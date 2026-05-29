Радев: Нямаме "да" за визите от САЩ, военните им самолети могат да останат до края на юни

"Свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното са успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от СМГ, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е огромен успех за България и дава надежда за бъдещето на нашата страна." Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на Министерския съвет.

„Тук гледам и към министъра на образованието и на финансите. Наш дълг е да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук - в България“, посочи Румен Радев.

"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор, разбирам напълно сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури, и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София. Затова днес ще приемем решение, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят добри локации", обясни премиерът.

Пари в аванс по Плана за възстановяване и устойчивост

“От срещите ни вчера с председателя на Европейската комисия и на Европейския съвет има няколко добри новини и една лоша новина. Започваме с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от Плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност и необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за три месеца. Въпреки това се връщаме с отблокирани 370 милиона, и то дадени предварително, в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони”, посочи Румен Радев.

„Говорим най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, както и за бързите действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители“, посочи той.

Мини „Марица-изток“ и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година

"Второ, не само че мини „Марица-изток“ и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предложените от нас реформи в енергетиката, така че да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме плавен процес на рекултивация и трансформация.

Успяхме също така да договорим и реформата във водния сектор, така че да бъдат защитени и интересите на българските общини.

Очаквам при една усилена работа да получим огромна част от полагащите ни се средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много интензивна работа до края на август и никаква ваканция за Министерския съвет", коментира министър-председателят.

Язовир „Яденица“

"Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир „Яденица“. Това отваря пътя за строителство с 50% и, може би, и повече европейско участие, както и за по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знайте, че през последните години спря да се говори и да се работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона", посочи той.

"Говорихме и по тази част. Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. В тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност, и ще направим така, че парите да стигнат до хората – да се разкрият нови възможности, индустриални зони, иновативни проекти и нови работни места", отбеляза премиерът.

"Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансгранично сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очакваме да пристигне тук премиерът на Гърция, Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Очакваме и нашите колеги от Румъния да излъчат министър-председател, с когото да продължим тези разговори", заяви Радев.

Прекомерен дефицит и възможни санкции от Брюксел

"И сега лошата новина – на 3 юни следващата седмица Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции", посочи той.

"По изчисления и реални данни на Европейската комисия дефицитът за миналата година е бил над 3%, което е било прикривано с цел да се постигне поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям", отбеляза Радев.

"Това е тежкото наследство, което получаваме – резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха авансово данъци за година напред, за да нагласят екселските таблици по свое усмотрение. А други натрупваха разходи чрез нецелесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджета", посочи премиерът.

"А други натрупваха разходи чрез нецелесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и Европейската комисия ще пита защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и грабежа. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в нормални рамки, но от сега искам да съм ясен – следващата седмица ще има подробен брифинг на Министерството на финансите", отбеляза Румен Радев.