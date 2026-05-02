Журналист: Ако Радев запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лошо от парламента–гумен печат при ГЕРБ

Предните парламенти се превръщаха в поле на битка още преди да бъдат конституирани - всяка от политическите сили играеше своята дребна игра. Конституирането на базовата институция в нашата република е държавен въпрос. На избора на председател не бива да се гледа като на маркер кой къде стои в политическата игра.
Това каза журналистът Людмил Илиев в "Тема на седмицата" на предаването "Политически НЕкоректно" по БНР.
ДПС изостави агресивната реторика спрямо Румен Радев още преди доста време, отбеляза той.
"Дали това е признак за драматична смяна на политическия курс? По-скоро не."
Победата на Румен Радев е толкова голяма и категорична, че неговата политическа сила може да прави почти всичко, което поиска в това Народно събрание и най-подходящата тактика е партии като ГЕРБ и ДПС да се снишат в желание да избегнат възможния удар, който така или иначе ще дойде върху тях - поне да го смекчат и да покажат, че не са радикално настроени срещу новата власт, изрази мнение журналистът. По думите му обаче засега няма конкретика как ще върви демонтажът на този модел.
Смяната на ВСС няма да доведе до промяна в начина, по който се управлява съдебната власт. Докато не се промени конституционният модел, няма как драматично да се пренастроят вътрешните отношения в съдебната власт, както и отношението на останалите клонове на държавната власт спрямо нея, смята Илиев.
Няма да е толкова лесно да се постигне концентрация на властта при Румен Радев, въпреки че разполага с пълно мнозинство, коментира Людмил Илиев пред БНР.
Ако при избора на новия ВСС ПБ държи да наложи точно определени хора, без да се съобразява с останалите политически сили, ако се опитат да наложат изцяло своя поглед как да изглежда ВСС, нормално е да очакваме съпротива от останалите политически сили, аргументира се той.
От висотата на президентската крепост Радев е играл ролята на политически арбитър, а сега е "в ниското", което изисква съвсем друга нагласа към политическата игра, подчерта Илиев. Според него, ако лидерът на ПБ запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лош вариант от парламента – гумен печат, наблюдаван при управлението на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоче папеонката-Експерт и Критик
14:29 02.05.2026
2 Йокосана с барабана
14:31 02.05.2026
3 Наблюдател
14:31 02.05.2026
6 Другарката
14:35 02.05.2026
7 Те не управляват, че да се дънят
До коментар #5 от "А кво да кажем":Всичко е в Рундьовата кошничка вече.
Коментиран от #9, #15
14:35 02.05.2026
9 А кои беха
До коментар #7 от "Те не управляват, че да се дънят":на власт доскоро ма кючеклийката
14:37 02.05.2026
10 Решетников му обеща лесен мандат
То не е като да позираш на фотографите със стиснати юмруче.
Така му се пада.
Коментиран от #51
14:40 02.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
На Ду Пи Се бяха подменени 19 от 21 ИЗБЕАНИ❗
Бяха НАЗНАЧЕНИ 19 не избрани от народа,
а избрани от Момчето с магнита❗
В сградата на Партийния дом на БКП,
сега уж НС , се намират и лица влезли от НЕСЪЩЕСТВУВАЩА коалиция-
честни измамници❗
Така 60 от 240 лица са влезли нечестно по меките кресла‼️
Коментиран от #20
14:40 02.05.2026
13 Сетиха се мисирките
Еми едноличен ще е, каот има мнозинство какъв да е.
Или свикнахте на сглобки за последните 5 години.
Коментиран от #16
14:41 02.05.2026
14 Хмм
14:45 02.05.2026
15 Дааааа .... така е
До коментар #7 от "Те не управляват, че да се дънят":Бръкна ли ви Президент Радев с юмрук дълбоко в разхлабените ви sфинктери?! М???
Коментиран от #40
14:45 02.05.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Сетиха се мисирките":И кво е тва "пълно мнозинство" - нещо като
не ти е ясно, ама пишеш ли🤔❗
14:46 02.05.2026
17 Ура,,Ура
14:48 02.05.2026
18 Не се притеснявам
А тук си го знаем що за стока е и как си доведе роднинското момче Асен Василев от Харвард да му постеле терена. И как 4 пъти наруши конституцията.
Няма изненадани.
Коментиран от #36
14:48 02.05.2026
19 1111
14:48 02.05.2026
20 Ами
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ако бяха отделно, ДБ нямаше да има 21 депутати, станаха толкова, защото изместиха кандидати на ПП, абсолютно некоректно, това е причината за раздора.
