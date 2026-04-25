Крум Зарков: БСП минава на режим саможертва и доброволчество

Националният съвет на БСП бетонира Крум Зарков на лидерския пост след катастрофалните резултати от предсрочните избори на 19 април, съобщават от БНТ. Социалистите записаха историческо дъно, след като изпаднаха от парламента с около 3% подкрепа, но въпреки това делегатите на днешния пленум в София гласуваха доверие на своя председател и отхвърлиха възможността за оставка.
Застаналият начело на Столетницата едва през февруари Крум Зарков премина през сериозен тест пред партийния актив. Според официалните данни от днешното гласуване обаче, той получи почти пълно единодушие – 95 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.
Пред делегатите лидерът призна за тежкия политически удар и очерта спешни мерки за излизане от кризата в идеологически, политически и организационен план.
Крум Зарков: "Предстои ни много работа след тежкия урок, който получихме на тези избори, който анализирахме днес, и ще продължим в детайл. Ще отидем при хората, ще видим онези уж малки, но съществени проблеми с неравенствата и несправедливостите по начин, по който ние социалистите можем."
По думите му основната причина за ерозията на подкрепата и срива на партията до 3 процента се крие в политическите компромиси в миналото и участието на левицата в предходното коалиционно правителство.
Крум Зарков: "Всички партии, които участваха в него, бяха наказани. БСП тръгна от ниска база и наказанието беше особено жестоко. Но трябва да изследваме и по-дълбоките причини, как от една от най-големите партии, стигнахме до 7-те процента."
Той подчерта, че БСП минава на „режим саможертва и доброволчество“, тъй като формацията ще се сблъска с огромни финансови предизвикателства след изпадането си от законодателната власт. Според него обаче левите движения не се хранят от власт и пари, а от своята дълбока кауза, която тепърва трябва да бъде възродена от нулата.
Следващата стъпка пред партията е мащабен опит за консолидация на разпокъсаното ляво пространство. Ръководството на БСП планира отваряне към други формации, синдикати и граждански организации. Началото на този процес ще стартира символично на 1 май с голямо шествие в столицата.
Крум Зарков: "Това няма да стане отведнъж и няма да можем да го направим сами. Затова отиваме на улицата, отваряме се смирено, но уверено към хората с кауза. Ще ги федерираме, ще ги съберем и заедно трябва да съучредим ново мощно политическо движение, което да върне лявото представителство там, където му е мястото."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Ганя Путинофила
Затова взеха 3 % !
Дориана
19:55 25.04.2026
АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "снн":Така е - когато жената на някого кръшне нашия иска развод, независимо дали той е в състояние да си върши качествено задълженияна
,,Саможертва" ли?
Много
Миме
До коментар #6 от "Прогресивна България":благодари на тъмносините от"градската десница" дет ни набутаха у Г€Йзоната
Бъркаш !
До коментар #13 от "Много":Те са на петолъчки. Даже и на войнишките паметници от балканската бяха ги окичили най-от горе с петолъчки, сякъж са комунисти....
Комуниста освен да открадне, или "присвои" нещо на друго не е способен !
Значи така бетониран
Аслашка глупост
Смешник ококорен
Нехис
Например - социално слабият милионер Р.Овч., Дебнещата сова - Нинова, Съселът и други.
Почвате ли да раздавате, другари?
Че на мен ми дължите едни 136 000 лева, които имах в сметка и благодарение на предизвиканите от вас хиперинфлация и деноминация ме оставихте със 136 лева в сметката.
Та, кой от вас ще ми се издължи?
12345
До коментар #15 от "Миме":Вие копейките само п е д а л и и вибратори сънувате 😀
Град Симитли
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Не 3%
Град Симитли
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Не 3%,а трима стигат ,зада ти наврат тиквата в г..и да я зашият там,умник!
Ами като ви
До коментар #27 от "12345":Гледаме ,, пеньоарите" какво сънуваме!
