Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Теменужка Петкова: Радев да не си служи с лъжи. Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г.

Теменужка Петкова: Радев да не си служи с лъжи. Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г.

29 Май, 2026 11:48 1 089 37

  • теменужка петкова-
  • румен радев-
  • лъжи-
  • свръхдефицит-
  • 2025 г.-
  • 2026 г.

"Категорично неверни са твърдения на Радев, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната", коментира още депутатът от ГЕРБ

Теменужка Петкова: Радев да не си служи с лъжи. Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще призова премиера Румен Радев да не си служи с лъжи и неверни интерпретации на факти и данни. Това заяви пред журналисти в парламента Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ, цитирана от novini.bg.

"Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г. - и това не е случайно. Всички си спомняте, че нямаше възможност да бъде приет Бюджет 2025, а Министерството на финансите не можеше да предостави доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които последвалото служебно правителство извърши бяха в сериозни размери, и това всичко доведе до невъзможност да се контролират финансите на държавата. За 2025 г. дефицитът е 3.5% по данни уточнени с Евростат", каза още тя.

За2025 г. България спазва изискванията за дефицит. Не е хубаво Радев да започва своя път в изпълнителната власт с лъжи, коментира Петкова.
"Категорично неверни са твърдения на Радев, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната. Още повече на фона на вчерашните поздравления, които премиерът Радев прие от Урсула фон дер Лайен във връзка с членството на страната ни. Данните, с които България влезе в еврозоната, са на база анализ и проверка на изпълнението на бюджета за 2024 г. Всички тези данни се проверяват от Евростат и НСИ."

"Тази мантра се използваше в хода на предизборната кампания, но вече идва време за реални действия управление. И не е хубаво премиерът Радев да оправдава очевидно свои бъдещи действия, свързани с бюджета за 2026 г.", коментира Петкова.

"Що се отнася до твърдението на Радев, че са иззети данъци от банки, от дружества, нека само да кажем, че това е възможност, която законът предвижда и банките са се възползвали от тази възможност. А по отношение на авансовия дивидент от дружествата, това е практика, наложена през 2023 г. от служебен министър на финансите в първото правителство на Радев", допълни бившият финансов министър.

"Ако от "Прогресивна България" имат смелостта да предложат мерки, които да решат структурния проблем с дефицита на страната от 2021 г. насам, откакто самият Радев легитимира хора, които после нарече "шарлатани", депутатите на ГЕРБ са готови да го подкрепят", каза Владислав Горанов.

Правителството, назначено от Илияна Йотова, бодро харчеше до последния си ден. Сегашният зам.-кмет по финансите на Столична община си позволи като министър в последния ден да раздава пари от несъществуващ бюджет, коментира Горанов за действията на Георги Клисурски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжите

    66 3 Отговор
    са запазено право на Теменужката и бездомния вуйчов Горан .

    11:52 29.05.2026

  • 2 И табуретката се отчете

    45 1 Отговор
    Резили
    Всеки ден под диктат се изреждат горките ; редуват се .
    Българите знаят кой кой и.
    Няма нужда да се напъват
    А вожда ,горкия час се е изприщва да се сравнява.
    Резили долни !!!
    Баста!!!

    11:52 29.05.2026

  • 3 ассад

    51 0 Отговор
    само заплатите в МВР и прокуратура са 99% от причината за свръх дефицита.
    кой го направи това ? братята Магнитски

    кой превърна БГ в полицейско мутренска държава - братят Магнитски

    11:52 29.05.2026

  • 4 име

    39 2 Отговор
    Без значение коя година касае, важното е ОПГ ГРОБ-ДПС и ПП-ДБ да обвинят Радев, че за три седмици е натрупал свръх дефицит. Както и че още невъведените от него реформи няма да проработят, нищо че те даже и не направиха опит за такива.

    11:53 29.05.2026

  • 5 Ами ! ----

    4 0 Отговор
    Ами ! ----

    Той Гледа От Вас !

