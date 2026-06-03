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Отложиха избора на нов директор на НСлС, няма кандидати

Отложиха избора на нов директор на НСлС, няма кандидати

3 Юни, 2026 12:10 649 10

  • нслс-
  • всс-
  • главен прокурор

Двамата заместник-директори на НСлС не са дали съгласие да бъдат кандидатирани

Отложиха избора на нов директор на НСлС, няма кандидати - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на ВСС отложи избора на нов директор на Националната следствена служба, тъй като няма постъпили кандидатури. Двамата заместник-директори на НСлС не са дали съгласие да бъдат кандидатирани. И даде тридневен срок на главния прокурор да направи предложения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Съдиите прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете за да се изчисти системата.

    Коментиран от #4

    12:14 03.06.2026

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Всички са си дали отвот, на никой не му стиска да закопчае Баце и Шиши. Малко Дон Пабло заприлича цялата работа.

    Коментиран от #5

    12:15 03.06.2026

  • 3 Абе

    1 1 Отговор
    Що са не обадиа тиа пустиняци от тоа ВСС да подам язе документи. Оно не е редно тоа пост да седи така вакантен.

    12:18 03.06.2026

  • 4 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Па Буци и Шиши кой ги е избирал? Па народа, да не съм ги язе избирал.

    12:19 03.06.2026

  • 5 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ма го нема Леонсио.

    Коментиран от #7

    12:20 03.06.2026

  • 6 Ами нема...

    1 1 Отговор
    Кой нормален от гилдията ши се над.пи на льотчик?

    12:35 03.06.2026

  • 7 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Накрая Бай Дончо ще ги товари посред нощ на Херкулеса.

    12:38 03.06.2026

  • 8 Каква е началната цена

    0 0 Отговор
    Колко е поискал копринката? Е, ще свали малко, ще лапне някой шаран с пълни джобове. Ще гледаме мафиотския сериал.

    12:42 03.06.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Как да има кандидати като сигурно всичкото е батаци и тези които са там го знаят

    12:50 03.06.2026

  • 10 Никой Не Ще !

    2 0 Отговор
    Да Наджвака !

    В !

    Л - - - - - а !

    13:02 03.06.2026

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