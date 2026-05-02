Рекорд: 26 български плажа и 6 пристанища със знак за качество "Син флаг"

26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество "Син флаг" за предстоящия летен сезон.

Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение "Син флаг", цитирани от БНР.

Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и шест модерни пристанища.

Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение "Син флаг".

Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация.