Крум Зарков: Време е принципът „всеки да се оправя сам“ да бъде заменен със солидарна политика

„В България има много хора – над милион, които са чувствителни за лявата идеология. Много от тях се самоопределят като леви, други са склонни да подкрепят леви политики. Те трябва да знаят кои са тези леви политики и да са уверени, че хората, които говорят за тях, са последователни между думи и действия.“. Това каза председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на България ON AIR.

Той посочи, че левицата влиза в етап на саможертвена борба на доброволен принцип, интересува се от тези, които са останали, но и ще приобщи нови хора, търсещи смисъл да има партия, която да гради солидарно общество.

„От режим на оцеляване ще мислим за режим на градеж на нещо ново, голямо и мощно, от което БСП ще е част, но това обединение ще е още по-голямо и отвъд БСП, способно да промени страната.“, обяви председателят на партията.

Зарков каза, че предстои БСП да се консолидира и да се преброи, да се отвори навън към граждански движения и синдикати, към преките проблеми на хората по места и местната власт, към авторитетни личности, които имат социална чувствителност. „Партийните клубове на БСП трябва отново да станат истински дом на лявото и на социалното, а не на апаратни хватки и избори на делегати.“, категоричен бе той.

Социалистът посочи, че много хора от новия парламент искат да видят електорална ниша вляво: „Но за да представляват левите хора първо трябваше да го заявят преди да бъдат избрани, не после. От нито една от програмите в кампанията не чухме леви заявки в нито една сфера.“. Крум Зарков предупреди, че има цели системи, като образование, здравеопазване и инфраструктура, при които, въпреки че са се сменили много правителства, проблемите остават едни и същи.

„Очевидно е, че има системен проблем и той може да бъде прочетен само през оптиката „ляво-дясно“. Лявата оптика изгражда системи на солидарност, дясната работи на принципа „който може да се оправя“. Който има пари си плаща за детска градина и за частни уроци. Звучи жестоко и най-страшното е, че ние сме я приели за безалтернативна.“, изрази своята тревога Крум Зарков. Той заяви, че левицата има ясна амбиция да промени коренно системите към принципа на солидарното общество. По думите му месеците, които предстоят са тежки, събитията в света са опасни и предизвикателствата – големи и както при предходни кризи, ще стане ясно, че никой не може да се справи сам.

Запитан за най-важните задължителни мерки, Крум Зарков посочи две големи задачи. „Първата е спешно да се овладее галопиращата инфлация и да се приеме ясен бюджет, който да закрепи общините. Второ, незабавни действия за реформи в съдебната система и изваждането на компрометирани кадри. Това са фигури, които са стояли по канапетата на Пепи Еврото. Изваждането им трябва да стане незабавно, защото ситуацията там е нетърпима и ще ескалира. А за новите хора отговорност ще носят тези, които са ги излъчили. Това трябва да стане не с формална процедура, а да бъдат зададени истински въпроси на кандидатите.“, посочи социалистът. Според него издиганите за съответните позиции трябва да кажат, какво ще направят за разкриване на афери, които остават потулени. Зарков подчерта, че когато кандидатите не са анонимни, а имат достойни имена, които да пазят, те по-малко ще се поддават на зависимости.