    Откъде ?

    Другаде !

    Да Се Научи ?

    Не Всяка Работа !

    Е !

    За Всеки !

    11:55 29.05.2026

  • 6 9689

    39 0 Отговор
    Трътлестото плямпало се обади.

    11:55 29.05.2026

  • 7 Айде сега...

    37 2 Отговор
    Служебното правителство да не е работило със свой бюджет, че на него прехвърлихте вината? Финансите на държавата са такива, каквито вие ги оставихте.

    11:56 29.05.2026

  • 8 куучката с големиятгъз

    36 0 Отговор
    защо не е с доживотна в Сливен ?

    11:58 29.05.2026

  • 9 Съдията

    31 1 Отговор
    Не се оправдавай, Тетко. Източните държавата като за последно и изтеглихте един куп заеми, над 25 милиарда евро за цялото "управление" на ГРОБ. Ще ви бъде потърсена сметка, този път няма да ви се размине. Само да бъде изрината прокуратурата и ще почнете да си плащате.😂

    11:59 29.05.2026

  • 10 Тази

    21 0 Отговор
    още не може да повярва, че Радев кара багера. Ха, ха!

    11:59 29.05.2026

  • 11 Чакат

    12 1 Отговор
    се пари по ПВУ и започва яко рев. Ха, ха! Ще се хванете на Радев за шлифера.

    12:00 29.05.2026

  • 12 Да не забравяме

    24 2 Отговор
    Вие ни натикахте в еврозоната насила, процедурата е заради вас!

    12:01 29.05.2026

  • 13 Гай Турий

    22 0 Отговор
    Тая бъчва врякаше, че няма друг начин за бюджет, освен това, с което тя и брадатия Делянчо се гавриха с депутатите от опозицията и с цял народ, който ясно виждаше тяхното нагло и безхаберно разхитителство в купуването на свои глласоподаватели с парите на бизнеса. И ги изритаха с денонощни бдения. Тая бъчва няма моралното право изобщо да си отваря канелката.

    12:02 29.05.2026

  • 14 Как

    23 1 Отговор
    Теменужка има наглостта да говори, с фалшификация ни вкара в еврозоната, къде са парите от Валутния борд,къде е златото което замина в ЕБ.Тази не трябва да се показва и говори глупости,народа не и вярва на лъжите

    12:02 29.05.2026

  • 15 Дориана

    25 1 Отговор
    Точно Теменужка Петкова и Делян Добрев направиха възмажно най- лошия бюджет за България ,което доведе до революция в България и чужбина. Скриха умишлено реалния дефицит за да вкарат България насила без референдум от народа в Еврозоната.. Причиниха безпрецедентна ежедневна инфлация с цени нагоре за всичко Не можаха да овладеят инфлацията, теглиха заеми като за Световно и сега има наглостта да продължава типично по Герберски да обвинява другите. Изтровиха хората с вредни храни достигнали до търговската мрежа..Провала им е пълен..

    12:03 29.05.2026

  • 16 пашата

    19 1 Отговор
    Ех пак лъже герберската пр-с-а п----а и магнитското горанче я подкрепя

    12:04 29.05.2026

  • 17 Цявтната с форма на куб т.е. Некадърната

    17 0 Отговор
    Герберски лъжкиня

    12:04 29.05.2026

  • 18 гост

    17 0 Отговор
    Втората ПКП на банкянският идиот!

    12:04 29.05.2026

  • 19 бийко геноцидира народа си

    18 0 Отговор
    Фалшивите данни за влизане в еврозоната доведоха до крах за всички ни.

    12:07 29.05.2026

  • 20 Истината

    14 0 Отговор
    Ма ми ца та ви гербава все друг ви е виновен

    12:09 29.05.2026

  • 21 Анти политик

    9 0 Отговор
    Гледай той да не те призове!Не и стига,че е проста ами и нагла.Крайно време е да разбере,че всяко удоволствие се заплаща!

