Новини
България »
Радев пред Хакан Фидан: Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери

Радев пред Хакан Фидан: Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери

11 Юни, 2026 18:22 799 29

  • румен радев-
  • хакан фидан-
  • турция-
  • съсед-
  • приятел-
  • партньор

Енергийната и транспортната свързаност също бяха във фокуса на срещата на премиера Румен Радев с турския външен министър Хакан Фидан.

Радев пред Хакан Фидан: Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в редица сфери на сътрудничество като сигурност, миграция, енергетика и транспортна свързаност. Наред с това са налице и нови области с голям потенциал за взаимодействие като развитието на високите технологии и изкуствения интелект. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Премиерът Радев отбеляза, че настоящата визита на Фидан в София е следваща стъпка към задълбочаване на двустранните отношения.
В хода на разговора в Министерския съвет акцент беше поставен върху общите предизвикателства на двете страни като съюзници в НАТО и ангажимента, който споделят по отношение на сигурността, особено за Черноморския регион. Отличен пример за ползотворно сътрудничество в това отношение са съвместните усилия на България, Турция и Румъния в рамките на групата за противоминно противодействие в Черно море, която е важна за свободата на корабоплаване и допринася за регионалната сигурност.
Министър-председателят Румен Радев акцентира върху стремежа на правителството да осигури максимално добра бизнес среда в България и отбеляза големия брой инвестиции от нашата съседка - над 2200 турски компании работят в страната ни, оперирайки в областта на производството, търговията, логистиката и услугите. Това нарежда Турция сред водещите външнотърговски партньори на България, като двустранната търговия достигна нов рекорд от 7,7 милиарда евро през 2024 г.
Енергийната и транспортната свързаност също бяха във фокуса на срещата на премиера Румен Радев с турския външен министър Хакан Фидан.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЦ - ко

    29 1 Отговор
    Думи не мога да намера,
    За общата далавера...

    18:26 11.06.2026

  • 2 мунчо

    35 7 Отговор
    иска да възроди руско турското робство но дано Европа премахне тези изостанали диваци и България да тръгне по пътя на цивилизацията с нея защото се вижда че българите не могат сами да се отърват..

    18:27 11.06.2026

  • 3 Масона Моше Боташ Крадев

    38 7 Отговор
    е по-голям мръсник и от Банкята и Шишо накуп!

    18:27 11.06.2026

  • 4 Радев

    33 5 Отговор
    Боташ е наш приятел!
    Ще плащаме 6 милиарда, защото някой е взел комисионна!

    18:28 11.06.2026

  • 5 Радев, какво става с Баба Алино?

    22 3 Отговор
    Защо още не сте им спрели незаконният ток и вода?

    Коментиран от #7

    18:29 11.06.2026

  • 6 Мазни им се че лошо иначе

    13 13 Отговор
    Не е Решил Ердоган, не е анексирал Кърджали! Нашият миролюбив пеперуд ще развее белия флаг и ще извади питката със сол и за да има справедлив мир, ще сдаде 1/5 от България.

    18:29 11.06.2026

  • 7 рундьо

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Радев, какво става с Баба Алино?":

    това се нарича демонтаж на олигархията както чегъртането на славуца

    18:30 11.06.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    14 13 Отговор
    Руснаците казаха, че руснаците са ни асвабаждавали и не им е приятно, че турците пак са ни приятели!

    18:32 11.06.2026

  • 9 Вълк единак

    21 3 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    Коментиран от #18

    18:33 11.06.2026

  • 10 баламурник коко

    19 1 Отговор
    Боташ ефенди още ли плаща един милион в ден на хитрия Ердоган?

    18:33 11.06.2026

  • 11 Боташ

    17 1 Отговор
    Рушфетите са фирмена тайна!

    18:35 11.06.2026

  • 12 Ангорския договор

    13 0 Отговор
    И този клекна

    18:35 11.06.2026

  • 13 всички действия на мунчо

    12 7 Отговор
    отдалечават България от Европа оставка за това гове до!!!!!!!

    18:37 11.06.2026

  • 14 Боже мили ,

    16 1 Отговор
    пак клишета и самохвалство ! Срам след срам !

    18:40 11.06.2026

  • 15 ХурДоколенко

    15 1 Отговор
    Затова ли им подари милиарди, които плащат БГ овцете. Дали е имало аркадан, зеления чорап мълчи.

    18:49 11.06.2026

  • 16 Анонимен

    10 1 Отговор
    Оставка регреси Оставка месии Оставка бкп Огромна излагация сте Оставка

    Коментиран от #23

    18:51 11.06.2026

  • 17 Мунчо мундира

    10 1 Отговор
    България подписа газовия договор с турската компания "Боташ", който струва на страната близо 1 милион лева на ден. Таксата се дължи независимо дали се пренася газ, или не, а срокът на договора е до края на 2036 г. Той може да се прекрати, само ако България изплати цялата дължима сума за 13-годишния период.

    Коментиран от #28

    18:52 11.06.2026

  • 18 Без име

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Вълк единак":

    Ти наистина ли питаш това? :-) Ще разследват ЦРУ и ФСБ, смях в залата.

    18:56 11.06.2026

  • 19 боташко

    7 1 Отговор
    борим олигархията и мафията със затягане на коланите нови заеми и най новото ограбване на пенсионери майки и професионалисти!

    18:56 11.06.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    МОЖЕМ ДА ПУСНЕМ МАЛКО ГЮВЕЧ НА ТУРЦИТЕ
    ..... АКО ДОГОВОРИМ ПЕЕВСКИ :)

    19:00 11.06.2026

  • 21 Нашия тъпак от снимката

    5 1 Отговор
    Може ли да шава с клепарите.

    19:04 11.06.2026

  • 22 Гост

    3 1 Отговор
    По времето, когато сме били част от Османската империя, сме били в пъти по- добре, отколкото сега, когато вече 37 години сме част от Цивилизацията, и все повече затъваме с всяка изминала година...😁
    По- добре Турция, отколкото крадливото българско племе...
    "...срещна ли се на полянка,
    прабългарче и славянка,
    цуни гуни, вади тури,
    народили Чукундури,
    хем е.ливи, хем крадливи,
    но най- вече завистливи..."- Радой Ралинт

    19:07 11.06.2026

  • 23 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Не само оставка Анонимен (Промяна) а и съд за кауна мунчо за месец и половина закопал България!!

    19:11 11.06.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    РАДЕВ ЗА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ВЪРНА БЪЛГАРИЯ В КАМЕННАТА ЕРА:(((

    ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((

    ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((

    ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))

    19:13 11.06.2026

  • 25 Канелена бисквитка

    1 0 Отговор
    Ами супер. Докато приятелите ти сучат морето, ти леж на сътрудничество бате.

    19:21 11.06.2026

  • 26 Гьонсурат

    4 0 Отговор
    Особено за милиардите на БОТАШ.
    Непран зелен чорап

    19:21 11.06.2026

  • 27 Констатация

    1 1 Отговор
    Турция е не само наш съсед и приятел, но скоро ще ни стане и много близък роднина! Въпрос на време.... Мисля, че малцината останали умни българи на тази Територия, вече са го разбрали!

    19:22 11.06.2026

  • 28 Кириак

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мунчо мундира":

    Ми Рундето да му плаща на Ердо 12 милиарда на куп и да ни "освобиди" от зорлям самоналоженото ни турско робство.

    19:22 11.06.2026

  • 29 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери"

    Да и основно в сферата на газовите доставки, за които плащаме всеки Божи ден, без да получаваме никаква услуга насреща. И на всичко отгоре непрекъснато ни се втълпява, че сделката е печеливша за което няма спор, но никой не казва за кого.

    19:24 11.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове