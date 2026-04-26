Мина Кутева: БСП ще продължи курса си на промяна и ще си върне доверието

„През последните 2 месеца има промяна в БСП – в начина на вземане на решения, с избора на нов председател с нова посока. Не ни стигна политическото време, за да покажем и докажем, че парията тръгва по нов курс. Задачата ни оттук нататък е да продължим по този път, защото е правилен.” Това заяви Мина Кутева, член на Изпълнителното бюро на БСП и зам.-председател на Младежкото обединение в партията, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова Нюз.
По нейните думи Крум Зарков е задал нов начин на правене на политика. „Той внесе едно друго политическо действие и мислене, включващи по-реален контакт с гражданите. За сължаление, политиката се превърна в елитно понятие, в което политиците чакат гражданите да дойдат по залите и да разкажат проблемите си, а това не е така. Политика се прави на терен, Крум Зарков започна тази инициатива в партията ни изключително успешно и ние смятаме да я продължим”, посочи Кутева.
Тя определи почти единодушния вот на доверие, който получи председателят на БСП, като логичен. „Той показа едно обединение в Националния съвет на партията”, смята Мина Кутева.
Според нея невлизането на левицата в Народното събрание е резултат на оценката, която българските граждани са дали на всички партии, участвали в кабинета „Желязков”.
„За нас е важно, че на тези избори една голяма част от нашите избиратели за първи път в живота си виждат в БСП смислена политическа формация, която да подкрепят. Това е изключително важно и отразява промяната, която се случва в партията. И показва, че ние можем да си върнем загубеното доверие и да го надградим”, категорична бе Мина Кутева.
Според нея следващите месеци и години ще са ключови в борбата с олигархията в България и за справедлива съдебна реформа. „Но тя трябва да има една основна цел - българските граждани да живеят по-добре. В момента имаме около милион и 400 хиляди българи на или под прага на бедността. Ако това не се промени, всичко друго се обезсмисля”, каза още Кутева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #2 от "Леле":не е от туршия!
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Перо":Е как коя? ИТН. Джендър до педофил
08:22 26.04.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Не няма":Без Й
Коментиран от #43
08:29 26.04.2026
24 Хмм
До коментар #12 от "Ха ха ха ха ха ха ха":няма да има, защото са коалиция, а зарков след като каза, че никой от ппредишния парламент няма да бъде в листите, а сложи най-активните в защитата на пеевски и борисов Атанасов и Вълков водачи на листи, е като тях, едно говори, друго върши - надяваше се да цоца партията на Радев, а да говори против него по телевизиите, ядец
08:31 26.04.2026
27 изпечен
До коментар #25 от "Атина Паднала":крадец и лъжец и садист типичен червен кхмер
08:35 26.04.2026
28 Му ха ха ха ха
До коментар #12 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Не няма да има субсидия за лапкане, защото джендиКацамучно подведен от колежкит си от ЛГППДБ си беше повярвал, че ще вземе поне 7-8% и се регистрира като коалиция с червено-сини люспи. На коалциите с резил под 4% субсидии не се полагат.
Коментиран от #30
08:36 26.04.2026
30 кацамун
До коментар #28 от "Му ха ха ха ха":пак ще оцелеем не забравяйте обръчите ни от фирми и червените куфарчета не ни мислете!
08:37 26.04.2026
34 Ник
До коментар #14 от "Как":По скоро щерката на Антон Кутев. Но, че той е в ПГ , а щерката в БСП няма лошо, трябва пълно покритие, че не се знае, от кой храст ще изскочи заека /далаверата/!!!
08:41 26.04.2026
35 Хмм
До коментар #14 от "Как":Мина Кутева е дъщеря на Антон Кутев
08:42 26.04.2026
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Е последният Стон
46 РЕАЛИСТ
Коментиран от #53
08:51 26.04.2026
До коментар #43 от "Ййййй":или СЛОН
50 Или последнят
До коментар #47 от "ХОХОХОХ":Гей купон !
08:57 26.04.2026
53 глозга
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":мазния кокал каква да е?
09:05 26.04.2026
57 Боруна Лом
До коментар #51 от "Много":Като Маминия и Майка му в БТВ-ту.Превърнаха го в семейна телевизия.
09:16 26.04.2026
58 пътник
Коментиран от #61
09:27 26.04.2026
61 Троянец
До коментар #58 от "пътник":Сем."Кутеви Со" са типичен пример за пребоядисани комунисти.
Коментиран от #62
09:30 26.04.2026
62 пътник
До коментар #61 от "Троянец":Единият в ПБ,другият-в БСП.Толкова хитро,че чак тъпо.
09:34 26.04.2026
65 Град Козлодуй
До коментар #63 от "Хмм":Пак пишеш глупости.Радев не е бил кандидат за Президент на БСП а подкрепен от БСП.Радев никога не е бил член на БСП или която и да било партия.
На изборите за Европейски парламент през 2014 е избран за евродепутат и през юни 2014 напуска като депутат Народното събрание, за да заеме място в Европарламента.Така,че пак не си наясно!Станишев е бил Евродепутат.
10:02 26.04.2026