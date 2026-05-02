Новини
България »
Петър Витанов, ПБ: Състоянието на публичните финанси е критично

Петър Витанов, ПБ: Състоянието на публичните финанси е критично

2 Май, 2026 10:21 653 20

  • петър витанов-
  • българия-
  • икономика-
  • свръхдефицит

Страната е в свръхдефицит

Петър Витанов, ПБ: Състоянието на публичните финанси е критично - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" (ПБ) ще работи по няколко законопроекта - първо, свързан с икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат, усилията ни са насочени към увеличаването на цените и подобряването на икономическото благосъстояние на хората, т.е. първите ни законопроекти ще бъдат насочени в тази посока. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" председателят на ПГ на "Прогресивна България" в 52-рото Народно събрание Петър Витанов.

От друга страна, според Витанов това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система.

"Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

И третото е законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), защото сме напът да изгубим изключително много пари:

"Тъй като от една страна, имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, например - 367 милиона евро сме напът да загубим, ако няма промяна в закона. Така, че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата."

По думите му, състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно:

"Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на "Прогресивна България".

Витанов подчерта, че "целта на това Народно събрание е да бъде наистина скучно, защото ролята му не е да бъде тепих, боксов ринг или цирк Дьо Солей":

"Целта е това място да бъде арена на политическо противопоставяне, предлагане на различни законодателни предложения и само по себе си това е скучно занимание. Авторитетът на Народното събрание е отчайващо нисък и нашата цел е да го повишим, а това може да стане само и единствено със същинска работа по приемане на законопроекти. Същевременно обаче, нашето намерени е и да върнем парламентарния дух и традиция от времето на не толкова далечното минало. Знаете, че председатели на Народното събрание са били хора като Петко Каравелов, като Стефан Стамболов, като Захари Стоянов, ако щете като Стефан Савов, Благовест Сендов, дори Йордан Соколов, тогава винаги е имало една парламентарна традиция, която позволява на опозицията да се изявява. През последните години това нещо беше прекратено."

На въпрос дали това голямо мнозинство в парламента ще позволи справедливо разпределение на комисии на цялата опозиция, включително и на разделената ПП-ДБ, Витанов отговори така:

Според мен, това което говорих до момента не са кухи фрази, а именно те ще бъдат претворени в такъв тип действия, защото на Народното събрание е необходимо повече демократизъм. Даже опозицията трябва да се удави в демократизъм, а не да бъде подтискана. Да, ние действително имаме мнозинство и бихме проявили великодушие, но не защото имаме мнозинство и можем да приемем всяко политическо решение в Народното събрание, а защото считаме, че така е редно. Така е било през годините, така е било по времето на царска България, така е било и през последните години. И се създадоха едни малформации, на които трябва да бъде сложен край. То е за добро и не го разглеждайте като великодушие, а като смирение."

Той беше категоричен, че ще бъдат абсолютно безкомпромисни към онези, които са докараха страната до това положение.

"Ние сме изпратени там не да се опитваме да бъдем добри с всички, а напротив - да намерим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат "Прогресивна България". Така, че мога да ви гарантирам абсолютна безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, които и днес са на първия ред на трибуните в Народното събрание, но по законов път ще бъдем безпощадни."

Запитан какъв е рискът от голямото голямото мнозинство, Петър Витанов отговори:

"След като вече отпаднаха онези квази аргументи на анализаторите, които твърдяха, че вълна няма и че Радев не може да има повече от 60-70-80 депутати и че сме в постоянна политическа криза, която ще премине в конституционна, тъй като резултатите и доверието на хората опроверга всички от тези анализатори, следващия аргумент е, че се превръщаме в авторитарна държава, тъй като има свърх концентрация на власт. Това е по волята на българските граждани, но има действително… и винаги трябва да бъдем внимателни, когато властта е концентрирана в един или в малко политически субекти, а това трябва да ни прави още по-внимателни, за да няма подхлъзване, за да няма силово приемане на решения. Нашето виждане е да изслушваме абсолютно всички конструктивни предложения на опозицията и да се съобразяваме с тях."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благодарение на 430 000 стадо на тиква

    12 4 Отговор
    Състоянието на публичните финанси е критично

    10:24 02.05.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    6 6 Отговор
    "Щом някой ви заговори, че състоянието на публичните финанси е критично значи, че се готви да ви краде"!!!
    Нищо ново под слънцето, така говореха и Боко, и Шиши когато взимаха властта!

