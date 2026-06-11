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Депутатските заплати ще бъдат замразени: Парламентът изпраща ясен сигнал към обществото

Депутатските заплати ще бъдат замразени: Парламентът изпраща ясен сигнал към обществото

11 Юни, 2026 15:24 1 191 53

  • депутати-
  • парламент-
  • заплати-
  • замразяване

Парламентарната правна комисия единодушно подкрепи ограничаването на възнагражденията на народните представители

Депутатските заплати ще бъдат замразени: Парламентът изпраща ясен сигнал към обществото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вълна от одобрение заля пленарната зала, след като членовете на правната комисия в парламента дадоха зелена светлина на предложението на „Прогресивна България“ за замразяване на депутатските заплати. Решението бе прието без нито един глас „против“ или „въздържал се“, което подчертава единомислието по темата сред народните избраници, посочи БТА.

Какво предвижда новото решение?

Съгласно приетите промени, основното месечно възнаграждение на депутатите ще остане фиксирано на равнището на три средномесечни работни заплати в обществения сектор, изчислени по данни на Националния статистически институт за март 2026 година. Това означава, че всяко бъдещо увеличение ще бъде обвързано с общата политика по доходите в бюджетната сфера и ще се случва само при промяна в държавния бюджет.

Обществен натиск и политическа отговорност

Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ и един от инициаторите на предложението, подчерта, че обществото очаква подобна стъпка. „Това решение е отговор на желанието за повече прозрачност и доверие в институциите“, заяви той. Витанов допълни, че ограничаването на ръста на депутатските заплати е знак на солидарност към гражданите, чиито доходи нарастват с по-бавни темпове.

Символичен жест в трудни времена

Янка Тянкова, председател на правната комисия и депутат от ПБ, изрази мнение, че макар тази мярка да не е панацея срещу инфлацията, тя изпраща силно послание към обществото. „Депутатите трябва да бъдат пример за отговорност и съпричастност“, каза тя.

Широка подкрепа и липса на разногласия

По време на обсъжданията не се чуха противоположни мнения, а представители на различни парламентарни групи също изразиха подкрепа за инициативата. Решението се възприема като важна крачка към възстановяване на доверието в законодателната власт.

С този ход Народното събрание демонстрира готовност да се вслуша в гласа на обществото и да постави интересите на гражданите на първо място. Замразяването на депутатските заплати е не само символичен акт, но и реална стъпка към по-голяма социална справедливост и прозрачност в управлението.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 0 Отговор
    В Унгария Петер Мадяр намали наполовина заплатите на депутатите и министрите и всички ведомства и спести 400 млн евро.

    Коментиран от #9

    15:26 11.06.2026

  • 2 Радев, какво правим?

    39 1 Отговор
    700 000 държавни търтеи, кога?

    Коментиран от #37, #44, #48

    15:27 11.06.2026

  • 3 Депутат

    38 0 Отговор
    Стига прах в очите на хората!
    Депутатските заплати трябва да се намалят с 30%, а не да се замразяват на сегашните високи нива!

    Коментиран от #21, #30

    15:29 11.06.2026

  • 4 Без добавки за комисии?

    28 1 Отговор
    В Унгария е така!
    И ги намалиха, а скоро на българските парламентаристи увеличени!

    С една дума- селски тарикати

    15:30 11.06.2026

  • 5 А кога

    19 2 Отговор
    Тоя сикаджииско герберски б-к-ук ще го осъдят за джипа с който го хванаха на границата и неговия шеф дето ни натресе леврото

    15:30 11.06.2026

  • 6 ПЪРВО ГИ НАМАЛЕТЕ

    23 0 Отговор
    С 50 %
    И СЛЕД ТОВА ГИ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ.

    15:31 11.06.2026

  • 7 Делян

    20 1 Отговор
    С 40% намаление на заплатите!! КОГА??

    15:31 11.06.2026

  • 8 Депутатските заплати ще бъдат замразени

    15 0 Отговор
    даже да бъдат намалени
    а тоз дет сте го курдисали
    кога ще разследвате дружинката му за общ поръчки
    и замразите офшорки

    15:31 11.06.2026

  • 9 Да, но той

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    намали първо своята заплата с 50%, един вид даде личен пример, а на депутатите с 40%. Оттам последваха намаленията и по-надолу. На нас ни казват за шефката на НДК, но не засягат депутатите, правителството, министерствата, разните му БЕХове и други МЕХове. Кога ще ги стигнем унгарците?

