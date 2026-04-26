Мина Кутева: БСП ще продължи курса си на промяна и ще си върне доверието

26 Април, 2026 08:06 999 65

Крум Зарков е задал нов начин на правене на политика

Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„През последните 2 месеца има промяна в БСП – в начина на вземане на решения, с избора на нов председател с нова посока. Не ни стигна политическото време, за да покажем и докажем, че парията тръгва по нов курс. Задачата ни оттук нататък е да продължим по този път, защото е правилен.” Това заяви Мина Кутева, член на Изпълнителното бюро на БСП и зам.-председател на Младежкото обединение в партията, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова Нюз.

По нейните думи Крум Зарков е задал нов начин на правене на политика. „Той внесе едно друго политическо действие и мислене, включващи по-реален контакт с гражданите. За сължаление, политиката се превърна в елитно понятие, в което политиците чакат гражданите да дойдат по залите и да разкажат проблемите си, а това не е така. Политика се прави на терен, Крум Зарков започна тази инициатива в партията ни изключително успешно и ние смятаме да я продължим”, посочи Кутева.

Тя определи почти единодушния вот на доверие, който получи председателят на БСП, като логичен. „Той показа едно обединение в Националния съвет на партията”, смята Мина Кутева.

Според нея невлизането на левицата в Народното събрание е резултат на оценката, която българските граждани са дали на всички партии, участвали в кабинета „Желязков”.

„За нас е важно, че на тези избори една голяма част от нашите избиратели за първи път в живота си виждат в БСП смислена политическа формация, която да подкрепят. Това е изключително важно и отразява промяната, която се случва в партията. И показва, че ние можем да си върнем загубеното доверие и да го надградим”, категорична бе Мина Кутева.

Според нея следващите месеци и години ще са ключови в борбата с олигархията в България и за справедлива съдебна реформа. „Но тя трябва да има една основна цел - българските граждани да живеят по-добре. В момента имаме около милион и 400 хиляди българи на или под прага на бедността. Ако това не се промени, всичко друго се обезсмисля”, каза още Кутева.


  • 1 нов път

    26 0 Отговор
    към старите изпитани схеми кражби и измами..

    08:12 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тая шия

    34 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леле":

    не е от туршия!

    08:15 26.04.2026

  • 4 Pигор мортиc

    29 2 Отговор
    Тъпите червени милиардери още не осъзнават какво е вече да си труп, но да не го усещаш.

    08:16 26.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха ха ха ха ха ха

    19 0 Отговор
    Амин

    08:21 26.04.2026

  • 7 Перо

    22 0 Отговор
    Коя джендърска партия е прокопсала?

    Коментиран от #10

    08:21 26.04.2026

  • 8 БСП ново начало

    15 0 Отговор
    Всичко е ясно

    08:21 26.04.2026

  • 9 Хмм

    15 1 Отговор
    разбира се, че има промяна, от 7,5% на 3%, тенденцията е все по-надолу, зафиров задържа поне, а при зарков към един и по-надолу

    Коментиран от #12

    08:22 26.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Е как коя? ИТН. Джендър до педофил

    08:22 26.04.2026

  • 11 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    ПЪРВО,РАЗПЪНЕТЕ ГЛИГАНА И ГУЦИТО!ВАШИЯТ ВЛАК ЗАМИНА БЕЗВЪЗВРАТНО!

    08:23 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бсп

    15 0 Отговор
    е в кофата за боклука!!!

    08:23 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кутеви мечти

    14 0 Отговор
    Интересно доверието на кого си мислят да върнат? Доверчивите умряха, а останалите всичко, от тези, видяха. Да подписват закриването и да не дразнят левите сили с присъствието си!

    08:24 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Яка

    14 0 Отговор
    На кила !

