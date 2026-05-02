Журналист: Ако Радев запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лошо от парламента–гумен печат при ГЕРБ

2 Май, 2026 14:25 1 896 57

Победата на Румен Радев е толкова голяма и категорична, че неговата политическа сила може да прави почти всичко, което поиска в това Народно събрание и най-подходящата тактика е партии като ГЕРБ и ДПС да се снишат в желание да избегнат възможния удар, който така или иначе ще дойде върху тях, коментира още Людмил Илиев

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предните парламенти се превръщаха в поле на битка още преди да бъдат конституирани - всяка от политическите сили играеше своята дребна игра. Конституирането на базовата институция в нашата република е държавен въпрос. На избора на председател не бива да се гледа като на маркер кой къде стои в политическата игра.

Това каза журналистът Людмил Илиев в "Тема на седмицата" на предаването "Политически НЕкоректно" по БНР.

ДПС изостави агресивната реторика спрямо Румен Радев още преди доста време, отбеляза той.

"Дали това е признак за драматична смяна на политическия курс? По-скоро не."

Победата на Румен Радев е толкова голяма и категорична, че неговата политическа сила може да прави почти всичко, което поиска в това Народно събрание и най-подходящата тактика е партии като ГЕРБ и ДПС да се снишат в желание да избегнат възможния удар, който така или иначе ще дойде върху тях - поне да го смекчат и да покажат, че не са радикално настроени срещу новата власт, изрази мнение журналистът. По думите му обаче засега няма конкретика как ще върви демонтажът на този модел.

Смяната на ВСС няма да доведе до промяна в начина, по който се управлява съдебната власт. Докато не се промени конституционният модел, няма как драматично да се пренастроят вътрешните отношения в съдебната власт, както и отношението на останалите клонове на държавната власт спрямо нея, смята Илиев.

Няма да е толкова лесно да се постигне концентрация на властта при Румен Радев, въпреки че разполага с пълно мнозинство, коментира Людмил Илиев пред БНР.

Ако при избора на новия ВСС ПБ държи да наложи точно определени хора, без да се съобразява с останалите политически сили, ако се опитат да наложат изцяло своя поглед как да изглежда ВСС, нормално е да очакваме съпротива от останалите политически сили, аргументира се той.

От висотата на президентската крепост Радев е играл ролята на политически арбитър, а сега е "в ниското", което изисква съвсем друга нагласа към политическата игра, подчерта Илиев. Според него, ако лидерът на ПБ запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лош вариант от парламента – гумен печат, наблюдаван при управлението на ГЕРБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    46 9 Отговор
    Въпросния "журналист"може да си завре мнението 0тзад

    14:29 02.05.2026

  • 2 Йокосана с барабана

    46 10 Отговор
    Туфлеците почват да мрънкят че Радев ги би като маче у дирек понеже туфлеците се оказаха най долни крадци,и разни джурналета им пригласят на туфлеците

    14:31 02.05.2026

  • 3 Наблюдател

    25 9 Отговор
    Ако аз трябваше да си подбирам кадрите никога не бих поканил и поставил на водещи места витановци, кутевци и компания. Човек, който предава веднъж, ще предаде отново! Оправданията, че били разочаровани и търсели нова партия, в която да работят за обществото, са за наивници! Търсят нова партия, за да продължат да работят за джоба си! За нищо на света не бих взел персони като руменмилановци, защото няма как системата да бъде разформирована от хора, участвали във всички възможни власти преди и след 1989 г. Председателското кресло на българския парламент е за авторитетна личност с опит, която да респектира, защото личностите създават авторитета на институциите, а не обратното. Уви ... Там инсталират анонимни персони и без капчица срам рекламират баща й, който видиш ли бил в редиците на БСП?! А злите езици показват къща за гости, говорят за аратаментгейт и още, и още ...

    14:31 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Другарката

    24 6 Отговор
    Ефремова и тя от пишман журналята!

    14:35 02.05.2026

  • 7 Те не управляват, че да се дънят

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "А кво да кажем":

    Всичко е в Рундьовата кошничка вече.

    Коментиран от #9, #15

    14:35 02.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А кои беха

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Те не управляват, че да се дънят":

    на власт доскоро ма кючеклийката

    14:37 02.05.2026

  • 10 Решетников му обеща лесен мандат

    12 13 Отговор
    Сега като почнат пак наводнения, после безводие, свлачища, пожари, земетресения, стачки, профсъюзни петиции, митинги и кво ли не, стой та гледай! Плюс ултиматуми и от Путин, и от ЕС. На смени.
    То не е като да позираш на фотографите със стиснати юмруче.
    Така му се пада.

