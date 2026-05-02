Прогноза: Румен Радев назначава за министър на енергетиката Кирил Темелков

Румен Радев има готов кабинет. В последните дни обаче се правят някои рокади като до последно окончателният състав едва ли ще е напълно ясен. Освен дежурните заподозрени за министри, се появиха е нови имена.
Източници на News.bg твърдят, че енергетиката ще оглави Кирил Темелков. Още с няколко енергийни експерти са водени разговори, но за момента екипът на Радев се е спрял на него.
Основната му задача е да разработи договора с "Боташ", уязвима тема за Радев. Той ще трябва да договори с бизнеса компенсациите за цените на тока, както и да продължи програмата за битовите потребители. Ще трябва и да стабилизира фалиращото "Булгаргаз", както и други енергийни предприятия в тежко финансово състояние.
Темелков е утвърден експерт в енергийния, с опит в управлението на газови проекти и пазарни анализи. Към май 2026 е заместник-председател е на Българската газова асоциация. Бивш изпълнителен директор на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" ЕАД.
Експерт с богат опит в реализацията на мащабни енергийни проекти. Участва в управлението и собствеността на няколко компании, свързани с енергетика и консултантски услуги, сред които е и "Енерджи Проджектс".Завършил е специалност "Икономика и управление на търговията" в УНСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деребей
Коментиран от #4
17:22 02.05.2026
2 Има ли значение кой ще е?!
Коментиран от #5
17:23 02.05.2026
3 Явно този е най-антипатичен на Радев,
За да се оправдава с него сетне.
Редно е да прати лакея си Слави, който твърдеше, че Боташ била голямата работа като сделка. Да иде лигльото да си докаже думите.
17:23 02.05.2026
4 Никой
До коментар #1 от "Деребей":Това е кауза пердута.
17:24 02.05.2026
5 А Радевата олигархия кой ще я бори?
До коментар #2 от "Има ли значение кой ще е?!":Следващият спасител ли?
17:24 02.05.2026
6 Много на Ванга избивате
Изчакайте и ще стане ясно
Всъщност това е опозицията
Разлайват се
17:25 02.05.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #10
17:25 02.05.2026
8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Егоманите Нихилистите Предателите Подлеците Сатанистите и Дегенератите за тях ще има щастлив край ☠️ някой ден защото са умни и са видяли че от тази система не са на полза и печалба
17:26 02.05.2026
9 Радев ще бори олигархията
Следват гаджета, секретарки, помощнички и съветнички на останалите добри наши олигарси.
17:38 02.05.2026
10 Тиквар,
До коментар #7 от "Сатана Z":Радев отиде ли при Путин от Брюксел ще спрат свежите пари за бизнесът на неговите хора.Не е толкова тъпп като теб.
17:43 02.05.2026
11 всеки който
го обичаме безрезервно и ръкопляскаме
Ура
17:44 02.05.2026
12 Копейките се възбудиха,
А популистите, мили деца, са едни чичковци (понякога лелки), които обещават всичко, което народът иска да чуе, или ломотят общи приказки, за да не им се разбира какво обещават (и обещават ли нещо).
Всичко това се прави с цел да станат народни избраници, което, мили деца, не е професия, но е високоплатени занимание за (предимно) непочтени чичковци, зад които винаги стои групичка, наречена лоби. Всяко лоби има свой кандидат и си играйкат на "прецакай другарчето" и му вземи парите под носа.
Та така, дечица, този чичко почти нищо не обеща, но го направи така, че всеки избирател чу някакво обещание по свой вкус.
А чичкото е популист, т.е. нищо няма да направи. Не и каквото очаквате.
17:45 02.05.2026