Велислава Петрова: С Тимчо Муцунски се разбираме на български език

Липсата на политическа воля за изпълнение на поетите ангажименти възпрепятства и блокира напредъка на Северна Македония към Европейския съюз.
Това заяви днес в София министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова, предаде БГНЕС. Тя подчерта изрично, че постигнатите договорености не са обикновен двустранен казус, а общоевропейски въпрос.
Министър Петрова-Чамова изрази съжаление, че четири години след постигането на споразумението на европейско ниво, което бе подкрепено и с решение на парламента в Скопие, текстовете все още не могат да бъдат приложени на практика. Според нея основната причина е липсата на политическа смелост в съседната държава. „Ако една политика се базира изцяло на антитеза, а не на проевропейска теза, нормално е да се търси изход от подобни договорености“, коментира външният министър на България.
Попитана за рисковете от чужда намеса на Западните Балкани и прокарването на опасната концепция за „Сръбски свят“, спомената в последния доклад на Комисията по външни работи на Европейския парламент, Петрова-Чамова отбеляза, че интерес от поддържането на конфликти в региона имат много държави. Тя допълни, че изграждането на външна политика върху противопоставянето няма да доведе Скопие далеч, а за изход от ситуацията е необходимо зряло политическо лидерство.
Във връзка с коментарите за езиковите притеснения на македонския президент Гордана Силяновска-Давкова при посещенията ѝ в София, българският външен министър поясни, че лично не се е срещала с нея. Тя обаче сподели детайли за комуникацията си със своя македонски колега Тимчо Муцунски: „В разговорите си с външния министър аз говоря на български език и се разбираме чудесно.“
Петрова-Чамова бе категорична, че София не поставя никакви нови изисквания извън вече договорените на европейско ниво. Тя напомни, че е в сила решение на Народното събрание от 2025 година, което ясно декларира, че България настоява единствено за стриктното прилагане на европейския консенсус от 2022 година. От Министерството на външните работи се надяват властите в Скопие да насочат усилията си към създаване на позитивен обществен климат, вместо да правят постоянни опити за избягване на отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аслъ
15:09 11.06.2026
2 Казали на чист български
Що е маке се е г.о.в.н.о
15:10 11.06.2026
3 Македонец
Коментиран от #14, #21, #22
15:11 11.06.2026
4 Последния Софиянец
15:11 11.06.2026
5 еми той Тимчо
15:12 11.06.2026
6 Още един македонец
От Дупница надоле все е маке!
Коментиран от #28
15:13 11.06.2026
7 Що е маке
15:15 11.06.2026
8 стоян георгиев
15:15 11.06.2026
9 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Неофициалната причина за блокирането на възпоменателната монета е, че българското предложение предвижда тя да бъде посветена на българската азбука, като част от културното наследство на страната и на историческата ѝ роля като азбука, използвана от стотици милиони хора. Тази формулировка предизвика недоволството на Русия, която е накарала Словакия да блокира възпоменателната българска евромонета.
Въпреки че Съветът на ЕС отказва официално да разкрие коя държава е подала възражението и какви са конкретните мотиви зад него, наши източници близки до властта на Братислава ни споделиха, че става дума именно за Словакия и че лично Фицо, под диктовката на Путин, е изиграл ключова роля в решението за блокиране на възпоменателната монета за българската азбука.
15:16 11.06.2026
10 С Митрофанова също се разбираме
Издаваме визи всякакви на руските шпиони!
15:16 11.06.2026
11 бушприт
15:18 11.06.2026
12 Микробиоложка
Коментиран от #29
15:18 11.06.2026
13 Путин
Коментиран от #31
15:19 11.06.2026
14 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #3 от "Македонец":Монголо-татарите са малко по на североизток, по московието ги търси.
Всички научни изследванията доказват, че българите си живеем тук от десетки хиляди години .
15:19 11.06.2026
15 в кратце
15:20 11.06.2026
16 майстор
15:22 11.06.2026
17 Кочо
15:23 11.06.2026
18 коки
15:24 11.06.2026
19 Сашо
Коментиран от #26
15:24 11.06.2026
20 Щом
15:26 11.06.2026
21 И тези макета
До коментар #3 от "Македонец":Макетата знаят ли въобще, какво е татар? Татарите с дръпнати очи , на Монголската империя, ги побеждава цар Ивайло 1278–1279 година. За това не са и припарили на Балканите, иначе можеше да онодат, некое македонско девойче, во Охрид и да имате татарски гени, со дръпнати очи.
15:26 11.06.2026
22 Ние
До коментар #3 от "Македонец":не сме татари, не ни бъркай. Ние сме си чисти истински натурални сигани.
15:28 11.06.2026
23 стринка калинка
като старата муцуна все мрънка
15:28 11.06.2026
24 Температурен Темерут
15:28 11.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Чума
До коментар #19 от "Сашо":Не се подигравайте на момичето, господине! Вие да работите нейната професия, също ще получите тикове и ще станете още по глупав! Ох, лесно се говори отстрани...!!!
15:30 11.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гуру Гарабед
До коментар #6 от "Още един македонец":Тихо кл.оун,македонци няма,всичко е Българи. От 1 милион пишман македонци,250 хиляди са с български паспорти,лично признали че са с българско потекло
15:31 11.06.2026
29 Напомняне
До коментар #12 от "Микробиоложка":И продавач на пуканки да сложиш - все тая. Всичките са само марионетки, които изпълняват нареждания, идващи отдалечко, извън България.
15:38 11.06.2026
30 Пламен
Между обикновенните хора няма никакви проблеми
15:40 11.06.2026
31 Хан Ювиги
До коментар #13 от "Путин":Азбуката наистина е гръцката Алфавита с променени 6 знака. Същото е и с латиницата. За това никой не спори чия е латиницата. Само на балканите диваците си приписват величия. Отстрани е комично
15:44 11.06.2026
32 ИдиЙотова
15:45 11.06.2026
33 Боцко
Коментиран от #34
15:46 11.06.2026
34 Боркочов
До коментар #33 от "Боцко":Ща му смо.каш ка.вало на пу.тлер,гн.усен пу.тлероид.
15:48 11.06.2026
35 Цвете
16:01 11.06.2026