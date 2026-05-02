Димитър Манолов: Вече има официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%. Как това ще се отрази на бюджета коментира президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.
Според него една от причините за този скок е политическата криза и, по думите му, безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. Той коментира, че вече има и официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната.
„Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите”, заяви Манолов. По думите му, името на Гълъб Донев се обсъжда като вариант за министър на финансите.
„Не ми е безинтересно и кои ще е министър на труда, както и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е в много колебливо състояние”, коментира президентът на КТ „Подкрепа“. Той коментира и възможностите за потенциален министър на труда и социалната политика. „Няма да се изненадам, ако Хасан Адемов остане социален министър и аз не бих имал нищо против“, посочи Манолов.
Той заяви също, че „Булгаргаз” със сигурност не е в най-доброто си икономическо състояние. По думите му, едва ли дружеството ще изчезне, но дейността му може да премине в други ръце. „Виждам подобна опасност”, смята Манолов.
По отношение на данъците той заяви, че данъчната система трябва да бъде преосмислена. „Тук пак сме в омагьосан кръг. Има какво да се прави и в данъците, и в осигуровките”. Той коментира още, че би трябвало да се махне таванът на осигурителния доход.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
2 обективен
3 анализатор
4 реалист
5 Това е !
Че Една Крадлива Сган ?!
Ни Предава !
На Друга !
Крадлива !
Сган !
6 Ъхъ
8 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
9 МРЪСЕН ПЬОДАЛ
10 Това е
11 Виж сега,
До коментар #1 от "хмммм":На няколко пъти преди изборите, Румен Радев предупреждаваше, че страната ни не е готова за приемане на еврото. Но простата Тиква Борисов, заедно с аверчето си Пеевски, чалгавите на Слави Трифонов и Угоен Зафиров от БСП, наложиха приемането на еврото.
12 Голфаровото гоги
13 Ами
14 Пешо
15 Това е
16 Алекс
17 Еми
18 Последния Софиянец
19 Лев или евро ?
Това което се открадна и съсипа за 20 години, за възстановяването му ке ни трябват 40 и то с крути мерки и късмет ! А колко невинни ке отидат курбан незаслужено заради айдуците, не ми се мисли !
Скоро ще се започне !
20 оня с коня
21 Данко харсъзина
22 Нищо ново в България
23 Танас
До коментар #16 от "Алекс":Прав си, но не за всичко е така. Например горивата покачването им напълни хазната и бюджетът излезе на нула. Н е заради някакви способности на правителството, а чисто математически.
24 алхимик
25 народа
26 Къде
27 ДрайвингПлежър
Измамата ви лъсна и всеки гледа да се изчисти?!!! Ех тая гилотина колко работа ще има ако държавата беше нормална!
28 референдум
29 зафир7685
30 ИМПЕРИАЛИСТ
31 Вижда дебелия
До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":И обръща палачинката. А до сега е сукал.
34 Защо забравяш и Пепе растите
До коментар #11 от "Виж сега,":Не ми казвай че и ти си от педофилската партия
35 Синдикалният
37 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА
38 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #11 от "Виж сега,":С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук им се разката м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...
40 Бръщолевения тъпи
До коментар #3 от "анализатор":И като го върнете лева копейка ли ще стане. ?
На псевдосиндикатите кошници им се виждат!
41 Анджо
43 мошенгиите грижовници
44 Станков
45 Нямало да стане, а?!
Продажни лакеи.
Съд за всички подлеци начело с тези от БНБ.
46 Дик диверсанта
47 Пламен
Сега остава само се възползваме от ситуацията.
49 Фори
50 тилио
51 Хм Хм
До коментар #24 от "алхимик":Бъди сигурен, че след това доматите ще са 11 лв.
Хипотетично, ако се върне левът има голяма опасност от хиперинфлация и обезценяване на лева, при което ще вземат АБСОЛЮТНО всички пари в сметките на хората. Този филм вече сме го гледали.
52 Ситуациь
53 1.95
54 Такъв е матряла
55 Пламен
56 То беше ясно
58 Бако
Питат Тиквун - знае ли колко струва хляба, той вика, аз хляб не ям.
Пак питат, знае ли колко струват яйцата - отговаря, аз ги вземам от един комшия - жив да го ожалиш, той в магазин не влиза.
Ма не виждам, некой да протестира, всички доволни, щот са у клуба едни на богатите, а повечето на бедните.
Наздраве!
59 Така ли ве,вечни ми синдикални лидерю!
Тогава ми дремАше,а сега...-
... ,,Сетила се Мара,да се... поб@ра"...!
60 ШЕФА
61 Не бе не
До коментар #2 от "обективен":Всичко беше в заслугата на наш Владко момче сладко и затуй сега и ТОЙ ще кове кафяви закони в "народното" събрание..
62 Поредният
63 Бъркаш се
До коментар #47 от "Пламен":Спасението на България е излизане от разпадащия се евр0гейски съюз и връщане на лева!
64 Къде се е
65 провинциалист
До коментар #38 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Нищо на никой не се е разказало, освен на народа, който продължават да го плашат с Путин по същия начин.
66 Свиркай си
До коментар #58 от "Бако":Сега като дойдат Рундьовците по улиците ще потече мед и масло. Чунким шапкарите на Рундю не управляваха близо три години. Дебилариума пак настъпи мотиката за пореден път.
68 Отидоха
До коментар #25 от "народа":За ЕС, а оттам за Украйна
69 провинциалист
До коментар #21 от "Данко харсъзина":"България е твърдо в Европа а не в Евразия! " - абсолютно расистко изказване. Още повече на фона на Афразията, в която се е превърнала Западна Европа. А Еврозоната очаквано се оказа деноминация, така че никакво браво няма в цялата работа.
70 И забравиха
71 Лаф,ама верен...!
До коментар #35 от "Синдикалният":Комунистът си отива,но Синдикалистът остава вечен...!
72 Варна
73 Отговор...
До коментар #55 от "Пламен":От 30 стотинки на пет евро......А ЧЕСТИТО....
74 Да,бе
75 9625
76 Нали сме в клуба на богатите
До коментар #64 от "Къде се е":Не знам кой го измисли това. За мен лично клубовете на богатите са ОПЕК, Г-7, организацията за производство на ядрена енергия …
77 Анонимен
До коментар #63 от "Бъркаш се":Връщане на твоят мозък бедняко И провери от чешмата ти не тече ли мед и масло твоят господар може нещичко да ти е отпуснат Аман от бедняци с болестно състояние Докарахте червените комунисти
78 Феникс
79 Анонимен
До коментар #11 от "Виж сега,":И защо да не е готова Защото едни бедняци бълнуват простотите си постоянно Е така докарахте олигарсите Сеге богатейте с червените олигарси
80 Анонимен
До коментар #73 от "Отговор...":30 стотинки домати хахахахаха ама ти съвсем му изпусна края 2026 г а не 1900 колко безвредни лъжи
81 червени нищоправци
82 хихи
До коментар #58 от "Бако":Еми то и другите скоро няма да ядем
83 много ясно че не разбира
До коментар #16 от "Алекс":ако българските "политици" и "бизнесмени" разбираха от нещо нямаше България да е на последно място по всички класации...
84 хахахахха
До коментар #77 от "Анонимен":Трай ве п0дл0го родоизменна
