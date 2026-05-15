Крум Зарков: Нов ВСС не значи други хора, които да правят същото

15 Май, 2026 16:10 807 13

"Не трябва да има органи извън мандат. Това не е форсмажорно обстоятелство, а редица НС не си свършиха работата. Не бива да се стига до законодателство по патология", коментира бившият министър на правосъдието 

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не трябва да има органи извън мандат. Това не е форсмажорно обстоятелство, а редица НС не си свършиха работата. Не бива да се стига до законодателство по патология.

Тази позиция изрази пред БНР Крум Зарков, лидер на БСП, бивш министър на правосъдието и бивш правен секретар по време на президентството на Румен Радев.

Зарков вижда "нетърпима вакханалия, свързана със сегашната патологична ситуация" и посочи, че "тепърва трябва да започнат стъпките за по-радикалните и по-важните решения за съществени промени в системата, която представлява "най-болната българска власт - съдебната".

Засега има бърз ход на ПБ и влизане на други в това състезание. След първоначалния рязък старт се даде повече време за обмисляне с удължаването на периода между първо и второ четене, каза той за предприетите от новата власт законодателни ходове за промени в Закона за съдебната власт.

Бившият правосъден министър е "радетел на по-радикален подход" във връзка с позицията на КС, че непрекъсваемостта на държавната власт е по-важна от мандатността.

"Трябва да признаем, че зад тази постановка се скри един нескончаем процес. Рискът за блокаж си заслужава. По-добре мъчителен край, отколкото мъка безкрай."

Нов ВСС не значи други хора, които да правят същото, подчерта Зарков.

"И там е големият тест за новата власт - дали тя ще съумее да произведе процедура и резултат, който да прати ВСС авторитетни юристи, почтени хора, които да имат смелостта да бръкнат надълбоко в меандрите, в чекмеджетата и по канапетата, за да извадят оттам порочните магистрати, които заразяват цялата система."

Да се отвори номинационната процедура за предложения от различни организации има логика, но това не решава кой знае какво, защото накрая избират депутатите, коментира Крум Зарков в предаването "Хоризонт за вас".

"Истината е много по-сложна. Тази висока задача на народния представител да избира за този и за други органи хора, не може да се декретира просто с правила. И най-прецизните правила не могат да заместят липсата на съзнание за целта на цялото упражнение – не да пратиш човек, който да те представлява теб или частен интерес. Това вътрешно съзнание не може да бъде заместено с правило."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 крумчо кажи по смислено

    3 2 Отговор
    задай въпроса нужен ли е ВСС въобще
    колко му годишната издръжка на бюджета
    и каква алтернатива за замяната му с по евтин и работещ за обществото вариант

    16:14 15.05.2026

  • 2 ЧОЧО

    6 2 Отговор
    Зарков стига си ръсил акъл, народа ви каза не.

    16:25 15.05.2026

  • 3 На мама геройчето! На дядо юначето!

    5 2 Отговор
    Ама то пак иска да му се чуе гласчето!

    16:31 15.05.2026

  • 4 Крумчо

    6 2 Отговор
    Закривай пропадналата партия и си търси работа

    16:36 15.05.2026

  • 5 Парола Бангаранга

    6 2 Отговор
    Крумчо цяла нощ е въртял и сукал химикалката, докато измисли тези сложни изречения, та ха дано да направи впечатление!

    16:44 15.05.2026

  • 6 Кацамунчето и то е

    4 2 Отговор
    с отпаднала необходимост. Защо ни го натрапвате денонощно?

    16:48 15.05.2026

  • 7 Питане

    4 1 Отговор
    Тоя комуняга във "Факти" ли се е настанил да живее. Нямат субсидия да си плащат за Позитано и сега, кой където може на топло.
    "Другарю", вече става топло - може и на тротоара да пребиваваш . Тук ни писва вече от теб !

    17:33 15.05.2026

  • 8 Дориана

    3 1 Отговор
    Голямо нахалство и арогантност от Крум Зарков.Този провален политик на още по- провалената и корумпирана отвътре партия как не се спира и не се засрамва от тоталния провал продължава най- нахално да коментира в ефир. Коментари от провалени политици никой не иска да слуша , този човек не разбра ли , че народа ги изхвърли в най- дълбоката дупка Завинаги.

    17:42 15.05.2026

  • 9 бат Данчо

    2 1 Отговор
    Този пак изпълзя , разбира се след Конелия .

    18:07 15.05.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    2 1 Отговор
    Абе другарю зарков, кога ще направите някаква съдебна реформа, та съдилищата да започнат да съдят мъчителите на домашни любимци и по конкретно на котки! А?😿

    18:16 15.05.2026

  • 11 Малеее, какъв естествен интелект

    1 0 Отговор
    И аз не знам какво значи! Ти другарю знаеш ли какво значи,Или мяткаш кухи клишета или фрази

    20:19 15.05.2026

  • 12 зарко

    0 0 Отговор
    ти не си ли така също цял живот?

    Коментиран от #13

    20:42 15.05.2026

  • 13 пременил се илия

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "зарко":

    ПАК у тия...

    22:29 15.05.2026

