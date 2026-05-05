Анализатори: Важно е още в първите дни на кабинета да стане ясно какви реформи ще бъдат предприети

5 Май, 2026 07:51 911 19

Как ще управлява партията на Румен Радев, на кои лица ще заложи той в новия кабинет?

Снимка: Euronews Bulgaria
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Как ще управлява партията на Румен Радев, на кои лица ще заложи той в новия кабинет? В ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз България" гостуват Пепи Димитрова – комуникационен експерт и Атанас Радев – политолог.

„Обществото е изключително уморено и животът стана наистина много скъп“, подчерта Пепи Димитрова, но призова „да дадем време“ на властта, за да покаже реални действия. По думите ѝ съставът на кабинета ще бъде ключов индикатор, защото „през министрите ще можем до голяма степен да предположим и политиките“.

Атанас Радев също акцентира върху значението на първите стъпки на управлението. „Кредитът на доверие се изчерпва по естествен път“, предупреди той и подчерта, че е „ключово важно още в първите дни на кабинета да стане ясно какви ще бъдат тези реформи“. Според него липсата на яснота около състава и приоритетите поражда въпроси, особено в контекста на очакванията за стабилност.

В българската политика винаги е имало коалиционни правителства. В този ред на мисли, ние не сме свикнали на подобен тип вътрешнопартийни преговори за създаване на правителство, просто защото обществото остава неинформирано за това, което се случва. Голям въпрос е какви ще са трите неща, които това правителство ще направи първо.

Като основен тест за управлението се очертава икономическата политика. „Първото нещо, което ще видим, е бюджетът“, заяви Радев, като добави, че от ключово значение ще бъде и промяната в правилата, включително при обществените поръчки.

В същото време Димитрова отбеляза, че „никой успяващ няма да промени тактиката си“, визирайки стила на управление, но подчерта, че търпението на обществото не е безкрайно и очакванията за реални резултати остават високи.

Моето очакване е да видим баланс на силите, т.е. ще видим хора, които са по-скоро ориентирани към Русия, но ще видим и такива, които са силно ориентирани към Европейския съюз. Аз очаквам правителството да покаже същата палитра на хора, които да бъдат харесвани от различните групи, както видяхме като поведение и в кампанията.

Това мълчание в момента намирам за здраво, защото помислете си като общество дали спечелихме нещо от преговори в мола пред очите на всички. Тогава когато искахме да има открита комуникация и всичко да се знае. Затова има представителна демокрация.

Обществото избира кой да го представлява и трябва да даде картбланш на тези, които го представляват, да вземат решенията си и да ги представят.

Парламентарната логика за създаване на правителство е корено различна. Парламентарната логика изисква ние да сме запознати с това, кои са лицата по водещите сектори, кои ще бъдат лицата, които ще отговарят по сектори в парламентарните комисии, защото, в крайна сметка, представителната демокрация и логиката на парламентарното управление предполага този тип прозрачност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 0 Отговор
    Пак врачки по телевизиите.....

    Коментиран от #13

    07:56 05.05.2026

  • 2 Няма да махнат оковите на българите????

    11 3 Отговор
    Няма да променят гаврата с Конституцията, писана от Мафията, двойни граждани да не заемат държавни постове. Няма да променят гаврата с Референдумите, българите да гласуват по меж. договори, особено когато критериите по тях са фалшифицирани 3.5% дефицит, Евростат.. Няма да свика референдум за запазване на правото на Кеш, вписано в Конституцията. Няма да контролират безумните мобилни оператори. Няма да внесат в НС референдумът на Дойран. Няма да откажат 90 милиарда юро за Укрия. Няма да отменят незаконната формула за СИ и парно, отменена два пъти от ВАС. Няма да регулират цените сметки ток. Няма да отменят Концесията за вода, преподписана от Фандъкова, грабеща българите. Няма да съкратят с 50% бюджетниците с по 7000 лв. заплати. Няма спрат кражбите в НЗОК, намалят цени на лекарства. Няма да строят Белене за българите. Няма да регулират цени храни, не било пазарно. Защо не го казаха преди изборите, мълчаха като Партизани. За какво са ми поредните българофоби, да ни набутат цифровото юро и забраняват референдуми?

    Коментиран от #7

    08:07 05.05.2026

  • 3 Как

    11 1 Отговор
    какви реформи ? Вече 36 години ги гледаме !

    08:08 05.05.2026

  • 4 1488

    12 3 Отговор
    урсулиянците като отворят картата на света и погледнат размерите на Велика Русия им става лошо

    08:08 05.05.2026

  • 5 Красимир Петров

    12 0 Отговор
    Анализатори,канализатори и други подобни

    08:14 05.05.2026

  • 6 Трол

    1 6 Отговор
    Ще бъдат предприети чудесни и много хубави реформи, които да доведат до стабилност и просперитет.

    08:15 05.05.2026

  • 7 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма да махнат оковите на българите????":

    За сметка на това ще ви вдигнат данъците, върнат задължителната военна служба, и натресат дигиталното ай-ди.

