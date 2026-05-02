Димитър Манолов: Вече има официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната

2 Май, 2026 19:34 1 653 84

„Не ми е безинтересно и кои ще е министър на труда, както и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е в много колебливо състояние”, коментира още президентът на КТ „Подкрепа“

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%. Как това ще се отрази на бюджета коментира президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.
Според него една от причините за този скок е политическата криза и, по думите му, безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. Той коментира, че вече има и официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната.
„Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите”, заяви Манолов. По думите му, името на Гълъб Донев се обсъжда като вариант за министър на финансите.

„Не ми е безинтересно и кои ще е министър на труда, както и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е в много колебливо състояние”, коментира президентът на КТ „Подкрепа“. Той коментира и възможностите за потенциален министър на труда и социалната политика. „Няма да се изненадам, ако Хасан Адемов остане социален министър и аз не бих имал нищо против“, посочи Манолов.

Той заяви също, че „Булгаргаз” със сигурност не е в най-доброто си икономическо състояние. По думите му, едва ли дружеството ще изчезне, но дейността му може да премине в други ръце. „Виждам подобна опасност”, смята Манолов.
По отношение на данъците той заяви, че данъчната система трябва да бъде преосмислена. „Тук пак сме в омагьосан кръг. Има какво да се прави и в данъците, и в осигуровките”. Той коментира още, че би трябвало да се махне таванът на осигурителния доход.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    27 4 Отговор
    Какво да не й е готовото?

    Коментиран от #11

    19:36 02.05.2026

  • 2 обективен

    67 9 Отговор
    Съд и затвор за дон тиквун ,защото зароби България !!Цените скочиха до небесата ,а ако си беше лева това нямаше да се случи ! Иначе влязахме в клуба на богатите ,но сме си клошари !

    Коментиран от #61

    19:37 02.05.2026

  • 3 анализатор

    55 12 Отговор
    Изглежда Копейкин е бил прав, да връщаме лева !

    Коментиран от #40

    19:37 02.05.2026

  • 4 реалист

    51 8 Отговор
    Колкото бели направи ГРАБ на държавата и народа за 20 г. , и турците не успяха да направят за пет века ! Виновниците в затвора за по 50 г. , а не в парламента !

    19:40 02.05.2026

  • 5 Това е !

    21 5 Отговор
    Достатъчно Доказателство !

    Че Една Крадлива Сган ?!

    Ни Предава !

    На Друга !

    Крадлива !

    Сган !

    19:41 02.05.2026

  • 6 Ъхъ

    43 2 Отговор
    Обаче тогава, мерзавецът Манолов твърдеше друго!

    19:42 02.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    27 3 Отговор
    ДАЛИ ИМА НА ПРЕДСТАВА ЧЕ ПОВЕЧЕТО ХОРА В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ С 5,6 СТОТИН НЯКОЙ И С ПО МАЛКИ ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ. ЩЕ СИ ВНАСЯТ ЗА НАПРЕД РАБОТНИЦИ И ДЕЦА ОТ ЗИМБАБВЕ,МАНИЛ СА, ХОНДОРАС,ТРИНИДАТ И ТОБАГО,КУБА,ГАНА,ЕТИОПИВ И ДР.

    19:43 02.05.2026

  • 9 МРЪСЕН ПЬОДАЛ

    42 4 Отговор
    Нали вие ни убеждавахте да въвеждаме еврото.

    19:43 02.05.2026

  • 10 Това е

    30 2 Отговор
    Не ставаш за нищо, освен за слуга.

    19:43 02.05.2026

  • 11 Виж сега,

    45 8 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    На няколко пъти преди изборите, Румен Радев предупреждаваше, че страната ни не е готова за приемане на еврото. Но простата Тиква Борисов, заедно с аверчето си Пеевски, чалгавите на Слави Трифонов и Угоен Зафиров от БСП, наложиха приемането на еврото.