    08:25 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мамут

    12 0 Отговор
    И ако спреш да се храниш за месец, ще повярвам

    08:28 26.04.2026

  • 22 Ха ха ха ха ха ха ха

    7 0 Отговор
    ДКМС

    08:29 26.04.2026

  • 23 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не няма":

    Без Й

    Коментиран от #43

    08:29 26.04.2026

  • 24 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    няма да има, защото са коалиция, а зарков след като каза, че никой от ппредишния парламент няма да бъде в листите, а сложи най-активните в защитата на пеевски и борисов Атанасов и Вълков водачи на листи, е като тях, едно говори, друго върши - надяваше се да цоца партията на Радев, а да говори против него по телевизиите, ядец

    08:31 26.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мдаааа

    6 0 Отговор
    Ще му предам.

    08:35 26.04.2026

  • 27 изпечен

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Паднала":

    крадец и лъжец и садист типичен червен кхмер

    08:35 26.04.2026

  • 28 Му ха ха ха ха

    17 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Не няма да има субсидия за лапкане, защото джендиКацамучно подведен от колежкит си от ЛГППДБ си беше повярвал, че ще вземе поне 7-8% и се регистрира като коалиция с червено-сини люспи. На коалциите с резил под 4% субсидии не се полагат.

    Коментиран от #30

    08:36 26.04.2026

  • 29 Хмм

    12 0 Отговор
    новата смяна, таткото Антон Кутев ще я нареди някъде, ядове ще бере президентът, но на какво са разчитали със Зарков дето предаде президента

    08:37 26.04.2026

  • 30 кацамун

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Му ха ха ха ха":

    пак ще оцелеем не забравяйте обръчите ни от фирми и червените куфарчета не ни мислете!

    08:37 26.04.2026

  • 31 тотототот

    11 0 Отговор
    На снимката виждам три големи сгради, като най-обемната е в средата.

    08:38 26.04.2026

  • 32 Титак

    14 0 Отговор
    Хората им измряха, тя доверието ще връща......на кого ??? RIP

    08:38 26.04.2026

  • 33 Е това е еталон за политик

    9 2 Отговор
    и в преносен смисъл

    08:39 26.04.2026

  • 34 Ник

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Как":

    По скоро щерката на Антон Кутев. Но, че той е в ПГ , а щерката в БСП няма лошо, трябва пълно покритие, че не се знае, от кой храст ще изскочи заека /далаверата/!!!

    08:41 26.04.2026

  • 35 Хмм

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Как":

    Мина Кутева е дъщеря на Антон Кутев

    08:42 26.04.2026

  • 36 махайте се

    14 0 Отговор
    Изкарват нови лица, които обаче говорят точно като старите - мазни общи приказки. Грешна ви е стратегията, но най-вече закъсняла. Викайте попа.

    08:42 26.04.2026

  • 37 Когато

    19 1 Отговор
    доверието е умряло , няма съживяване ! Край значи край ! Стига вече хвърляхте стръв за балъци , които не кълват отдавна ! Нагли хрантутници !

    08:43 26.04.2026

  • 38 Избирател

    13 2 Отговор
    Бащата в партията на Р.Р., щерката в БСП. Така се прави от хора "идеалисти" -няма празно!

    08:44 26.04.2026

  • 39 Надай се стрино

    4 5 Отговор
    Да се връща БКП. Там е истината!

    08:44 26.04.2026

  • 40 Чао и сбогом

    17 0 Отговор
    Мина, вашия влак замина.

    08:45 26.04.2026

  • 41 Мюмю

    14 0 Отговор
    ще продължи на куково лято. утече у канала, няма пари, всичките ще се пребоядисате до другия Велик ден.

    08:46 26.04.2026

  • 42 Наблюдател

    12 1 Отговор
    БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказаха като „верен” партньор на големите пари. Жалко за трудовите хора и съсипаният им живот и идеал. Такива като девоъката от снимката нищо не могат да променят!

    08:47 26.04.2026

  • 43 Ййййй

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Е последният Стон

    Коментиран от #47

    08:48 26.04.2026

  • 44 Хмм

    13 0 Отговор
    тази има фондация НМФ (национален младежки форум) и се издържа с държавни субсидии, получава финансиране по разни проекти

    08:48 26.04.2026

  • 45 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Първо променете фалшивата си история!

    08:51 26.04.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Виж я тази, каква усмихната и със самодоволна физиономия. Така ли трябва да изглежда член на ръководството на 100 годишна партия изпаднала от парламента. Посипете си главата с пепел и се извинете на членовете и избирателите си, че докарахте партията дотук.

    Коментиран от #53

    08:51 26.04.2026

  • 47 ХОХОХОХ

    9 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ййййй":

    или СЛОН

    Коментиран от #50

    08:54 26.04.2026

  • 48 Свинкята

    9 1 Отговор
    Мина, ще я чукат в комина

    08:54 26.04.2026

  • 49 Троянец

    14 1 Отговор
    Вервай си.....Няма някой изпаднал под 4% да се е върнал.......Мечтите са безплатни!Балъците-свършиха!

    08:55 26.04.2026

  • 50 Или последнят

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "ХОХОХОХ":

    Гей купон !

    08:57 26.04.2026

  • 51 Много

    11 0 Отговор
    отвратителна като баща си. Тя в БСП, той в ПБ на Радев. Доста е нахално! И превърнаха БСП в семейна партия. Пирински и той с щерка в БСП. И не са никаква лява партия. Видно е. Че в днешно време няма ляво, защото няма такива, които само отдават труда си. Сбъркана идеология.

    Коментиран от #57

    08:58 26.04.2026

  • 52 Троянец

    10 1 Отговор
    Мина Мина-не разбра ли,че БСП излезе като дим през комина и влака на Историята отдавна замина.....Поздрави за БСП с песента:ПОСЛЕДЕН ВАЛС......

    08:59 26.04.2026

  • 53 глозга

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    мазния кокал каква да е?

    09:05 26.04.2026

  • 54 Перник

    4 0 Отговор
    Тая Мина бая се е закутила.Като гледам и тя като Тиквата-само филии с маз е маала.Типична комунист-социалистка.

    09:10 26.04.2026

  • 55 Въпрос

    7 0 Отговор
    Къде изчезна и другата номенлатурна наследничка Ана Пиринска?

    09:11 26.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Много":

    Като Маминия и Майка му в БТВ-ту.Превърнаха го в семейна телевизия.

    09:16 26.04.2026

  • 58 пътник

    2 0 Отговор
    Сем.Кутеви да не са образували застрахователно дружество?

    Коментиран от #61

    09:27 26.04.2026

  • 59 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    Тая заедно със Сачева са като от рекламен плакат на Колхоза-1954г.

    09:27 26.04.2026

  • 60 Коги курск изплува

    3 1 Отговор
    Тогава бсп ши се върне в парламента

    09:28 26.04.2026

  • 61 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "пътник":

    Сем."Кутеви Со" са типичен пример за пребоядисани комунисти.

    Коментиран от #62

    09:30 26.04.2026

  • 62 пътник

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Троянец":

    Единият в ПБ,другият-в БСП.Толкова хитро,че чак тъпо.

    09:34 26.04.2026

  • 63 Хмм

    2 2 Отговор
    Президентът прибра Кутев точно като член на БСП, все пак той е кандидат на БСП за президент, вместо да се гордеят че имат успешен президент те тръгнаха против него и погубиха партията си, така беше и със Зарков, и с Методиев, навремето заложи на станишев, но не стана евродепутат и разбра, на стари години да не бяга от сигурното, сега хвали президента непрекъснато

    Коментиран от #65

    09:36 26.04.2026

  • 64 Мунчо

    5 0 Отговор
    Тая фамилия няма наяждане. Бащата депутат при пилота. Дъщерята в БСП

    09:38 26.04.2026

  • 65 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хмм":

    Пак пишеш глупости.Радев не е бил кандидат за Президент на БСП а подкрепен от БСП.Радев никога не е бил член на БСП или която и да било партия.
    На изборите за Европейски парламент през 2014 е избран за евродепутат и през юни 2014 напуска като депутат Народното събрание, за да заеме място в Европарламента.Така,че пак не си наясно!Станишев е бил Евродепутат.

    10:02 26.04.2026

