло, ни подкупи вземало!

    11:48 06.06.2026

  • 16 мда

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опазихте БСП и още 1000 работи.":

    За лицемерието няма почивен ден.

    11:59 06.06.2026

  • 17 А Коя е ?

    4 1 Отговор
    Националната Идентичност ?

    Да крадем !

    До Дупка ?

    И Разтурваме Всичко Ли ?

    12:01 06.06.2026

  • 18 За 1300 години събраха Държава !

    4 0 Отговор
    И За 36 Я Разтуриха !

    Коментиран от #19

    12:04 06.06.2026

  • 19 По занаята ще ги познаете

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "За 1300 години събраха Държава !":

    Неможачите винаги се врат в политиката, щото иначе ще умрат от глад!

    12:11 06.06.2026

  • 20 Точен

    2 0 Отговор
    БСП са с отпаднала необходимост... Станаха евроатлантици за да имат парченце от властта.

    13:13 06.06.2026

  • 21 народа български

    0 0 Отговор
    изхвърли тези отпадъци бсп/бкп в кофата за боклука където им е мястото а те продължават да тровят ефира с чии пари като дори субсидия не вземат а и защо им се дава думата???

    13:21 06.06.2026

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