    Коментиран от #34, #38, #79

    19:43 02.05.2026

  • 12 Голфаровото гоги

    24 2 Отговор
    Да питат журналята включително и тоя в студиото дето си бил дето не мой да прикрие пристрастието и презрението към определени възгледи и канеше само определени персони да убеждават

    19:44 02.05.2026

  • 13 Ами

    21 6 Отговор
    връщай се назад и марш към държави , неготови за еврозоната , бе !

    19:44 02.05.2026

  • 14 Пешо

    14 26 Отговор
    Дрън, дрън, цените се вдигат заради войната на Тръмп!

    19:44 02.05.2026

  • 15 Това е

    22 0 Отговор
    Не ставаш за нищо, освен за слуга.

    19:44 02.05.2026

  • 16 Алекс

    31 1 Отговор
    Високите цени щели да повишат постъпленията в бюджета. Това не е вярно, тоя въобще не разбира от икономика и финанси. Високите цени вадят до срив в потреблението, хората купуват все по-малко и само необходимите неща. В учебниците по икономика и финанси го пише, че след всяка инфлация винаги идва дефлация, която от своя страна ще докара масови фалити на фирми, безработица срив в икономиката и голям проблем за държавата.

    Коментиран от #23, #83

    19:44 02.05.2026

  • 17 Еми

    33 2 Отговор
    не е ли редно прокуратурата да се задейства и да видим има ли вина за положението с еврото? Има ли умишлено монипулирани данни, кой ги е манипулирал, с каква цела, кой е извлакъл облаги, в какви размери са облагите, има ли нанесени вреди, в какви размери са нанесените вреди?

    19:46 02.05.2026

  • 18 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Не думай!

    19:46 02.05.2026

  • 19 Лев или евро ?

    31 2 Отговор
    Според мен ние си затъваме от тодини ! След "ковид кризата" обаче ваправо потъваме ! Еврото само допринесе допълнително за това !
    Това което се открадна и съсипа за 20 години, за възстановяването му ке ни трябват 40 и то с крути мерки и късмет ! А колко невинни ке отидат курбан незаслужено заради айдуците, не ми се мисли !
    Скоро ще се започне !

    19:47 02.05.2026

  • 20 оня с коня

    10 6 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    19:47 02.05.2026

  • 21 Данко харсъзина

    30 8 Отговор
    Да благодарим на про-европейската коалиция ГЕРБ - ИТН- БСП с неин безспорен лидер Делян Пеевски че вкара България в клуба на богатите. Миналото лято няколко копейки се опитаха да протестират и дори костя копейкин внесе вот на недоверие заедно с МЕЧ и Величие но беше отхвърлен. След това Станислав Балабанов от ИТН заяви че е вота е показал несъстоятелността на трите про-руски партии в България. България е твърдо в Европа а не в Евразия!

    Коментиран от #69

    19:47 02.05.2026

  • 22 Нищо ново в България

    29 0 Отговор
    Късно е чадо, резето падна, някои синдикални и политически "лидери" напълниха търбусите, а хората като си пипнат пъпа и се чешат по гърба!

    19:47 02.05.2026

  • 23 Танас

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Алекс":

    Прав си, но не за всичко е така. Например горивата покачването им напълни хазната и бюджетът излезе на нула. Н е заради някакви способности на правителството, а чисто математически.

    19:47 02.05.2026

  • 24 алхимик

    23 5 Отговор
    Лесна работа , в момента има мнозинство , пускат референдум и си връщаме лева .Това сега е непоносимо , кило домати 5,5 евро

    Коментиран от #51

    19:48 02.05.2026

  • 25 народа

    20 0 Отговор
    КО стана милиардите от валутния борд

    Коментиран от #68

    19:50 02.05.2026

  • 26 Къде

    16 0 Отговор
    Беше до сега бе кт подкрепа - народен х-а-т-т-ик не може лимон от 3 лв. сега 3 евро в лидъл- б-к-ук

    19:50 02.05.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    29 1 Отговор
    Абе мръсник! Ти беше един от първите, които викаха за приемането му! Сега какво стана?!!!
    Измамата ви лъсна и всеки гледа да се изчисти?!!! Ех тая гилотина колко работа ще има ако държавата беше нормална!

