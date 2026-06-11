Депутатските заплати ще бъдат замразени: Парламентът изпраща ясен сигнал към обществото

Вълна от одобрение заля пленарната зала, след като членовете на правната комисия в парламента дадоха зелена светлина на предложението на „Прогресивна България“ за замразяване на депутатските заплати. Решението бе прието без нито един глас „против“ или „въздържал се“, което подчертава единомислието по темата сред народните избраници, посочи БТА.
Какво предвижда новото решение?
Съгласно приетите промени, основното месечно възнаграждение на депутатите ще остане фиксирано на равнището на три средномесечни работни заплати в обществения сектор, изчислени по данни на Националния статистически институт за март 2026 година. Това означава, че всяко бъдещо увеличение ще бъде обвързано с общата политика по доходите в бюджетната сфера и ще се случва само при промяна в държавния бюджет.
Обществен натиск и политическа отговорност
Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ и един от инициаторите на предложението, подчерта, че обществото очаква подобна стъпка. „Това решение е отговор на желанието за повече прозрачност и доверие в институциите“, заяви той. Витанов допълни, че ограничаването на ръста на депутатските заплати е знак на солидарност към гражданите, чиито доходи нарастват с по-бавни темпове.
Символичен жест в трудни времена
Янка Тянкова, председател на правната комисия и депутат от ПБ, изрази мнение, че макар тази мярка да не е панацея срещу инфлацията, тя изпраща силно послание към обществото. „Депутатите трябва да бъдат пример за отговорност и съпричастност“, каза тя.
Широка подкрепа и липса на разногласия
По време на обсъжданията не се чуха противоположни мнения, а представители на различни парламентарни групи също изразиха подкрепа за инициативата. Решението се възприема като важна крачка към възстановяване на доверието в законодателната власт.
С този ход Народното събрание демонстрира готовност да се вслуша в гласа на обществото и да постави интересите на гражданите на първо място. Замразяването на депутатските заплати е не само символичен акт, но и реална стъпка към по-голяма социална справедливост и прозрачност в управлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:26 11.06.2026
2 Радев, какво правим?
Коментиран от #37, #44, #48
15:27 11.06.2026
3 Депутат
Депутатските заплати трябва да се намалят с 30%, а не да се замразяват на сегашните високи нива!
Коментиран от #21, #30
15:29 11.06.2026
4 Без добавки за комисии?
И ги намалиха, а скоро на българските парламентаристи увеличени!
С една дума- селски тарикати
15:30 11.06.2026
5 А кога
15:30 11.06.2026
6 ПЪРВО ГИ НАМАЛЕТЕ
И СЛЕД ТОВА ГИ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ.
15:31 11.06.2026
7 Делян
15:31 11.06.2026
8 Депутатските заплати ще бъдат замразени
а тоз дет сте го курдисали
кога ще разследвате дружинката му за общ поръчки
и замразите офшорки
15:31 11.06.2026
9 Да, но той
До коментар #1 от "Последния Софиянец":намали първо своята заплата с 50%, един вид даде личен пример, а на депутатите с 40%. Оттам последваха намаленията и по-надолу. На нас ни казват за шефката на НДК, но не засягат депутатите, правителството, министерствата, разните му БЕХове и други МЕХове. Кога ще ги стигнем унгарците?
15:32 11.06.2026
10 хехе
15:33 11.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
по-малко от ЕДИН депутат❗
В България на 100 000 жители -
повече от ТРИМА депутати❗
Коментиран от #14
15:33 11.06.2026
12 Факт
15:34 11.06.2026
13 Сериозен ей
15:34 11.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В Германия депутатите със заплата
равна на 3-5 МРЗ ❗
В България депутатите със заплата
равна на 13 МРЗ❗
15:35 11.06.2026
15 Дориана
15:36 11.06.2026
16 Евростат
Германия - 195
България - 630
15:36 11.06.2026
17 И МЕЖДУ ДРУГОТО
НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ
240 СТЕ МНОООГО.
НЯМА НУЖДА ОТ ВСИЧКИ.
