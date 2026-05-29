Костадинов: За съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени

За наше съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени. Това заяви председателят на ПГ на „Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в Народното събрание.

Поводът за думите на лидера на „Възраждане" са срещите на българския министър-председател Румен Радев и на унгарския премиер Петер Мадяр с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „На тази среща унгарският министър-председател ясно и категорично заяви, че Унгария спира всякаква военна помощ за Украйна – няма пари, няма техника, няма въоръжение, няма никаква помощ. Ясно и категорично унгарската държава каза, че прекратява досегашната политика", каза Костадинов.

Той отбеляза, че час и половина преди това премиерът Румен Радев не каза нещо подобно на фона на официалния наратив за него, който подобно на Орбан, обясняваше и продължава да обяснява как България може да промени своята политика по отношение на Украйна.

„На срещата с Рюте Радев декларира, че ще се действа в посока увеличаване на военните разходи на България до 5%, което е доста странно на фона на изказванията на неговия финансов министър, че ще се налага да се теглят заеми за плащането на пенсии", каза Костадинов и подчерта, че държавата ни няма пари да плаща пенсиите на повече от 2 милиона пенсионери, но същевременно ще увеличава парите за военни разходи.

По думите му мълчанието на Радев е признак за съгласие и очевидно България ще продължи да изпраща оръжие, техника и пари за Украйна. „Нашата държава на практика ще продължи всички политики на досегашното управление на ГЕРБ, БСП, ДПС и „Има такъв народ" (ИТН)", добави той и допълни, че на подмяната в българската политика трябва да се сложи край.

Лидерът на „Възраждане" не вярва, че някой от избирателите на Радев е гласувал за него с идеята той да продължи политиките на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, а са гласували за него с надеждата, че ще наложи нов модел и ще скъса окончателно с порочното досегашно политическо управление. „Уви, виждаме, че сегашният модел продължава да бъде възпроизвеждан", изтъкна Костадинов и бе категоричен, че тази Андрешковщина до някаква степен продължава да носи някакви политически дивиденти, но не знае докога ще продължи това.

Костадинов обърна внимание и че „България ще се включи активно в механизма SAFE".

В заключение той заяви, че идеята на брифинга е да покажат разликата между политици с гръбнак и такива, които поставят своите национални интереси над дело над другите, и такива, които говорят, но нищо не правят.