    15:32 11.06.2026

  • 10 хехе

    19 0 Отговор
    Замразени и аз искам да ми замразят заплатата на 15-16 бинки в евро.Дупетатите нали уж работят на ползу роду това значи, че трябва си намалят заплатите наполовина и да съкратят администрацията по държавните структури с 50%.

    15:33 11.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    В Германия на 100 000 жители -
    по-малко от ЕДИН депутат❗
    В България на 100 000 жители -
    повече от ТРИМА депутати❗

    Коментиран от #14

    15:33 11.06.2026

  • 12 Факт

    15 0 Отговор
    Няма кой да ви се връзва

    15:34 11.06.2026

  • 13 Сериозен ей

    0 2 Отговор
    Адмирации

    15:34 11.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В Германия депутатите със заплата
    равна на 3-5 МРЗ ❗
    В България депутатите със заплата
    равна на 13 МРЗ❗

    15:35 11.06.2026

  • 15 Дориана

    3 7 Отговор
    Най- после. Отдавна трябваше да бъдат замразени депутатските заплати, които са прекалено високи на фона на минималната заплата и пенсиите. Трябваше да дойде Румен Радев с неговата партия за да сложи ред и справедливост. Точно за това ще управляват пълен мандат самостоятелно без да им пречат ГЕРБ, ДПС и ПП , ДБ.

    15:36 11.06.2026

  • 16 Евростат

    21 0 Отговор
    Количество милиционери на 100 000 жители:
    Германия - 195
    България - 630

    15:36 11.06.2026

  • 17 И МЕЖДУ ДРУГОТО

    22 0 Отговор
    МНОГО СТЕ В ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ.
    НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ
    240 СТЕ МНОООГО.
    НЯМА НУЖДА ОТ ВСИЧКИ.
    40 СА ДОСТАТЪЧНИ.

    15:36 11.06.2026

  • 18 Тома

    15 0 Отговор
    Чакат да мине юни месец да я увеличат за тримесечието и тогава да е замразят защото нашите депутати са отговорни към народа.

    15:36 11.06.2026

  • 19 Айше

    11 1 Отговор
    На нас сигнали от парламента не ни трябват. Пари ни трябват.

    15:37 11.06.2026

  • 20 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬

    13 1 Отговор
    Приятели, днес (11 юни 2026 г.) лъсна най-гнусната тайна зад правителствената кампания „Кошница с грижа“.

    Картелът на прекупвачите и логистичните бази (Скритите милиони на ДС)
    Чуждите вериги (като немските Schwarz Gruppe – собственик на Kaufland и Lidl) не купуват директно от баба Тотка на полето. Те работят с огромни логистични картели и борси за плодове и зеленчуци (като тези в Първенец, Огняново и Кремиковци).
    Кой стои зад тях: Контролът върху най-големите тържища и вноса на плодове и зеленчуци от Турция и Гърция исторически се държи от фигури, свързани с бившата Външнотърговска номенклатура на БКП и силовите групировки от прехода (СИК и ВИС), които бяха създадени от генералите на ДС.

    Млечният и месен картел (Продоволствената мафия на ДС)
    Когато в „Кошницата с грижа“ видите намалено сирене или свински бут, зад това стоят картелите в преработвателната промишленост – хората, които купуват млякото от фермите по 60 стотинки, а ви го продават в магазина по 20 лева.
    Кои са те: Големите олигарси в хранителната индустрия (често свързвани с партийни субсидии и купуване на гласове по регионите). Повечето от тях са деца или внуци на бивши председатели на АПК, ТКЗС и партийни секретари от времето на Тодор Живков.
    Това не е пазарна икономика, приятели. Това е социалистическа окупация с мутренски прийоми от 19-ти век!

    15:38 11.06.2026

  • 21 1-20

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Депутат":

    С 50% трябва да се намалят. Няма друго работно място, където можеш да ходиш и да си тръгваш от работа когато си поискаш. И без да е необходимо да показваш резултати за свършената от работа.

    15:42 11.06.2026

  • 22 В Унгария Новото Мнозинство

    14 0 Отговор
    Първо намали на половина депутатските заплати и чак тогава ги замрази. Медиите показаха вчера оня ден това по телевизията. Даже и речта на Магяр беше доста патриотична. .

    Коментиран от #23

    15:43 11.06.2026

  • 23 Освен това в Унгария при почти двойно

    16 0 Отговор

    До коментар #22 от "В Унгария Новото Мнозинство":

    Население има по малък брой народни представители мисля 199 при 10 млн.

