Мина Кутева: БСП ще продължи курса си на промяна и ще си върне доверието

„През последните 2 месеца има промяна в БСП – в начина на вземане на решения, с избора на нов председател с нова посока. Не ни стигна политическото време, за да покажем и докажем, че парията тръгва по нов курс. Задачата ни оттук нататък е да продължим по този път, защото е правилен.” Това заяви Мина Кутева, член на Изпълнителното бюро на БСП и зам.-председател на Младежкото обединение в партията, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова Нюз.

По нейните думи Крум Зарков е задал нов начин на правене на политика. „Той внесе едно друго политическо действие и мислене, включващи по-реален контакт с гражданите. За сължаление, политиката се превърна в елитно понятие, в което политиците чакат гражданите да дойдат по залите и да разкажат проблемите си, а това не е така. Политика се прави на терен, Крум Зарков започна тази инициатива в партията ни изключително успешно и ние смятаме да я продължим”, посочи Кутева.

Тя определи почти единодушния вот на доверие, който получи председателят на БСП, като логичен. „Той показа едно обединение в Националния съвет на партията”, смята Мина Кутева.

Според нея невлизането на левицата в Народното събрание е резултат на оценката, която българските граждани са дали на всички партии, участвали в кабинета „Желязков”.

„За нас е важно, че на тези избори една голяма част от нашите избиратели за първи път в живота си виждат в БСП смислена политическа формация, която да подкрепят. Това е изключително важно и отразява промяната, която се случва в партията. И показва, че ние можем да си върнем загубеното доверие и да го надградим”, категорична бе Мина Кутева.

Според нея следващите месеци и години ще са ключови в борбата с олигархията в България и за справедлива съдебна реформа. „Но тя трябва да има една основна цел - българските граждани да живеят по-добре. В момента имаме около милион и 400 хиляди българи на или под прага на бедността. Ако това не се промени, всичко друго се обезсмисля”, каза още Кутева.