Радев пред Хакан Фидан: Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери

За България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в редица сфери на сътрудничество като сигурност, миграция, енергетика и транспортна свързаност. Наред с това са налице и нови области с голям потенциал за взаимодействие като развитието на високите технологии и изкуствения интелект. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Премиерът Радев отбеляза, че настоящата визита на Фидан в София е следваща стъпка към задълбочаване на двустранните отношения.

В хода на разговора в Министерския съвет акцент беше поставен върху общите предизвикателства на двете страни като съюзници в НАТО и ангажимента, който споделят по отношение на сигурността, особено за Черноморския регион. Отличен пример за ползотворно сътрудничество в това отношение са съвместните усилия на България, Турция и Румъния в рамките на групата за противоминно противодействие в Черно море, която е важна за свободата на корабоплаване и допринася за регионалната сигурност.

Министър-председателят Румен Радев акцентира върху стремежа на правителството да осигури максимално добра бизнес среда в България и отбеляза големия брой инвестиции от нашата съседка - над 2200 турски компании работят в страната ни, оперирайки в областта на производството, търговията, логистиката и услугите. Това нарежда Турция сред водещите външнотърговски партньори на България, като двустранната търговия достигна нов рекорд от 7,7 милиарда евро през 2024 г.

Енергийната и транспортната свързаност също бяха във фокуса на срещата на премиера Румен Радев с турския външен министър Хакан Фидан.