    15:45 11.06.2026

  • 24 Те за

    12 0 Отговор
    едната заплата са там.Сиромаси хора, трудолюбиви.

    15:45 11.06.2026

  • 25 Опа

    9 0 Отговор
    Това е нищо, защото те имат и други безотчетни доходи и доплащане за комисиите, затова се бият за тези комисии, могат и без заплата. Това е прах в очите, нищо не правят - работят срещу най-бедното население. След няколко месеца пак тихомълком ще си увеличат заплатите и индексациите върху техните заплати превишават пенсиите. Втори месец върви и няма нищо конкретно. Къде са промени и разграждане? Просто се наредиха до хранилката.

    15:45 11.06.2026

  • 26 12...34

    11 0 Отговор
    Нашите са на 800,свалете вашите на 1500-2000 и ги замразете тогава.Нещо което не се разбира в изказът ми.

    15:46 11.06.2026

  • 27 И да

    11 0 Отговор
    се намалят на 1/3 тия 240 хрантутника !

    15:46 11.06.2026

  • 28 ИВАН

    9 0 Отговор
    Не виждам с какво изобщо са заслужили заплата, но могат да си ги направят като на останалите хора, да видят как живее народа.

    15:47 11.06.2026

  • 29 Тоя унгурския Маджар, дето го хулите

    13 0 Отговор
    първо ги намали на половина, после ги замрази. Тука Бо(га)ташите на миризливия масонски зелен чорап първо си ги увеличиха, сега уж ще ги замразяват... Вервайте!

    15:48 11.06.2026

  • 30 Или на всеки българин да се "замрази"

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Депутат":

    доход на същатата стойност и работата е наместена ! Без циганите.

    15:48 11.06.2026

  • 31 Цвете

    8 0 Отговор
    ЛЪЖЕТЕ, МНОГО ЖАЛКО ЗА ВАС. ТА ВИЕ СИ ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ?! ИМА И ХОРА В ПАРЛАМЕНТА, КОИТО КАЗВАТ ИСТИНАТА. СРАМ ЗА ВАС. ДАНО ИЗКАРАТЕ ДО ЕСЕНТА. С ТИЯ ЛЪЖИ, ДО НИКЪДЕ НЯМА ДА СТИГНЕТЕ.СЪЩАТА Е СЛУЧКАТА И С УЧИТЕЛИТЕ, САМО ПРЕДИ ДЕН, НАЛИ? ПРЕМАХНАХТЕ И ПОСЛЕ ГО ВЪТНАХТЕ.ЛОГОТО ВИ БЕ ЗА МАФИЯТА. ЩЕ СЕ БОРИТЕ ЛИ ИЛИ ТЯ ВИ БОРИЧКА?! АКО ПРЕСТАНАТ ДА КРАДАТ ,ТЕЗИ ЗА КОИТО ЗНАЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, НИЕ НАИСТИНА ЩЕ НАПЪЛНИМ КОШНИЦАТА БОГАТО И ДОРИ НЯМА ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ПОВЕЧЕ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ВИ. НО ДНЕС ИМА ХОРА КОИТО СЕ " ХРАНЯТ " ОТ КОФИТЕ.ГЛЕДКАТА Е УНИЗИТЕЛНА.ПОМИСЛЕТЕ СИ. 🇧🇬

    15:51 11.06.2026

  • 32 Цвете

    6 0 Отговор
    ЛЪЖЕТЕ, МНОГО ЖАЛКО ЗА ВАС. ТА ВИЕ СИ ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ?! ИМА И ХОРА В ПАРЛАМЕНТА, КОИТО КАЗВАТ ИСТИНАТА. СРАМ ЗА ВАС. ДАНО ИЗКАРАТЕ ДО ЕСЕНТА. С ТИЯ ЛЪЖИ, ДО НИКЪДЕ НЯМА ДА СТИГНЕТЕ.СЪЩАТА Е СЛУЧКАТА И С УЧИТЕЛИТЕ, САМО ПРЕДИ ДЕН, НАЛИ? ПРЕМАХНАХТЕ И ПОСЛЕ ГО ВЪТНАХТЕ.ЛОГОТО ВИ БЕ ЗА МАФИЯТА. ЩЕ СЕ БОРИТЕ ЛИ ИЛИ ТЯ ВИ БОРИЧКА?! АКО ПРЕСТАНАТ ДА КРАДАТ ,ТЕЗИ ЗА КОИТО ЗНАЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, НИЕ НАИСТИНА ЩЕ НАПЪЛНИМ КОШНИЦАТА БОГАТО И ДОРИ НЯМА ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ПОВЕЧЕ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ВИ. НО ДНЕС ИМА ХОРА КОИТО СЕ " ХРАНЯТ " ОТ КОФИТЕ.ГЛЕДКАТА Е УНИЗИТЕЛНА.ПОМИСЛЕТЕ СИ. 🇧🇬ВЪРНАХТЕ, ЛОГОТО. 🇧🇬