    10:27 02.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АГАТ а Кристи

    9 4 Отговор
    Като замажете БОТАШ, ще стане ОЩЕ ПО-КРИТИЧНО

    10:28 02.05.2026

  • 5 Оле ле ! Мале ле !

    5 0 Отговор
    Оле ле ! Мале ле !

    Стана !

    Квато стана !

    Не Само !

    С Бюджета !

    10:29 02.05.2026

  • 6 провинциалист

    2 3 Отговор
    Както и да го гледаме, нещата ще се оправят или с чудо, или ако са били развалени умишлено само за да могат да бъдат оправени в подходящия момент.

    10:30 02.05.2026

  • 7 Имате пълната

    5 3 Отговор
    Власт хората ви я дадоха . Какво чакате виновните ги знаете барабар с роднините действайте пара бол👋

    10:34 02.05.2026

  • 8 Кака Тони авторка

    3 1 Отговор
    Само прочетете пак статията

    Усилията ще са за УВЕЛИЧАВАНЕ

    На цените

    10:35 02.05.2026

  • 9 Исторически факти

    4 2 Отговор
    Славицата Чалгаря пита Румен Радев: Къде е референдумът за лева?... Калина Андролова - „Съветвам „Прогресивна България“ този малкия да го скрият, понеже е ужасно неадекватен за политик, продължава да унижава лидера си“…. Ха ха ха - ППДБ имат изискване към Румен Радев. Те настояват и поставят условие на Румен Радев. ППДБ предупреждават Румен Радев. Делян Пеевски не веднъж призоваваше“Мистър Кеш“ да слезе на терена на парламентарните избори, та да го видел какво може… Е, видя го… Боко Тиквата казваше, че „Балонът Радев“ се спихва… Герб се спихна. Крум зарков напусна Предзидентството, защото беше убеден, че Радев губи. Зарков стана председател на Бсп и ги ликвидира…. Всички герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте, бе Цоциолози? Шушляци…

    Коментиран от #12

    10:36 02.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 иван

    3 0 Отговор
    Всички като вземат власта започват да се оплакват колко тежко е състоянието на държавата, ами нали за това сте дошли да я оправяте защото сте по добри какво почвате с мрънкането иначе защо сте ни?

    10:38 02.05.2026

  • 12 И на теб кое точно ти се подобри

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически факти":

    откак Боташа "слезе на терен"?

    10:39 02.05.2026

  • 13 Ей, дезинформатор изрожденски,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    какво стана с арестите от Кьовеши за миналия месец? Забрави ли ги вече?

    10:40 02.05.2026

  • 14 Разбирайте

    2 0 Отговор
    ще има още по-яко щавене на физически лица (гражданите), за да пълнят ямата за бюджетните калинки.

    10:41 02.05.2026

  • 15 Гориил

    2 2 Отговор
    За да се подобрят публичните финанси, е достатъчно да се премахне антируският санкционен режим. България има всички условия за икономически просперитет, растеж и развитие. България е най-големият енергиен играч в Централна и Източна Европа. Необходима е само национална воля.

    10:42 02.05.2026

  • 16 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Летеца ще замрази заплати и пенсии,вместо да изрита на улицата 50% от държавната и общинската администрация барабар с още толкова хрантутници от репресивния апарат на МВР.

    10:44 02.05.2026

  • 17 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Витанов , стига с мантрата Пеевски Борисов! Много добре знаеш че не те , а подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев , Василев и останалите които и подкрепиха заедно с НПО на Сорос диктуват положението! Така че не виждам как ще борите олигархията , още повече че и служебният кабинет на Радев подписа неизгодният договор с “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000€!

    10:45 02.05.2026

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор
    Какви празни витиевати безмислици от червеният човек 50 години назад върнахте държавата ни

    10:48 02.05.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 20 Мошеници

    0 0 Отговор
    ПВУ така или иначище отиде в ръцете на вашите олигообрАчи така че по-добре да не ги дават.

    10:52 02.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове