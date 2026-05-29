Радев: Нямаме "да" за визите от САЩ, военните им самолети могат да останат до края на юни

29 Май, 2026 12:31 1 999 81

Ние също така имаме нашите приоритети и процедури, заяви премиерът

"Свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното са успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от СМГ, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е огромен успех за България и дава надежда за бъдещето на нашата страна." Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на Министерския съвет.

„Тук гледам и към министъра на образованието и на финансите. Наш дълг е да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук - в България“, посочи Румен Радев.

"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор, разбирам напълно сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури, и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София. Затова днес ще приемем решение, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят добри локации", обясни премиерът.

Пари в аванс по Плана за възстановяване и устойчивост

“От срещите ни вчера с председателя на Европейската комисия и на Европейския съвет има няколко добри новини и една лоша новина. Започваме с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от Плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност и необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за три месеца. Въпреки това се връщаме с отблокирани 370 милиона, и то дадени предварително, в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони”, посочи Румен Радев.

„Говорим най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, както и за бързите действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители“, посочи той.

Мини „Марица-изток“ и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година

"Второ, не само че мини „Марица-изток“ и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предложените от нас реформи в енергетиката, така че да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме плавен процес на рекултивация и трансформация.

Успяхме също така да договорим и реформата във водния сектор, така че да бъдат защитени и интересите на българските общини.

Очаквам при една усилена работа да получим огромна част от полагащите ни се средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много интензивна работа до края на август и никаква ваканция за Министерския съвет", коментира министър-председателят.

Язовир „Яденица“

"Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир „Яденица“. Това отваря пътя за строителство с 50% и, може би, и повече европейско участие, както и за по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знайте, че през последните години спря да се говори и да се работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона", посочи той.

"Говорихме и по тази част. Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. В тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност, и ще направим така, че парите да стигнат до хората – да се разкрият нови възможности, индустриални зони, иновативни проекти и нови работни места", отбеляза премиерът.

"Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансгранично сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очакваме да пристигне тук премиерът на Гърция, Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Очакваме и нашите колеги от Румъния да излъчат министър-председател, с когото да продължим тези разговори", заяви Радев.

Прекомерен дефицит и възможни санкции от Брюксел

"И сега лошата новина – на 3 юни следващата седмица Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции", посочи той.

"По изчисления и реални данни на Европейската комисия дефицитът за миналата година е бил над 3%, което е било прикривано с цел да се постигне поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям", отбеляза Радев.

"Това е тежкото наследство, което получаваме – резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха авансово данъци за година напред, за да нагласят екселските таблици по свое усмотрение. А други натрупваха разходи чрез нецелесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджета", посочи премиерът.

"А други натрупваха разходи чрез нецелесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и Европейската комисия ще пита защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и грабежа. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в нормални рамки, но от сега искам да съм ясен – следващата седмица ще има подробен брифинг на Министерството на финансите", отбеляза Румен Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 радеф

    46 11 Отговор
    боко и пеевски веднага в затвора!стига ни прави на маимуни!

    12:33 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    21 13 Отговор
    Няма да има "да" за янкито всеки с фамилия завършваща на -ов -ев е руснак, а и не са далеч от истината. Юни месец по колесниците.

    Коментиран от #46

    12:33 29.05.2026

  • 3 Сталин

    37 26 Отговор
    За 35 години кошерна демокрация най накрая един политик с топки след Волен Сидеров,досега имахме само скопени Магнити

    Коментиран от #29, #59, #60, #61

    12:34 29.05.2026

  • 4 Трол

    43 16 Отговор
    И визите, и самолетите остават.

    12:34 29.05.2026

  • 5 Този тъпотия за визите

    31 16 Отговор
    беше просто измислица на Муню Боташки, уж за да си орпавдае дy пенeто пред господарите му.

    Коментиран от #9

    12:34 29.05.2026

  • 6 нннн

    43 6 Отговор
    Фурнаджийско лопато, не ми трябва ,,ДА" за визите. Махнете хвърчилата. Нямат право да стоят на цивилно летище, ако не сме във война.

    Коментиран от #11

    12:35 29.05.2026

  • 7 Дориана

    23 15 Отговор
    Точно така само твърд подход с мисъл за България и националните интереси на българския народ . ЕС ще ни вкара и във война. Те ежедневно провокират и неистово искат НАТО да влезе във война с Русия. Готвят се упорито за война. Добре , че Радев мисли повече за българския народ и така България ще остане в периферията на войната, докато Европа ще бъде унищожена.

    Коментиран от #71

    12:36 29.05.2026

  • 8 Дачко Яворов

    18 28 Отговор
    Самолетите трябва да останат колкото трябва.
    Ще ни вкараш във война, чорап!

    Коментиран от #14, #19

    12:36 29.05.2026

  • 9 баба Меца

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Този тъпотия за визите":

    Това е държавност, а не за епитети на невменяемост. Както е в Билията:" отнасяй се към ближния, както искаш към тебе да се отнасят"

    12:37 29.05.2026

  • 10 Сталин

    30 5 Отговор
    Представете си само мащабите на разрухата които Гроб оставиха България

    12:37 29.05.2026

  • 11 Добре,

    24 2 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    а кой ви излъга, че не сме във война? 35 години праивтелства и управляващи негласно воюват срещу народа български!

    12:38 29.05.2026

  • 12 От краеатите може да имате само "дай"

    11 4 Отговор
    Друго от тия психично болни епщайнци няма да имате ..следващия път като гладуват да им купувате поредните боклуци за милиарди, включително и несъществуващи атомни реактори за 35 милиарда лева, тогава се сети да кажеш и ти "не"

    12:38 29.05.2026

  • 13 И преди края на юни

    18 8 Отговор
    пак ще се окаже, че се налага да останат до края на юли и така нататък, докато завалят ракетите по малo умните софиянци, които са много прозападни, про€пейски и проатлантичски.

    Коментиран от #32

    12:40 29.05.2026

  • 14 Дориана

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Дачко Яворов":

    Точно обратното. Когато започне войната , която ЕС провокират между НАТО и Русия веднага се включват Северна Корея, Иран, Индия, Китай на страната на Русия и България трябва да остане в периферията на войната , а не от нашата територия да излитат американски самолети. Тръмп , Израел и ЕС ще са виновни за Третата Световна война. Радев знае това и се стреми максимално да предпази България.

    12:40 29.05.2026

  • 15 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    9 11 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #26

    12:40 29.05.2026

  • 16 Името му е двуличник

    22 8 Отговор
    Радев, не ни вземай за канарчета. Срокът беше 31.05.2026. Днес на спешно заседание твоят кабинет го е удължил с 1 месец до края на юни. Защо просто не го оставихте да изтече щом американците не са поискали писмено удължаване? Или е по-лесно да вдигаш юмруче, а с другата ръка да подписваш това срещу което си вдигнал юмруче?

    12:41 29.05.2026

  • 17 следващата седмица

    10 3 Отговор
    следващата седмица ще има подробен брифинг на Министерството на финансите"

    И Ти Вярваш ?

    На тези Неандерталци ?

    12:41 29.05.2026

  • 18 Тези

    6 0 Отговор
    От шайкатаОП

    12:42 29.05.2026

  • 19 Да се махат

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дачко Яворов":

    Кой определя колко трябва да останат в официално суверенна държава? Aми управляващите в Бг, така че да се разкарват.

    12:43 29.05.2026

  • 20 Бюджета Зависи !

    6 1 Отговор
    От Начина по който !

    Влизат !

    Или Излизат !

    Едни пари от Него !

    И Не Е Само !

    Проста Математика !

    12:43 29.05.2026

  • 21 Софиянец

    10 6 Отговор
    Време беше да изгоним краварските корита от България, а е крайно време да затворим и окупационните им бази!!! Следват укро туристите, киефското гестапо да си ги прибира!

    12:44 29.05.2026

  • 22 Ще останат щото България не е отдавна

    10 2 Отговор
    ..държава, закриха България, това е вече е на корпорация тука - краварска, две войни предстоят с Русия, защото това е смисъла на третия райх в Брюксел и с Иран, защото това го започнаха като нов фронт евреите сега

    12:44 29.05.2026

  • 23 Радев

    5 4 Отговор
    Трябва да се в близко време !!! Повторно и излишно доказване е това, че не С Т А В А З А П О Л И Т К !!!

    12:45 29.05.2026

  • 24 Шамар за аборигените в колонията

    6 3 Отговор
    Ми те по програма са до края на юни, бе! След това ако искат ще си останат, а за бледоликите туземците нямат думата.

    12:45 29.05.2026

  • 25 Радев

    7 3 Отговор
    Трябва да се махне в близко време !!! Повторно и излишно доказване е това, че не С Т А В А З А П О Л И Т К !!!

    12:46 29.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ганя Путинофила

    9 5 Отговор
    Радев постави Ултиматум на Тръмп!
    Браво, Радев! Велик си!

    12:47 29.05.2026

  • 28 Не ви ли е срам

    9 4 Отговор
    Индия британска колония да има собствена национална валута , а Българския лев да го убиете като първи idioti i glupaci по заповед на третия райх

    12:47 29.05.2026

  • 29 коментар

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    За едно си прав, хванали са го отдавна за топките. Казва на глас: "Крим е Руски", ама подписът му стои под проекта Триморие. Измисля си, че е говорил с Тръмп и му се опълчил, ама днес спешно удължава договора на своя глава. Ще бори корупцията, Боко и Шиши, ама само пренасочи капиталите от Бояна и банкя по пътя на Копринката, та и нови заеми взе, че са му малко парите.

    Коментиран от #51

    12:48 29.05.2026

  • 30 в кратце

    6 2 Отговор
    военните им самолети могат да останат до края на юни 2032-ра година,или когато им е кеф,да дойдат и да си ги вземат

    12:48 29.05.2026

  • 31 Радев

    9 3 Отговор
    РАДЕВ ВСИЧКО ТУК ОБЪРКА !!!
    ЩОМ ЗАПОЧНА ДА ЧОВЪРКА !!!

    12:49 29.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Aлфа Вълкът

    9 1 Отговор
    Всеки месец ще е предпоследен– "и такааа до края на светаааа".

    12:51 29.05.2026

  • 34 Тези

    4 3 Отговор
    От шайкатаОПГГЕРБ от девет кладенеца вода ще ви донесат да казват колко са невинни.Винаги тези преди тях и след тях са виновни.Теменуго никой не ти вярва.Ти показа,че две цифри не можеш да извадиш .Кажи Роско колко пари раздаде на Дебелото и Тиквата,разбира се и за водапада загръсва нещо.А това,че тиквите и дерибеите вдигнаха безумно заплатите на ДАТО, ДАНС, МВР колко вреди на бюджета нанесохте?

    12:53 29.05.2026

  • 35 Политкоректен

    5 1 Отговор
    А така! Това вече е мъжка приказка.

    12:53 29.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "@Л@Б@ЛОВ":

    ПОЗНАВАМ ЛИЧНО $ватб€ният нато-БКП Г €Йрал-р"ум€н" Хвали-Пръцко П€Д€рад€в-П .тка-ч€лов€к!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    12:54 29.05.2026

  • 38 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 5 Отговор
    А защо не ги изгониш сега бе аме..бо болшевишка ..Покажи гръбнак бе ..вън терористите от сащ

    12:54 29.05.2026

  • 39 Олигофрен

    6 3 Отговор
    Американците са му казали че войната ще свърши до 10 юни и си тръгват , А той щял да ги изгони на 30 -ти ! Голем мъж !

    12:57 29.05.2026

  • 40 ОЩЕ ВЕДНЪЖ ГОЛЕМ СИ

    2 4 Отговор
    РАДЕВ УМЕН. КАКВО И ДА СТАНЕ ТИ ЩЕ СИ ПРАВИЯ И НИЕ ЩЕ СПЕЧЕЛИМ. НЯМА ВИЗИ НЯМА САМОЛЕТИ. ЗА ИРАН ЩЕ РАЗБЕРАТ ЧЕ ТОВА Е ПОЛИТИКА. ДАНО.

    12:57 29.05.2026

  • 41 Незнайко

    4 1 Отговор
    Не знам, но това беще напълно излишно дипломатическо "упражнение", показващо дилетански подход и липса на усет за възможното и невъзможното в политиката спрямо съюзниците от НАТО и САЩ.
    Ако оставането на американските самолети в България срещу отпадане на визите за САЩ, е плод само на фатмашка дилетанщина в политиката, то това би могло да е "разбираемо" в този контекст!
    Но, ако оставането на американските самолети преднамерено е обвързано с отпадане на визите за САЩ, за което предварително се е знаело, че не е изпълнимо, тогава се поставя въпросът дали Зеленият чорап не изпълнява предварително замислен план по компрометиране на евроатлантическите позиции на България спрямо НАТО и САЩ!
    И двата случая, ползите за България са съмнителни, а репутацията й - непоправимо накърнена!

    12:58 29.05.2026

  • 42 Факти

    5 2 Отговор
    Радев: ЕС трябва да спре да помага на Украйна.
    ЕС: България има висок дефицит и ще я санкционираме.
    Да ни е честит новия Орбан. Казах ви, че така ще стане. Сега ще плащаме санкции, които ще са много повече от това, което плащахме за Украйна. В Унгария се случи същото и затова изритаха Орбан. Умните се учат от грешките на другите, но българите не са умни и не се поучиха от грешките на унгарците.

    12:58 29.05.2026

  • 43 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Срешнали се двама приятели в кръчмата, които били на високо интелектуално ниво. Единият интелигентно запитал другия:
    - Защо използувате вече само изкуствена интелигенция за даване на отговори при проблеми?
    Другият вдигнал чашата с ракия горе и рекъл:
    - Миии, щото друга по-интелигентна от ракията няма и не е имало. На времето, когато радиацията е била голяма, всички сливи са били окосмени. Трябвало е да ги обръснеш, преди да си направиш компот. Ама не си е заслужавало труда, щото ракията ставала по-лесно. Та от там идва. Иди в Народното Събрание и пий Ракия, докато народа Български, все още умее да подрязва Лозите и умее да вари истинска домашна Ракия и за все още незабравеното умение, да им издава от Международно Цокаческо Училище "СВ. ТРИФУН ЗАРЕЗАН" - София ДИПЛОМ за Пиянско Образувание!

    13:00 29.05.2026

  • 44 Поне мрънко има

    1 1 Отговор
    Смелост да го каже това. А тууупа и шиша само се снишаваха и искаха за себе си. А РАДЕВ ИСКА РАБОТИ ЗА НАРОДА.

    13:01 29.05.2026

  • 45 Странно защо

    5 1 Отговор
    Докато герб управляваха до 2020 година нямаше дефицит и три пъти по-голяма инфлация от средното за ЕС. От както лицето на снимката пое задкулисно властта през служебни и редовни правителства на промяната държавата затъна в калта.

    13:02 29.05.2026

  • 46 фактите

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Визите за цяла Европа отпаднаха само за България ги има още и е нормално при положение,че в България е пълно с русофилски национални предатели / шпиони / агенти.Абсолютен срам и тук държавата е виновна,че всички тези русофилски продажници не са по затворите.

    Коментиран от #53, #74

    13:02 29.05.2026

  • 47 Хмм

    5 2 Отговор
    Какво му пречат на Боташа самолетите? Нали са натовски.

    13:03 29.05.2026

  • 48 Хаха

    6 0 Отговор
    Тръмп ще си го премести в другия крачол.

    13:04 29.05.2026

  • 49 Демек

    5 0 Отговор
    Чичо Дони му е показал среден пръст за визите.

    13:06 29.05.2026

  • 50 въпроси

    4 0 Отговор
    Радев, имаше няколко похода за мир преди време. Не съм те виждал да участваш. Подписът ти на президент е под всички военни инициативи на Европа. Последно ти ли докара завода за барут и боеприпаси или Боко? Ти ли ще поведеш армията срещу Русия или ще се скриеш зад полата на госпожата-президент? Какво обеща на Урсула? Кога да стягаме мешките?

    13:06 29.05.2026

  • 51 🇧🇬БЪЛГАРИТЕ СМЕ СЛЕДВ. "УКРАИНЦИ"!🇺🇦

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "коментар":

    Волен Сидеров "политик с топки"?!?! 🤣🤣

    Нещо си в голяма заблуда, друже - по-скоро е "на големи глътки" и то от сабахлем. Че и наскоро до инсулт в градинката пред МО го докара, но не си призна, а обвини персонала на заведението, в което се е наливал преди това. 😀

    13:08 29.05.2026

  • 52 След 31 май 2026 г

    3 4 Отговор
    Нито ден повече на американскатаинапаст!
    Радев, не го усуквай. Има договор подписан от Желязков и ония с некролога в джоба!
    Краен срок - 31 май 2026 г.
    Край. Техен си е проблема къде да си махат цистерните- бомби!
    Радев, не се върти като Голямото мамче от червените фенери!
    Вън!
    И никакви анекси!

    13:08 29.05.2026

  • 53 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "фактите":

    Продажникът вика, дръжте продажниците???

    ЛИЧНО ДЖЕЙ ДИ ВАНС ЗАЯВИ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БАЙ ДЪН Е ДАЛО ОКОЛО 460МИЛ ДОЛАРА ЗА 4Г, ЗА ПРОКАРВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ В БЪЛГАРИЯ (И ТОВА Е САМО 1 ПЕРО), А ВИЕ ДРАСКАТЕ ЗА РУСИЯ???

    ЯВНО Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ОТНОВО РУСИЯ ДА НИ ОСВОБОЖДАВА ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ФАШ.ГИ, ДЕТО ВЗЕМАТ КИНТИ ОТ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ ЗА ДА ЛЪЖАТ, КРАДАТ И МАНИПУЛИРАТ НАРОДА НИ, НО ОБВИНЯВАТ ДРУГИТЕ ЗА ТОВА???

    ВСЯКО ЕДНО НПО, ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ОБЯСНИ ФИНАНСОВО, ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО ПОКАЗАН, ЗА КАКВО И ОТ КЪДЕ Е ВЗЕЛ КИНТИТЕ СИ!!!

    13:09 29.05.2026

  • 54 Хаха

    3 1 Отговор
    "По изчисления и реални данни на Европейската комисия дефицитът за миналата година е бил над 3%, което е било прикривано с цел да се постигне поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям."
    Излиза, че европейската комисия е съдействала за незаконното и насилствено налагане на еврото. Щом те самите са признали това...

    Коментиран от #65

    13:09 29.05.2026

  • 55 Генерал Боташ

    3 0 Отговор
    Да звъни на Тръмп

    И да му го каже

    Лично.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    13:11 29.05.2026

  • 56 Да не

    4 1 Отговор
    стане като през 1943-1944г. когато обединените нации бомбандираха София, а тук се правиха уж на неразбрали защо ги бомбандират.

    13:12 29.05.2026

  • 57 Хаха

    4 1 Отговор
    Искам да видя как Румен се мята на Миг-а и стреля по американските цистерни, които отказват да си тръгнат след месец....
    Те не го сичтат за жив, той се пазари с тях!!!

    13:13 29.05.2026

  • 58 И вкарването

    6 0 Отговор
    в еврозоната значи е станало с измама. То се предполагаше.

    13:13 29.05.2026

  • 59 Белата Златка

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Я видяхме .

    Обикновена ПИЯНДУРНИЦА.

    13:14 29.05.2026

  • 60 🇧🇬БЪЛГАРИТЕ СМЕ СЛЕДВ. "УКРАИНЦИ"!🇺🇦

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    "3 Сталин

    2616Отговор
    За 35 години кошерна демокрация най накрая един политик с топки след Волен Сидеров,досега имахме само скопени Магнити
    Коментиран от 29"

    Волен Сидеров "политик с топки"?!?! 🤣🤣

    Нещо си в голяма заблуда, друже - по-скоро е "на големи глътки" и то от сабахлем. Че и наскоро до инсулт в градинката пред МО го докара, но не си призна, а обвини персонала на заведението, в което се е наливал преди това. 😀

    13:15 29.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Кое е

    2 0 Отговор
    по-добре? Началници във Вашингтон или началници в Брюксел? На кого е по добре да джиросаме държавата. Това е дилемата на тъй наречените български политици от 30 години насам. Общото обаче е консенсуса, че е наложително и че трябва да отстъпим суверенитета си.