40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
15:36 11.06.2026
18 Тома
15:36 11.06.2026
19 Айше
15:37 11.06.2026
20 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬
Картелът на прекупвачите и логистичните бази (Скритите милиони на ДС)
Чуждите вериги (като немските Schwarz Gruppe – собственик на Kaufland и Lidl) не купуват директно от баба Тотка на полето. Те работят с огромни логистични картели и борси за плодове и зеленчуци (като тези в Първенец, Огняново и Кремиковци).
Кой стои зад тях: Контролът върху най-големите тържища и вноса на плодове и зеленчуци от Турция и Гърция исторически се държи от фигури, свързани с бившата Външнотърговска номенклатура на БКП и силовите групировки от прехода (СИК и ВИС), които бяха създадени от генералите на ДС.
Млечният и месен картел (Продоволствената мафия на ДС)
Когато в „Кошницата с грижа“ видите намалено сирене или свински бут, зад това стоят картелите в преработвателната промишленост – хората, които купуват млякото от фермите по 60 стотинки, а ви го продават в магазина по 20 лева.
Кои са те: Големите олигарси в хранителната индустрия (често свързвани с партийни субсидии и купуване на гласове по регионите). Повечето от тях са деца или внуци на бивши председатели на АПК, ТКЗС и партийни секретари от времето на Тодор Живков.
Това не е пазарна икономика, приятели. Това е социалистическа окупация с мутренски прийоми от 19-ти век!
15:38 11.06.2026
21 1-20
До коментар #3 от "Депутат":С 50% трябва да се намалят. Няма друго работно място, където можеш да ходиш и да си тръгваш от работа когато си поискаш. И без да е необходимо да показваш резултати за свършената от работа.
15:42 11.06.2026
22 В Унгария Новото Мнозинство
Коментиран от #23
15:43 11.06.2026
23 Освен това в Унгария при почти двойно
До коментар #22 от "В Унгария Новото Мнозинство":Население има по малък брой народни представители мисля 199 при 10 млн.
15:45 11.06.2026
24 Те за
15:45 11.06.2026
25 Опа
15:45 11.06.2026
26 12...34
15:46 11.06.2026
27 И да
15:46 11.06.2026
28 ИВАН
15:47 11.06.2026
29 Тоя унгурския Маджар, дето го хулите
15:48 11.06.2026
30 Или на всеки българин да се "замрази"
До коментар #3 от "Депутат":доход на същатата стойност и работата е наместена ! Без циганите.
15:48 11.06.2026
31 Цвете
15:51 11.06.2026
32 Цвете
15:53 11.06.2026
33 Зеленогор
15:53 11.06.2026
34 Боньо Фаса
15:57 11.06.2026
35 Синя София
15:58 11.06.2026
36 Заплатата на унгарските депутати е
15:59 11.06.2026
37 Мнение
До коментар #2 от "Радев, какво правим?":Радев има по-важни задачи!
МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА КИНТИТЕ ОТ БГ ДАНЪЦИ ЗА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН!
МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА УКРИЯ, ПЪК И ЗА КОЯТО И ДА Е СТРАНА НАМИРАЩА СЕ ВЪВ ВОЕНЕН КОНФЛИКТ!
ТОВА Е ЗАЩОТО ПРАЩАЙКИ ОРЪЖИЯ ЗА НЯКОГО ВЪВ ВОЙНА, СЕ ПРЕВРЪЩАМЕ В СТРАНА В ТОЯ КОНФЛИКТ, А СЛЕДОВАТЕЛНО И ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ!!!
НЕ САМО ДА СЕ СПРАТ ОРЪЖИЯТА ЗА УКРИЯ ОТ НАШАТА АРМИЯ (ТОЯ КОЙТО ГО Е РАЗРЕШИЛ ТОВА МОМЕНТАЛНО ДА БЪДЕ ПРАТЕН В ЗАТВОРА), А СЪЩО И ОТ ОРЪЖЕЙНИТЕ ЗАВОДИ!
