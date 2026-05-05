Анализатори: Важно е още в първите дни на кабинета да стане ясно какви реформи ще бъдат предприети

Как ще управлява партията на Румен Радев, на кои лица ще заложи той в новия кабинет? В ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз България" гостуват Пепи Димитрова – комуникационен експерт и Атанас Радев – политолог.

„Обществото е изключително уморено и животът стана наистина много скъп“, подчерта Пепи Димитрова, но призова „да дадем време“ на властта, за да покаже реални действия. По думите ѝ съставът на кабинета ще бъде ключов индикатор, защото „през министрите ще можем до голяма степен да предположим и политиките“.

Атанас Радев също акцентира върху значението на първите стъпки на управлението. „Кредитът на доверие се изчерпва по естествен път“, предупреди той и подчерта, че е „ключово важно още в първите дни на кабинета да стане ясно какви ще бъдат тези реформи“. Според него липсата на яснота около състава и приоритетите поражда въпроси, особено в контекста на очакванията за стабилност.

В българската политика винаги е имало коалиционни правителства. В този ред на мисли, ние не сме свикнали на подобен тип вътрешнопартийни преговори за създаване на правителство, просто защото обществото остава неинформирано за това, което се случва. Голям въпрос е какви ще са трите неща, които това правителство ще направи първо.

Като основен тест за управлението се очертава икономическата политика. „Първото нещо, което ще видим, е бюджетът“, заяви Радев, като добави, че от ключово значение ще бъде и промяната в правилата, включително при обществените поръчки.

В същото време Димитрова отбеляза, че „никой успяващ няма да промени тактиката си“, визирайки стила на управление, но подчерта, че търпението на обществото не е безкрайно и очакванията за реални резултати остават високи.

Моето очакване е да видим баланс на силите, т.е. ще видим хора, които са по-скоро ориентирани към Русия, но ще видим и такива, които са силно ориентирани към Европейския съюз. Аз очаквам правителството да покаже същата палитра на хора, които да бъдат харесвани от различните групи, както видяхме като поведение и в кампанията.

Това мълчание в момента намирам за здраво, защото помислете си като общество дали спечелихме нещо от преговори в мола пред очите на всички. Тогава когато искахме да има открита комуникация и всичко да се знае. Затова има представителна демокрация.

Обществото избира кой да го представлява и трябва да даде картбланш на тези, които го представляват, да вземат решенията си и да ги представят.

Парламентарната логика за създаване на правителство е корено различна. Парламентарната логика изисква ние да сме запознати с това, кои са лицата по водещите сектори, кои ще бъдат лицата, които ще отговарят по сектори в парламентарните комисии, защото, в крайна сметка, представителната демокрация и логиката на парламентарното управление предполага този тип прозрачност.