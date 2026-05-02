Проф. Даниел Вълчев: България трябва да престане със слугинския манталитет, който демонстрираме на международни срещи

2 Май, 2026 18:20 1 026 22

Отворен съм за мислене за евентуално кандидатиране за президент, но мисля, че ще има добри кандидати и вероятно няма да се наложи, но за мен тази тема не е затворена, заяви деканът на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Хората дадоха еднозначен мандат на Румен Радев и неговата организация, сега да видим какво ще стане с този мандат.

Това каза в предаването "РадиоТочка" проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието (2005 - 2009 г.).

"Тези избори (на 19 април) донесоха няколко добри новини. Първо - оказа се, че хората не са толкова политически апатични, колкото мнозина си мислехме. ... Хората се интересуват от това, което се случва и когато има кауза, те са готови да се активизират. Второ - голяма част от тези партии с крайно неясен профил, които с учудване установих, че са влезли в предходния парламент или поне го наобикалят, останаха под чертата. Третото нещо, което е хубаво да се подчертае, е, че тези избори показаха, че този постоянен процес на временни решения, на което Борисов беше голям майстор, е на път да си отиде и да има, може би, малко по-стабилни перспективи пред големите публични системи".

Според него това, с което ще се сблъска Радев при предстоящото му управление, са кредитите в икономиката, практикувани от последните правителства, както и външнополитическата ситуация:

"Мнозина го обвиняват, че симпатизира на Русия и не бил достатъчно проевропейски. Аз не мисля, че това са някакви сериозни обвинения, напротив. Мисля, че е крайно време вече България да престане с този слугински манталитет, който постоянно демонстрираме на всякакъв вид международни срещи. Като имаме участие в органите на ЕС, НАТО или където и да е в международна организация, да говорим със самочувствието на членове, ние сме малко като вечните кандидат-членове и все искаме да се подмажем на учителката, вдигаме ръка и услужливо се подхилкваме, като пусне Урсула фон дер Лайен някоя глупава шега и т.н.".

По думите на Даниел Вълчев ЕС към момента няма ясна концепция за това как ще се излезе от ситуацията с Украйна:

"Това, което прави, е икономически да подкрепя Украйна, което по принцип не е неправилно, но без да има ясна концепция докога, за сметка на какво и как ще затвори този конфликт. А той е на нашите граници. Не можем да се правим, че това е нещо, което не ни интересува. Трябва една по-прагматична политика и този конфликт максимално бързо да се затвори. Това е моето разбиране. Не мисля, че това може да стане без ЕС да си говори с Русия. Това е абсолютно необходимо условие и Макрон каза това, и белгийският министър-председател, и др. Надявам се, че тези гласове ще бъдат тези, които ще надделеят в ЕС".

Отворен съм за мислене за евентуално кандидатиране за президент, но мисля, че ще има добри кандидати и вероятно няма да се наложи, но за мен тази тема не е затворена, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм....

    13 1 Отговор
    ...интересна хрумка -> не бях се сетил досега... А, въпрос -> в чие йес сър правителство беше въпросният говорител?

    18:25 02.05.2026

  • 2 Пич

    21 2 Отговор
    Вълчев:
    - Ох, ще се побъркам, толкова много искам да съм президент! Но много ме е страх, че няма да ме изберат, защото всички видяха, че съм много смотан с висшите и арогантен с низшите!!!
    Проклетата Седянка , как ме изложи....
    Не съм се изложил сам, пък...

    18:25 02.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Предоговаряне на квотите в ЕС

    18:25 02.05.2026

  • 4 Българин

    17 4 Отговор
    България няма да престане със слугинския манталитет. А и Радев говори едно в чужбина и съвсем друго у нас.

    18:25 02.05.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 11 Отговор
    Мразя България и българите защото са бъгави прости примитивни нещастници злобни завистливи и страхливи
    Ще мигрирам в Атина и ще изиграя британски уличен танц насред Синтагма и Ерму и ще прославя противната и ненормална България насред Атина по кошчетата на Ерму ще я прославя

    18:26 02.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор
    нелошо хрумване! ама няма как да се изпълни

    18:27 02.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Ей сега си го представям как отиваме и размахваме пръст на Брюксел или Вашингтон...
    както каза едно деде - ама що, наште деца са в Европа... е техните... а вашите?

    18:30 02.05.2026

  • 8 колаборацията

    4 5 Отговор
    -----------Мнозина го обвиняват, че симпатизира на Русия и не бил достатъчно проевропейски. Аз не мисля, че това са някакви сериозни обвинения, напротив.----------
    Нито това е сериозна преценка за държавник от кандидат държавник.

    18:34 02.05.2026

  • 9 Облизва се

    14 2 Отговор
    да се кандидатира за президент. Самочувствие не му липсва. Харесва се човека. Едни и същи се въртят в публичното пространство като газове в гащи. Нахалници втръснали

    18:40 02.05.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    7 4 Отговор
    Това поведение ни е наследство СССР!
    Така ни научиха маскалите!

    18:46 02.05.2026

  • 11 ПРИПОМНЯНЕ

    11 2 Отговор
    Тоя си беше едно плямпало и такова си остана...

    18:46 02.05.2026

  • 12 Снежанка Димитрова

    4 2 Отговор
    Напълно сте прав. Материалът е обаче. такъв. Диктатурата на пролетариата.унищожи истинските родолюбци и интелигенция. Трябва много работа по протокола и осъзнаването на историята ни. Историята прави човекът осъзнат родолюбец , но науката история,а не партийната пропагандна лъжлива история.

    18:51 02.05.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    7 4 Отговор
    Според тоя, а също и според Партия Боташ само слугуването на Кремъл е истинска независимост! Пак според тях да се съобразяваш със съюзниците си е загуба на национален суверенитет!

    18:51 02.05.2026

  • 14 Така де

    7 6 Отговор
    Вълчев, само ти ли не си разбрал, че всяка отстъпка пред Русия я прави само по-агресивна.

    18:53 02.05.2026

  • 15 Ми да

    7 2 Отговор
    Какво самочувствие бе, Вълчев? Ти имаш ли пари да решаваш нещо, бе?

    18:55 02.05.2026

  • 16 Този

    7 4 Отговор
    Не смее да каже еднозначно, кой е агресор и кой е жертва. На какво право учи студентите не знам. По-добре да не се кандидатира, че едва ли ще е по-различен от резидента.

    18:56 02.05.2026

  • 17 Алекс

    3 4 Отговор
    Първото най-важно нещо, което трябва да направи партията на Радев е да бъде направен референдум за излизане от ЕС и НАТО и каквото каже народа това да стане, това да бъде. Второто нещо, което веднага трябва да се направи е да бъде спряна помощта за Украйна. Досега общо дарени пари в кеш, оръжия и боеприпаси сме дали на Украйна между 9 и 10 млд. Това е национално предателство, това е престъпление срещу нацията.

    Коментиран от #22

    19:04 02.05.2026

  • 18 така така

    2 1 Отговор
    Точно кой го каза. Този на левият бряг.

    19:05 02.05.2026

  • 19 КАТО МИНИСТЪР НА ЦАРЯ

    5 2 Отговор
    Даниел Вълчев лично унищожи българското образование.

    19:06 02.05.2026

  • 20 хмммм

    2 3 Отговор
    Този беше ЛГБТ министър. Мека китка, отгледана от партия ГРОБ.

    Коментиран от #21

    19:07 02.05.2026

  • 21 Имаш слаба памет

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "хмммм":

    Този беше от Тройната с Царя и БСП и се подиграваше на учителите за стачката им. Да разтурели седянките, казваше.

    19:20 02.05.2026

  • 22 Я па тоя!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Алекс":

    Да не е луд да слуша копейки. Ей за такива глЮпости едвам не останахте извън парламента.
    Няма случай историята да върви наобратно, към миналото.

    19:23 02.05.2026

