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Велислава Петрова: С Тимчо Муцунски се разбираме на български език

Велислава Петрова: С Тимчо Муцунски се разбираме на български език

11 Юни, 2026 15:06 1 348 35

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  • северна македония-
  • българия

София не поставя никакви нови изисквания извън вече договорените на европейско ниво

Велислава Петрова: С Тимчо Муцунски се разбираме на български език - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Липсата на политическа воля за изпълнение на поетите ангажименти възпрепятства и блокира напредъка на Северна Македония към Европейския съюз.

Това заяви днес в София министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова, предаде БГНЕС. Тя подчерта изрично, че постигнатите договорености не са обикновен двустранен казус, а общоевропейски въпрос.

Министър Петрова-Чамова изрази съжаление, че четири години след постигането на споразумението на европейско ниво, което бе подкрепено и с решение на парламента в Скопие, текстовете все още не могат да бъдат приложени на практика. Според нея основната причина е липсата на политическа смелост в съседната държава. „Ако една политика се базира изцяло на антитеза, а не на проевропейска теза, нормално е да се търси изход от подобни договорености“, коментира външният министър на България.

Попитана за рисковете от чужда намеса на Западните Балкани и прокарването на опасната концепция за „Сръбски свят“, спомената в последния доклад на Комисията по външни работи на Европейския парламент, Петрова-Чамова отбеляза, че интерес от поддържането на конфликти в региона имат много държави. Тя допълни, че изграждането на външна политика върху противопоставянето няма да доведе Скопие далеч, а за изход от ситуацията е необходимо зряло политическо лидерство.

Във връзка с коментарите за езиковите притеснения на македонския президент Гордана Силяновска-Давкова при посещенията ѝ в София, българският външен министър поясни, че лично не се е срещала с нея. Тя обаче сподели детайли за комуникацията си със своя македонски колега Тимчо Муцунски: „В разговорите си с външния министър аз говоря на български език и се разбираме чудесно.“

Петрова-Чамова бе категорична, че София не поставя никакви нови изисквания извън вече договорените на европейско ниво. Тя напомни, че е в сила решение на Народното събрание от 2025 година, което ясно декларира, че България настоява единствено за стриктното прилагане на европейския консенсус от 2022 година. От Министерството на външните работи се надяват властите в Скопие да насочат усилията си към създаване на позитивен обществен климат, вместо да правят постоянни опити за избягване на отговорност.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аслъ

    13 1 Отговор
    Чамова !

    15:09 11.06.2026

  • 2 Казали на чист български

    14 0 Отговор
    На тимчо у муцунката
    Що е маке се е г.о.в.н.о

    15:10 11.06.2026

  • 3 Македонец

    8 10 Отговор
    Скопие е съгласен да ни впише в конституцията, но не като българи, а като татари!

    Коментиран от #14, #21, #22

    15:11 11.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Разбирате се щото и двамата сте сатанисти.

    15:11 11.06.2026

  • 5 еми той Тимчо

    17 1 Отговор
    друг език не разбира

    15:12 11.06.2026

  • 6 Още един македонец

    3 19 Отговор
    Сталин подари на татарите Пиринска Македония! Върнете ни я!
    От Дупница надоле все е маке!

    Коментиран от #28

    15:13 11.06.2026

  • 7 Що е маке

    13 0 Отговор
    все е гоуно

    15:15 11.06.2026

  • 8 стоян георгиев

    22 2 Отговор
    Макетата са същоте като бандеровците! Изобретиха си "нов" език само и само да не говорят на истинския си-родния! Псевдо държави без история!

    15:15 11.06.2026

  • 9 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    7 7 Отговор
    Първата възпоменателна монета от 2 евро на България, планирана за 2026 г., беше блокирана след възражение от Словакия по настояване на Русия.
    Неофициалната причина за блокирането на възпоменателната монета е, че българското предложение предвижда тя да бъде посветена на българската азбука, като част от културното наследство на страната и на историческата ѝ роля като азбука, използвана от стотици милиони хора. Тази формулировка предизвика недоволството на Русия, която е накарала Словакия да блокира възпоменателната българска евромонета.
    Въпреки че Съветът на ЕС отказва официално да разкрие коя държава е подала възражението и какви са конкретните мотиви зад него, наши източници близки до властта на Братислава ни споделиха, че става дума именно за Словакия и че лично Фицо, под диктовката на Путин, е изиграл ключова роля в решението за блокиране на възпоменателната монета за българската азбука.

    15:16 11.06.2026

  • 10 С Митрофанова също се разбираме

    9 4 Отговор
    на руски език!
    Издаваме визи всякакви на руските шпиони!