    Коментиран от #31

    19:51 02.05.2026

  • 28 референдум

    18 2 Отговор
    Бандити управляат , какво друго очаквахте

    19:51 02.05.2026

  • 29 зафир7685

    27 1 Отговор
    И ти им припяваше в лъжите и измамите. Народа беше беден, сега е два пъти по-беден. Незнам какви синдикати сте, но само гладите по косъма управляващите. Винаги. Това ви е постоянно поведние. Нямате срам. Разбира се, че страната не беше готова. Никой не ползва курса 1,95583 лв. за едно евро. В мгазините арабскитеи цифри са същите, само че зад тях вече стои евро. Иначе се правите на умрели лисици и сега видяхте зор и обърнахте дрънкането си, което дрънчи като поцинкована кофа по стълби.

    19:53 02.05.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 0 Отговор
    Аман от хайлази ръсещи мозък...

    19:55 02.05.2026

  • 31 Вижда дебелия

    19 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":

    И обръща палачинката. А до сега е сукал.

    19:56 02.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Защо забравяш и Пепе растите

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Виж сега,":

    Не ми казвай че и ти си от педофилската партия

    19:58 02.05.2026

  • 35 Синдикалният

    13 0 Отговор
    шеф ще "векува" като такъв. Вживял се е в образ и ако се наложи да смени ролята ще изкука

    Коментиран от #71

    19:58 02.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    15 0 Отговор
    ДА ДА ЧУШКИ ТО НА ХАРИЗАН КОН ЗЪБИ СЕ НЕ БРОЯТ АЙ ЧИСТИТО , АМА КЪДЕ ГО ОНЯ ПЛЕШИВИЯ ХИМИКА (БАНКЕР) ХАРМАРЦИПАН ДА ИЗЛЕЗНЕ И ДА ОБЯСНИ ТУКА , ИЛИ СЕ СКЪСТАВА НЯКЪДЕ КАТО БАЛХА У ГАЩИ И СИ ХАРЧИ ПАРИЧКИТЕ НА ВОЛЯ .

    19:59 02.05.2026

  • 38 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 19 Отговор

    До коментар #11 от "Виж сега,":

    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук им се разката м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    Коментиран от #65

    19:59 02.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бръщолевения тъпи

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "анализатор":

    И като го върнете лева копейка ли ще стане. ?
    На псевдосиндикатите кошници им се виждат!

    20:00 02.05.2026

  • 41 Анджо

    11 13 Отговор
    И ако беше лева какво щеше да стане, нямаше да има инфлация ли. Тия стари кранти вече се чудят какви глупости да говорят , това значи ,че са пълни некадърници и е време да се махат и да не пречат повече. Близо 20 години сме в валутен борд и пак бяхме закотвени към еврото и пак не можехме да лавиране с лева както си искаме.

    20:01 02.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 мошенгиите грижовници

    4 5 Отговор
    Не е разбираемо слугинажа на европейските интереси и силната загриженост да не бъдат те засегнати от страна, която не изпълнява бариерните им критериите, та не е "готова" да стане равноправна с тях и по отношение на валутата им. (Стойте си с неуважавана валута, стискайте зъби с постна пица за бюджет , докато не изпълните евро изискванията, за да бъдете приети?!)

    20:02 02.05.2026

  • 44 Станков

    13 2 Отговор
    Е да ама Тиквата и Теменужка ни набутаха.

    20:05 02.05.2026

  • 45 Нямало да стане, а?!

    13 0 Отговор
    Помияри оли.офрени.
    Продажни лакеи.
    Съд за всички подлеци начело с тези от БНБ.

    20:05 02.05.2026

  • 46 Дик диверсанта

    14 0 Отговор
    Синдикатите трябва да бъдат закрити, а този пияница да се запише в клуба на алкохолиците.