    13:17 29.05.2026

  • 63 смях в залата

    4 1 Отговор
    Ще заслужим безплатни руски

    13:19 29.05.2026

  • 64 гочето

    2 3 Отговор
    Румене, върнете смъртното наказание и да ги почва специализиран съд!
    Има много заслужили да бъдат изправени до стената от герб, ппдб, дпс, итн, бсп и подобни продажници.

    Коментиран от #73

    13:19 29.05.2026

  • 65 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    Вие чак сега ли осъзнахте, че урсулите и останалите начело на ЕС, са абсолютна ОПГ, служеща на рогатия???

    ОЩЕ КОГАТО ИЗЛЕЗЕ ЗАПИСЪТ С КИРЧОВЦИТЕ, КЪДЕТО ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ ЩЕЛИ ДА БЯГАТ ПО ОСТРОВИТЕ КАТО КРАДНАТ КВОТО МОГАТ, И КЪДЕТО КИРЧО ОБЯСНЯВА, ЧЕ СЕ Е РАЗБРАЛ С УРСУЛА ДА НИ ВКАРА В ЗАРОБВОЗОНАТА ПО ДРУГИЯ НАЧИН (КАТО ГЪРЦИЯ), ОЩЕ ТОГАВА БЯХ АБСОЛЮТНО СИГУРЕН, ЧЕ ЩЕ НИ ВКАРАТ НАСИЛА С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ!!!

    ПОМНИТЕ ЛИ СКАНДАЛЪТ С УКРИТЕ ДЕТО ПРАВЯТ АНКЛАВ ВЪВ ВАРНА, КОЙТО ИЗЛЕЗЕ ПО-ШИРОКО НАСКОРО???
    ОТ КЪДЕ СПОРЕД ВАС СА ТИЯ ОГРОМНИ СРЕДСТВА ЗА ТИЯ МАЩАБНИ И ЛУКСОЗНИ СТРОИТЕЛСТВА???
    ДАЛИ НЕ СА ЧАСТ И ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ???

    ПОМНИТЕ ЛИ УКРАИНСКИТЕ БУСОВЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА ЗАЛОВЕН В УНГАРИЯ???
    ОТ КЪДЕ СПОРЕД ВАС ИДВАТ КИНТИТЕ???

    ПОМНИТЕ ЛИ 90ТЕ МЛРД ЕВРО "ЗАЕМ" (ПОДАРЪК ЗА САТАНЯГИТЕ НАЧЕЛО НА ЕС И ТЕХНИТЕ КУКЛОВОДИ ЗАД ОКЕАНА) ЗА УКРИЯ???

    ЕС СЕ УПРАВЛЯВА ОТ АНТИЧОВЕЦИ (ЗА СЪЖАЛЕНИЕ)! И ЦЕЛТА ИМ Е ДА ГО ЗАКРИЯТ, ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ОГРОМНИЯТ ДЪЛГ НА ФАЩ!
    А ЗЕЛЬО Е АБСОЛЮТНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МУСТАКАТИЯТ ЧИЧАК ОТ КЪМ 45ТА ГОДИНА!!!

    ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ!
    ВАЖНОТО Е ХОРАТА ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ЗА ИСТИНАТА, А НЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ЛЪЖИТЕ НА КАЗИОННИТЕ МЕДИИ, КАКТО И УЖАСНИ ПЕСНИ КАТО БАНГАРАНГА!!!

    13:22 29.05.2026

  • 66 Радев сложи визи за американците!

    7 7 Отговор
    Никой българин не е преритал да ходи в тъ.пата америка, а българите искат незабавно американците да се ометат от България! Визи за американците и метлата! Убийци на деца и терористи нямат място в България!

