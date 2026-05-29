Новата антикорупционна комисия ще има разследващи функции

Народното събрание прие окончателно на второ четене закона, с който се създава новата антикорупционна комисия.

Това е едно от условията, за да бъдат спасени част от европейските средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 370 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване да има политически независим антикорупционен орган.

Освен да наблюдава и анализира, комисията ще има правомощия и да разследва корупционни престъпления. Тя се конституира като независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности.

Ще се състои от петима членове. Един се избира от парламента, един - се назначава от президента, един член се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, един се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд и един член се избира от Висшия адвокатски съвет. Освен професионални и нравствени качества и подходящо юридическо образование, те трябва да имат най-малко 10 години юридически стаж и са на възраст, която позволява да завършат петгодишния си мандат преди 65-годишна възраст.

Мандатът на КПК е пет години и започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Изборът, съответно назначаването на нови членове на комисията, се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.

Комисията се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий, реши парламентът.

Предложенията за член на комисията от квотата на парламента се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на КПК и се публикуват на сайта на законодателния орган.

Член на комисията има право на един мандат и не може да заема длъжност в държавни или общински органи; да членува в политически партии или коалиции или да извършва други дейности, които засягат независимостта му.

Председателят на КПК получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Останалите членове получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

Парламентът записа КПК на всеки шест месеца да представя доклад за дейността си пред постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за превенцията и противодействието на корупцията, която изслушва председателя и членовете ѝ. Всяка година до 31 март представя в НС годишен доклад за дейността си през предходната календарна година. В същия срок докладът се предоставя и на президента, и на Министерския съвет и се публикува на сайта на комисията.

Членовете на комисията и разследващите инспектори не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на възложените им по този закон правомощия, освен ако вредите са настъпили в резултат на престъпление от общ характер, реши още парламентът.