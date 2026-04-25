Крум Зарков: БСП минава на режим саможертва и доброволчество

25 Април, 2026 19:44 808 32

Всички партии, които участваха в него, бяха наказани, призна лидерът на социалистите

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на БСП бетонира Крум Зарков на лидерския пост след катастрофалните резултати от предсрочните избори на 19 април, съобщават от БНТ. Социалистите записаха историческо дъно, след като изпаднаха от парламента с около 3% подкрепа, но въпреки това делегатите на днешния пленум в София гласуваха доверие на своя председател и отхвърлиха възможността за оставка.

Застаналият начело на Столетницата едва през февруари Крум Зарков премина през сериозен тест пред партийния актив. Според официалните данни от днешното гласуване обаче, той получи почти пълно единодушие – 95 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.

Пред делегатите лидерът призна за тежкия политически удар и очерта спешни мерки за излизане от кризата в идеологически, политически и организационен план.

Крум Зарков: "Предстои ни много работа след тежкия урок, който получихме на тези избори, който анализирахме днес, и ще продължим в детайл. Ще отидем при хората, ще видим онези уж малки, но съществени проблеми с неравенствата и несправедливостите по начин, по който ние социалистите можем."

По думите му основната причина за ерозията на подкрепата и срива на партията до 3 процента се крие в политическите компромиси в миналото и участието на левицата в предходното коалиционно правителство.

Крум Зарков: "Всички партии, които участваха в него, бяха наказани. БСП тръгна от ниска база и наказанието беше особено жестоко. Но трябва да изследваме и по-дълбоките причини, как от една от най-големите партии, стигнахме до 7-те процента."

Той подчерта, че БСП минава на „режим саможертва и доброволчество“, тъй като формацията ще се сблъска с огромни финансови предизвикателства след изпадането си от законодателната власт. Според него обаче левите движения не се хранят от власт и пари, а от своята дълбока кауза, която тепърва трябва да бъде възродена от нулата.

Следващата стъпка пред партията е мащабен опит за консолидация на разпокъсаното ляво пространство. Ръководството на БСП планира отваряне към други формации, синдикати и граждански организации. Началото на този процес ще стартира символично на 1 май с голямо шествие в столицата.

Крум Зарков: "Това няма да стане отведнъж и няма да можем да го направим сами. Затова отиваме на улицата, отваряме се смирено, но уверено към хората с кауза. Ще ги федерираме, ще ги съберем и заедно трябва да съучредим ново мощно политическо движение, което да върне лявото представителство там, където му е мястото."


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 катафалката ви взе

    10 1 Отговор
    А вие никога няма да се събудите -

    19:45 25.04.2026

  • 2 снн

    13 0 Отговор
    " БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла". За имане, има, но няма избиратели! Защо е така?Причините са много, но основните са следните: 1.Избирателите не простиха на БСП, че гласуваха за нея, а получиха Борисов и Пеевски. 2.Крум Зарков беше против референдума за еврото и по тази причина напусна президента Радев.Защо? Нали референдумът е най-висшата форма на демокрация? 3.Крум Зарков е русофоб и фен на Истанбулската конвенция. Досега такова чудо в БСП не се е случвало. И след всичко това, в БСП продължават да смятат,че Крум Зарков е подходящ,че не е виновен понеже не е имал време. Ами дръжте си го.Ще ви гледаме на следващите избори.

    Коментиран от #11

    19:47 25.04.2026

  • 3 Крум Зарков

    12 1 Отговор
    Хващаме в шумата.

    19:47 25.04.2026

  • 4 име

    7 0 Отговор
    Да беше мислил малко по-рано, вече нямате потенциални избиратели. Зарков е неолиберално лекенце, чиято цел и надежди се свеждат до това настоящия разврат в ЕССР да продължава, а БСП да мимикира европейските "леви" партии и такива, като крум зарков, да паразитират от парите за извращения. Има обаче един проблем - ПП привлече тези потенциални млади "леви" избиратели, за БСП не остана нищо. От какъвпзор някой пенсионер ще тръгне да отделя лични средства за да може едно болно ръководство да защитава ЛГБТ ексцесии или олигархични интереси?

    19:49 25.04.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    5 7 Отговор
    Много дръти путинофили изпукаха!
    Затова взеха 3 % !

    Коментиран от #28, #29, #32

    19:50 25.04.2026

  • 6 Прогресивна България

    5 7 Отговор
    Радев вече управлява! В Хасково от понеделник е по-скъп хляба! Благодарим другарю! Благодарим и браво!

    Коментиран от #15

    19:50 25.04.2026

  • 7 Да,бе

    5 1 Отговор
    Все някой трябва да хвърли шепа пръст в гроба...

    19:51 25.04.2026

  • 8 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    9 0 Отговор
    Сдавай Позитано 20, взимайте пушките и хващайте шумако. Тъкмо са раззелени.

    19:51 25.04.2026

  • 9 Питане

    9 1 Отговор
    Сега без субсидии мандри ли ще превземат, или ще слизат нощем от шумата да обират крайните къщи по селата ???

