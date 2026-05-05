Крум Зарков: Време е принципът „всеки да се оправя сам“ да бъде заменен със солидарна политика

5 Май, 2026 08:51 446 15

  • крум зарков-
  • бсп-
  • политика

В България има повече от един милион хора, които са чувствителни към лявата идея

Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В България има много хора – над милион, които са чувствителни за лявата идеология. Много от тях се самоопределят като леви, други са склонни да подкрепят леви политики. Те трябва да знаят кои са тези леви политики и да са уверени, че хората, които говорят за тях, са последователни между думи и действия.“. Това каза председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на България ON AIR.

Той посочи, че левицата влиза в етап на саможертвена борба на доброволен принцип, интересува се от тези, които са останали, но и ще приобщи нови хора, търсещи смисъл да има партия, която да гради солидарно общество.

„От режим на оцеляване ще мислим за режим на градеж на нещо ново, голямо и мощно, от което БСП ще е част, но това обединение ще е още по-голямо и отвъд БСП, способно да промени страната.“, обяви председателят на партията.

Зарков каза, че предстои БСП да се консолидира и да се преброи, да се отвори навън към граждански движения и синдикати, към преките проблеми на хората по места и местната власт, към авторитетни личности, които имат социална чувствителност. „Партийните клубове на БСП трябва отново да станат истински дом на лявото и на социалното, а не на апаратни хватки и избори на делегати.“, категоричен бе той.

Социалистът посочи, че много хора от новия парламент искат да видят електорална ниша вляво: „Но за да представляват левите хора първо трябваше да го заявят преди да бъдат избрани, не после. От нито една от програмите в кампанията не чухме леви заявки в нито една сфера.“. Крум Зарков предупреди, че има цели системи, като образование, здравеопазване и инфраструктура, при които, въпреки че са се сменили много правителства, проблемите остават едни и същи.

„Очевидно е, че има системен проблем и той може да бъде прочетен само през оптиката „ляво-дясно“. Лявата оптика изгражда системи на солидарност, дясната работи на принципа „който може да се оправя“. Който има пари си плаща за детска градина и за частни уроци. Звучи жестоко и най-страшното е, че ние сме я приели за безалтернативна.“, изрази своята тревога Крум Зарков. Той заяви, че левицата има ясна амбиция да промени коренно системите към принципа на солидарното общество. По думите му месеците, които предстоят са тежки, събитията в света са опасни и предизвикателствата – големи и както при предходни кризи, ще стане ясно, че никой не може да се справи сам.

Запитан за най-важните задължителни мерки, Крум Зарков посочи две големи задачи. „Първата е спешно да се овладее галопиращата инфлация и да се приеме ясен бюджет, който да закрепи общините. Второ, незабавни действия за реформи в съдебната система и изваждането на компрометирани кадри. Това са фигури, които са стояли по канапетата на Пепи Еврото. Изваждането им трябва да стане незабавно, защото ситуацията там е нетърпима и ще ескалира. А за новите хора отговорност ще носят тези, които са ги излъчили. Това трябва да стане не с формална процедура, а да бъдат зададени истински въпроси на кандидатите.“, посочи социалистът. Според него издиганите за съответните позиции трябва да кажат, какво ще направят за разкриване на афери, които остават потулени. Зарков подчерта, че когато кандидатите не са анонимни, а имат достойни имена, които да пазят, те по-малко ще се поддават на зависимости.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунски

    6 0 Отговор
    айде скрий се поне за половин година

    08:53 05.05.2026

  • 2 1488

    5 0 Отговор
    до 31 декември 2025 в 23:59:59
    петроханките едва не колабираха от
    повтаряне, че инфлация няма и
    еврото само хубости ще ни донесе

    обаче на 01.01.2026 в 00:00:01
    станаха първи защитнички срещу инфлацията
    и как не сме били готови за еврото

    08:53 05.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    славчинциту утре ще го намерят у некой подлез с потрошени ребра и спукан ауспух

    08:53 05.05.2026

  • 4 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    3 0 Отговор
    Сдавай Позитано 20 и хващайте шумако.
    Тъкмо се е раззеленило.

    08:54 05.05.2026

  • 5 БСП УМРЕ

    2 0 Отговор
    Ша остане само една пощенска кутия от нея.

    08:55 05.05.2026

  • 6 Кочо

    6 0 Отговор
    Благословени илюзии! Ляво отдавна финиш! Няма електорална база! Ляв вече има съвсем друго значение, синоним на педал! Българина е в клуба на богатите, живее охолно и стана нацист!

    08:55 05.05.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор
    Лисицата като видяла, че не може да откъсне гроздето си казала ,
    е то това кисело грозде за какво ми е...???

    --- Зарков... помисли малко ,но преди а не след това!!!

    08:55 05.05.2026

  • 8 АЕ КОМУНИСТЧЕТА

    4 0 Отговор
    Биха ли ви шута
    Кой можа са спаси при Радев
    Другите да духат супата

    08:57 05.05.2026

  • 9 Стенли

    2 1 Отговор
    Положението ще става все по лошо, единственото добро е че едва ли ще стане като през 97 , но кой знае🤔😕

    Коментиран от #14

    08:57 05.05.2026

  • 10 Хе-хе

    6 0 Отговор
    Понеже се яви в коалиция, не му се полага субсидия! От много ум! Щял да тръгва по страната да укрепва организациите!? Кой ще те посрещне, бе невзрачник!? Население не остана, още помалко хора и никак социалисти! Всичко се разбяга! Станаха ПБ!

    08:59 05.05.2026

  • 11 Берковски ненормалник

    6 0 Отговор
    Круме лъжите са до време сега свиква да гледаш НС отвън

    09:01 05.05.2026

  • 12 Време е вече да се скриеш завинаги

    3 0 Отговор
    и да сдадеш сградата на Позитано 20.

    09:01 05.05.2026

  • 13 Кочо

    3 0 Отговор
    Крум Страшни! Позьор! Кави владетели сме имали, а стигнахме до ето това недорзумение!? Сандал!

    09:04 05.05.2026

  • 14 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Абе вий хубаво ми пишете минуси,но ми кажете какво ни в наред разрушено селско стопанство , деинструлизация застаряващо и циганизиращо се население ,голям внос а минимално производство, и да кажа , че България не е само Софето и четири пет по големи града и айде да кажем и морските и планински курорти , надругаде положението е трагично

    09:10 05.05.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор
    Електората на партията се топи,а Пари за Издръжка от нийде взорът не види.Бих препоръчал на Зарков да направи нещо Нестандартно,щото така или иначе няма какво да губи - да върне СЛАВНОТО предишно име на партията - БКП,с което вероятно ще привлече вниманието на немалко хора!

    09:18 05.05.2026

