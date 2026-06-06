Калоян Паргов, СИНПИ: Запазването на националната идентичност е основната ни задача

Запазването на националната идентичност е основната ни задача. Затова предлагам Министерство на образованието и науката да внесе в Министерски съвет предложението за национална програма "Народните будители и Аз“. Това каза основателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи – СИНПИ д-р Калоян Паргов, който участва в награждаването на участниците в 16-ото издание на националния проект “Народните будители и Аз”, иницииран от доц. Кирчо Атанасов, светла му памет.
Паргов посочи, че вече 16 години ученици от цялата страна изучават биографиите на българските будители, на онези емблеми на българския национален дух, които градят темелите на нацията ни, чертаейки нейното бъдеще. Хиляди са учениците, които участват в тази инициатива със свои рисунки, стихове, разкази, есета. Общо над 93 хиляди деца са се включили в "Народните будители и Аз".
„Учудващо е, че държавата до този момент не е поискала тази инициатива да се превърне в приоритетна национална програма "Народните будители и Аз". Всички сме съгласни, че обществото ни днес се нуждае от преоткриване на духовните ни скрижали, от възраждане на най-характерните примери за героично поведение и родолюбие“, счита той.
По думите му е ясно, че обичта към България и възпитанието в национални ценности би трябвало да бъде сред целите на образователната система.
„Откриването на света, поне според мен, преминава през познаването и усвояването на националните ценности и добродетели“, заяви Калоян Паргов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Националните ценности
11:22 06.06.2026
2 Опазихте БСП и още 1000 работи.
Коментиран от #16
11:23 06.06.2026
3 Хмм
Коментиран от #12
11:26 06.06.2026
4 А моча
11:27 06.06.2026
5 От тия
11:28 06.06.2026
6 Много добре я запазвате националната
Коментиран от #10
11:31 06.06.2026
7 В Парламента
11:31 06.06.2026
8 Дориана
Коментиран от #15
11:32 06.06.2026
9 Парго
11:32 06.06.2026
10 Държава
До коментар #6 от "Много добре я запазвате националната":В държавата.
11:33 06.06.2026
11 Зеления
За това сте на политическото бунище и там ще си останете, колкото и пари да хвърлят и Зарков, Вигенин, Цветелина Пенкова за рекламни статии във ФАКТИ /че в статиите на Вигенин, даже не може да се и коментира/
Коментиран от #14
11:40 06.06.2026
12 Дориана
До коментар #3 от "Хмм":Точно така, БСП са най- продажната предателска и проядена отвътре от корупция партия. Те не само попречиха на Референдума , но и Наталия Киселовоа погази Конституцията за да угоди на Борисов и Пеевски. Да не говорим , че точно те предложиха Плоския данък , който е абсолютно вреден за всички с по- ниски заплати и обслужва олигархията.
11:40 06.06.2026
13 Нексус
11:45 06.06.2026
14 Нексус
До коментар #11 от "Зеления":Левът не съществува от 1997, когато е вързан за марката и после за еврото.
11:47 06.06.2026
15 Сааа
До коментар #8 от "Дориана":А пък ващо корумпе Блажко все ни лук яло, ни подкупи вземало!
11:48 06.06.2026
16 мда
До коментар #2 от "Опазихте БСП и още 1000 работи.":За лицемерието няма почивен ден.
11:59 06.06.2026
17 А Коя е ?
Да крадем !
До Дупка ?
И Разтурваме Всичко Ли ?
12:01 06.06.2026
18 За 1300 години събраха Държава !
Коментиран от #19
12:04 06.06.2026
19 По занаята ще ги познаете
До коментар #18 от "За 1300 години събраха Държава !":Неможачите винаги се врат в политиката, щото иначе ще умрат от глад!
12:11 06.06.2026
20 Точен
13:13 06.06.2026
21 народа български
13:21 06.06.2026