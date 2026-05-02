Рекорд: 26 български плажа и 6 пристанища със знак за качество "Син флаг"

2 Май, 2026 09:53

Това е най-високият брой в историята на страната

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество "Син флаг" за предстоящия летен сезон.

Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение "Син флаг", цитирани от БНР.

Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и шест модерни пристанища.

Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение "Син флаг".

Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бг-турист

    25 7 Отговор
    При Турция и Гърция трябва да си мазохист за да ходиш на море у нас.

    Коментиран от #41

    09:57 02.05.2026

  • 3 Гост

    31 3 Отговор
    Първи април беше преди месец.
    С всичката мръсотия, тиня, мътна вода, заустени в морето отходни тръби от хотелите, изплуващи части от дронове и мини, сигурен съм, че по-често не е било.

    09:57 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 007 лиценз ту кил

    32 0 Отговор
    А колко са плажовете с кафяв флаг?

    09:58 02.05.2026

  • 6 Гост

    21 3 Отговор
    Забиите синият флаг до изплувалите останки от някой дрон.

    09:58 02.05.2026

  • 7 Да бе !

    21 1 Отговор
    Веднъж така жасах една, която разправяше, че Питката и има "Син флаг"! А после цял месец антибиотици.

    09:59 02.05.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    27 1 Отговор
    Явно не са ходили на централният в Созопол. Там водата е с видимост на сантиметър под повърхността.

    Коментиран от #12

    10:00 02.05.2026

  • 9 Осезаем прогрес

    23 2 Отговор
    Доскоро бяха синьо-жълти !

    10:02 02.05.2026

  • 10 Град Симитли

    20 2 Отговор
    Бонус--дронове!:))

    10:02 02.05.2026

  • 11 Е то бива бива, ама.....

    19 2 Отговор
    Колко евтин номер да се привлекат туристи.
    Но лошата слава на курортите ни говори сама и надвиква подобни порочни и смешни акции.
    И този сезон бизнесът ще реве от липса на туристи, ще иска субсидии, ще ги получи, и ще се похвали с рекордни приходи от данъците ни.

    10:03 02.05.2026

  • 12 Зависи кой месец

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха ха":

    Август е мътилка навсякъде. В момента е кристал.

    10:04 02.05.2026

  • 13 Така Така

    16 1 Отговор
    Изпражненията къде ги скрихте? Мутроморието не е оферта

    Коментиран от #16

    10:08 02.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Здрасти

    16 1 Отговор
    Стига лъгахте бе..

    10:09 02.05.2026

  • 16 Абе

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Така Така":

    Е па покрити са със синия флаг.

    10:10 02.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    И ОСВЕН ТОВА
    ПРЕДЛАГАТ АТРАКЦИЯ - СЕЛФИ С УКРАИНСКИ ДРОН :)

    Коментиран от #19

    10:14 02.05.2026

  • 19 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    тази е от най-безопасност,щ. Да видиш атв-тата и парапланерите...

    10:15 02.05.2026

  • 20 Чистота на Морската вода

    2 9 Отговор
    В Световна класация на Морската вода България е на 2 място в Европа с над 98% чисто крайбрежие! (отворете Справката в Интернет) Няма курорт по Черноморското крайбрежие на България без пречиствателна станция! Добре че има Хиляди репортажи в Интернет на чужденци които показват чистотата на Черноморското крайбрежие на България.

    10:18 02.05.2026

  • 21 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Остатъците от дронове и те ли се броят?

    10:18 02.05.2026

  • 22 Картаген

    10 0 Отговор
    Укрите предизвикаха екологична катастрофа веднъж с Каховкото хранилище,сега с атакуване на петролни хранилища и преработвателния завод в Таупсе,на брега на морето.Колосални разливи и пушек до статосферата.С ефропейски пари,включително и български.
    Плащаме си да ни нанасят вреди.

    10:19 02.05.2026

  • 23 ИВАН

    9 0 Отговор
    Хахаха, гнусна лъжа е това, точно тия плажове са най мръсните, пълни с химия и клозетни продукти от хилядната паплач, която въпреки всичко ходи там.

    10:19 02.05.2026

  • 24 Народе верваш.ли?

    12 0 Отговор
    Делфини и риби измряха ,мини и дронове излизат морето кафяво тия ни правят ертен на х а х о

    10:20 02.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Син флаг в българска фондация и дават син флаг на всеки концесионер, който им кихне 50 хиляди евро 😅🤣😂😂😂 нещо като български държавен стандарт..

