Отложиха избора на нов директор на НСлС, няма кандидати

Прокурорската колегия на ВСС отложи избора на нов директор на Националната следствена служба, тъй като няма постъпили кандидатури. Двамата заместник-директори на НСлС не са дали съгласие да бъдат кандидатирани. И даде тридневен срок на главния прокурор да направи предложения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:14 03.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5
12:15 03.06.2026
3 Абе
12:18 03.06.2026
4 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Па Буци и Шиши кой ги е избирал? Па народа, да не съм ги язе избирал.
12:19 03.06.2026
5 Абе
До коментар #2 от "честен ционист":Ма го нема Леонсио.
Коментиран от #7
12:20 03.06.2026
6 Ами нема...
12:35 03.06.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Абе":Накрая Бай Дончо ще ги товари посред нощ на Херкулеса.
12:38 03.06.2026
8 Каква е началната цена
12:42 03.06.2026
9 Анонимен
12:50 03.06.2026
10 Никой Не Ще !
В !
Л - - - - - а !
13:02 03.06.2026