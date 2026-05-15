Крум Зарков: Нов ВСС не значи други хора, които да правят същото

Не трябва да има органи извън мандат. Това не е форсмажорно обстоятелство, а редица НС не си свършиха работата. Не бива да се стига до законодателство по патология.

Тази позиция изрази пред БНР Крум Зарков, лидер на БСП, бивш министър на правосъдието и бивш правен секретар по време на президентството на Румен Радев.

Зарков вижда "нетърпима вакханалия, свързана със сегашната патологична ситуация" и посочи, че "тепърва трябва да започнат стъпките за по-радикалните и по-важните решения за съществени промени в системата, която представлява "най-болната българска власт - съдебната".

Засега има бърз ход на ПБ и влизане на други в това състезание. След първоначалния рязък старт се даде повече време за обмисляне с удължаването на периода между първо и второ четене, каза той за предприетите от новата власт законодателни ходове за промени в Закона за съдебната власт.

Бившият правосъден министър е "радетел на по-радикален подход" във връзка с позицията на КС, че непрекъсваемостта на държавната власт е по-важна от мандатността.

"Трябва да признаем, че зад тази постановка се скри един нескончаем процес. Рискът за блокаж си заслужава. По-добре мъчителен край, отколкото мъка безкрай."

Нов ВСС не значи други хора, които да правят същото, подчерта Зарков.

"И там е големият тест за новата власт - дали тя ще съумее да произведе процедура и резултат, който да прати ВСС авторитетни юристи, почтени хора, които да имат смелостта да бръкнат надълбоко в меандрите, в чекмеджетата и по канапетата, за да извадят оттам порочните магистрати, които заразяват цялата система."

Да се отвори номинационната процедура за предложения от различни организации има логика, но това не решава кой знае какво, защото накрая избират депутатите, коментира Крум Зарков в предаването "Хоризонт за вас".

"Истината е много по-сложна. Тази висока задача на народния представител да избира за този и за други органи хора, не може да се декретира просто с правила. И най-прецизните правила не могат да заместят липсата на съзнание за целта на цялото упражнение – не да пратиш човек, който да те представлява теб или частен интерес. Това вътрешно съзнание не може да бъде заместено с правило."