Анализатори: Важно е още в първите дни на кабинета да стане ясно какви реформи ще бъдат предприети

Как ще управлява партията на Румен Радев, на кои лица ще заложи той в новия кабинет? В ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз България" гостуват Пепи Димитрова – комуникационен експерт и Атанас Радев – политолог.
„Обществото е изключително уморено и животът стана наистина много скъп“, подчерта Пепи Димитрова, но призова „да дадем време“ на властта, за да покаже реални действия. По думите ѝ съставът на кабинета ще бъде ключов индикатор, защото „през министрите ще можем до голяма степен да предположим и политиките“.
Атанас Радев също акцентира върху значението на първите стъпки на управлението. „Кредитът на доверие се изчерпва по естествен път“, предупреди той и подчерта, че е „ключово важно още в първите дни на кабинета да стане ясно какви ще бъдат тези реформи“. Според него липсата на яснота около състава и приоритетите поражда въпроси, особено в контекста на очакванията за стабилност.
В българската политика винаги е имало коалиционни правителства. В този ред на мисли, ние не сме свикнали на подобен тип вътрешнопартийни преговори за създаване на правителство, просто защото обществото остава неинформирано за това, което се случва. Голям въпрос е какви ще са трите неща, които това правителство ще направи първо.
Като основен тест за управлението се очертава икономическата политика. „Първото нещо, което ще видим, е бюджетът“, заяви Радев, като добави, че от ключово значение ще бъде и промяната в правилата, включително при обществените поръчки.
В същото време Димитрова отбеляза, че „никой успяващ няма да промени тактиката си“, визирайки стила на управление, но подчерта, че търпението на обществото не е безкрайно и очакванията за реални резултати остават високи.
Моето очакване е да видим баланс на силите, т.е. ще видим хора, които са по-скоро ориентирани към Русия, но ще видим и такива, които са силно ориентирани към Европейския съюз. Аз очаквам правителството да покаже същата палитра на хора, които да бъдат харесвани от различните групи, както видяхме като поведение и в кампанията.
Това мълчание в момента намирам за здраво, защото помислете си като общество дали спечелихме нещо от преговори в мола пред очите на всички. Тогава когато искахме да има открита комуникация и всичко да се знае. Затова има представителна демокрация.
Обществото избира кой да го представлява и трябва да даде картбланш на тези, които го представляват, да вземат решенията си и да ги представят.
Парламентарната логика за създаване на правителство е корено различна. Парламентарната логика изисква ние да сме запознати с това, кои са лицата по водещите сектори, кои ще бъдат лицата, които ще отговарят по сектори в парламентарните комисии, защото, в крайна сметка, представителната демокрация и логиката на парламентарното управление предполага този тип прозрачност.
07:56 05.05.2026
2 Няма да махнат оковите на българите????
Коментиран от #7
08:07 05.05.2026
7 честен ционист
До коментар #2 от "Няма да махнат оковите на българите????":За сметка на това ще ви вдигнат данъците, върнат задължителната военна служба, и натресат дигиталното ай-ди.
08:18 05.05.2026
11 Оракула от Делфи
и заложена , като предпоставка в програмата на управлението на страната ни,
тази стратегия е била поприще на така наречените "важни лица", които се пръкваха като мазни куришки,
за да бъдат после удобни бушони, за лицата в сянка ,които всъщност ни управляваха!
Един такъв пример беше "гумения Премиер" Желязков , който подписваше и надписваше , всичко от което Банкера от Банкя и Феномена от "КТБ" имаха нужда???Резултата е на лице,... врачките вън!!!
Време е да премахнем "Дилдо- героите" и Премиера сам да е тази важна и отговорна фигура
която носи отговорността на раменете си и стои зад евентуални успехи и падения!!!
08:40 05.05.2026
13 Чакаме да дойде "Спасителя"!!!
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Причината е, липса на "политически Хирурзи", които да режат " гангрената "
в системата до здраво месо...!!!
08:45 05.05.2026
16 Хайде уточните се
До коментар #8 от "Реформите ще са":Когато Борисов доведе юпита и ви обясни,че за да се стабилизира икономиката трябва ПОСТНА ПИЦА, хората бяха недоволни.Хареса ви Асен Василев, който угоди на хората,като вдигна пенсии и заплати,че направи и автоматични механизми за увеличение.И пак леле мале,много заеми теглят,кой ще ги връща.Пък за 3%ДОД свалихте правителството,ама бедна ви е фантазията какво ни чака.И започват с НАЛАГА СЕ,защото предишните са виновни,Тръмп,Путин и т.н.
Коментиран от #19
08:57 05.05.2026
19 Факти
До коментар #16 от "Хайде уточните се":Че Путин и Тръмп са виновни за цените е повече от ясно. Цените хвърчат в цял свят, не само в България. Иначе за другото съм съгласен - Радев е дори по-зле от Борисов. Той беше мутра и знаеше как се управляват хора и пари. Радев не знае къде се намира. Свалиха го от самолета и го вкараха в президентството. Видяхме какви ги сътвориха служебните му правителства. Само от договора с Боташ сме два милиарда евро чиста загуба. Промяната вдигнаха заплатите и пенсиите без да товарят с нов дълг. Ако видиш числата по времето на Василев ще ти стане ясно, че дълг към БВП дори леко намаля. Но Промяната бяха "грешка" на Радев и те бързо се превърнаха във врагове. Днес е очевидно, че Радев работи за руснаците. Това е гаранция за икономическа катастрофа. Видяхме го с Луканов и Виденов, които ни докараха хиперинфлация. Видяхме го и със Станишев - спряха ни еврофондове, което беше безпрецедентно за новоприета държава. От Радев очаквам нещо подобно. Единственият спасителен пояс е еврото. Добре, че го приехме преди да дойде на власт.
09:19 05.05.2026