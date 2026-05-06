Крум Зарков: Нашата държавност беше сериозно наранена и това повлия на състоянието на армията

6 Май, 2026 19:41, обновена 6 Май, 2026 18:44

Бюджетът ще бъде един от основните политически въпроси, които новата власт ще трябва да реши, заяви лидерът на БСП

Бюджетният въпрос ще бъде един от основните политически въпроси, които новата власт ще трябва да реши, и то много смело. Това каза председателят на БСП Крум Зарков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Има два пътя - единият е да вземеш дълг, другият е да увеличиш някои данъци. Първият вариант е предпочитан, той може би изглежда най-безболезнен, но е доста опасен. Когато казвам да се покачат данъци, не казвам, че според нас трябва да покачат данъците на всички българи, а на онези, които имат далеч повече отколкото е необходимо. За сметка на това да намалиш на тези, които ще бъдат ударени първи от голямата криза, която идва”, посочи Зарков.

Той коментира още, че бюджетът за следващата година трябва да започне да се изготвя още през септември, да бъде широко разискван и внесен в парламента през ноември.

Зарков коментира и състоянието на българската армия. „Армията по цял свят е стожер на държавност. Нашата държавност беше сериозно наранена и това повлия на състоянието на армията. От друга страна, отбраната на една страна е винаги обществена система, а обществените системи в България бяха сериозно ударени от един меркантилизъм и търсене на бързи пари. В армията и отбраната винаги има много пари, сега въпросът е те наистина да стигат там, където е необходимо”, заяви той.

По отношение на резултатите от изборите на 19 април Зарков посочи, че оставането на БСП извън парламента е безпрецедентна ситуация, която ще изисква действия без ясен аналог. „Разбирам моето председателство като организацията на един процес, който да доведе до отскок на БСП”, отбеляза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Еврейчето Крум да си гледа израелската армия

    Коментиран от #4, #5, #6

    18:45 06.05.2026

  • 2 Служил на Родината в БНА

    5 0 Отговор
    Нека Крумчо да каже къде е служил въобще...

    18:46 06.05.2026

  • 3 Пешо

    7 0 Отговор
    Докога ще ни учат провалили се младоци.

    18:46 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аутсайдера софийски

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти си гледай заведението и стига се бута да си все ПЪРВИ в коментарите...

    18:48 06.05.2026

  • 6 Виж сега,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А какво да кажем за Сергей Станишев?! Не е бил войник, а правеше реформи в армията.

    Коментиран от #13, #17

    18:48 06.05.2026

  • 7 Перо

    5 0 Отговор
    Такива палачинки и джендърия като Зарков, Божанков и Йотова пратиха БСП извън борда!

    18:49 06.05.2026

  • 8 аре маршш

    7 0 Отговор
    Защо продължавате да го каните въобще?! Те паднаха далече под чертата, на дъното са. Никои са вече. Алоо, миссирките! Като го показвате, няма да ги харесаме повече, няма да стане.

    18:49 06.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Много дрът русодебил изпука и затова взехте 3 % !

    18:50 06.05.2026

  • 10 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА.
    НАКРАТКО. ТРЯБВА ДА СЕ ВЪСТАНОВИ НОРМАЛНАТА АРМИЯ ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА КАЗАРМА.
    КАКТО ГО.НАПРАВИХА ПО ГОЛЕМИ.ДАРЖАВИ ОТ БЪЛГАРИЯ.
    МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТАНАХА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    18:51 06.05.2026

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    18:51 06.05.2026

  • 12 канейки лузърите

    5 0 Отговор
    Това е все едно да поканиш на годишното тържество на училището двойкар на сцената. Реакцията ще е само подигравки и освирквания. Къде ви акъла, бе?

    18:51 06.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Виж сега,":

    Сергей Станишев е руски евреин .Руските и български евреи са създали Израел.

    Коментиран от #23

    18:53 06.05.2026

  • 14 Кочо

    0 1 Отговор
    Браво! Много хубав парад! Всичко точно, гвардейците на ниво, Йотова безупречна, оркастъра брилянтен! Браво! Всички на събитието бяха българи, президенката поздрави топло всички - управляващи и опозиция, особено доктор Костадин Ангелов, Теменушка и Георг! След това се порадва и на децата! При Тодор Живков давахте 15% от БВП за големи паради! Ако искате и сега парад като на 40 г. от Девети септември и 1300 г. България - давайте 20% от БВП за отбрана, а не само 2%! Само с пропаганда не става! Трябват пари!

    18:54 06.05.2026

  • 15 Този бияч на котки

    4 0 Отговор
    Това комунистическо отроче, кога е работило нещо и какво?
    (Като изключим кариерата, която направи като бияч на котки.)