    15:53 11.06.2026

  • 33 Зеленогор

    6 0 Отговор
    Трябва намалени -- - - не замразени

    15:53 11.06.2026

  • 34 Боньо Фаса

    2 0 Отговор
    Не ми е ясно защо корумпето краси горанов е в парламента?!

    15:57 11.06.2026

  • 35 Синя София

    5 0 Отговор
    Нека да си гласуват заплата равна на минималната пенсия,щом са толкова солидарни с народа

    15:58 11.06.2026

  • 36 Заплатата на унгарските депутати е

    3 0 Отговор
    Фиксирана на 3600 евро по памет я казвам. Няма такова нещо три средни заплати и то в обществения сектор което е много повече от на унгарците. Може би даже двойно повече , въпреки че сме двойно по зле от Унгария.

    15:59 11.06.2026

  • 37 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев, какво правим?":

    Радев има по-важни задачи!
    МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА КИНТИТЕ ОТ БГ ДАНЪЦИ ЗА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН!
    МОМЕНТАЛНО СПИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА УКРИЯ, ПЪК И ЗА КОЯТО И ДА Е СТРАНА НАМИРАЩА СЕ ВЪВ ВОЕНЕН КОНФЛИКТ!
    ТОВА Е ЗАЩОТО ПРАЩАЙКИ ОРЪЖИЯ ЗА НЯКОГО ВЪВ ВОЙНА, СЕ ПРЕВРЪЩАМЕ В СТРАНА В ТОЯ КОНФЛИКТ, А СЛЕДОВАТЕЛНО И ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ!!!
    НЕ САМО ДА СЕ СПРАТ ОРЪЖИЯТА ЗА УКРИЯ ОТ НАШАТА АРМИЯ (ТОЯ КОЙТО ГО Е РАЗРЕШИЛ ТОВА МОМЕНТАЛНО ДА БЪДЕ ПРАТЕН В ЗАТВОРА), А СЪЩО И ОТ ОРЪЖЕЙНИТЕ ЗАВОДИ!
    И НЕ КАТО КОРНЕЛИЯ НИНОВА ДА СЕ КЪЛНЕ, ЧЕ НЕ ПРАЩАМЕ ОРЪЖИЯ ЗА ЗЕЛЬО, А РЕАЛНО ПРЕЗ ПОЛША ДА СТАВА ТОЧНО ТОВА, ПОНЕЖЕ КЛАУЗАТА ОТ ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ НЕ Е АКТИВИРАНА, А ДА Я АКТИВИРАТ И ИЗЦЯЛО ДА СЕ СПРАТ ОРЪЖИЯТА КЪМ УКРИЯ!!!!!!!!

    СЪЩО ТАКА МОМЕНТАЛНО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ДАНЪЦИ ОТ БРЮКСЕЛ И ПУСКАНЕ НА ТЕЦОВЕТЕ ПЛЮС МАРИШКИЯТ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН ОБРАТНО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ!!!

    РАЗСЛЕДВАНЕ НА БАБА-УКРИНО - АНКЛАВЪТ НА БАНДЕРИТЕ НА ЗЕЛЬО КРАЙ ВАРНА!!!

    ОПАНДИЗВАНЕ НА БОКО, ШИШИ, ГЮРОВ, НЕИНСКИ И ДРУГИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ПО ВЕРИГАТА!

    ТЕЗИ И МНОГО ДРУГИ ВАЖНИ СТЪПКИ ИМА РАДЕВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ!

    Коментиран от #45, #46, #47, #52

    15:59 11.06.2026

  • 38 Изманициии!!!

    4 0 Отговор
    Хитрите депутати първо ги вдигнаха и след това уж ги замразиха хахаха...

    16:00 11.06.2026

  • 39 Те стават по високи...

    4 0 Отговор
    Три средни за сектора....стават около 12 000 евро, нали така? Егаги замразянането егати и лъжците.

    16:01 11.06.2026

  • 40 Унгария вече си получава средствата

    0 0 Отговор
    от ЕК без проблем и без постоянни условия като при нас вечните пазарлъци. Защото на нас Европа ми няма доверие нито на йота.

    16:01 11.06.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Удобно изчакаха да влезе в сила поредното увеличение на заплатите, така, че да взимат вече по 10 000 евро на месец преди да ги "замразят" и да си ръкопляскат!!!

    Що 3 средни и що в държавната сфера? Взимайте 3 минимални! и без безотчетни добавки!
    Бъдете близо до редовия българин като се правите на загрижени за него!!!

    16:02 11.06.2026

  • 42 пфууу

    1 0 Отговор
    На практика сте замразили само цената на депутатското кюфте.

    16:03 11.06.2026

  • 43 Заглавието

    2 0 Отговор
    Кърти мивки.

    16:03 11.06.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев, какво правим?":

    Е как какво правим - Правим ги 750 000!!!

    16:03 11.06.2026

  • 45 Дрънкаш глупости!

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    От оръжията за Украйна държавата ни печели милиони!! Те не са безрплатни.
    значителна част от въоръжението и боеприпасите, стигнали до Украйна, са произведени и продадени от български оръжейни предприятия чрез посредници или други държави. В тези случаи компаниите получават приходи от продажбите. А държавата ни печели от данъците върху печалбата.

    16:04 11.06.2026

  • 46 Альооо

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    Българската оръжейна индустрия действително увеличи приходите си след началото на войната. Български производители на боеприпаси и въоръжение от съветски тип имаха силно търсене, защото украинската армия използва много системи, съвместими с такива боеприпаси. Някои предприятия отчетоха значително по-високи продажби и печалби.

    16:05 11.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Чепо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев, какво правим?":

    Е нигока , роднини бива ли да се гонят...

    16:08 11.06.2026

  • 49 купеста облачност

    0 0 Отговор
    Ясен е сигнала за обществото: Бог- високо, цар- далеко

    16:08 11.06.2026

  • 50 Истината

    1 0 Отговор
    Когато държавата ни дарява техника от армейските запаси за Украйна, тя получава компенсация, замяна или финансиране на НОВО ОБОРУДВАНЕ.

    16:09 11.06.2026

  • 51 Край

    1 0 Отговор
    Унгарските ги намалиха с 40% а нашите ги "замразяват" на мин 4236 евро. плюс 15% за всяка комисия в която участват. Някой са в по 2-3. 1% за всяка прослужена година.
    Демек средната депутатска заплата е 6 хил евра. А да са ви честити.

    16:09 11.06.2026

  • 52 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    Когато държавата ни дарява техника от армейските запаси за Украйна, тя получава компенсация, замяна или финансиране на НОВО ОБОРУДВАНЕ.

    16:10 11.06.2026

  • 53 Срам и Позор, ОСТАВКА

    0 0 Отговор
    Първо ги увеличиха и после ги замразиха. А в Унгария ги намалихас 40% без увеличение заплати депутати. Ток увеличиха с 3%. Топла вода и парно увеличение за София с 5.50% увеличение. В Хърватия имаме таван на цени на над 50 до 120 стоки храни. В Унгария таван на цени. В Румъния НС таван на цени, Гърция таван на цени на над 180 продукта. Франция праг таван на надценки. Толкова не може ДЪРЖАВАТА да осигури транспорт от частни производители до общински пазари в определени дни. За да консумираме ИСТИНСКИ ХРАНИ. Нежелание за справяне с МОБИЛНИ КАРТЕЛИ, договори под 2 г. няма, а цените на 2 г. са чудовищни.
    Чудовищни цени на лекарства. Увеличение осигуровки спрямо МРЗ - отново ощетени най-бедните.
    Отказ за въвеждане на Прогресивен данък с необлагаем минимум. Увеличение ток, при наличие, че Държавата даде на енергиен фонд от 320 преди, сега 800 милиона във фонд енергетика, за да не вдигат цени. Отказ от диференцирано ДДС. На запад ако ползваш до 5 кубика вода е в пъти по-ниска цена. До 380 киловатчаса ток по-ниски цени. В общини във Франция и Германия безплатна студена вода.
    ОСТАВКА на ПБ, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП.
    ОСТАВКА!

    16:10 11.06.2026

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