14:49 02.05.2026
22 Нека се радва
После ще му се стъжни, когато види в какво се е набъркал.
Коментиран от #38
14:50 02.05.2026
23 Ех, Чорап,
14:51 02.05.2026
26 аз съм спокоен
Коментиран от #39
14:53 02.05.2026
27 Как пък избрахме най-грозния от всички!
Краставите жаби и под Версаче си личат.
Коментиран от #52
14:55 02.05.2026
28 1234
14:57 02.05.2026
29 ДрайвингПлежър
... само че те не предлагат нищо! политиките им са старите ама щели да ги правят по нов начин... да бе!
Хайде сега да видим след грандиозната победа как ще се предпазят от грандиозния провал!
Коментиран от #37
15:00 02.05.2026
30 Избори
15:06 02.05.2026
31 Майстора
15:07 02.05.2026
32 А50
15:10 02.05.2026
33 Ванга
Коментиран от #43, #53
15:11 02.05.2026
34 Свине
15:16 02.05.2026
35 Скапана
15:17 02.05.2026
36 И аз не се притеснявам!
До коментар #18 от "Не се притеснявам":Че на тези избори,Радев им натри носа на Твоите вечни крадци-Боко и Шиши,които крадяха и грабеха,като за световно...!
Но както крякахте,в хор срещу него,нещо отведнъж заглъхнахте...!
Що така,ве ,,смелчаци",нали ...,,хората",бяха зад вас...?!
15:20 02.05.2026
37 ,,Хайде сега да видим"...!
До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":Да,ама времето на сеирджиите,като теб-свърши!
15:24 02.05.2026
38 Хе,хе...!
До коментар #22 от "Нека се радва":Ама мнооого си ,,умен"...!
Добре,че му каза на Радев,ама той щото не знаеше,каква мръсна работа е политиката...😆😝👏👍!
15:26 02.05.2026
39 Я виж ти...?!
До коментар #26 от "аз съм спокоен":Баба Ванга се преродила,в твоята скромна душица...😉!
Коментиран от #46
15:27 02.05.2026
40 Кой?
До коментар #15 от "Дааааа .... така е":Руми Зеленото Чорапче? Няма начин. Само ми създава смях, защото е пълно копие на куклата от студентското предаване "Ку Ку".
Все едно от негов портрет са я правили. Колчем ги видя, за нея се сещам.
Коментиран от #56
15:31 02.05.2026
41 Предстои
15:32 02.05.2026
42 1234
България е Парламентарна република, но да подредим нещата.
Партия се явява на избори с програма, обещания и авторитета на лидера си и печели избори!!
Как да осъществи програмата, обещанията и да защити авторитета на лидера си без да гласува в покрепа на правителството си.
Парламента има право на вот на доворие и парламентарен контрол
15:33 02.05.2026
45 Иван
15:35 02.05.2026
46 Не е нужно да си пророк,
До коментар #39 от "Я виж ти...?!":за да знаеш, че историята се движи напред, а не назад. И че няма как да наричаш регреса си прогрес.
Достатъчно е да си ходил на училище.
Е, ти няма как да знаеш това.
15:35 02.05.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
49 Радев
Коментиран от #50
15:40 02.05.2026
50 Айс Вентура
До коментар #49 от "Радев":Половината са, х@мстер.
15:46 02.05.2026
51 И още мисирки ООД
До коментар #10 от "Решетников му обеща лесен мандат":Ало, мисирките на двамата пребити на изборите шишковци, то Румен Радев даже още не е съставил кабинет, а вие започнахте дружно да го плюете! Пък и златен да се окаже, пак ще повтаряте като папагали опорките на любимите си вождове!
15:49 02.05.2026
52 Куртулуш
До коментар #27 от "Как пък избрахме най-грозния от всички!":Ама ви отмъкна паницата. Поплачете си, не е срамно.
15:49 02.05.2026
53 Жокера
До коментар #33 от "Ванга":Много филми гледаш, пу ть0.
15:52 02.05.2026
54 Дориана
15:53 02.05.2026
55 аха аха
Още не са били без валст и половин ден, и вече рият кал и хвърлят на гърбовете си.
Кротко, бе мутропитеци! Чак към септември ще преживеете някои и друг ден без власт. Ненаяли се освинени крадци!
15:56 02.05.2026
56 Квазимодо,
До коментар #40 от "Кой?":що не сложиш една снимка да те видим, какъв си "убавец".
16:00 02.05.2026
57 на тоя журнализ
16:04 02.05.2026