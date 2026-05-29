"Теменужка Петкова: Радев да не си служи с лъжи. Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г."

Ще призова премиера Румен Радев да не си служи с лъжи и неверни интерпретации на факти и данни. Това заяви пред журналисти в парламента Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ, цитирана от novini.bg.

"Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г. - и това не е случайно. Всички си спомняте, че нямаше възможност да бъде приет Бюджет 2025, а Министерството на финансите не можеше да предостави доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които последвалото служебно правителство извърши бяха в сериозни размери, и това всичко доведе до невъзможност да се контролират финансите на държавата. За 2025 г. дефицитът е 3.5% по данни уточнени с Евростат", каза още тя.

За2025 г. България спазва изискванията за дефицит. Не е хубаво Радев да започва своя път в изпълнителната власт с лъжи, коментира Петкова.

"Категорично неверни са твърдения на Радев, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната. Още повече на фона на вчерашните поздравления, които премиерът Радев прие от Урсула фон дер Лайен във връзка с членството на страната ни. Данните, с които България влезе в еврозоната, са на база анализ и проверка на изпълнението на бюджета за 2024 г. Всички тези данни се проверяват от Евростат и НСИ."

"Тази мантра се използваше в хода на предизборната кампания, но вече идва време за реални действия управление. И не е хубаво премиерът Радев да оправдава очевидно свои бъдещи действия, свързани с бюджета за 2026 г.", коментира Петкова.

"Що се отнася до твърдението на Радев, че са иззети данъци от банки, от дружества, нека само да кажем, че това е възможност, която законът предвижда и банките са се възползвали от тази възможност. А по отношение на авансовия дивидент от дружествата, това е практика, наложена през 2023 г. от служебен министър на финансите в първото правителство на Радев", допълни бившият финансов министър.

"Ако от "Прогресивна България" имат смелостта да предложат мерки, които да решат структурния проблем с дефицита на страната от 2021 г. насам, откакто самият Радев легитимира хора, които после нарече "шарлатани", депутатите на ГЕРБ са готови да го подкрепят", каза Владислав Горанов.

Правителството, назначено от Илияна Йотова, бодро харчеше до последния си ден. Сегашният зам.-кмет по финансите на Столична община си позволи като министър в последния ден да раздава пари от несъществуващ бюджет, коментира Горанов за действията на Георги Клисурски.