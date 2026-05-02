Прогноза: Румен Радев назначава за министър на енергетиката Кирил Темелков

Румен Радев има готов кабинет. В последните дни обаче се правят някои рокади като до последно окончателният състав едва ли ще е напълно ясен. Освен дежурните заподозрени за министри, се появиха е нови имена.

Източници на News.bg твърдят, че енергетиката ще оглави Кирил Темелков. Още с няколко енергийни експерти са водени разговори, но за момента екипът на Радев се е спрял на него.

Основната му задача е да разработи договора с "Боташ", уязвима тема за Радев. Той ще трябва да договори с бизнеса компенсациите за цените на тока, както и да продължи програмата за битовите потребители. Ще трябва и да стабилизира фалиращото "Булгаргаз", както и други енергийни предприятия в тежко финансово състояние.

Темелков е утвърден експерт в енергийния, с опит в управлението на газови проекти и пазарни анализи. Към май 2026 е заместник-председател е на Българската газова асоциация. Бивш изпълнителен директор на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" ЕАД.

Експерт с богат опит в реализацията на мащабни енергийни проекти. Участва в управлението и собствеността на няколко компании, свързани с енергетика и консултантски услуги, сред които е и "Енерджи Проджектс".Завършил е специалност "Икономика и управление на търговията" в УНСС.