    12:11 29.05.2026

  • 22 така, де

    13 0 Отговор
    Теменужке, ходиш ли по магазините, ма??? Виждаш ли какви са цените, ма трътло??? В клуба на богатите ли сме, ма банкянско протеже??? Спасихте сикаджията от Банкя от Магнитски, като ни вкарахте в прогнилата еврозона, ама няма да е за дълго!!!

    Коментиран от #27

    12:11 29.05.2026

  • 23 Тази скоро

    9 0 Отговор
    не се беше изхождала. Много вони.

    12:12 29.05.2026

  • 24 габи

    10 1 Отговор
    Тази беше 3 години министър и не е виновна, Радев е от 1 месец, ама е виновен за всичко

    Коментиран от #26

    12:12 29.05.2026

  • 25 така е

    2 4 Отговор
    Още 2020 Румен радев вдигна юмруче и обеща да ни оправи, защото сме живеели зле. Е за 6 години се требва да ни е управил. Ас му вервам. Не може още да сме зле!

    12:12 29.05.2026

  • 26 Радев е основния виновник

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "габи":

    страната да няма редовен Бюджет.

    12:13 29.05.2026

  • 27 Дориана

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "така, де":

    Още по- лошо, ЕС ще ни вкара и във война. Те ежедневно провокират и неистово искат НАТО да влезе във война с Русия. Готвят се упорито за война. Добре , че Радев мисли повече за българския народ и така България ще остане в периферията на войната, докато Европа ще бъде унищожена.

    12:17 29.05.2026

  • 28 Да кажа

    10 0 Отговор
    На тая дето врата и го няма ще кажа,че е най-долната лъжкиня! Кой даде неверен доклад за дефицита в България? Кой направи измамата със сваляне цената на болничния престой на 1лв. кой събираше пари от фирмите за година напред! Как не се намери някой да и затвори мръсната лъжлива уста на тая

    Коментиран от #33

    12:17 29.05.2026

  • 29 Крадливата Теминушка

    4 0 Отговор
    Е заради тая българите са гладни и мизерни.

    12:23 29.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Табурерката

    4 0 Отговор
    Да си набляга парцалите, че е за затвор заради синчето й!

    12:23 29.05.2026

  • 32 Тая Теменушка,

    4 0 Отговор
    е за сливенския затвор директно.Колко е нагла и колко бели е направила,води класацията.

    12:24 29.05.2026

  • 33 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да кажа":

    Фирмите, че и банките година напред, за да натъкмят %! Тук има едни гладници, по същия начин си искат рентата от земеделците айде да не е година, но сред зима, около 7-8 месеца напред! След жътвата ще реват да им дадат за 2027 и така напред!

    12:27 29.05.2026

  • 34 Григор

    0 0 Отговор
    "Теменужка Петкова: Радев да не си служи с лъжи. Процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г."
    Сигурно е така, но възникват въпроси. Кога е натрупан, от кого и с какви цели? Предполагам, че госпожата няма да твърди, че за това носи отговорност правителството на Радев. Нека погледне на коя дата "кабинета Радев" е положил клетва. Сега този кабинет ще трябва да оправя бакии натрупани от други преди него. ГЕРБ също е в тази група!

    12:27 29.05.2026

  • 35 Калин

    0 0 Отговор
    Гербаджийският парцал трябва да бъде въдворен незабавно!
    Цялата сглобка на шайка и шарлатани също!

    12:29 29.05.2026

  • 36 ТЕМЕНУЖКЕ ТЕМЕНУЖКЕ

    0 0 Отговор
    СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА КЪДЕ КЪДЕ ВИЖ СЕ ОГЛЕДАЙ СЕ ТЕМЕНУЖКЕ

    12:32 29.05.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    Ти ли се обади, ма, по повод лъжите.....тц тц тц

    12:33 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол