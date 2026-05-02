Проф. Даниел Вълчев: България трябва да престане със слугинския манталитет, който демонстрираме на международни срещи

Хората дадоха еднозначен мандат на Румен Радев и неговата организация, сега да видим какво ще стане с този мандат.
Това каза в предаването "РадиоТочка" проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието (2005 - 2009 г.).
"Тези избори (на 19 април) донесоха няколко добри новини. Първо - оказа се, че хората не са толкова политически апатични, колкото мнозина си мислехме. ... Хората се интересуват от това, което се случва и когато има кауза, те са готови да се активизират. Второ - голяма част от тези партии с крайно неясен профил, които с учудване установих, че са влезли в предходния парламент или поне го наобикалят, останаха под чертата. Третото нещо, което е хубаво да се подчертае, е, че тези избори показаха, че този постоянен процес на временни решения, на което Борисов беше голям майстор, е на път да си отиде и да има, може би, малко по-стабилни перспективи пред големите публични системи".
Според него това, с което ще се сблъска Радев при предстоящото му управление, са кредитите в икономиката, практикувани от последните правителства, както и външнополитическата ситуация:
"Мнозина го обвиняват, че симпатизира на Русия и не бил достатъчно проевропейски. Аз не мисля, че това са някакви сериозни обвинения, напротив. Мисля, че е крайно време вече България да престане с този слугински манталитет, който постоянно демонстрираме на всякакъв вид международни срещи. Като имаме участие в органите на ЕС, НАТО или където и да е в международна организация, да говорим със самочувствието на членове, ние сме малко като вечните кандидат-членове и все искаме да се подмажем на учителката, вдигаме ръка и услужливо се подхилкваме, като пусне Урсула фон дер Лайен някоя глупава шега и т.н.".
По думите на Даниел Вълчев ЕС към момента няма ясна концепция за това как ще се излезе от ситуацията с Украйна:
"Това, което прави, е икономически да подкрепя Украйна, което по принцип не е неправилно, но без да има ясна концепция докога, за сметка на какво и как ще затвори този конфликт. А той е на нашите граници. Не можем да се правим, че това е нещо, което не ни интересува. Трябва една по-прагматична политика и този конфликт максимално бързо да се затвори. Това е моето разбиране. Не мисля, че това може да стане без ЕС да си говори с Русия. Това е абсолютно необходимо условие и Макрон каза това, и белгийският министър-председател, и др. Надявам се, че тези гласове ще бъдат тези, които ще надделеят в ЕС".
Отворен съм за мислене за евентуално кандидатиране за президент, но мисля, че ще има добри кандидати и вероятно няма да се наложи, но за мен тази тема не е затворена, заяви той.
2 Пич
- Ох, ще се побъркам, толкова много искам да съм президент! Но много ме е страх, че няма да ме изберат, защото всички видяха, че съм много смотан с висшите и арогантен с низшите!!!
Проклетата Седянка , как ме изложи....
Не съм се изложил сам, пък...
3 Последния Софиянец
4 Българин
5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Ще мигрирам в Атина и ще изиграя британски уличен танц насред Синтагма и Ерму и ще прославя противната и ненормална България насред Атина по кошчетата на Ерму ще я прославя
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
7 ДрайвингПлежър
както каза едно деде - ама що, наште деца са в Европа... е техните... а вашите?
8 колаборацията
Нито това е сериозна преценка за държавник от кандидат държавник.
9 Облизва се
10 Ганя Путинофила
Така ни научиха маскалите!
11 ПРИПОМНЯНЕ
12 Снежанка Димитрова
13 Ъхъ!!!
14 Така де
15 Ми да
16 Този
17 Алекс
Коментиран от #22
18 така така
19 КАТО МИНИСТЪР НА ЦАРЯ
20 хмммм
Коментиран от #21
21 Имаш слаба памет
До коментар #20 от "хмммм":Този беше от Тройната с Царя и БСП и се подиграваше на учителите за стачката им. Да разтурели седянките, казваше.
19:20 02.05.2026
22 Я па тоя!
До коментар #17 от "Алекс":Да не е луд да слуша копейки. Ей за такива глЮпости едвам не останахте извън парламента.
Няма случай историята да върви наобратно, към миналото.
19:23 02.05.2026