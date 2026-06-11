Депутатските заплати ще бъдат замразени: Парламентът изпраща ясен сигнал към обществото

Вълна от одобрение заля пленарната зала, след като членовете на правната комисия в парламента дадоха зелена светлина на предложението на „Прогресивна България“ за замразяване на депутатските заплати. Решението бе прието без нито един глас „против“ или „въздържал се“, което подчертава единомислието по темата сред народните избраници, посочи БТА.

Какво предвижда новото решение?

Съгласно приетите промени, основното месечно възнаграждение на депутатите ще остане фиксирано на равнището на три средномесечни работни заплати в обществения сектор, изчислени по данни на Националния статистически институт за март 2026 година. Това означава, че всяко бъдещо увеличение ще бъде обвързано с общата политика по доходите в бюджетната сфера и ще се случва само при промяна в държавния бюджет.

Обществен натиск и политическа отговорност

Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ и един от инициаторите на предложението, подчерта, че обществото очаква подобна стъпка. „Това решение е отговор на желанието за повече прозрачност и доверие в институциите“, заяви той. Витанов допълни, че ограничаването на ръста на депутатските заплати е знак на солидарност към гражданите, чиито доходи нарастват с по-бавни темпове.

Символичен жест в трудни времена

Янка Тянкова, председател на правната комисия и депутат от ПБ, изрази мнение, че макар тази мярка да не е панацея срещу инфлацията, тя изпраща силно послание към обществото. „Депутатите трябва да бъдат пример за отговорност и съпричастност“, каза тя.

Широка подкрепа и липса на разногласия

По време на обсъжданията не се чуха противоположни мнения, а представители на различни парламентарни групи също изразиха подкрепа за инициативата. Решението се възприема като важна крачка към възстановяване на доверието в законодателната власт.

С този ход Народното събрание демонстрира готовност да се вслуша в гласа на обществото и да постави интересите на гражданите на първо място. Замразяването на депутатските заплати е не само символичен акт, но и реална стъпка към по-голяма социална справедливост и прозрачност в управлението.