    18:55 06.05.2026

  • 16 Дориана

    4 0 Отговор
    Крум Зарков прекалява с публичните си изяви без дори да е осмислил загубата и провала на БСП ОЛ, които с всички сили в името на властта подкрепяха корупционния мафиотски модел на Борисов и Пеевски. И да престане да лъже и внушава на обществеността , че партията му , която е проядена от вътре от корупция и олигарси може да се промени. Да приеме реалността, че завинаги падат надолу в дупката където им е мястото.заедно с ИТН.

    Коментиран от #20

    18:56 06.05.2026

  • 17 Са7ано3лита

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Виж сега,":

    Ционистите са задължително с преобърнат пол. Което се представя за мъж е родено жена и обратното. Как си ги представяте в армията? Кога ще разберете, че те така живеят от векове и че всички от елита са в същото положение - политици, бизнесмени, съдии, депутати, жирналя, шоу-бизнес, големия спорт и т.н. Всички са с препбърнат хастар.

    18:58 06.05.2026

  • 18 Това джeнди защо изобщо още се показва?

    2 0 Отговор
    И какво е чуло то за армия и казамра?

    18:59 06.05.2026

  • 19 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Господин Никой,скрий се под полата на мама и не разсъждавай защото НИКОЙ не го интересува твоето мнение,а за резултата от изборите можеш да благодариш на престъпника К.Добрев !

    18:59 06.05.2026

  • 20 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Ей! Ти да престанеш с това черногледство, че ако дойда...! Само дипломи, перушини, интелегентност, атлантизъм и празни бутилки ще хвърчат!

    18:59 06.05.2026

  • 21 На тоя 4 години още ли трябва...

    2 0 Отговор
    ....да му търпим всестреанната "експертиза ", тип "на всяко гЪрни- мерудия" ?!??..
    Айде, няма нужда от зомбита

    19:03 06.05.2026

  • 22 Не могат да се скрият

    1 0 Отговор
    Всеки ционист не е това за което се представя. Те отглеждат децата си, като ги обличат и учат да мимикират противоположния пол. Отглеждат момичетата с тестостерон и хормони на растежа (оттам и супер високият ръст на много от тях), а момчетата тъпчат с женски хормони и пубер блокери.
    ТЕ НЕ СА КАТО НАС, ТЕ ВСИЧКИ СА ИНВЕРТИ (същества с преобърнат пол).
    Оттам и не могат да имат деца по естествен път, всички са с получени деца от лабораториите, правят им ги от днк.

    19:04 06.05.2026

  • 23 Опппа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Преди световните войни в София един до друг са били ромския и еврейския катун. Плющяли са се помежду си и са се родили много такива ромски еврейчета. Точно те са заминали да създават тази велика менте-държава наречена Израел.

    Коментиран от #27

    19:05 06.05.2026

  • 24 мисирчоци простти

    1 0 Отговор
    Кано каните тоя загубеняк, поканете и Сидеров и разни други отррепки от партии - па кръстете рубриката "Партийните клошари", хеххе.

    19:05 06.05.2026

  • 25 От кого бе джанъм?

    0 0 Отговор
    От ,, извънземните ли? Та нали твойта ,, клика"подкрепи всичко що е антибългрско! От ,, стсмбулката конвенция -та до ,, зоната на здрача " Вие какви пакости нанесохте на Родината ни, никой враг не е успял!

    19:05 06.05.2026

  • 26 Горски

    1 0 Отговор
    Т.нар. армия е доста жалка гледка и това го знаем добре, но ни струва много скъпо и имаме право да видим какво получаваме срещу 15 милиарда лева годишно. Но всяка година виждаме една тумба мързеливо подтрусващи се шкембелии, един два съветски танка, някой Град от музея, съветските оръдия и ако има акумулатори може и някое от 60годишните Т-72. Тук там някое джипче от корупционни сделки за милиарди, някой подарен хамър и пет, шест самолета, вдигнати за рискован полет след многомесечен труд от техниците. Сега новото е, че резервоара на Кенеф-16 са го закърпили, най0сетне дойде пратката с платката и може да вдигнем този 70-годишен таралясник, купен за 5 милиарда суха прара пред 7 години. СЕДЕМ ГОДИНИ чакаме този самолет да дойде и да полети, а кога ще постъпи на въоръжение? Ми никога!

    19:06 06.05.2026

  • 27 Миш-маш

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Опппа":

    Забравяш 5 века турско-еврейско робство, което сме изтърпяли.
    Иначе си прав, много от тях са мешана салата между двете.

    19:07 06.05.2026