    13:22 29.05.2026

  • 67 Шамар за аборигените в колонията

    3 3 Отговор
    Как нагло ни ограбват от ЕС с корумпираната урсула!
    Първо ни натикаха в еврозоната, сега ще ни налагат мониторинг и санкции. А туземците в колонията ще бачкат за брюкселските бюрократи.

    13:26 29.05.2026

  • 68 Колониите нямат собствена политика!

    2 1 Отговор
    Докато янките обикалят като хиени около Иран и им текат лигите за иранския петрол американските самолети ще използват гражданските летища на колонията си!

    13:30 29.05.2026

  • 69 Край

    2 2 Отговор
    Човека ни демонстрира "характер" с надеждата до края на юни на САЩ да не им трябва аеропланите им вече да седят на нашето гражданско летище.
    Правилната политика на една суверенна държава е - самолетите се махат веднага, а ако не свелят визите ние им въвеждаме реципрочни. И това Веднага.

    13:33 29.05.2026

  • 70 Генерал Радев

    3 1 Отговор
    А спирането на кръвопролитията не ти е приоритет, натовски генерале? Радвал се на постиженията на учениците... осигури им бъдещ мирен живот, хамелеон такъв

    13:34 29.05.2026

  • 71 Ум патки пасе

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Каква периферия като си фронтова държава. Вече лъсва истинското лице на натовеца Радев. Нов външен дълг за продължаване на касапницата, а нашите баби не могат тока да си платят

    13:36 29.05.2026

  • 72 Ами след юни...

    1 0 Отговор
    След юни всичко приключва. Бази повече не им трябват. Дирека плаши кучетата с кокал.

    13:46 29.05.2026

  • 73 Ахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "гочето":

    Ама ти сериозно ли? Я му виж екипа - вдичките са от партиите, които изброи. Театърът за неграмотния електорат продължава

    13:48 29.05.2026

  • 74 ППДБ/ЛГБТ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "фактите":

    Ние изгонихме всички руснаци от България, останаха само укро шпиони, бандити и предатели.

    13:49 29.05.2026

  • 75 УСА боклук

    1 0 Отговор
    ЙЕС ! Те не са го искали , но Радев го удължи.
    ЙЕС

    13:52 29.05.2026

  • 76 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Румен Радев иска САЩ да отменят визите! Румене, мисли малко. В нашето Българско Внуче Америка живеят Умните Българи и Творци и те не позволяват България да бъде разрушена. Вардят със самолети въздушното ни пространство. Вардят с ВИЗИ да не избягат и последните Иновативни Българи от България. Румене, помисли малко! Ако се премахната Визите, един Умен Българин няма да остане в България и кой ще храни децата на комунистите, станали ужким капиталисти? Кой ще храни циганите по катуните, които сина на циганката Маруца, Бай Тошо по време на Соца ги развъди до безкрайни висоти? Кой? Румене, помисли малко - идва Нов Свят на нови Технологии. Паричните Технологии на Нафтата си отиват в историята, идва Новото с забравените Стари Екологични Технологии от преди 1944г. - Конопа ще спаси Света!

    14:02 29.05.2026

  • 77 Фатмака

    1 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    14:05 29.05.2026

  • 78 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.
    Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
    Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
    The white brotherhood

    14:08 29.05.2026

  • 79 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Словоблудството щеше да подпали България – затова сме на 111 място по свобода на словото.


    "Преклонената главичка / остра сабя не сече, / тази истина едничка / кой би смял да отрече.
    / Като всички умни хора, /аз не ритам тръна бос, / с големците се не боря,
    / а им ставам всягда мост"

    14:11 29.05.2026

  • 80 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Две блондинки си говорят:
    - Знаеш ли, Снежанка още ходи с дядо Мраз.
    - А дядо Коледа с кого ли ходи?
    - Как с кого бе, с Мери.
    - Коя Мери?
    - А бе Мери Кристмас, бе!

    14:14 29.05.2026

  • 81 Маикоо

    0 0 Отговор
    Накрая като мъдуриту

    14:15 29.05.2026