    10:26 02.05.2026

  • 27 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    До коментар #27 от "дядо дръмпир":

    10:28 02.05.2026

    10:31 02.05.2026

    Коментиран от #43

    10:28 02.05.2026

  • 28 Германец

    10 0 Отговор
    Само пълен шматарок би повярвал на български стандарт за качество.. да викнат някоя международна организация да оцени ще се хванат за главата и ще ви затворят цялото мутроморие😆🤣😂😂😂

    Коментиран от #37

    10:28 02.05.2026

  • 29 Аре циба

    8 0 Отговор
    Нашите плажове не син, а кафяв флаг имат. Трябва ли да обяснявам, защо или сами ще се сетите ?
    Е, затова отдавна не ходя и няма сила, която да ме върне на тези л....ни плажове.
    Има къде по чисти, че и евтини такива.
    А на концесионерите пожелавам фалит.

    10:28 02.05.2026

  • 30 Георги

    7 0 Отговор
    да ходиш до нашето черноморие има смисъл само ако живееш на най-много 150км от него.

    10:28 02.05.2026

  • 31 дядо дръмпир

    0 2 Отговор
    10:31 02.05.2026

    10:31 02.05.2026

    10:31 02.05.2026

  • 32 Марис

    2 0 Отговор
    Много се радвам, че плажа на който ходя не е споменат!

    10:33 02.05.2026

  • 33 ФАКТ

    3 0 Отговор
    ВСИЧКОТО КАФЯВО ПОКРИТО СЪС СИН ФЛАГ НЕ ВИ ЛИЕ СРАМ И КОЙ ЛУД ВИ ВЯРВА????

    10:34 02.05.2026

  • 34 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Тръбопровода на мръсния канал от Албена до пречиствателната станция която е между Албена и Кранево дали е възстановен? Или все още се излива директно в блатото и от там като река към морето? Миналата година така и не го поправиха а двата плажа пак бяха със син флаг?

    Коментиран от #39

    10:38 02.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дядо дръмпир лекува путинохили с тояга!

    0 1 Отговор
    сега ще ви преведа малко за бг по важното като пари и брой ,защото никога не съм смятал ,че този език ще ми трябва при положение ,че имах и имам в момента заместник на ........човека ,който владееше всичко, а и в гробищата дали ще си говорая на немски или френски или някакъв език е все тая.....За бгв ЕС има 3,4 милиона от ,които60800 са в бгот ноември 2024г е правено преброяване.към момента те могат да работят и получават еднократна помощ от 806€.Според мен тази помощ не е еднократна.защото руско говорящи са завладяли бг-черноморието.за другите за всички има данни напишете ги вие .тази статия е по интересна от глупостите ,където ще се появят глупаците ви на щат именуващи се....механик или мешел и така нататък!

    10:43 02.05.2026

  • 37 Немския Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Германец":

    Га се изкъпа в морето със синьото лъжливо флагче после 20 дена съм на антибиотик изписан от инфекциозно! Да ви имам фалшивите флагове!

    10:44 02.05.2026

  • 38 хех

    0 0 Отговор
    Ето ви един христоматиен пример за корупция.

    10:45 02.05.2026

  • 39 Дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Миризлив пор":

    То покрай този канал река е такава смрад ,че не може да мине човек без противогаз!Албена не е направена за милион туристи ,а за 20хиляди!

    10:45 02.05.2026

  • 40 Навремето

    0 0 Отговор
    Много яко се осрaхмe в Приморски, оказа се от излизащи отходни тръби в морето. Масово! Не сме им стъпили от тогава Созопол , ако си с кола, почти е невъзможно да паркиран. А цените са изключително високи. Слънчев бряг, докато си млад е ок. Яко разврат. Турция след септември, заради жегата. В Гърция има и по евтини и много скъпи места. Май там ще да, е

    10:46 02.05.2026

  • 41 Аз ще си ида в Гърция да ми е мирна

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бг-турист":

    Главата
    Пък нашата фекална яма да си я хвалят

    Слушалисме слушали тия глупости

    10:46 02.05.2026

  • 42 Немския Хасан

    1 0 Отговор
    Га се изкъпа в морето със синьото лъжливо флагче после 20 дена съм на антибиотик изписан от инфекциозно! Да ви имам фалшивите флагове! Черен флаг триене да се вее и знака ЗАРАЗНО!

    10:46 02.05.2026

  • 43 това за германия не е излязлов 27пост

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "дядо дръмпир":

    тези стойности в момента са около 20 процента под стандартната ставка на гражданските пари. Точната сума зависи от индивидуалните обстоятелства. За необвързани лица, например, се прилага сума от 441 евро. Но как всъщност изглежда подкрепата, която украинците могат да очакват в други страни?

    10:48 02.05.2026

  • 44 флагове,кой ги слага?

    0 0 Отговор
    Лайтмотив, отгоре синьо от доле жълто урина и фекалококи плюс дронове с бомби плюс мини. Море идеално само за дебили. Ние нормалните в Адриатика!

    10:49 02.05.2026

