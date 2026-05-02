Журналист: Ако Радев запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лошо от парламента–гумен печат при ГЕРБ

Предните парламенти се превръщаха в поле на битка още преди да бъдат конституирани - всяка от политическите сили играеше своята дребна игра. Конституирането на базовата институция в нашата република е държавен въпрос. На избора на председател не бива да се гледа като на маркер кой къде стои в политическата игра.

Това каза журналистът Людмил Илиев в "Тема на седмицата" на предаването "Политически НЕкоректно" по БНР.

ДПС изостави агресивната реторика спрямо Румен Радев още преди доста време, отбеляза той.

"Дали това е признак за драматична смяна на политическия курс? По-скоро не."

Победата на Румен Радев е толкова голяма и категорична, че неговата политическа сила може да прави почти всичко, което поиска в това Народно събрание и най-подходящата тактика е партии като ГЕРБ и ДПС да се снишат в желание да избегнат възможния удар, който така или иначе ще дойде върху тях - поне да го смекчат и да покажат, че не са радикално настроени срещу новата власт, изрази мнение журналистът. По думите му обаче засега няма конкретика как ще върви демонтажът на този модел.

Смяната на ВСС няма да доведе до промяна в начина, по който се управлява съдебната власт. Докато не се промени конституционният модел, няма как драматично да се пренастроят вътрешните отношения в съдебната власт, както и отношението на останалите клонове на държавната власт спрямо нея, смята Илиев.

Няма да е толкова лесно да се постигне концентрация на властта при Румен Радев, въпреки че разполага с пълно мнозинство, коментира Людмил Илиев пред БНР.

Ако при избора на новия ВСС ПБ държи да наложи точно определени хора, без да се съобразява с останалите политически сили, ако се опитат да наложат изцяло своя поглед как да изглежда ВСС, нормално е да очакваме съпротива от останалите политически сили, аргументира се той.

От висотата на президентската крепост Радев е играл ролята на политически арбитър, а сега е "в ниското", което изисква съвсем друга нагласа към политическата игра, подчерта Илиев. Според него, ако лидерът на ПБ запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лош вариант от парламента – гумен печат, наблюдаван при управлението на ГЕРБ.