    15:16 11.06.2026

  • 11 бушприт

    4 2 Отговор
    министърката на външните работи- Велислава Петрова - Чамова,

    15:18 11.06.2026

  • 12 Микробиоложка

    12 0 Отговор
    външен министър ?

    Коментиран от #29

    15:18 11.06.2026

  • 13 Путин

    6 4 Отговор
    Азбуката не е македонска, гръцка е!

    Коментиран от #31

    15:19 11.06.2026

  • 14 Възpожденец 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Македонец":

    Монголо-татарите са малко по на североизток, по московието ги търси.
    Всички научни изследванията доказват, че българите си живеем тук от десетки хиляди години .

    15:19 11.06.2026

  • 15 в кратце

    0 0 Отговор
    А от Цицница нагоре все не е маке,а е каке.

    15:20 11.06.2026

  • 16 майстор

    2 0 Отговор
    Тук е чам,а в Родопите е бор. С муцунести катерици.

    15:22 11.06.2026

  • 17 Кочо

    3 0 Отговор
    И на каков друг език да си говорите с един македонец и то Муцунски!? Представям си го човекот като те види и само до ЕС и конституция му е в главата...!

    15:23 11.06.2026

  • 18 коки

    1 0 Отговор
    той ся макето щи сипе да ядеш като плаямпаш много :-)

    15:24 11.06.2026

  • 19 Сашо

    6 1 Отговор
    Това нещо снощи го гледах по телевизията. Освен, че пелтечи, тя е с тикове и глупава.

    Коментиран от #26

    15:24 11.06.2026

  • 20 Щом

    5 0 Отговор
    Тимчо разбира български, обясни му го с прости думи: "нема а влезете в ЕС и туйто"

    15:26 11.06.2026

  • 21 И тези макета

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Македонец":

    Макетата знаят ли въобще, какво е татар? Татарите с дръпнати очи , на Монголската империя, ги побеждава цар Ивайло 1278–1279 година. За това не са и припарили на Балканите, иначе можеше да онодат, некое македонско девойче, во Охрид и да имате татарски гени, со дръпнати очи.

    15:26 11.06.2026

  • 22 Ние

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Македонец":

    не сме татари, не ни бъркай. Ние сме си чисти истински натурални сигани.

    15:28 11.06.2026

  • 23 стринка калинка

    4 0 Отговор
    сбрали се две муцуни да бърборят
    като старата муцуна все мрънка

    15:28 11.06.2026

  • 24 Температурен Темерут

    9 0 Отговор
    Ми на какъв език да се разбирате ма п.ача след като македонския е диалект на българския език. Докога ще им правите компромиси на тези прошляци???

    15:28 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чума

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сашо":

    Не се подигравайте на момичето, господине! Вие да работите нейната професия, също ще получите тикове и ще станете още по глупав! Ох, лесно се говори отстрани...!!!

    15:30 11.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гуру Гарабед

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Още един македонец":

    Тихо кл.оун,македонци няма,всичко е Българи. От 1 милион пишман македонци,250 хиляди са с български паспорти,лично признали че са с българско потекло

    15:31 11.06.2026

  • 29 Напомняне

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Микробиоложка":

    И продавач на пуканки да сложиш - все тая. Всичките са само марионетки, които изпълняват нареждания, идващи отдалечко, извън България.

    15:38 11.06.2026

  • 30 Пламен

    4 1 Отговор
    От двете страни има по двадесет идиоти политици и историци които тровят междудържавните отношения.
    Между обикновенните хора няма никакви проблеми

    15:40 11.06.2026

  • 31 Хан Ювиги

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    Азбуката наистина е гръцката Алфавита с променени 6 знака. Същото е и с латиницата. За това никой не спори чия е латиницата. Само на балканите диваците си приписват величия. Отстрани е комично

    15:44 11.06.2026

  • 32 ИдиЙотова

    2 1 Отговор
    Пък тамплиерките не знаем български, затуй с баба Гордана си спийкваме на инглиш.

    15:45 11.06.2026

  • 33 Боцко

    3 2 Отговор
    Тъпанарите, които дадоха ракетите на Зеленото, да идват и да духат в небето, за да спре най накрая тая градушка.

    Коментиран от #34

    15:46 11.06.2026

  • 34 Боркочов

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Боцко":

    Ща му смо.каш ка.вало на пу.тлер,гн.усен пу.тлероид.

    15:48 11.06.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАЗИ ВЪНШНА МИНИСТЪРКА С ОБРОЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЯ ,КАКВО РАЗБИРА ОТ ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ? НЯМАМЕ ЛИ ХОРА ЗАВЪРШИЛИ МИО ИЛИ ДИПЛОМАЦИЯ ,КАКТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ? КОЙ Е ТУРИ? 🎭🤦‍♂️🇧🇬

    16:01 11.06.2026

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