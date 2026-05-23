Новини
България »
Веселин Стойнев: Няма публично обяснение защо нещо се прави, няма и рационалност

Веселин Стойнев: Няма публично обяснение защо нещо се прави, няма и рационалност

23 Май, 2026 09:31 635 12

  • веселин стойнев-
  • политика-
  • българия

Ще разберем съвсем скоро дали ПБ имитират, че правят промяна

Веселин Стойнев: Няма публично обяснение защо нещо се прави, няма и рационалност - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Отпадналата необходимост" на опозицията в Парламента, след промените в правилника на НС, коментира в"Мрежата" по програма "Христо Ботев" Веселин Стойнев, автор в "Дойче Веле".

Разбрахте ли чий е парламентът

"Парламентът винаги е на всички тези, които парламентът представлява – всички български граждани. И в по-тесен смисъл представлява тези, които са успели да прескочат 4-процентовата бариера и да представляват хората, които са гласували за тях. Разбира се, това е една реплика, която издава опиянение от победата. Мнозинството е огромно на "Прогресивна България", пише БНР.

И вероятно господин Кутев е искал да каже: "Вижте сега – ние, в момента ние ще ръководим парламента. Преди го ръководихте вие." Само че под "вие" той има предвид някакви "сглобки", а това всъщност са коалиции, които са без доминиращо мнозинство на една партия – както е навсякъде по света, когато никой не може да управлява самостоятелно и управлява с други. При нас е наложен евфемизмът "сглобка", защото беше неприлично да се коалираш с тези, които до вчера си критикувал.

Не трябваше да се опитват да засилват властта си служебно чрез промените в правилника. Като имат такова огромно мнозинство, парламентът е техен – наистина, чрез това мнозинство могат спокойно да взимат всякакви решения на всякакви нива: в комисии, в пленарна зала, да диктуват темпото на работа на Народното събрание. Тук става дума за едни правила, които са действали в последните няколко парламента, и ти сега да ги променяш – аз не си го обяснявам по никакъв друг начин, освен със страх. Понеже са неопитни. Едва ли не се страхуват, че старите парламентарни хиени от всякакви партии – извън тяхната – ще ги саботират и ще им "намират цаката", въпреки че са много по‑малки. Разбирам този страх, но в крайна сметка би трябвало в рамките на два-три месеца новите депутати от "Прогресивна България" да влязат в час и да не са толкова уязвими – в кавички."

В кои управленски сфери трябва да се бърза и в кои – не

"Ние сме свидетели, че законодателният брак стана изключително голям именно заради това бързо законодателство. Имахме една прословута комисия за 27 секунди, която целеше да не допусне опозицията вътре в залата за комисията. Бързото законодателство – какво ще спечелите, например, ако вместо 7 дни намалиш на 4 дни да се разглеждат кандидатурите на регулатори или други. Как ще разберем кой какъв е при толкова много хора? Кога ще ги проучим? Или ако намалите наполовина времето за влизане на един закон в пленарна зала от комисия, или времето за достигането му до комисия – кога ще дойдат заинтересованите страни да изкажат становище? Кога ще го прочетат? Кога ще помислят? Един закон – дори технически – за неюристи, за недепутати, е изключително сложно нещо. Депутатите трябва да могат да се запознаят за какво натискат, а не само да натискат, защото неговият съпартийник му е казал "натискай"."

Евроскептицизмът на Европа

"Аз имам чувство, че тук има много неразбиране – както от новите управляващи, специално господин Радев, който би трябвало да е запознат, защото беше девет години президент – така и от много говорители, които подкрепят тази теза. Видите ли – Европа едва ли не е замряла някъде преди 10 години и не е адекватна на променящия се свят. Нищо подобно.

Ние не го забелязваме и не забелязваме как можем да изпаднем от тези, които ще бъдат в челото на трансформацията – на оцеляването на Европа по друг начин.

