Радев пред Хакан Фидан: Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери

За България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в редица сфери на сътрудничество като сигурност, миграция, енергетика и транспортна свързаност. Наред с това са налице и нови области с голям потенциал за взаимодействие като развитието на високите технологии и изкуствения интелект. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, съобщават от пресцентъра на кабинета.
Премиерът Радев отбеляза, че настоящата визита на Фидан в София е следваща стъпка към задълбочаване на двустранните отношения.
В хода на разговора в Министерския съвет акцент беше поставен върху общите предизвикателства на двете страни като съюзници в НАТО и ангажимента, който споделят по отношение на сигурността, особено за Черноморския регион. Отличен пример за ползотворно сътрудничество в това отношение са съвместните усилия на България, Турция и Румъния в рамките на групата за противоминно противодействие в Черно море, която е важна за свободата на корабоплаване и допринася за регионалната сигурност.
Министър-председателят Румен Радев акцентира върху стремежа на правителството да осигури максимално добра бизнес среда в България и отбеляза големия брой инвестиции от нашата съседка - над 2200 турски компании работят в страната ни, оперирайки в областта на производството, търговията, логистиката и услугите. Това нарежда Турция сред водещите външнотърговски партньори на България, като двустранната търговия достигна нов рекорд от 7,7 милиарда евро през 2024 г.
Енергийната и транспортната свързаност също бяха във фокуса на срещата на премиера Румен Радев с турския външен министър Хакан Фидан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЦ - ко
За общата далавера...
18:26 11.06.2026
2 мунчо
18:27 11.06.2026
3 Масона Моше Боташ Крадев
18:27 11.06.2026
4 Радев
Ще плащаме 6 милиарда, защото някой е взел комисионна!
18:28 11.06.2026
5 Радев, какво става с Баба Алино?
Коментиран от #7
18:29 11.06.2026
6 Мазни им се че лошо иначе
18:29 11.06.2026
7 рундьо
До коментар #5 от "Радев, какво става с Баба Алино?":това се нарича демонтаж на олигархията както чегъртането на славуца
18:30 11.06.2026
8 Ганя Путинофила
18:32 11.06.2026
9 Вълк единак
Коментиран от #18
18:33 11.06.2026
10 баламурник коко
18:33 11.06.2026
11 Боташ
18:35 11.06.2026
12 Ангорския договор
18:35 11.06.2026
13 всички действия на мунчо
18:37 11.06.2026
14 Боже мили ,
18:40 11.06.2026
15 ХурДоколенко
18:49 11.06.2026
16 Анонимен
Коментиран от #23
18:51 11.06.2026
17 Мунчо мундира
Коментиран от #28
18:52 11.06.2026
18 Без име
До коментар #9 от "Вълк единак":Ти наистина ли питаш това? :-) Ще разследват ЦРУ и ФСБ, смях в залата.
18:56 11.06.2026
19 боташко
18:56 11.06.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... АКО ДОГОВОРИМ ПЕЕВСКИ :)
19:00 11.06.2026
21 Нашия тъпак от снимката
19:04 11.06.2026
22 Гост
По- добре Турция, отколкото крадливото българско племе...
"...срещна ли се на полянка,
прабългарче и славянка,
цуни гуни, вади тури,
народили Чукундури,
хем е.ливи, хем крадливи,
но най- вече завистливи..."- Радой Ралинт
19:07 11.06.2026
23 оня с коня
До коментар #16 от "Анонимен":Не само оставка Анонимен (Промяна) а и съд за кауна мунчо за месец и половина закопал България!!
19:11 11.06.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((
ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((
ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))
19:13 11.06.2026
25 Канелена бисквитка
19:21 11.06.2026
26 Гьонсурат
Непран зелен чорап
19:21 11.06.2026
27 Констатация
19:22 11.06.2026
28 Кириак
До коментар #17 от "Мунчо мундира":Ми Рундето да му плаща на Ердо 12 милиарда на куп и да ни "освобиди" от зорлям самоналоженото ни турско робство.
19:22 11.06.2026
29 ха, ха, ха...
Да и основно в сферата на газовите доставки, за които плащаме всеки Божи ден, без да получаваме никаква услуга насреща. И на всичко отгоре непрекъснато ни се втълпява, че сделката е печеливша за което няма спор, но никой не казва за кого.
19:24 11.06.2026