Велислав Величков: Партийни послушковци и мишоци не трябва да има в парламентарната квота на бъдещия ВСС

2 Май, 2026 15:51 410 8

Разбрах, че няма никаква комуникация и то от доста време. Очевидно никога не е било брак по любов., коментира Величков раздялата между ПП и ДБ

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички са виновни да има нехомогенна кампания. Липсата на лидерска комуникация е проблем на всички лидери. Усещаше се натрупващо се напрежение.

Това посочи в интервю пред БНР депутатът от гражданската квота на ПП Велислав Величков, познат като един от активистите на инициативата "Правосъдие за всеки". Той изрази своята гледна точка към разделението в ПП-ДБ.

"Аз разбрах, че няма никаква комуникация и то от доста време. (…) Очевидно никога не е било брак по любов."

Величков е отчел разделение по места между симпатизантите и активистите на ПП и ДБ. На срещите на ПП в павилиона в Пловдив са отсъствали представителите на ДБ, даде пример той.

"В двата района, в които бях, течаха две кампании, в Пловдив – три. Не видях водача на листата си Ивайло Мирчев нито един път. В Пловдив пък се раздаваха три вестника. Другото, което ме изненада е, че между "Да, България" и ДСБ имаше два различни вестника", разказа депутатът и продължи:

"Ивайло Мирчев правеше преференциална кампания на Анна Бодакова през цялото време в качеството си на лидер. Аз не възприемам подхода – да се прави партийна кампания за преференции, а не лицето на Анна Бодакова."

Манол Пейков сам се изхвърли, той прехвърли своя вот към Чило Попов, каза още той.

С писанията си във ФБ активистите, симпатизантите и членовете успяха да довършат единството, коментира Велислав Величков.

"Партийните активисти буквално се изядоха. Това наля много масло в огъня."

В предаването "Политически НЕкоректно" той опроверга твърдението, че ПП-ДБ са се разделили на две парламентарни групи, за да искат по една кандидатура в новия състав на ВСС. По думите му, "това не е обсъждано". Призна обаче, че получават повече опции за ефективна парламентарна дейност.

Най-голямата грешка ще бъде да започнем да говорим за квоти за ВСС, предупреди Величков и категорично подчерта:

"Не е моментът за квоти! Трябва да изберем не действащи магистрати, не бивши и настоящи политици, камо ли партийци и депутати. Трябва да чуем гласа на експертите и професионалните и съсловни организации!"

Величков е внесъл законопроект, който предвижда 4 от номинациите да бъдат дадени на най-големите и доказани правни и съсловни организации – по един от Адвокатурата, Съюза на юристите, БАН и един, излъчен от Академичния съвет на Софийския университет.

"Ако тези номинации бъдат одобрени, една трета от парламентарната квота ще бъде на практика обществена."

От ПП и ДБ няма никакви послания към ПБ – дайте да разделим местата, но от ПБ се чува с императивен тон да казват, че ще определят хората, а другите да ги подкрепят, заяви Велислав Величков и настоя:

"Ако някой си мисли, че ще даде един лист с хора – примерно двама на ПП-ДБ, един на "Възраждане", определете си ги вие, това са нашите, и това ще мине без дискусия, това поне с ПП няма да стане, а аз ще обявя публично, че някой ни изнудва да даваме празен чек на непознати хора. Име по име – пълен преглед на биографията на човека, неговия морален интегритет и професионални качества. Партийни послушковци и мишоци не трябва да има в парламентарната квота на бъдещия ВСС!"

Каруцата няма да движи коня. Конят трябва да движи каруцата и трябва да се избере качествен, а не партийно-количествен състав на парламентарната квота, изтъкна депутатът от ПП.

Охраната на Борисов е от 2014 г., а тази на Пеевски – поне от 8-9 години. Всички народни представители са равни. Никой не може да използва бонуси. Ако редови народен представител се нуждае от специална, скъпо платена държавна охрана, следва да се разгледат причините и рисковете и ако се назначи такава, то да е ограничено във времето, каза Велислав Величков за позицията на ПП и ДБ по темата с охраната на двамата партийни лидери.

"Много ми е любопитно от какво е заплашен депутатът Делян Пеевски? (…) Миналото НС започна с един санитарен кордон около Пеевски, очевидно в това няма. Обаче да не стане, че вместо санитарен кордон има шпалир около Пеевски! Въпросът е принципен", изтъкна той за гласуването по този въпрос.

Подкрепата за председател на парламента от страна на ГЕРБ и ДПС Величков възприема като "наколенки на Борисов и Пеевски пред Радев, подмазват се".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 електрошок

    0 3 Отговор
    Освен Партийни послушковци и мишоци,има и куче! Очаквам да има още животни.Както е тръгнало,ще сложат в залата и други миришещи тъпотии.

    15:59 02.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    3 3 Отговор
    а ти ко прайш там

    16:00 02.05.2026

  • 3 Дориана

    1 2 Отговор
    Борисов и Пеевски точно това правеха за да превземат отвътре цялата Съдебна реформа. Надпреварваха се кой повече свои хора да вкара във ВСС. Сега ще бъдат принудени да гледат отстрани как корумпирания им модел се разпада.

    16:01 02.05.2026

  • 4 Име

    0 0 Отговор
    Слушаме когото трябва!

    16:02 02.05.2026

  • 5 Но пък ,, НПО" та та

    0 0 Отговор
    Са задължителни

    16:03 02.05.2026

  • 6 Град Козлодуй..

    1 0 Отговор
    Мишок те всички са кукли на конци! Хвани единият. ПА удари другият! Зеленият чорап най големият!

    16:06 02.05.2026

  • 7 ВСС трябва да заседава на сесии

    0 0 Отговор
    И трябва да се редуцира до няколко човека. И за депутатите и за КС се отнася да заседават на сесии и да намалят броя си.

    16:07 02.05.2026

  • 8 хаха

    0 0 Отговор
    "експертите и професионалните и съсловни организации"

    Как пък не! Послушковци от "адокатурата" и "академатурата" а?
    Я си гледай работата с твоите "експерти" бе тикво. Вие там сте 6 млн. експерта ...

    16:07 02.05.2026