Например – не е вярно, че Зелената сделка е "зелена". Тя отдавна не е зелена сделка. Тези пари и тези програми се трансформират в иновативен бизнес, в ключово развитие, в отбрана.

Ще се пренасочват огромни ресурси за следващия бюджет – вече се планират. По отношение на сигурността Европа се опитва да изгражда обща отбранителна политика, без да чака страни като Унгария да ѝ слагат вето. Когато големите започнаха да движат този процес, повечето искаха да се присъединят към тях – тези, които не искаха – да се оправят.

Така че това твърдение, че Европа била и трябвало да бъде повече евроскептична, че била "хлабав" Европейски съюз, който не може да се противопостави на САЩ или на Китай – нищо подобно. Европа го осъзнава това и вижда от очите на всички страни членки дали могат да го постигнат. Разбира се, това е дълъг процес, защото Европа не е федерация, не е дори конфедерация. Това не е една единна държава.

Съюзът зависи от политическите развития във всяка отделна страна, от избори, от суверенитета на всяка държава – и е много трудно това да се преодолее, за да имаме единен Европейски съюз. Но това не означава, че трябва да бъдем евроскептици. Напротив – трябва да участваме в промяната, в трансформацията на Европа, която се случва. А ние сякаш пропускаме, че тя се случва в момента. В момента се променя."

Защо пропускаме

"Първо – имам чувство, че на когнитивно ниво пропускаме. Водим се от едни клишета и политиците пропускат, че Европа не е Европа отпреди 15 години или 10 – която е "спряла кривите краставици" или е говорила някакви патетични слова. Сега пропуснахме среща в Букурещ – пратихме посланик..."

Темата за реформите в съдебната власт

"Там има една ревност: да не излезе, че "Прогресивна България" следват дневния ред на "Демократична България" и казват: "Не, ние ще го правим по нашия начин. Не както вие. Не с комисия да махаме охраната Пеевски – ще я махаме отделно." или "Ние ще изберем по нови наши правила избора на ВСС."

Дали наистина искат да бъде тяхното, и те да са водещите, а не следват чужд дневен ред, или всъщност искат да мимикрират, че правят промяна – това ще го разберем съвсем скоро.

Тези неща ги коментираме като негативни очаквания много отдавна. Но вече те са на власт и трябва да покажат какво всъщност ще правят. Така или иначе има обществен натиск и обществено очакване. И те не могат – с тази тема, наложена от години – да избягат от сериозна съдебна реформа. Колкото и да мимикрират – все нещо ще трябва да направят позитивно."

"Наши" и "ваши"

"Да кажем, че това ще го приемем. Въпросът е дали е целесъобразно. Те – както се вижда – нямат хора. Според едни изчисления, за да управляваш реално цялата страна, ти трябват около 3000 души. 3000 души – откъде можеш да вземеш? Една голяма част от правителството – не малка част – са бивши хора от ИТН. Министърката на енергетиката казва, че имало много тежки проблеми в това министерство и затова е уволнила шефа на БАБХ. Същата тази министърка е от 5 години заместник‑министър в същото министерство – при всякакви правителства за тези 5 години. Така че там няма публично обяснение защо нещо се прави. Няма рационалност.

Кои са "нашите", кои са "вашите", при условие че те самите нямат "свои". Това е съвсем нова формация, която тепърва се изгражда във властта.

Но със сигурност те са под голямо напрежение. Защото от една страна властта – пълната власт – ти дава, така да се каже, много широко пространство на яката около шията. От друга страна – всички погледи са вперени в теб. И ти не можеш да се оправдаеш с никого. Това с "тежкото наследство", което винаги всеки, след като започне да управлява, го прави – вече и то не върши работа, колкото и да е вярно. То може да е вярно малко, може да е вярно много – но не върши работа.

В момента ти си на власт, и след първия–втория месец вече никой няма да ти отпуска повече кредит. И според мен те бързат така – хаотично, леко припряно – защото знаят, че кредитът им на доверие е големият аванс, който имат. С него могат да изплуват с очакванията към тях, но поне до към есента ще приключи. И оттам нататък ще започне да се изпитва това обществено недоверие. Това е задължително. Всеки, който е на власт, го консумира. Много редки са изключенията това да не се случва.

Така че те затова бързат. Докато все още имат този кредит – и малко хаотично хвърлят големи обещания, после се връщат назад. Така правеха и други. ГЕРБ също беше партия, която се изгради, докато е на власт. От нищото се появиха хора, които след това изкараха и втори, и трети мандат, като се вкопаха и в местната власт.

С "Прогресивна България" ще стане същото. За тях е важно на президентските избори да се препотвърдят и след това в местната власт да пуснат корени."

"Това означава да си стабилизираш властта – да можеш да устоиш в нея по‑дълго. Особено когато си дошъл на власт като протестен вот, като едно желание за голяма промяна и за "измитане". И то на базата на персоналния рейтинг на един човек. Така беше и със Симеон, и с Бойко Борисов, така е и с Румен Радев. Всъщност всички тези хора, които изпратиха "Прогресивна България" с огромно мнозинство в парламента, го направиха заради Румен Радев.

Оттам нататък – как той ще намери 3000 човека, освен тези 130, които първо ще видим в парламента – кои са и какви са – е голяма загадка и голяма трудност. И всъщност след "непосилната лекота на управлението", която първо предстои… Мисля, че те го усещат и затова са толкова изнервени. Защото от една страна имаш много власт, от друга – можеш на всяка крачка да се спънеш в тази власт, защото все още не знаеш къде се намираш и с кого се намираш. Кои са твоите хора."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кабел

    3 0 Отговор
    Ами да има рационалност от седене в залата и взимане по 10 бона в евро-заплата за оня,дето духа над планините.

    09:37 23.05.2026

  • 2 Наблюдател

    1 5 Отговор
    Ганьо-Лапнишарано-гъбарски, е свикнал да го лъжат. То не бяха царе, то не бяха харвардски парапетчии, разни там тиквени бащици и прочие.......

    Има само една партия която защитава българския интерес и от нея ги е страх всички марионетки. Затова изпадат дружно в истерия дори когато се споменава само името и.

    Време е за - - > ВЪЗРАЖДАНЕ < - -

    Коментиран от #4, #6, #10

    09:40 23.05.2026

  • 3 БОЦ - ко

    3 1 Отговор
    На любимеца - новият Тато.

    Едно "дървено желязо",
    Обсебено от "умна тъпота",
    Цял народ наказа,
    Окупирайки властта!

    09:40 23.05.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Убеден съм, че преди повече от 60 години си играл на жмичка.
    Не стой като истукан около този, дето жуми, А ОДИ СЕ СКРИИ и никога не се показвай !!!

    Коментиран от #5

    09:46 23.05.2026

  • 5 Кръгъл като топка

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    .......... Затова изпадат дружно в истерия дори когато се споменава само името и.

    Време е за - - > ВЪЗРАЖДАНЕ < - -

    Коментиран от #8

    09:51 23.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Човек скука

    1 2 Отговор
    Никой не може да дочете цялата статия. Не се пише така ако искаш да кажеш нещо.

    10:14 23.05.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кръгъл като топка":

    ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ са се борили за България, а вие сте проводници на мухля салата руска империя и вярно, мозъците ви са гладки като "топка" !

    10:19 23.05.2026

  • 9 Честита "промяна" (поредната)

    1 1 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    10:21 23.05.2026

  • 10 Глупендер,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    как точно ги лъжат "гъбарите"? Лъжат ви вас - простите, дето ходите да им гласувате на фалшивите "избори", без дори да ви плащат!

    10:23 23.05.2026

  • 11 Боташа или ботуша на терора

    1 0 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    10:23 23.05.2026

  • 12 Приказката

    0 0 Отговор
    ......... народ - слаба ......

    10:27 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове