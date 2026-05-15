Зарков: Истинският тест за новата власт е да избере нови ВСС и главен прокурор, които да изтърбушат канапето на Пепи Еврото

„От БСП има смисъл. Ние сме пазители не само на традиция - имаме отговорност към българските граждани, към тези, които имат нужда от адекватно ляво политическо представителство и защита от експлоатация и несправедливост.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в предаването „Делници“ в Евроком.

По думите му в партията тече процес, който да я промени за добро. „БСП ще се върне към своята мисия на защитник на трудовите хора, на представител на широките обществени маси. Ние търсим тези, които не са се отказали. Ще се опитаме да ги организираме и заедно да създадем нещо, което да отива и отвъд самото БСП - ляв фронт от политически партии, граждански организации, синдикати.“, поясни Зарков.

Според него гласуваните в Народното събрание на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт показват осъзнаване, че така повече не може. „Въпросът е, че това са само мерки, които се опитват да озаптят сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат. Но това съвсем не е достатъчно.“, подчерта социалистът.

Според Зарков истинският тест за новата власт ще бъде да избере нов състав на ВСС с авторитетни, вместо подчинени юристи. „Необходими са сериозни магистрати, които да се захванат с най-болната власт в България - съдебната и особено прокурорската ѝ част. Това минава през парламентарна процедура, но най-вече - избор на нов главен прокурор и заедно с него да изтърбушат канапето на Пепи Еврото, за да извадят от там всички магистрати и техните политически опекуни, които са се били скрили под възглавниците през тези дълги години.“, категоричен бе Крум Зарков.