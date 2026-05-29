Радев: Нямаме "да" за визите от САЩ, военните им самолети могат да останат до края на юни

"Свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното са успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от СМГ, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е огромен успех за България и дава надежда за бъдещето на нашата страна." Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на Министерския съвет.
„Тук гледам и към министъра на образованието и на финансите. Наш дълг е да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук - в България“, посочи Румен Радев.
"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор, разбирам напълно сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури, и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София. Затова днес ще приемем решение, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят добри локации", обясни премиерът.
Пари в аванс по Плана за възстановяване и устойчивост
“От срещите ни вчера с председателя на Европейската комисия и на Европейския съвет има няколко добри новини и една лоша новина. Започваме с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от Плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност и необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за три месеца. Въпреки това се връщаме с отблокирани 370 милиона, и то дадени предварително, в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони”, посочи Румен Радев.
„Говорим най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, както и за бързите действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители“, посочи той.
Мини „Марица-изток“ и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година
"Второ, не само че мини „Марица-изток“ и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предложените от нас реформи в енергетиката, така че да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме плавен процес на рекултивация и трансформация.
Успяхме също така да договорим и реформата във водния сектор, така че да бъдат защитени и интересите на българските общини.
Очаквам при една усилена работа да получим огромна част от полагащите ни се средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много интензивна работа до края на август и никаква ваканция за Министерския съвет", коментира министър-председателят.
Язовир „Яденица“
"Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир „Яденица“. Това отваря пътя за строителство с 50% и, може би, и повече европейско участие, както и за по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знайте, че през последните години спря да се говори и да се работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона", посочи той.
"Говорихме и по тази част. Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. В тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност, и ще направим така, че парите да стигнат до хората – да се разкрият нови възможности, индустриални зони, иновативни проекти и нови работни места", отбеляза премиерът.
"Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансгранично сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очакваме да пристигне тук премиерът на Гърция, Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Очакваме и нашите колеги от Румъния да излъчат министър-председател, с когото да продължим тези разговори", заяви Радев.
Прекомерен дефицит и възможни санкции от Брюксел
"И сега лошата новина – на 3 юни следващата седмица Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции", посочи той.
"По изчисления и реални данни на Европейската комисия дефицитът за миналата година е бил над 3%, което е било прикривано с цел да се постигне поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям", отбеляза Радев.
"Това е тежкото наследство, което получаваме – резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха авансово данъци за година напред, за да нагласят екселските таблици по свое усмотрение. А други натрупваха разходи чрез нецелесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджета", посочи премиерът.
"А други натрупваха разходи чрез нецелесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и Европейската комисия ще пита защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и грабежа. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в нормални рамки, но от сега искам да съм ясен – следващата седмица ще има подробен брифинг на Министерството на финансите", отбеляза Румен Радев.
9 баба Меца
До коментар #5 от "Този тъпотия за визите":Това е държавност, а не за епитети на невменяемост. Както е в Билията:" отнасяй се към ближния, както искаш към тебе да се отнасят"
12:37 29.05.2026
11 Добре,
До коментар #6 от "нннн":а кой ви излъга, че не сме във война? 35 години праивтелства и управляващи негласно воюват срещу народа български!
12:38 29.05.2026
13 И преди края на юни
Коментиран от #32
12:40 29.05.2026
14 Дориана
До коментар #8 от "Дачко Яворов":Точно обратното. Когато започне войната , която ЕС провокират между НАТО и Русия веднага се включват Северна Корея, Иран, Индия, Китай на страната на Русия и България трябва да остане в периферията на войната , а не от нашата територия да излитат американски самолети. Тръмп , Израел и ЕС ще са виновни за Третата Световна война. Радев знае това и се стреми максимално да предпази България.
12:40 29.05.2026
19 Да се махат
До коментар #8 от "Дачко Яворов":Кой определя колко трябва да останат в официално суверенна държава? Aми управляващите в Бг, така че да се разкарват.
12:43 29.05.2026
29 коментар
До коментар #3 от "Сталин":За едно си прав, хванали са го отдавна за топките. Казва на глас: "Крим е Руски", ама подписът му стои под проекта Триморие. Измисля си, че е говорил с Тръмп и му се опълчил, ама днес спешно удължава договора на своя глава. Ще бори корупцията, Боко и Шиши, ама само пренасочи капиталите от Бояна и банкя по пътя на Копринката, та и нови заеми взе, че са му малко парите.
41 Незнайко
Ако оставането на американските самолети в България срещу отпадане на визите за САЩ, е плод само на фатмашка дилетанщина в политиката, то това би могло да е "разбираемо" в този контекст!
Но, ако оставането на американските самолети преднамерено е обвързано с отпадане на визите за САЩ, за което предварително се е знаело, че не е изпълнимо, тогава се поставя въпросът дали Зеленият чорап не изпълнява предварително замислен план по компрометиране на евроатлантическите позиции на България спрямо НАТО и САЩ!
И двата случая, ползите за България са съмнителни, а репутацията й - непоправимо накърнена!
12:58 29.05.2026
42 Факти
ЕС: България има висок дефицит и ще я санкционираме.
Да ни е честит новия Орбан. Казах ви, че така ще стане. Сега ще плащаме санкции, които ще са много повече от това, което плащахме за Украйна. В Унгария се случи същото и затова изритаха Орбан. Умните се учат от грешките на другите, но българите не са умни и не се поучиха от грешките на унгарците.
12:58 29.05.2026
43 БУКВАТА "Ч"
- Защо използувате вече само изкуствена интелигенция за даване на отговори при проблеми?
Другият вдигнал чашата с ракия горе и рекъл:
- Миии, щото друга по-интелигентна от ракията няма и не е имало. На времето, когато радиацията е била голяма, всички сливи са били окосмени. Трябвало е да ги обръснеш, преди да си направиш компот. Ама не си е заслужавало труда, щото ракията ставала по-лесно. Та от там идва. Иди в Народното Събрание и пий Ракия, докато народа Български, все още умее да подрязва Лозите и умее да вари истинска домашна Ракия и за все още незабравеното умение, да им издава от Международно Цокаческо Училище "СВ. ТРИФУН ЗАРЕЗАН" - София ДИПЛОМ за Пиянско Образувание!
46 фактите
До коментар #2 от "честен ционист":Визите за цяла Европа отпаднаха само за България ги има още и е нормално при положение,че в България е пълно с русофилски национални предатели / шпиони / агенти.Абсолютен срам и тук държавата е виновна,че всички тези русофилски продажници не са по затворите.
Коментиран от #53, #74
13:02 29.05.2026
51 🇧🇬БЪЛГАРИТЕ СМЕ СЛЕДВ. "УКРАИНЦИ"!🇺🇦
До коментар #29 от "коментар":Волен Сидеров "политик с топки"?!?! 🤣🤣
Нещо си в голяма заблуда, друже - по-скоро е "на големи глътки" и то от сабахлем. Че и наскоро до инсулт в градинката пред МО го докара, но не си призна, а обвини персонала на заведението, в което се е наливал преди това. 😀
13:08 29.05.2026
52 След 31 май 2026 г
Радев, не го усуквай. Има договор подписан от Желязков и ония с некролога в джоба!
Краен срок - 31 май 2026 г.
Край. Техен си е проблема къде да си махат цистерните- бомби!
Радев, не се върти като Голямото мамче от червените фенери!
Вън!
И никакви анекси!
13:08 29.05.2026
53 Мнение
До коментар #46 от "фактите":Продажникът вика, дръжте продажниците???
ЛИЧНО ДЖЕЙ ДИ ВАНС ЗАЯВИ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БАЙ ДЪН Е ДАЛО ОКОЛО 460МИЛ ДОЛАРА ЗА 4Г, ЗА ПРОКАРВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ В БЪЛГАРИЯ (И ТОВА Е САМО 1 ПЕРО), А ВИЕ ДРАСКАТЕ ЗА РУСИЯ???
