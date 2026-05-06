Крум Зарков: Нашата държавност беше сериозно наранена и това повлия на състоянието на армията

Бюджетният въпрос ще бъде един от основните политически въпроси, които новата власт ще трябва да реши, и то много смело. Това каза председателят на БСП Крум Зарков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Има два пътя - единият е да вземеш дълг, другият е да увеличиш някои данъци. Първият вариант е предпочитан, той може би изглежда най-безболезнен, но е доста опасен. Когато казвам да се покачат данъци, не казвам, че според нас трябва да покачат данъците на всички българи, а на онези, които имат далеч повече отколкото е необходимо. За сметка на това да намалиш на тези, които ще бъдат ударени първи от голямата криза, която идва”, посочи Зарков.
Той коментира още, че бюджетът за следващата година трябва да започне да се изготвя още през септември, да бъде широко разискван и внесен в парламента през ноември.
Зарков коментира и състоянието на българската армия. „Армията по цял свят е стожер на държавност. Нашата държавност беше сериозно наранена и това повлия на състоянието на армията. От друга страна, отбраната на една страна е винаги обществена система, а обществените системи в България бяха сериозно ударени от един меркантилизъм и търсене на бързи пари. В армията и отбраната винаги има много пари, сега въпросът е те наистина да стигат там, където е необходимо”, заяви той.
По отношение на резултатите от изборите на 19 април Зарков посочи, че оставането на БСП извън парламента е безпрецедентна ситуация, която ще изисква действия без ясен аналог. „Разбирам моето председателство като организацията на един процес, който да доведе до отскок на БСП”, отбеляза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5, #6
18:45 06.05.2026
2 Служил на Родината в БНА
18:46 06.05.2026
3 Пешо
18:46 06.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аутсайдера софийски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти си гледай заведението и стига се бута да си все ПЪРВИ в коментарите...
18:48 06.05.2026
6 Виж сега,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А какво да кажем за Сергей Станишев?! Не е бил войник, а правеше реформи в армията.
Коментиран от #13, #17
18:48 06.05.2026
7 Перо
18:49 06.05.2026
8 аре маршш
18:49 06.05.2026
9 Ганя Путинофила
18:50 06.05.2026
10 Т.КОЛЕВ
НАКРАТКО. ТРЯБВА ДА СЕ ВЪСТАНОВИ НОРМАЛНАТА АРМИЯ ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА КАЗАРМА.
КАКТО ГО.НАПРАВИХА ПО ГОЛЕМИ.ДАРЖАВИ ОТ БЪЛГАРИЯ.
МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТАНАХА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
18:51 06.05.2026
11 оня с коня
18:51 06.05.2026
12 канейки лузърите
18:51 06.05.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Виж сега,":Сергей Станишев е руски евреин .Руските и български евреи са създали Израел.
Коментиран от #23
18:53 06.05.2026
14 Кочо
18:54 06.05.2026
15 Този бияч на котки
(Като изключим кариерата, която направи като бияч на котки.)
18:55 06.05.2026
16 Дориана
Коментиран от #20
18:56 06.05.2026
17 Са7ано3лита
До коментар #6 от "Виж сега,":Ционистите са задължително с преобърнат пол. Което се представя за мъж е родено жена и обратното. Как си ги представяте в армията? Кога ще разберете, че те така живеят от векове и че всички от елита са в същото положение - политици, бизнесмени, съдии, депутати, жирналя, шоу-бизнес, големия спорт и т.н. Всички са с препбърнат хастар.
18:58 06.05.2026
18 Това джeнди защо изобщо още се показва?
18:59 06.05.2026
19 ШЕФА
18:59 06.05.2026
20 Кочо
До коментар #16 от "Дориана":Ей! Ти да престанеш с това черногледство, че ако дойда...! Само дипломи, перушини, интелегентност, атлантизъм и празни бутилки ще хвърчат!
18:59 06.05.2026
21 На тоя 4 години още ли трябва...
Айде, няма нужда от зомбита
19:03 06.05.2026
22 Не могат да се скрият
ТЕ НЕ СА КАТО НАС, ТЕ ВСИЧКИ СА ИНВЕРТИ (същества с преобърнат пол).
Оттам и не могат да имат деца по естествен път, всички са с получени деца от лабораториите, правят им ги от днк.
19:04 06.05.2026
23 Опппа
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Преди световните войни в София един до друг са били ромския и еврейския катун. Плющяли са се помежду си и са се родили много такива ромски еврейчета. Точно те са заминали да създават тази велика менте-държава наречена Израел.
Коментиран от #27
19:05 06.05.2026
24 мисирчоци простти
19:05 06.05.2026
25 От кого бе джанъм?
19:05 06.05.2026
26 Горски
19:06 06.05.2026
27 Миш-маш
До коментар #23 от "Опппа":Забравяш 5 века турско-еврейско робство, което сме изтърпяли.
Иначе си прав, много от тях са мешана салата между двете.
19:07 06.05.2026