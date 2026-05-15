Зарков: Истинският тест за новата власт е да избере нови ВСС и главен прокурор, които да изтърбушат канапето на Пепи Еврото

15 Май, 2026 09:37 1 056 42

  • крум зарков-
  • бсп-
  • всс-
  • петьо еврото

БСП ще се върне към своята мисия на защитник на трудовите хора, каза председателят на партията

Зарков: Истинският тест за новата власт е да избере нови ВСС и главен прокурор, които да изтърбушат канапето на Пепи Еврото
Снимка: Евроком
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„От БСП има смисъл. Ние сме пазители не само на традиция - имаме отговорност към българските граждани, към тези, които имат нужда от адекватно ляво политическо представителство и защита от експлоатация и несправедливост.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в предаването „Делници“ в Евроком.

По думите му в партията тече процес, който да я промени за добро. „БСП ще се върне към своята мисия на защитник на трудовите хора, на представител на широките обществени маси. Ние търсим тези, които не са се отказали. Ще се опитаме да ги организираме и заедно да създадем нещо, което да отива и отвъд самото БСП - ляв фронт от политически партии, граждански организации, синдикати.“, поясни Зарков.

Според него гласуваните в Народното събрание на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт показват осъзнаване, че така повече не може. „Въпросът е, че това са само мерки, които се опитват да озаптят сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат. Но това съвсем не е достатъчно.“, подчерта социалистът.

Според Зарков истинският тест за новата власт ще бъде да избере нов състав на ВСС с авторитетни, вместо подчинени юристи. „Необходими са сериозни магистрати, които да се захванат с най-болната власт в България - съдебната и особено прокурорската ѝ част. Това минава през парламентарна процедура, но най-вече - избор на нов главен прокурор и заедно с него да изтърбушат канапето на Пепи Еврото, за да извадят от там всички магистрати и техните политически опекуни, които са се били скрили под възглавниците през тези дълги години.“, категоричен бе Крум Зарков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    12 2 Отговор
    Пич, първо спри да биеш котките по стените на блока, в който живееш. После давай акъл.

    Коментиран от #8, #12

    09:39 15.05.2026

  • 2 Наката

    9 1 Отговор
    Зарков , канапето на Пепи Еврото отдавна е изтърбушено от многото лашкане!Подбирал човека,нали!

    09:40 15.05.2026

  • 3 Спри да даваш акъл

    11 0 Отговор
    без ефектно и досадно звучиш

    09:41 15.05.2026

  • 4 Абе

    9 0 Отговор
    Не знам тиа кво ше изтърбушат, ама я разкажи ти как души котето на съседката.

    09:41 15.05.2026

  • 5 Сталин

    10 0 Отговор
    Марш бе чukuджия

    09:41 15.05.2026

  • 6 Абе да бе

    11 0 Отговор
    Зарков, бегай от тука с твоите 3 процента.

    09:43 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Зарков - чфут психопат ,испански еврей- маран

    09:43 15.05.2026

  • 9 Чума

    8 3 Отговор
    Тебе нали те изтърбишиха! Стой и кротувай! Светът днес е Дара а не мухлясал комунизъм!

    09:43 15.05.2026

  • 10 авантгард

    5 2 Отговор
    Истинският тест е връщането на незаконно и чрез фалшификация подменения с друга компроментирана валута български лев, премахването на измислени санкции и въглеродни емисии, следствие на които икономиката ни потъва.

    Коментиран от #13

    09:45 15.05.2026

  • 11 Канапето на Пепи Еврото,

    9 0 Отговор
    на което седи любимият и назначен от Радев министър на МВР Дечев, прочул се с това, че се вози , без да иска, случайно, на една яхта със същия Пепи Еврото и една известна Европрикурорка, която го рзвеа с жена му?

    Зарков, те ли ще назначават новия ВСС?!

    Е за това БСП отиде в небитието, понежа Зарков = Радев, а БСП = ПБ на Радев и хората нямат нужда от две еднакви партии.

    Или Зарков или Радев, другият е излишен!

