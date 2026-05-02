България се подготвя за Гинес на полярна тематика

"Проектът е свързан с детски рисунки, посветени на Антарктика. Чрез този него даваме възможност на деца в цяла България от детските градини и училища, без ограничение на възраст, да се включат в един световен рекорд и да научат повече за полярните райони, за планетата и за Антарктида. Поставихме началото на тази инициатива и вече на практика виждаме как нещата се случват. Като автор на "Българознайко" аз имам контакти с много училища и детски градини в страната, които изявиха желание да се включат. Много общини също изявиха желание да участват, а те реално ще събират направените рисунки и ще ми ги изпращат. Аз ще ги дигитализирам. За целта на проекта има определени изисквания към тези рисунки. Те са с определен размер и децата рисуват своето пингвинче в него, като може да напише и своето послание на тази рисунка, пише БНР.

Инициативата нямаше да може да се реализира без подкрепата на проф. Христо Пимпирев, на Българския антарктическия институт и нашата асоциация на младите полярни изследователи. Предстои да публикуваме и голяма част от рисунките с техните послания. Крайният срок за участие е края на учебната година-30-ти юни. В инициативата се включват и деца със специални потребности, няма ограничение за нашите участници. Работите няма да бъдат оценявани, реалната оценка идва от признаването на рекорда. Няма ограничение пред детската фантазия за изрисуване на пингвина и посланията. 35-та антарктическа експедиция ще е специалния момент, когато на общо текстилно платно ще покажем творбите на децата на Антарктика", разказа в ефира на предаването "Следобед за любопитните" Виктория Петкова.

"Българознайко и Българознайка" е поредица от книжки, които по интересен и вълнуващ начин поднасят знания, провокират мисленето, разказват истории за традициите и обичаите ни, за известни личности, предлагат игри, включват в действие ножицата и лепилото, цветните моливи и боичките. Специално издание дава възможност всеки да създаде шедьовър, защото е направено с магическа слънчева хартия. Виктория Петкова е автор на поредицата и майка на две деца. Тя е член на Асоциацията на младите полярни изследователи APECS- България.