Крум Зарков: БСП минава на режим саможертва и доброволчество

Националният съвет на БСП бетонира Крум Зарков на лидерския пост след катастрофалните резултати от предсрочните избори на 19 април, съобщават от БНТ. Социалистите записаха историческо дъно, след като изпаднаха от парламента с около 3% подкрепа, но въпреки това делегатите на днешния пленум в София гласуваха доверие на своя председател и отхвърлиха възможността за оставка.

Застаналият начело на Столетницата едва през февруари Крум Зарков премина през сериозен тест пред партийния актив. Според официалните данни от днешното гласуване обаче, той получи почти пълно единодушие – 95 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.

Пред делегатите лидерът призна за тежкия политически удар и очерта спешни мерки за излизане от кризата в идеологически, политически и организационен план.

Крум Зарков: "Предстои ни много работа след тежкия урок, който получихме на тези избори, който анализирахме днес, и ще продължим в детайл. Ще отидем при хората, ще видим онези уж малки, но съществени проблеми с неравенствата и несправедливостите по начин, по който ние социалистите можем."

По думите му основната причина за ерозията на подкрепата и срива на партията до 3 процента се крие в политическите компромиси в миналото и участието на левицата в предходното коалиционно правителство.

Крум Зарков: "Всички партии, които участваха в него, бяха наказани. БСП тръгна от ниска база и наказанието беше особено жестоко. Но трябва да изследваме и по-дълбоките причини, как от една от най-големите партии, стигнахме до 7-те процента."

Той подчерта, че БСП минава на „режим саможертва и доброволчество“, тъй като формацията ще се сблъска с огромни финансови предизвикателства след изпадането си от законодателната власт. Според него обаче левите движения не се хранят от власт и пари, а от своята дълбока кауза, която тепърва трябва да бъде възродена от нулата.

Следващата стъпка пред партията е мащабен опит за консолидация на разпокъсаното ляво пространство. Ръководството на БСП планира отваряне към други формации, синдикати и граждански организации. Началото на този процес ще стартира символично на 1 май с голямо шествие в столицата.

Крум Зарков: "Това няма да стане отведнъж и няма да можем да го направим сами. Затова отиваме на улицата, отваряме се смирено, но уверено към хората с кауза. Ще ги федерираме, ще ги съберем и заедно трябва да съучредим ново мощно политическо движение, което да върне лявото представителство там, където му е мястото."