ЯВНО Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ОТНОВО РУСИЯ ДА НИ ОСВОБОЖДАВА ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ФАШ.ГИ, ДЕТО ВЗЕМАТ КИНТИ ОТ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ ЗА ДА ЛЪЖАТ, КРАДАТ И МАНИПУЛИРАТ НАРОДА НИ, НО ОБВИНЯВАТ ДРУГИТЕ ЗА ТОВА???
ВСЯКО ЕДНО НПО, ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ОБЯСНИ ФИНАНСОВО, ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО ПОКАЗАН, ЗА КАКВО И ОТ КЪДЕ Е ВЗЕЛ КИНТИТЕ СИ!!!
13:09 29.05.2026
65 Мнение
До коментар #54 от "Хаха":Вие чак сега ли осъзнахте, че урсулите и останалите начело на ЕС, са абсолютна ОПГ, служеща на рогатия???
ОЩЕ КОГАТО ИЗЛЕЗЕ ЗАПИСЪТ С КИРЧОВЦИТЕ, КЪДЕТО ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ ЩЕЛИ ДА БЯГАТ ПО ОСТРОВИТЕ КАТО КРАДНАТ КВОТО МОГАТ, И КЪДЕТО КИРЧО ОБЯСНЯВА, ЧЕ СЕ Е РАЗБРАЛ С УРСУЛА ДА НИ ВКАРА В ЗАРОБВОЗОНАТА ПО ДРУГИЯ НАЧИН (КАТО ГЪРЦИЯ), ОЩЕ ТОГАВА БЯХ АБСОЛЮТНО СИГУРЕН, ЧЕ ЩЕ НИ ВКАРАТ НАСИЛА С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ!!!
ПОМНИТЕ ЛИ СКАНДАЛЪТ С УКРИТЕ ДЕТО ПРАВЯТ АНКЛАВ ВЪВ ВАРНА, КОЙТО ИЗЛЕЗЕ ПО-ШИРОКО НАСКОРО???
ОТ КЪДЕ СПОРЕД ВАС СА ТИЯ ОГРОМНИ СРЕДСТВА ЗА ТИЯ МАЩАБНИ И ЛУКСОЗНИ СТРОИТЕЛСТВА???
ДАЛИ НЕ СА ЧАСТ И ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ???
ПОМНИТЕ ЛИ УКРАИНСКИТЕ БУСОВЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА ЗАЛОВЕН В УНГАРИЯ???
ОТ КЪДЕ СПОРЕД ВАС ИДВАТ КИНТИТЕ???
ПОМНИТЕ ЛИ 90ТЕ МЛРД ЕВРО "ЗАЕМ" (ПОДАРЪК ЗА САТАНЯГИТЕ НАЧЕЛО НА ЕС И ТЕХНИТЕ КУКЛОВОДИ ЗАД ОКЕАНА) ЗА УКРИЯ???
ЕС СЕ УПРАВЛЯВА ОТ АНТИЧОВЕЦИ (ЗА СЪЖАЛЕНИЕ)! И ЦЕЛТА ИМ Е ДА ГО ЗАКРИЯТ, ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ОГРОМНИЯТ ДЪЛГ НА ФАЩ!
А ЗЕЛЬО Е АБСОЛЮТНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МУСТАКАТИЯТ ЧИЧАК ОТ КЪМ 45ТА ГОДИНА!!!
ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ!
ВАЖНОТО Е ХОРАТА ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ЗА ИСТИНАТА, А НЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ЛЪЖИТЕ НА КАЗИОННИТЕ МЕДИИ, КАКТО И УЖАСНИ ПЕСНИ КАТО БАНГАРАНГА!!!
67 Шамар за аборигените в колонията
Първо ни натикаха в еврозоната, сега ще ни налагат мониторинг и санкции. А туземците в колонията ще бачкат за брюкселските бюрократи.
13:26 29.05.2026
69 Край
Правилната политика на една суверенна държава е - самолетите се махат веднага, а ако не свелят визите ние им въвеждаме реципрочни. И това Веднага.
13:33 29.05.2026
71 Ум патки пасе
До коментар #7 от "Дориана":Каква периферия като си фронтова държава. Вече лъсва истинското лице на натовеца Радев. Нов външен дълг за продължаване на касапницата, а нашите баби не могат тока да си платят
13:36 29.05.2026