    09:51 15.05.2026

  • 12 ТИГО

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Няма доказателства или съдебно решение, които да потвърждават, че политикът Крум Зарков е бил котка.Случаят е публичен скандал от битов характер, при който той категорично отрича обвиненията, а официално разследване не е доказало вина

    Коментиран от #14

    09:55 15.05.2026

  • 13 ТИГО

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    ""подменения с друга компроментирана валута български лев"" Добре ама нали бяхме в борд и пак тази "Компроментирана"валута беше котвата за Лева ??И сега ако върнем лева трябва пак да върнем и борда и пак еврото ще е гарант !! Да подправиха резултатите ама и ние си мълчахме ,сега сме ербапи !!Ама Брекзит при нас ще е катастрофа ,ни валута ,ни икономика нищо на половина!

    Коментиран от #15, #29

    10:00 15.05.2026

  • 14 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТИГО":

    Той не я е бил, а е душил котето на съседката.

    10:00 15.05.2026

  • 15 Бай Ху (By Who)

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    При нас трябва да е Булекзит, господине.

    10:02 15.05.2026

  • 16 Рамбо

    4 1 Отговор
    Коткодерача още ли не е разбрал, че една плюнка има по голяма стойност от неговото Боташиско мнение.

    10:02 15.05.2026

  • 17 Гоя

    3 1 Отговор
    Обикновено пари се перат в имоти!

    10:06 15.05.2026

  • 18 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Къдрокосата мур ва ръси акъл. Истинският тест ще го усетиш идната седмица като ви секнат паричките от акциз и ДДС, яко ще ви влезе, банкянския ще скъса всичките минискуси на света

    10:12 15.05.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 2 Отговор
    Кво обикаляш по телевизиите бе капЕтане на потънал кораб??

    Коментиран от #21, #25

    10:13 15.05.2026

  • 20 Бай Тошо

    4 2 Отговор
    Бай Румен изтърбуши БСП.

    10:16 15.05.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И аз това се питам. Никой от загубилите изборните не обикаля телевизиите, като Зарков. Партия на 100 и кусур години има 3 процента, колкото и бащата на Сияна. Срамота.

    Коментиран от #35, #36

    10:22 15.05.2026

  • 22 абее

    8 2 Отговор
    Не разбирам защо каните тоя ЛУЗЪР?!

    10:23 15.05.2026

  • 23 а защо пеодинично

    7 0 Отговор
    и поименно? Оправяме се с лицето Х и всичко е цветя и рози???

    20-30 000 души е слугинажът който краде бюджета и превръща държавата във средновековен Феод в полза на новата номенклатура!
    Въобще не е продуктивно да се фокусирме върху конкретни лица-плашила, защото всички трябва да си ходят до последния кредец, насилник и престъпник.
    Иначе гущерът ще си скъса опашката и ще си продължи по същия начин.
    Да, Зарков, това включва и някой Ваши корумпета. Но 90% са мутропитеци.

    10:23 15.05.2026

  • 24 и това го казва

    6 0 Отговор
    Изтърбушеното канапе на изтърбушената си партийка.

    10:25 15.05.2026

  • 25 хохоххохохо

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ами тя партията им няма пътници и за туристическо корабче, хехехе, така че тоя не е капитан, а нещо като лодкаджия.

    10:26 15.05.2026

  • 26 има две квоти

    3 0 Отговор
    Дори парламента да назначи относително прилични хора от своята квота каква е гаранцията за почтеност на гилдията че ще постави поне малко от малко достойни хора от нейната квота. Аз не вярвам да стане това. Там има непреодолима наглост и надменност поради некадърност.

    10:30 15.05.2026

  • 27 Минавам само да няпомня

    4 2 Отговор
    Олигархичното джендърБСП на малък Кацамунчо и СерГей почти умре, но мутрочалгата ИТН на Славуца възкръсна и живее в министерствата на мистър Бо(ГА)таш!

    10:30 15.05.2026

  • 28 Цитат

    3 0 Отговор
    Зарков: „От БСП НЯМА смисъл. Ние сме само пазители на дебелите си портфейли".