    08:18 05.05.2026

  • 8 Реформите ще са

    10 2 Отговор
    като на предходните "спасители" - кирококорелите, славуца, разбойко, "царя", мавъра... Никакви реформи няма да има в тотално корумпиранатаи загниваща държавномафиотска система т.е. продължаваме си по старому.

    Коментиран от #16

    08:18 05.05.2026

  • 9 Имитация на реформи

    5 1 Отговор
    От едно котило са, унбит

    08:21 05.05.2026

  • 10 АКО ИСКАТЕ ДА СЕ РАЗБОЛЕЕТЕ

    9 1 Отговор
    И МЕНТАЛНО ДА ИЗПУШИТЕ,ТОГАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛЕДАЙТЕ СУТРЕШНИТЕ БЛОКОВЕ.

    08:24 05.05.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    Традиционно до момента , корупцията в България винаги е била начин за управление ,
    и заложена , като предпоставка в програмата на управлението на страната ни,
    тази стратегия е била поприще на така наречените "важни лица", които се пръкваха като мазни куришки,
    за да бъдат после удобни бушони, за лицата в сянка ,които всъщност ни управляваха!
    Един такъв пример беше "гумения Премиер" Желязков , който подписваше и надписваше , всичко от което Банкера от Банкя и Феномена от "КТБ" имаха нужда???Резултата е на лице,... врачките вън!!!
    Време е да премахнем "Дилдо- героите" и Премиера сам да е тази важна и отговорна фигура
    която носи отговорността на раменете си и стои зад евентуални успехи и падения!!!

    08:40 05.05.2026

  • 12 Кирил

    2 4 Отговор
    Засега Гюро, послушкото на Крадев, разчиства терена му, за да почне Усвояването. После сладък пост за верен Гю.ро

    08:43 05.05.2026

  • 13 Чакаме да дойде "Спасителя"!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Причината е, липса на "политически Хирурзи", които да режат " гангрената "
    в системата до здраво месо...!!!

    08:45 05.05.2026

  • 14 Фен

    1 1 Отговор
    Радев е инфантилен, комплексиран хейтър. Изборът на Тиктокърите.

    08:49 05.05.2026

  • 15 Стаки

    3 0 Отговор
    Реформи се правят първите месеци от спечелилите изборите. Няма ли реформи такива каквито ги иска народа доверието започва да пада и до година две следват пак нови избори. Доверието в Румен Радев е голяма основно към него, а не към депутатите му, част от които местото не им е в парламента.

    08:55 05.05.2026

  • 16 Хайде уточните се

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реформите ще са":

    Когато Борисов доведе юпита и ви обясни,че за да се стабилизира икономиката трябва ПОСТНА ПИЦА, хората бяха недоволни.Хареса ви Асен Василев, който угоди на хората,като вдигна пенсии и заплати,че направи и автоматични механизми за увеличение.И пак леле мале,много заеми теглят,кой ще ги връща.Пък за 3%ДОД свалихте правителството,ама бедна ви е фантазията какво ни чака.И започват с НАЛАГА СЕ,защото предишните са виновни,Тръмп,Путин и т.н.

    Коментиран от #19

    08:57 05.05.2026

  • 17 Ooo Пепи,...

    0 0 Отговор
    докарал съм кренвирша....

    09:00 05.05.2026

  • 18 Факти

    3 0 Отговор
    Всички очакваме цените да паднат. Това беше голямото обещание, върху което Радев изгради предизборната си кампания. Нямаме време да чакаме. Радев има пълно мнозинство и цялата власт е в ръцете му. Не ми се слушат извинения. Радев абдикира от президенството и получи всичко. Сега е време да започне да дава това, което обеща.

    09:00 05.05.2026

  • 19 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде уточните се":

    Че Путин и Тръмп са виновни за цените е повече от ясно. Цените хвърчат в цял свят, не само в България. Иначе за другото съм съгласен - Радев е дори по-зле от Борисов. Той беше мутра и знаеше как се управляват хора и пари. Радев не знае къде се намира. Свалиха го от самолета и го вкараха в президентството. Видяхме какви ги сътвориха служебните му правителства. Само от договора с Боташ сме два милиарда евро чиста загуба. Промяната вдигнаха заплатите и пенсиите без да товарят с нов дълг. Ако видиш числата по времето на Василев ще ти стане ясно, че дълг към БВП дори леко намаля. Но Промяната бяха "грешка" на Радев и те бързо се превърнаха във врагове. Днес е очевидно, че Радев работи за руснаците. Това е гаранция за икономическа катастрофа. Видяхме го с Луканов и Виденов, които ни докараха хиперинфлация. Видяхме го и със Станишев - спряха ни еврофондове, което беше безпрецедентно за новоприета държава. От Радев очаквам нещо подобно. Единственият спасителен пояс е еврото. Добре, че го приехме преди да дойде на власт.

    09:19 05.05.2026

