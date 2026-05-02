Прогноза: Румен Радев назначава за министър на енергетиката Кирил Темелков

Прогноза: Румен Радев назначава за министър на енергетиката Кирил Темелков

2 Май, 2026 17:14 944 12

  • румен радев-
  • назначаване-
  • кирил темелков-
  • министър на енергетиката

Основната задача на Темелков е да разработи договора с "Боташ", уязвима тема за Радев. Ще трябва и да стабилизира фалиращото "Булгаргаз", както и други енергийни предприятия в тежко финансово състояние.

Прогноза: Румен Радев назначава за министър на енергетиката Кирил Темелков - 1
Румен Радев има готов кабинет. В последните дни обаче се правят някои рокади като до последно окончателният състав едва ли ще е напълно ясен. Освен дежурните заподозрени за министри, се появиха е нови имена.

Източници на News.bg твърдят, че енергетиката ще оглави Кирил Темелков. Още с няколко енергийни експерти са водени разговори, но за момента екипът на Радев се е спрял на него.

Основната му задача е да разработи договора с "Боташ", уязвима тема за Радев. Той ще трябва да договори с бизнеса компенсациите за цените на тока, както и да продължи програмата за битовите потребители. Ще трябва и да стабилизира фалиращото "Булгаргаз", както и други енергийни предприятия в тежко финансово състояние.

Темелков е утвърден експерт в енергийния, с опит в управлението на газови проекти и пазарни анализи. Към май 2026 е заместник-председател е на Българската газова асоциация. Бивш изпълнителен директор на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" ЕАД.

Експерт с богат опит в реализацията на мащабни енергийни проекти. Участва в управлението и собствеността на няколко компании, свързани с енергетика и консултантски услуги, сред които е и "Енерджи Проджектс".Завършил е специалност "Икономика и управление на търговията" в УНСС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деребей

    1 4 Отговор
    А самият той какъв ще е? На каква озиция ще е след като спечели?

    Коментиран от #4

    17:22 02.05.2026

  • 2 Има ли значение кой ще е?!

    5 4 Отговор
    Радев обеща олигархията да си получи заслуженото. Хората масово гласуваха за Радев, за да видят олигархията в лицето на Борисов и Пеевски в затвора.

    Коментиран от #5

    17:23 02.05.2026

  • 3 Явно този е най-антипатичен на Радев,

    4 6 Отговор
    щом праща именно него да му оправя бакиите.
    За да се оправдава с него сетне.
    Редно е да прати лакея си Слави, който твърдеше, че Боташ била голямата работа като сделка. Да иде лигльото да си докаже думите.

    17:23 02.05.2026

  • 4 Никой

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Деребей":

    Това е кауза пердута.

    17:24 02.05.2026

  • 5 А Радевата олигархия кой ще я бори?

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Има ли значение кой ще е?!":

    Следващият спасител ли?

    17:24 02.05.2026

  • 6 Много на Ванга избивате

    3 1 Отговор
    Неприлично е да се гадае
    Изчакайте и ще стане ясно
    Всъщност това е опозицията
    Разлайват се

    17:25 02.05.2026

  • 7 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Румен да започва строежа на АЕЦ Белене, а да не се ослушва. РОСАТОМ ще я построи с нейни пари. Да пали към Москва за 9ти май докато Путин е благосклонен да даде добро.

    Коментиран от #10

    17:25 02.05.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Либералите с болните си изтръпнали мозъци който са върли привърженици на псевдо либералната лицемерна простотия показва само едно че не са стока и когато им изкараш керливите им ризи показва че са и страхливи злобни примитивни нещастници завистливи с комплекс за малоценност визирам и българите и те са същите нещастници и бъгави идиоти
    Егоманите Нихилистите Предателите Подлеците Сатанистите и Дегенератите за тях ще има щастлив край ☠️ някой ден защото са умни и са видяли че от тази система не са на полза и печалба

    17:26 02.05.2026

  • 9 Радев ще бори олигархията

    3 2 Отговор
    като назначи гаджето на Коприната за шеф на парламента.

    Следват гаджета, секретарки, помощнички и съветнички на останалите добри наши олигарси.

    17:38 02.05.2026

  • 10 Тиквар,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Радев отиде ли при Путин от Брюксел ще спрат свежите пари за бизнесът на неговите хора.Не е толкова тъпп като теб.

    17:43 02.05.2026

  • 11 всеки който

    1 1 Отговор
    биде изваден на тепиха от Гумен да бори Олигархия
    го обичаме безрезервно и ръкопляскаме
    Ура

    17:44 02.05.2026

  • 12 Копейките се възбудиха,

    2 0 Отговор
    забравяйки че Радев е популист.
    А популистите, мили деца, са едни чичковци (понякога лелки), които обещават всичко, което народът иска да чуе, или ломотят общи приказки, за да не им се разбира какво обещават (и обещават ли нещо).
    Всичко това се прави с цел да станат народни избраници, което, мили деца, не е професия, но е високоплатени занимание за (предимно) непочтени чичковци, зад които винаги стои групичка, наречена лоби. Всяко лоби има свой кандидат и си играйкат на "прецакай другарчето" и му вземи парите под носа.
    Та така, дечица, този чичко почти нищо не обеща, но го направи така, че всеки избирател чу някакво обещание по свой вкус.
    А чичкото е популист, т.е. нищо няма да направи. Не и каквото очаквате.

    17:45 02.05.2026