    20:06 02.05.2026

  • 47 Пламен

    6 19 Отговор
    ,,Валутен борд" означаваше задължителна бедност. Най-после се отървахме от това задължение .
    Сега остава само се възползваме от ситуацията.

    Коментиран от #63

    20:06 02.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фори

    6 1 Отговор
    Политическите некадърници от ПП - ДБ избързаха с сваляне на правителството!

    20:07 02.05.2026

  • 50 тилио

    13 2 Отговор
    когато се зактият синдикатите и се съкрати държавната администрация с 70% всичко ще си дойде на мястото

    20:08 02.05.2026

  • 51 Хм Хм

    10 12 Отговор

    До коментар #24 от "алхимик":

    Бъди сигурен, че след това доматите ще са 11 лв.
    Хипотетично, ако се върне левът има голяма опасност от хиперинфлация и обезценяване на лева, при което ще вземат АБСОЛЮТНО всички пари в сметките на хората. Този филм вече сме го гледали.

    20:08 02.05.2026

  • 52 Ситуациь

    11 14 Отговор
    Ако беше лева пак щеше да има инфлация и цените пак щяха да вървят нагоре. Това е заради войните на путин и тръмп и заради митата на тръмп. Но глупави хора с лопата да ги ринеш.

    20:08 02.05.2026

  • 53 1.95

    8 0 Отговор
    Сега видяхте ли колко е курса .Ганю все тарикат.

    20:09 02.05.2026

  • 54 Такъв е матряла

    6 7 Отговор
    Много е удобно да се плюе по бившите за да се подмажеш на бъдещите. Еврозоната факт ли е? Свалихте ли правителството на Желязков ей така за нищо защото можете? Сега чакайте на модела Копринков-Радев да ви решава проблемите?

    20:11 02.05.2026

  • 55 Пламен

    6 6 Отговор
    С лефчето по колко щяха да са доматките ? :)

    Коментиран от #73

    20:13 02.05.2026

  • 56 То беше ясно

    6 2 Отговор
    това го кажи на тиквата!

    20:14 02.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бако

    7 1 Отговор
    Това беше ясно за всяко дете... - стриганье до кожа.
    Питат Тиквун - знае ли колко струва хляба, той вика, аз хляб не ям.
    Пак питат, знае ли колко струват яйцата - отговаря, аз ги вземам от един комшия - жив да го ожалиш, той в магазин не влиза.
    Ма не виждам, некой да протестира, всички доволни, щот са у клуба едни на богатите, а повечето на бедните.
    Наздраве!

    Коментиран от #66, #82

    20:17 02.05.2026

  • 59 Така ли ве,вечни ми синдикални лидерю!

    9 1 Отговор
    А къде дремА,кога бяха коментарите и обсъждането, дали да влизаме в еврозоната,или не...?!
    Тогава ми дремАше,а сега...-
    ... ,,Сетила се Мара,да се... поб@ра"...!

    20:18 02.05.2026

  • 60 ШЕФА

    12 2 Отговор
    Подлогата на ГРОБ и престъпника българоубиец Тулупа Манолов сега се сети че всичко за приемането на Еврото е измама от неговият покровител. И двамата веднага в затвора !

    20:20 02.05.2026

  • 61 Не бе не

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Всичко беше в заслугата на наш Владко момче сладко и затуй сега и ТОЙ ще кове кафяви закони в "народното" събрание..

    20:22 02.05.2026

  • 62 Поредният

    7 0 Отговор
    лапач чието съществуване е напълно безполезно за обществото. Имал официални данни. Имаш грънци. Официалните данни са данните от държавни институции определени със закон или друг нормативен акт. Та, кои са тези институции с данните, бе шмульо.

    20:26 02.05.2026

  • 63 Бъркаш се

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Пламен":

    Спасението на България е излизане от разпадащия се евр0гейски съюз и връщане на лева!