    Коментиран от #51

    14:40 02.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор
    И никой не коментира "слона в стаята" -
    На Ду Пи Се бяха подменени 19 от 21 ИЗБЕАНИ❗
    Бяха НАЗНАЧЕНИ 19 не избрани от народа,
    а избрани от Момчето с магнита❗
    В сградата на Партийния дом на БКП,
    сега уж НС , се намират и лица влезли от НЕСЪЩЕСТВУВАЩА коалиция-
    честни измамници❗
    Така 60 от 240 лица са влезли нечестно по меките кресла‼️

    Коментиран от #20

    14:40 02.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сетиха се мисирките

    17 5 Отговор
    какво било това пълно мнозинство.
    Еми едноличен ще е, каот има мнозинство какъв да е.
    Или свикнахте на сглобки за последните 5 години.

    Коментиран от #16

    14:41 02.05.2026

  • 14 Хмм

    13 4 Отговор
    ох, много им се иска, президентът да се откаже от мнозинството си и да прави както му нареди мирчев, дето един мандат беше извън парламента, защото не го искат в родния му Добрич, вече е в централните райони на София и водач на листа, да него измести някой като бодакова

    14:45 02.05.2026

  • 15 Дааааа .... така е

    20 6 Отговор

    До коментар #7 от "Те не управляват, че да се дънят":

    Бръкна ли ви Президент Радев с юмрук дълбоко в разхлабените ви sфинктери?! М???

    Коментиран от #40

    14:45 02.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сетиха се мисирките":

    И кво е тва "пълно мнозинство" - нещо като
    не ти е ясно, ама пишеш ли🤔❗

    14:46 02.05.2026

  • 17 Ура,,Ура

    10 3 Отговор
    Много е важно какъв ще е вътрешния, правосъдния и земеделския министри. Ако са като служебните това е лоша новина за двамата ортаци управляващи досега. А на Радев не е необходимо да се прави на едноличен лидер и медиен герой, както досегашните юнаци.

    14:48 02.05.2026

  • 18 Не се притеснявам

    9 19 Отговор
    Зеления Чорап ще продължат да не го канят никъде по света, освен в краен случай, че ни излага.
    А тук си го знаем що за стока е и как си доведе роднинското момче Асен Василев от Харвард да му постеле терена. И как 4 пъти наруши конституцията.
    Няма изненадани.

    Коментиран от #36

    14:48 02.05.2026

  • 19 1111

    12 2 Отговор
    ГЕРБ показаха най-лошото, и то няколко пъти. От тук надолу не може да се върви.

    14:48 02.05.2026

  • 20 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ако бяха отделно, ДБ нямаше да има 21 депутати, станаха толкова, защото изместиха кандидати на ПП, абсолютно некоректно, това е причината за раздора.

    14:49 02.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нека се радва

    6 13 Отговор
    на пировата си победа.
    После ще му се стъжни, когато види в какво се е набъркал.

    Коментиран от #38

    14:50 02.05.2026

  • 23 Ех, Чорап,

    5 7 Отговор
    Малка нощна музика, а?

    14:51 02.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 аз съм спокоен

    8 8 Отговор
    лкейските му съветници и олигархично-мутренското му лоби така ще го забатачи, че сам ще избяга

    Коментиран от #39

    14:53 02.05.2026

  • 27 Как пък избрахме най-грозния от всички!

    6 5 Отговор
    Оперираната брадавица ще му поникне пак.
    Краставите жаби и под Версаче си личат.

    Коментиран от #52

    14:55 02.05.2026

  • 28 1234

    5 5 Отговор
    За сведение на мисирките сега ще видите кой е "тиквата"- Боко или резидента Румен.

    14:57 02.05.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    4 7 Отговор
    ПБ нямат с кого да се оправдават - дадено им е всичко.
    ... само че те не предлагат нищо! политиките им са старите ама щели да ги правят по нов начин... да бе!

    Хайде сега да видим след грандиозната победа как ще се предпазят от грандиозния провал!

    Коментиран от #37

    15:00 02.05.2026

  • 30 Избори

    6 4 Отговор
    Само кукловодът се сменя - Борисов, Пеевски, Радев. Или може би кукловодът е един и същ? КОЙ???

    15:06 02.05.2026

  • 31 Майстора

    9 3 Отговор
    Много журналисти след 19-ти април са страшно разстроени от резултатите на умните и красивите.През цялото предизборно време си отработваха страничните доходи канейки "правилните" събеседници, но и това не помогна .Това важи особено за няколко дами с дълъг стаж в БНР.

    15:07 02.05.2026

  • 32 А50

    3 3 Отговор
    Така икка народът.

    15:10 02.05.2026

  • 33 Ванга

    4 5 Отговор
    Румен става цар. Депутатите стават боляри. Българите стават крепостни и рабоят ангария 3 дни седмично за болярите, 3 дни за царя. 1 ден за себе си.

    Коментиран от #43, #53

    15:11 02.05.2026

  • 34 Свине

    4 2 Отговор
    в човешки дрехи

    15:16 02.05.2026

  • 35 Скапана

    5 3 Отговор
    долна, крадлива държава.

