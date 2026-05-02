Велислав Величков: Партийни послушковци и мишоци не трябва да има в парламентарната квота на бъдещия ВСС

Всички са виновни да има нехомогенна кампания. Липсата на лидерска комуникация е проблем на всички лидери. Усещаше се натрупващо се напрежение.

Това посочи в интервю пред БНР депутатът от гражданската квота на ПП Велислав Величков, познат като един от активистите на инициативата "Правосъдие за всеки". Той изрази своята гледна точка към разделението в ПП-ДБ.

"Аз разбрах, че няма никаква комуникация и то от доста време. (…) Очевидно никога не е било брак по любов."

Величков е отчел разделение по места между симпатизантите и активистите на ПП и ДБ. На срещите на ПП в павилиона в Пловдив са отсъствали представителите на ДБ, даде пример той.

"В двата района, в които бях, течаха две кампании, в Пловдив – три. Не видях водача на листата си Ивайло Мирчев нито един път. В Пловдив пък се раздаваха три вестника. Другото, което ме изненада е, че между "Да, България" и ДСБ имаше два различни вестника", разказа депутатът и продължи:

"Ивайло Мирчев правеше преференциална кампания на Анна Бодакова през цялото време в качеството си на лидер. Аз не възприемам подхода – да се прави партийна кампания за преференции, а не лицето на Анна Бодакова."

Манол Пейков сам се изхвърли, той прехвърли своя вот към Чило Попов, каза още той.

С писанията си във ФБ активистите, симпатизантите и членовете успяха да довършат единството, коментира Велислав Величков.

"Партийните активисти буквално се изядоха. Това наля много масло в огъня."

В предаването "Политически НЕкоректно" той опроверга твърдението, че ПП-ДБ са се разделили на две парламентарни групи, за да искат по една кандидатура в новия състав на ВСС. По думите му, "това не е обсъждано". Призна обаче, че получават повече опции за ефективна парламентарна дейност.

Най-голямата грешка ще бъде да започнем да говорим за квоти за ВСС, предупреди Величков и категорично подчерта:

"Не е моментът за квоти! Трябва да изберем не действащи магистрати, не бивши и настоящи политици, камо ли партийци и депутати. Трябва да чуем гласа на експертите и професионалните и съсловни организации!"

Величков е внесъл законопроект, който предвижда 4 от номинациите да бъдат дадени на най-големите и доказани правни и съсловни организации – по един от Адвокатурата, Съюза на юристите, БАН и един, излъчен от Академичния съвет на Софийския университет.

"Ако тези номинации бъдат одобрени, една трета от парламентарната квота ще бъде на практика обществена."

От ПП и ДБ няма никакви послания към ПБ – дайте да разделим местата, но от ПБ се чува с императивен тон да казват, че ще определят хората, а другите да ги подкрепят, заяви Велислав Величков и настоя:

"Ако някой си мисли, че ще даде един лист с хора – примерно двама на ПП-ДБ, един на "Възраждане", определете си ги вие, това са нашите, и това ще мине без дискусия, това поне с ПП няма да стане, а аз ще обявя публично, че някой ни изнудва да даваме празен чек на непознати хора. Име по име – пълен преглед на биографията на човека, неговия морален интегритет и професионални качества. Партийни послушковци и мишоци не трябва да има в парламентарната квота на бъдещия ВСС!"

Каруцата няма да движи коня. Конят трябва да движи каруцата и трябва да се избере качествен, а не партийно-количествен състав на парламентарната квота, изтъкна депутатът от ПП.

Охраната на Борисов е от 2014 г., а тази на Пеевски – поне от 8-9 години. Всички народни представители са равни. Никой не може да използва бонуси. Ако редови народен представител се нуждае от специална, скъпо платена държавна охрана, следва да се разгледат причините и рисковете и ако се назначи такава, то да е ограничено във времето, каза Велислав Величков за позицията на ПП и ДБ по темата с охраната на двамата партийни лидери.

"Много ми е любопитно от какво е заплашен депутатът Делян Пеевски? (…) Миналото НС започна с един санитарен кордон около Пеевски, очевидно в това няма. Обаче да не стане, че вместо санитарен кордон има шпалир около Пеевски! Въпросът е принципен", изтъкна той за гласуването по този въпрос.

Подкрепата за председател на парламента от страна на ГЕРБ и ДПС Величков възприема като "наколенки на Борисов и Пеевски пред Радев, подмазват се".