Новата антикорупционна комисия ще има разследващи функции

29 Май, 2026 16:09 797 12

Това е едно от условията, за да бъдат спасени част от европейските средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост

Народното събрание прие окончателно на второ четене закона, с който се създава новата антикорупционна комисия.

Това е едно от условията, за да бъдат спасени част от европейските средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 370 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване да има политически независим антикорупционен орган.

Освен да наблюдава и анализира, комисията ще има правомощия и да разследва корупционни престъпления. Тя се конституира като независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности.

Ще се състои от петима членове. Един се избира от парламента, един - се назначава от президента, един член се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, един се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд и един член се избира от Висшия адвокатски съвет. Освен професионални и нравствени качества и подходящо юридическо образование, те трябва да имат най-малко 10 години юридически стаж и са на възраст, която позволява да завършат петгодишния си мандат преди 65-годишна възраст.

Мандатът на КПК е пет години и започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Изборът, съответно назначаването на нови членове на комисията, се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.

Комисията се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий, реши парламентът.

Предложенията за член на комисията от квотата на парламента се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на КПК и се публикуват на сайта на законодателния орган.

Член на комисията има право на един мандат и не може да заема длъжност в държавни или общински органи; да членува в политически партии или коалиции или да извършва други дейности, които засягат независимостта му.

Председателят на КПК получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Останалите членове получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

Парламентът записа КПК на всеки шест месеца да представя доклад за дейността си пред постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за превенцията и противодействието на корупцията, която изслушва председателя и членовете ѝ. Всяка година до 31 март представя в НС годишен доклад за дейността си през предходната календарна година. В същия срок докладът се предоставя и на президента, и на Министерския съвет и се публикува на сайта на комисията.

Членовете на комисията и разследващите инспектори не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на възложените им по този закон правомощия, освен ако вредите са настъпили в резултат на престъпление от общ характер, реши още парламентът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Целта на Тази комисия не трябва ли да разследва тези,които са я избрали и гласували?

    Коментиран от #5, #6

    16:14 29.05.2026

  • 2 Я проверете

    2 0 Отговор
    Разправяха че единственното при закриване на предишната
    е да се унищожи всичко
    което е имало в нея при прехвърлянето
    и сега нова
    хоп същото

    16:21 29.05.2026

  • 3 Хи хи

    3 0 Отговор
    Нищоправци ! Колко разследващи органа трябва да има в тази опоскана държава ? И заплатата на шефа 90 % от заплатата на председателя на НС , т.е. ако Доцова взема 10 000 евро , шефът 9 000 евро , сладка служба .

    16:21 29.05.2026

  • 4 Нищо

    3 0 Отговор
    няма да направи , всеки си пази само и единствено стола и спокойствието, нито им дреме за държавата , нито за българските граждани ! Излишно образувание е тая измишльотина , нарекли я комисия !

    16:23 29.05.2026

  • 5 Те затова

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    са си я избрали - и рахат с нея .

    16:23 29.05.2026

  • 6 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    След разследващите ще й дадат и функции, да издава присъди.Тази комисия е, да разследва обикновен Ганчо.

    16:39 29.05.2026

  • 7 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    И защо парламентаристи, които могат да търкат гащи в парламентарната зала по безброй много мандати / докато гибирясът - такава е Констентуцията / ,решават, че член на някаква комисия може да има право само на един мандат. ?? Впрочем това ми харесва.
    Има някаква идея, някой ще обясни ли "къде е зарито кучето"
    Някакси ненормално.....Едни, които са неограничени по мандатност, да налагат другиму подобна мяра !?

    16:48 29.05.2026

  • 8 зафир7685

    3 0 Отговор
    И сега да не вземете да назначите същите служители, които бяпа пълнежа на презишната бухалка? Това ще е безумие! Все пак!

    16:56 29.05.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор
    Какъв изпълнителски състав ще има, Кои ще са обект на разследване, Кой ще съди дали има корупция, Какви ще бъдат наказанията, Кой ще отговаря за причинени щети!

    17:01 29.05.2026

  • 10 Перо

    2 0 Отговор
    Пълен сбирщайн от случайници за заплати! Нито ще има хора с капацитет за разследваща дейност, нито имат ресурс, нито изградена структура и организация, нито оперативни служители! През времетраенето на старата анти-корупционна комисия няма осъден нито един престъпник!

    17:05 29.05.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Зайчарника отдавна е изнесен, още преди изборите

    17:17 29.05.2026

  • 12 Пак

    0 0 Отговор
    се гласуват закони налагани от вън. Каква корупция ще гонят? Направете така, че прокуратурата и разследващите органи да си вършат работата. Обществото ни е разделено и без това. Сега го разделяте и по това кой да го разследва и съди. При пет души ако има отводи какво ще правите?

    17:31 29.05.2026