    15:17 02.05.2026

  • 36 И аз не се притеснявам!

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Не се притеснявам":

    Че на тези избори,Радев им натри носа на Твоите вечни крадци-Боко и Шиши,които крадяха и грабеха,като за световно...!
    Но както крякахте,в хор срещу него,нещо отведнъж заглъхнахте...!
    Що така,ве ,,смелчаци",нали ...,,хората",бяха зад вас...?!

    15:20 02.05.2026

  • 37 ,,Хайде сега да видим"...!

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":

    Да,ама времето на сеирджиите,като теб-свърши!

    15:24 02.05.2026

  • 38 Хе,хе...!

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Нека се радва":

    Ама мнооого си ,,умен"...!
    Добре,че му каза на Радев,ама той щото не знаеше,каква мръсна работа е политиката...😆😝👏👍!

    15:26 02.05.2026

  • 39 Я виж ти...?!

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "аз съм спокоен":

    Баба Ванга се преродила,в твоята скромна душица...😉!

    Коментиран от #46

    15:27 02.05.2026

  • 40 Кой?

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дааааа .... така е":

    Руми Зеленото Чорапче? Няма начин. Само ми създава смях, защото е пълно копие на куклата от студентското предаване "Ку Ку".
    Все едно от негов портрет са я правили. Колчем ги видя, за нея се сещам.

    Коментиран от #56

    15:31 02.05.2026

  • 41 Предстои

    4 2 Отговор
    да му лъснат лъжите. Мръсник

    15:32 02.05.2026

  • 42 1234

    5 2 Отговор
    Това се безпочвени обвинения.
    България е Парламентарна република, но да подредим нещата.
    Партия се явява на избори с програма, обещания и авторитета на лидера си и печели избори!!
    Как да осъществи програмата, обещанията и да защити авторитета на лидера си без да гласува в покрепа на правителството си.
    Парламента има право на вот на доворие и парламентарен контрол

    15:33 02.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Иван

    3 2 Отговор
    Ако цапа и мирише

    15:35 02.05.2026

  • 46 Не е нужно да си пророк,

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Я виж ти...?!":

    за да знаеш, че историята се движи напред, а не назад. И че няма как да наричаш регреса си прогрес.
    Достатъчно е да си ходил на училище.
    Е, ти няма как да знаеш това.

    15:35 02.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Тръмп:
    "Да, ние сме пирати и не си играем. Залавяме танкери с петрол - това е печеливш бизнес."
    🤠🤠🤠🤠
    Още ли има наивни ЕвроGEйци и атлантичета
    ПО ПЕЙКИ-ТЕ🤔❓❗

    15:39 02.05.2026

  • 49 Радев

    3 3 Отговор
    и неговите избиратели са същото като Борисов и неговите избиратели. Добре, че милион и половина не са всичките българи

    Коментиран от #50

    15:40 02.05.2026

  • 50 Айс Вентура

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    Половината са, х@мстер.

    15:46 02.05.2026

  • 51 И още мисирки ООД

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Решетников му обеща лесен мандат":

    Ало, мисирките на двамата пребити на изборите шишковци, то Румен Радев даже още не е съставил кабинет, а вие започнахте дружно да го плюете! Пък и златен да се окаже, пак ще повтаряте като папагали опорките на любимите си вождове!

    15:49 02.05.2026

  • 52 Куртулуш

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Как пък избрахме най-грозния от всички!":

    Ама ви отмъкна паницата. Поплачете си, не е срамно.

    15:49 02.05.2026

  • 53 Жокера

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ванга":

    Много филми гледаш, пу ть0.

    15:52 02.05.2026

  • 54 Дориана

    3 0 Отговор
    Този журналист говори абсолютни глупости в стил популизъм и защита на корумпирания модел Борисов- Пеевски. Много са ядосани от пълното мнозинство на Прогресивна България и сега се чудят по какъв нелеп начин типичен за ГЕРБ и ДПС да бойкотират Съдебната реформа и всички следващи реформи и ревизии на коалиция Магнитски.. Отдавна предупредихме, че по трудния начин ще разберат , че вече нямат място в Парламента и политиката, достатъчно вреди нанесоха на България .

    15:53 02.05.2026

  • 55 аха аха

    2 1 Отговор
    Този мутропитек "джурбнализ" няма ли си име?
    Още не са били без валст и половин ден, и вече рият кал и хвърлят на гърбовете си.

    Кротко, бе мутропитеци! Чак към септември ще преживеете някои и друг ден без власт. Ненаяли се освинени крадци!

    15:56 02.05.2026

  • 56 Квазимодо,

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Кой?":

    що не сложиш една снимка да те видим, какъв си "убавец".

    16:00 02.05.2026

  • 57 на тоя журнализ

    1 0 Отговор
    Гумено му е личното орудие. Или това на мъжо му.

    16:04 02.05.2026

