Велислава Петрова: С Тимчо Муцунски се разбираме на български език

Липсата на политическа воля за изпълнение на поетите ангажименти възпрепятства и блокира напредъка на Северна Македония към Европейския съюз.

Това заяви днес в София министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова, предаде БГНЕС. Тя подчерта изрично, че постигнатите договорености не са обикновен двустранен казус, а общоевропейски въпрос.

Министър Петрова-Чамова изрази съжаление, че четири години след постигането на споразумението на европейско ниво, което бе подкрепено и с решение на парламента в Скопие, текстовете все още не могат да бъдат приложени на практика. Според нея основната причина е липсата на политическа смелост в съседната държава. „Ако една политика се базира изцяло на антитеза, а не на проевропейска теза, нормално е да се търси изход от подобни договорености“, коментира външният министър на България.

Попитана за рисковете от чужда намеса на Западните Балкани и прокарването на опасната концепция за „Сръбски свят“, спомената в последния доклад на Комисията по външни работи на Европейския парламент, Петрова-Чамова отбеляза, че интерес от поддържането на конфликти в региона имат много държави. Тя допълни, че изграждането на външна политика върху противопоставянето няма да доведе Скопие далеч, а за изход от ситуацията е необходимо зряло политическо лидерство.

Във връзка с коментарите за езиковите притеснения на македонския президент Гордана Силяновска-Давкова при посещенията ѝ в София, българският външен министър поясни, че лично не се е срещала с нея. Тя обаче сподели детайли за комуникацията си със своя македонски колега Тимчо Муцунски: „В разговорите си с външния министър аз говоря на български език и се разбираме чудесно.“

Петрова-Чамова бе категорична, че София не поставя никакви нови изисквания извън вече договорените на европейско ниво. Тя напомни, че е в сила решение на Народното събрание от 2025 година, което ясно декларира, че България настоява единствено за стриктното прилагане на европейския консенсус от 2022 година. От Министерството на външните работи се надяват властите в Скопие да насочат усилията си към създаване на позитивен обществен климат, вместо да правят постоянни опити за избягване на отговорност.