    Коментиран от #77

    20:27 02.05.2026

  • 64 Къде се е

    1 2 Отговор
    Чуло и видяло...!?!Четири пъти инфлантиране - до кокъл...

    Коментиран от #76

    20:28 02.05.2026

  • 65 провинциалист

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Нищо на никой не се е разказало, освен на народа, който продължават да го плашат с Путин по същия начин.

    20:29 02.05.2026

  • 66 Свиркай си

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Бако":

    Сега като дойдат Рундьовците по улиците ще потече мед и масло. Чунким шапкарите на Рундю не управляваха близо три години. Дебилариума пак настъпи мотиката за пореден път.

    20:30 02.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Отидоха

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "народа":

    За ЕС, а оттам за Украйна

    20:32 02.05.2026

  • 69 провинциалист

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Данко харсъзина":

    "България е твърдо в Европа а не в Евразия! " - абсолютно расистко изказване. Още повече на фона на Афразията, в която се е превърнала Западна Европа. А Еврозоната очаквано се оказа деноминация, така че никакво браво няма в цялата работа.

    20:32 02.05.2026

  • 70 И забравиха

    2 1 Отговор
    За бащата на валутния борд--- алчни за заеми на гърба на народа....!

    20:33 02.05.2026

  • 71 Лаф,ама верен...!

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Синдикалният":

    Комунистът си отива,но Синдикалистът остава вечен...!

    20:34 02.05.2026

  • 72 Варна

    4 0 Отговор
    Вижте един завършен милионер който с неговата балъшка физиономия се прави на светец,но всъщност е един от най големите престъпници в България.

    20:37 02.05.2026

  • 73 Отговор...

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Пламен":

    От 30 стотинки на пет евро......А ЧЕСТИТО....

    Коментиран от #80

    20:39 02.05.2026

  • 74 Да,бе

    2 2 Отговор
    То се знаеше,че не сме готови за еврозоната,и се знаеше,че еврозоната е ограбване на периферията на ЕС,ами що я подкрепяхте,бе "защитници" на трудовите хора...Гнусни слузести пиявици ненаяли се.

    20:41 02.05.2026

  • 75 9625

    2 2 Отговор
    Ти сега ли се сети болук с бокук.Ти Пламен сте на хранилка при лиши.

    20:42 02.05.2026

  • 76 Нали сме в клуба на богатите

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Къде се е":

    Не знам кой го измисли това. За мен лично клубовете на богатите са ОПЕК, Г-7, организацията за производство на ядрена енергия …

    20:43 02.05.2026

  • 77 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Бъркаш се":

    Връщане на твоят мозък бедняко И провери от чешмата ти не тече ли мед и масло твоят господар може нещичко да ти е отпуснат Аман от бедняци с болестно състояние Докарахте червените комунисти

    Коментиран от #84

    20:43 02.05.2026

  • 78 Феникс

    2 2 Отговор
    Тепърва идва интересната част, със безкрайни дългове и рзпродажба на държавата, май получавам дежаву от времената на Костов!

    20:44 02.05.2026

  • 79 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Виж сега,":

    И защо да не е готова Защото едни бедняци бълнуват простотите си постоянно Е така докарахте олигарсите Сеге богатейте с червените олигарси

    20:45 02.05.2026

  • 80 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Отговор...":

    30 стотинки домати хахахахаха ама ти съвсем му изпусна края 2026 г а не 1900 колко безвредни лъжи

    20:47 02.05.2026

  • 81 червени нищоправци

    0 0 Отговор
    като тоя като не се чувстват готови да заминават в руските блата!!!

    20:55 02.05.2026

  • 82 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бако":

    Еми то и другите скоро няма да ядем

    20:57 02.05.2026

  • 83 много ясно че не разбира

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Алекс":

    ако българските "политици" и "бизнесмени" разбираха от нещо нямаше България да е на последно място по всички класации...

    20:57 02.05.2026

  • 84 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Анонимен":

    Трай ве п0дл0го родоизменна

    21:01 02.05.2026