    10:33 15.05.2026

  • 29 Марката беше котва на лева

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    На новия лев котва може да бъде долара. Но каквото и да стане Референдум за лева трябва да има. Какво пречи лев и евро да се ползват едновременно при фиксирания курс .

    Коментиран от #32

    10:36 15.05.2026

  • 30 Някой

    3 3 Отговор
    На този извънпарламентарник защо му давате да се изявява по медиите.
    Народа се признесе, не ги иска. Трябва да им се ноложи тежко медийно ембарго на: Зарков, Радостин Василев, Слави Трифонов, Ивелин Михайлов, Ахмед Доган ...
    Да ходят на село да пасат козите.

    10:37 15.05.2026

  • 31 ППДБ винаги говорят за професионалната к

    3 0 Отговор
    Но щом те я рекламират значи тази квота трябва да се премахне. Така и бройката ще намалее наполовина.

    10:42 15.05.2026

  • 32 Весело

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Марката беше котва на лева":

    Къв Референдум?
    Лева умря.

    Референдума сега е: дали да заменим, еврото с руската рубла или с турската лира. Учете руски и турски, не се знае утре кой език ще ви потрябва.

    Коментиран от #34

    10:43 15.05.2026

  • 33 Марката беше котва на лева

    2 3 Отговор
    На новия лев котва може да бъде долара или швейцарския франк най добре. Но каквото и да стане Референдум за лева трябва да има. Какво пречи лев и евро да се ползват едновременно при фиксирания курс .

    10:44 15.05.2026

  • 34 Аз докато живея и лева е жив

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Весело":

    Като умра тогава ще ми е все тая.

    10:46 15.05.2026

  • 35 Не е срамота

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Партията на бащата на Саяна събра много гласове съвсем логично защото има много хора пострадали от войната на пътя за съжаление и те гласуваха за него. Това е повече от логично.

    10:50 15.05.2026

  • 36 Знайко

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Срам за бг избирателите е, че БСП има повече от 0,5% и че бащата на Сияна няма повече от 4,5%.

    Само Николай Попов щеше да прочисти съдебната система от гнилите вещи лица и политическите бесепаро-депесаро-гербаджийски лакейски назначения.

    10:52 15.05.2026

  • 37 ГАвАриТ МАсква

    3 4 Отговор
    Зарков, кажи Решетников и Митрофанова какво заповядаха да правиш? Рубладжиите, бързо рублите обръщат в евро.

    Над 100 годишна семейна вярна служба на МАсква.

    10:57 15.05.2026

  • 38 Няма

    2 0 Отговор
    нищо да изтърбушат. Тия хора управляваха в няколко служебни и нямаше опит за никакво търбушене.

    10:57 15.05.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ДРУГАРЮ КАЦАМУН ....................... ЗАЩО СИ НЕПРИZHAEШ ЧЕ ...................... ВИЕ И ВАШАТА "ОПИКАНА" СТОЛЕТНА ПАРТИЯ ..................... СТЕ ИЗХВЪРЛЕНИ ЗАЕДНО С "ВМИРИСАНО" И ИZГНИЛО КАНАПЕ ................... ФАКТ !

    11:02 15.05.2026

  • 40 Тихо

    1 2 Отговор
    Ако хората се интересуваха от мнението му, хората щяха да го вкарат в парламента

    11:05 15.05.2026

  • 41 Питане

    3 0 Отговор
    Колко тежко е мнението на един първи секретар на ЦК на БКП, който не само той, а и цялата му "партия",
    /с членове милионери и заблудени дементници/ са извън борда ???

    11:17 15.05.2026

  • 42 Дориана

    0 2 Отговор
    Този провален политик на още по- провалената и корумпирана отвътре партия как не се спира и не се засрамва от тоталния провал продължава най- нахално да коментира в ефир. Коментари от провалени политици никой не иска да слуша , този човек не разбра ли , че народа ги изхвърли в най- дълбоката дупка Завинаги.

    11:25 15.05.2026