И НЕ КАТО КОРНЕЛИЯ НИНОВА ДА СЕ КЪЛНЕ, ЧЕ НЕ ПРАЩАМЕ ОРЪЖИЯ ЗА ЗЕЛЬО, А РЕАЛНО ПРЕЗ ПОЛША ДА СТАВА ТОЧНО ТОВА, ПОНЕЖЕ КЛАУЗАТА ОТ ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ НЕ Е АКТИВИРАНА, А ДА Я АКТИВИРАТ И ИЗЦЯЛО ДА СЕ СПРАТ ОРЪЖИЯТА КЪМ УКРИЯ!!!!!!!!
СЪЩО ТАКА МОМЕНТАЛНО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ДАНЪЦИ ОТ БРЮКСЕЛ И ПУСКАНЕ НА ТЕЦОВЕТЕ ПЛЮС МАРИШКИЯТ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН ОБРАТНО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ!!!
РАЗСЛЕДВАНЕ НА БАБА-УКРИНО - АНКЛАВЪТ НА БАНДЕРИТЕ НА ЗЕЛЬО КРАЙ ВАРНА!!!
ОПАНДИЗВАНЕ НА БОКО, ШИШИ, ГЮРОВ, НЕИНСКИ И ДРУГИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ПО ВЕРИГАТА!
ТЕЗИ И МНОГО ДРУГИ ВАЖНИ СТЪПКИ ИМА РАДЕВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ!
Коментиран от #45, #46, #47, #52
15:59 11.06.2026
38 Изманициии!!!
16:00 11.06.2026
39 Те стават по високи...
16:01 11.06.2026
40 Унгария вече си получава средствата
16:01 11.06.2026
41 ДрайвингПлежър
Що 3 средни и що в държавната сфера? Взимайте 3 минимални! и без безотчетни добавки!
Бъдете близо до редовия българин като се правите на загрижени за него!!!
16:02 11.06.2026
42 пфууу
16:03 11.06.2026
43 Заглавието
16:03 11.06.2026
44 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Радев, какво правим?":Е как какво правим - Правим ги 750 000!!!
16:03 11.06.2026
45 Дрънкаш глупости!
До коментар #37 от "Мнение":От оръжията за Украйна държавата ни печели милиони!! Те не са безрплатни.
значителна част от въоръжението и боеприпасите, стигнали до Украйна, са произведени и продадени от български оръжейни предприятия чрез посредници или други държави. В тези случаи компаниите получават приходи от продажбите. А държавата ни печели от данъците върху печалбата.
16:04 11.06.2026
46 Альооо
До коментар #37 от "Мнение":Българската оръжейна индустрия действително увеличи приходите си след началото на войната. Български производители на боеприпаси и въоръжение от съветски тип имаха силно търсене, защото украинската армия използва много системи, съвместими с такива боеприпаси. Някои предприятия отчетоха значително по-високи продажби и печалби.
16:05 11.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Чепо
До коментар #2 от "Радев, какво правим?":Е нигока , роднини бива ли да се гонят...
16:08 11.06.2026
49 купеста облачност
16:08 11.06.2026
50 Истината
16:09 11.06.2026
51 Край
Демек средната депутатска заплата е 6 хил евра. А да са ви честити.
16:09 11.06.2026
52 Истината
До коментар #37 от "Мнение":Когато държавата ни дарява техника от армейските запаси за Украйна, тя получава компенсация, замяна или финансиране на НОВО ОБОРУДВАНЕ.
16:10 11.06.2026
53 Срам и Позор, ОСТАВКА
Чудовищни цени на лекарства. Увеличение осигуровки спрямо МРЗ - отново ощетени най-бедните.
Отказ за въвеждане на Прогресивен данък с необлагаем минимум. Увеличение ток, при наличие, че Държавата даде на енергиен фонд от 320 преди, сега 800 милиона във фонд енергетика, за да не вдигат цени. Отказ от диференцирано ДДС. На запад ако ползваш до 5 кубика вода е в пъти по-ниска цена. До 380 киловатчаса ток по-ниски цени. В общини във Франция и Германия безплатна студена вода.
ОСТАВКА на ПБ, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП.
ОСТАВКА!
16:10 11.06.2026