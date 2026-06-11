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Президентът назначи Николай Неновски за член на Управителния съвет на БНБ

Президентът назначи Николай Неновски за член на Управителния съвет на БНБ

11 Юни, 2026 16:34 602 3

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Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история

Президентът назначи Николай Неновски за член на Управителния съвет на БНБ - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни 2026 г. Утре, 12 юни, държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването му в длъжност.

Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от тридесет докторанти в България и чужбина.

Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.

В периода 1996–2008 г. работи в Българската народна банка, като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат


София / България
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