    19:52 25.04.2026

  • 10 Дориана

    6 0 Отговор
    Пълни глупости саможертва и БСП са коренно различни и несъвместими. Тази партия е проядена отвътре от корупция още по времето на Станишев. Тя се доказа като защитник на мафията и корупцията във името на властта. И изобщо не са социална партия защото не работиха за народа , а срещу народа. Точно те върнаха хартиените бюлетини заедно с Борисов и Пеевски за да имат възможност да откраднат волята на избирателите в своя полза. Пак точно те въведоха Плоския данък , който защитава олигарсите. Така, че тази партия отива на дъното в историята и нямат място в Парламента.

    19:55 25.04.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "снн":

    Така е - когато жената на някого кръшне нашия иска развод, независимо дали той е в състояние да си върши качествено задълженияна

    19:55 25.04.2026

  • 12 ,,Саможертва" ли?

    12 0 Отговор
    Та вие Жертвахте цял един Народ!

    19:56 25.04.2026

  • 13 Много

    7 0 Отговор
    ще ви мяза, един..... червен кръст.

    Коментиран от #20

    19:56 25.04.2026

  • 14 Смешници

    7 0 Отговор
    БСП и ИТН не само не са в парламента, а нямат и субсидия. Единственото и само защото бяха слуги на шишко и тиквата. Това е просто чудесно!

    19:56 25.04.2026

  • 15 Миме

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Прогресивна България":

    благодари на тъмносините от"градската десница" дет ни набутаха у Г€Йзоната

    Коментиран от #18, #19, #27

    19:59 25.04.2026

  • 16 Тоя

    6 0 Отговор
    На снимката се е охилил га че не може да откъсне поглед от банана на сFиня а от Филибето

    20:00 25.04.2026

  • 17 Комунистите

    3 2 Отговор
    са най големите боклуци. Да горят в АДА!!!!!

    20:01 25.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бъркаш !

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Много":

    Те са на петолъчки. Даже и на войнишките паметници от балканската бяха ги окичили най-от горе с петолъчки, сякъж са комунисти....
    Комуниста освен да открадне, или "присвои" нещо на друго не е способен !

    20:09 25.04.2026

  • 21 Значи така бетониран

    3 0 Отговор
    От улицата ще федерира
    Аслашка глупост
    Смешник ококорен

    20:09 25.04.2026

  • 22 Нехис

    5 0 Отговор
    Саможертва и доброволчество? Да разбирам ли, че червените ви олигарси ще започнатда си раздават милионите на бедните?
    Например - социално слабият милионер Р.Овч., Дебнещата сова - Нинова, Съселът и други.
    Почвате ли да раздавате, другари?
    Че на мен ми дължите едни 136 000 лева, които имах в сметка и благодарение на предизвиканите от вас хиперинфлация и деноминация ме оставихте със 136 лева в сметката.
    Та, кой от вас ще ми се издължи?

    20:13 25.04.2026

  • 23 Напомнящ

    3 0 Отговор
    Тия щели да идат при хората,които ограбват и съсипват от 37год.насам!!! Наистина не са наред с кратуните,особено с тоя лидер крумчо,привърженик на джендърастията и сатанинската Истанбулска конвенция,за която червените ѝм депутати,начело със станишо гласуваха в европарламента! Последното ѝм престъпление беше с набутването ни в блатото на еврозоната,а еврото превърнаха в гилотината за собствения си електорат и за БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!! За което да бъдат проклети навеки!!!

    20:13 25.04.2026

  • 24 БСП и БТС

    2 0 Отговор
    Минава в нелегалност ; и действително е в режим на саможертва и доброволчество , оти на “територията”, благодарение на тях, не останаха мандри и кошари - демек кой ще ги храни. Пък Ванка с танка е затънал в Украинското @ и Бог знае , коги ще се домъкне туканка/ разумеется- гол и бос/, за да изчука едно “Деветосептемврийско” театро. Кароче - жив зян са без ятаците на МААЛАТА .

    20:14 25.04.2026

  • 25 Хмм

    5 0 Отговор
    нахални като въшки, дори царят навремето сдаде властта

    20:17 25.04.2026

  • 26 тиган първи

    5 0 Отговор
    Беше каквото беше. Повече БСП никога няма за влезе в Парламента. Когато пропаднете и на следващите избори, тогава ще не разхвърчите на всички страни. Ще отидете при Баце да му се молите за помощ.

    20:18 25.04.2026

  • 27 12345

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Миме":

    Вие копейките само п е д а л и и вибратори сънувате 😀

    Коментиран от #31

    20:19 25.04.2026

  • 28 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Не 3%

    20:23 25.04.2026

  • 29 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Не 3%,а трима стигат ,зада ти наврат тиквата в г..и да я зашият там,умник!

    20:25 25.04.2026

  • 30 Пари има

    0 0 Отговор
    Какво стана с партийния членския внос? Потърсете помощ от братски компартии Ангола Куба Мозамбик сега да връщат

    20:28 25.04.2026

  • 31 Ами като ви

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "12345":

    Гледаме ,, пеньоарите" какво сънуваме!

    20:34 25.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

