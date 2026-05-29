Костадинов: За съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени

29 Май, 2026 10:55 898 61

По думите му мълчанието на Радев е признак за съгласие и очевидно България ще продължи да изпраща оръжие, техника и пари за Украйна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За наше съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени. Това заяви председателят на ПГ на „Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в Народното събрание.

Поводът за думите на лидера на „Възраждане" са срещите на българския министър-председател Румен Радев и на унгарския премиер Петер Мадяр с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „На тази среща унгарският министър-председател ясно и категорично заяви, че Унгария спира всякаква военна помощ за Украйна – няма пари, няма техника, няма въоръжение, няма никаква помощ. Ясно и категорично унгарската държава каза, че прекратява досегашната политика", каза Костадинов.

Той отбеляза, че час и половина преди това премиерът Румен Радев не каза нещо подобно на фона на официалния наратив за него, който подобно на Орбан, обясняваше и продължава да обяснява как България може да промени своята политика по отношение на Украйна.

„На срещата с Рюте Радев декларира, че ще се действа в посока увеличаване на военните разходи на България до 5%, което е доста странно на фона на изказванията на неговия финансов министър, че ще се налага да се теглят заеми за плащането на пенсии", каза Костадинов и подчерта, че държавата ни няма пари да плаща пенсиите на повече от 2 милиона пенсионери, но същевременно ще увеличава парите за военни разходи.

По думите му мълчанието на Радев е признак за съгласие и очевидно България ще продължи да изпраща оръжие, техника и пари за Украйна. „Нашата държава на практика ще продължи всички политики на досегашното управление на ГЕРБ, БСП, ДПС и „Има такъв народ" (ИТН)", добави той и допълни, че на подмяната в българската политика трябва да се сложи край.

Лидерът на „Възраждане" не вярва, че някой от избирателите на Радев е гласувал за него с идеята той да продължи политиките на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, а са гласували за него с надеждата, че ще наложи нов модел и ще скъса окончателно с порочното досегашно политическо управление. „Уви, виждаме, че сегашният модел продължава да бъде възпроизвеждан", изтъкна Костадинов и бе категоричен, че тази Андрешковщина до някаква степен продължава да носи някакви политически дивиденти, но не знае докога ще продължи това.

Костадинов обърна внимание и че „България ще се включи активно в механизма SAFE".

В заключение той заяви, че идеята на брифинга е да покажат разликата между политици с гръбнак и такива, които поставят своите национални интереси над дело над другите, и такива, които говорят, но нищо не правят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МДАМ

    19 18 Отговор
    Копейчица, ама сцепена.

    Коментиран от #34

    10:58 29.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да, нищо

    26 20 Отговор
    Че страната ни е превърната в клоака от украинските бандити, леки жени и политици, потъпкващи морал и закони и сеещи корупция и разврат!

    Коментиран от #21

    10:59 29.05.2026

  • 4 хаха

    17 19 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.


    Ае в лево бе ЦИОНИСТ охвърлян. ХАХАХА!

    Коментиран от #36

    11:00 29.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майора

    22 16 Отговор
    Ало Копейкин , каква защита на националният интерес , след като защитаваш Русия и диктатораПутин?

    11:01 29.05.2026

  • 8 Дори и

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да иронизираш, голата истина е точно тази! И въпреки три дена говорене по темата от кого ли не, никой до сега не се осмели да я назове!

    11:02 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    17 10 Отговор
    Не само към Украйна
    Слугинажа към ЕС също продължава! Продължава убийството на енергетиката и целуване на части те на урсулите предназначени за ритане - от НАТОвец толкова! ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЗА ЧУЖДИ докато своите мизеруват!

    10 министъра във Варна - да не мислите, че е за да се спрат неаконните строежи и да се разрушат - надпреварата е кой ще гушне рушветите за да се узаконят!

    Коментиран от #14

    11:02 29.05.2026

  • 11 Костя дъ Простя

    17 9 Отговор
    Да ходи да реве в Пасоля

    Мургавото Копанарче.

    11:04 29.05.2026

  • 12 Да Руските Тайни

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Служби

    Какво мислят по въпроса ?

    11:05 29.05.2026

  • 13 Голем смех

    16 9 Отговор
    За съжаление човечето от Максуда няма да се промени. Клептоман, който е захванал трета къща на морето.

    Коментиран от #17

    11:05 29.05.2026

  • 14 Сила

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Тихо бе , провинциален дегенерат !!!!
    Забранил съм ти да коментираш теми извън обсега на къра и обора ти !!!!
    Провинциален логореен несретник !!!

    11:06 29.05.2026

  • 15 Така е

    7 4 Отговор
    Радев е военен. Знае как се правят хубави пари от износ на оръжие. И нови натовски бази ще открие дори. Нали трябва да кърпи бюджета.

    Коментиран от #20, #23, #30

    11:06 29.05.2026

  • 16 Басейна кога

    5 5 Отговор
    Ще го отвори в Тюленово
    Че лятото идва ?
    Време е за Пембяните Гащи.

    11:07 29.05.2026

  • 17 Сила

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Голем смех":

    Те така обичат , да вдигат колиба след колиба копанарите ....е кръвта им е !!!

    11:08 29.05.2026

  • 18 Костадинов е прав

    11 6 Отговор
    Радев шикалкави като натовски лицемерен генерал.

    Едно говори за пред българския народ на българските медии (преди срещата с Макрон), друго нарежда (заедно с външната си калинка и служебната президентка Йотова) на българския посланик в ООН, който взел, че осъдил Русия, заедно с другите натовци и любители на войните, затова, че Русия отговорила с ракетен удар в Киев на престъпния киевски режим на Зеленски, който преднамерено уби 26 деца в Луганск, докато спяха.

    Такъв е натовския войнолюбец и лицемер Радев, този, който го канят в синагогата на еврейската Нова година (Ханука) да свещенодейства, като пали първата свещ на менората в името на юдаизма, който предаде Божия Син на позорната римска смърт на Кръста.

    Коментиран от #24, #31

    11:08 29.05.2026

  • 19 една българка

    11 8 Отговор
    Този наглец да си хване фамилията и марш в Русия. От там на фронта срещу Украйна, за да защити своята истинска родина.А и сетих се да си ревизира името на Костя Костиков.

    11:09 29.05.2026

  • 20 По точно

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Радев ли да мисли за Русия, след като Путин не мисли. Затова ще изпраща боеприпаси на Украйна, защото падат парички за България.

    11:09 29.05.2026

  • 21 Мишо Дудикоф 🥷

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да, нищо":

    Къде са леките жени? Окраинки ли визираш? Къде да ги видя и да се възползвам от лекото им поведение?

    11:09 29.05.2026

  • 22 Изпързалян

    12 1 Отговор
    Поредното доказателство че Радев е менте русофил.Според мене и част от евроатлантиците знаят това,няма как да си обесня по друг начин рекламата която му направиха с театъра който разиграха че едва ли не той е най-големия им опонент.Какъв е тоя опонент който прави същото като тях?Отговора е опонент на думи на дела същия.

    11:11 29.05.2026

  • 23 Парите от смърт (оръжие)

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    са тежка карма за поколенията на тези, които печелят от смърт.

    Радев дозакопава България.

    Освен горното, производството на оръжия и да кърпи бюджета, съдира джобовете на българските граждани чрез допълнителна инфлация, защото оръжията не се ядат, не се обличат, не произвеждат стоки за потребление и стоки за производство.

    Накратко, оръжията нямат полезна потребителна стойност, а единствено раздуват инфлацията.

    Коментиран от #27, #39

    11:14 29.05.2026

  • 24 Да знаеш

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Костадинов е прав":

    Путин е войнолюбец. Да е мислил когато напада Украйна. Радев мисли за България, трябва да върже бюджета.

    Коментиран от #42

    11:15 29.05.2026

  • 25 Изпързалян

    6 1 Отговор
    Още нещо ми прави впечетление че тия в форума отдолу по точно евроатлантиците защитават Радев в коментарите и се питам те ли станаха русофили или Радев е менте русофил.

    Коментиран от #29, #32, #41

    11:17 29.05.2026

  • 26 кРадефф

    8 0 Отговор
    агент на църъу !

    11:17 29.05.2026

  • 27 Тъй ли

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Парите от смърт (оръжие)":

    Ми дай тогава да затворим всички военни заводи в България. Голям миротворец си, пък защитаваш войнолюбеца Путин. Кажи кой от съседите си не е нападнал?

    Коментиран от #38

    11:19 29.05.2026

  • 28 Латерна

    3 3 Отговор
    Европа очаква да види, дали има по тъпи от Орбан.Очакваме Румбата да се проба.

    11:22 29.05.2026

  • 29 По точно

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Изпързалян":

    Няма значение кой какъв е. Трябва да се мисли за България. Стига с тоя интернационализъм.

    11:22 29.05.2026

  • 30 знае хеххехе, кат военен

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    знае да казва само слушам и изпълнявам

    11:23 29.05.2026

  • 31 Изобщо не е прав.

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Костадинов е прав":

    България спечели над 10 милиарда евро само от продажба на боеприпаси на Украйна. Да не говорим, че живеещите в България украинци, харчат всеки месец тук по 20 милиона евро / по данни на Борика, оператор на банкови карти/. Тези средства постъпват в българската икономика - 240 милиона на година.

    Коментиран от #53

    11:24 29.05.2026

  • 32 Сила

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Изпързалян":

    Вече никой не знае кой кой е ....обаче е сигурно , че Волгин получава заплата в евро , стотици хиляди евро , не рубли !!!

    11:25 29.05.2026

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    АМА ПЪЛНИ !

    Коментиран от #44

    11:25 29.05.2026

  • 34 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "МДАМ":

    Ами ходи ти в Украйна де?!
    Кво още чакаш?!

    11:27 29.05.2026

  • 35 Ззз

    4 0 Отговор
    Каква ирония - големият евроатлантик Мадяр, който ливaвитe яростно боготворяха, каза, че няма да праща военна помощ за укр, а страшният "руски агент" - мълчи послушно

    11:28 29.05.2026

  • 36 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    А някакви доказателства за твърденията си, ще предоставиш ли?!
    Или и теб да те пращаме у лево?!

    11:30 29.05.2026

  • 37 Българин

    3 3 Отговор
    Костя иска да се уреди служебна победа за Русия. Но неоспорим факт е, че Путин е сложен начело на Русия, за да я унищожи. И това ще направи.

    11:31 29.05.2026

  • 38 Ти кажи Царство България

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тъй ли":

    когато се бореше за обединението на българския народ в пределите на Мизия, Тракия, Добруджа и Македония, кой от своите съседи не нападна!?

    Новгородска и Киевска Рус от 862-882 г. (от 1918 г. УНР, от 1922г. УССР) е началото и неразделна част от държавата Русия. Така е било от векове, така и ще бъде за векове.

    Коментиран от #40, #46, #55

    11:32 29.05.2026

  • 39 пуссия

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Парите от смърт (оръжие)":

    шо прай бомби?

    Коментиран от #47

    11:32 29.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 По точно

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Изпързалян":

    Не съм евроатлантик, ненавиждам САЩ, но да знаеш. Повече натовски бази в България означава по-голяма сигурност, оттам повече инвестиции и повече свежи пари за икономиката.

    Коментиран от #43

    11:33 29.05.2026

  • 42 нАТО нападна Русия постепенно, подло

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Да знаеш":

    и чрез прокси и квази-държавата "Украина".

    Само не-умните коментатори твърдят, че Русия била нападнала натовския таран "Украина".

    11:36 29.05.2026

  • 43 Когато мозъкът ти е изпържен

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "По точно":

    от натовската пропаганда, точно така ще мислиш.

    Коментиран от #51, #59

    11:37 29.05.2026

  • 44 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Олеся Иласчук каза че гората край Варна е спазарена на правителствено ниво и кметът на Варна няма думата.

    Коментиран от #50, #52

    11:37 29.05.2026

  • 45 Сандо

    0 2 Отговор
    Продажни центаджийчета,прочетохте ли материала за поставянета на България под мониторинг,само преди 2-3 новини е?Прочетете го десет пъти,та дано нещо остане в облите ви мозъчета.А Костадинов и Възраждане предупреждаваха какво ни чака,но вие плюехте по тях,нали?А сега ще плюете кръв и ще бършете сополи,ще страдате и ще псувате всички и всичко по света - ето до къде се докарахте,но и нас,нормалните българи,докарахте до тая катастрофа.

    11:37 29.05.2026

  • 46 Тъй ли

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ти кажи Царство България":

    То според Путин цяла Европа е руска, щото където е стъпил руския ботуш, там е Русия. Това ли искаш да кажеш?

    Коментиран от #49, #61

    11:39 29.05.2026

  • 47 За да питат бавните

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "пуссия":

    от помощните училища.

    11:39 29.05.2026

  • 48 анонимен

    1 0 Отговор
    Вярвам,че политиката към Украйна ще се промени, но бавно за да не ни спрат парите от ЕС. Първия тест ще е събарянето на незаконния град край Варна. Ако не го направят тогава бих казала,че няма да се промени.

    11:40 29.05.2026

  • 49 А според твоите деди

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тъй ли":

    България е била на две морета и макетата са българи.

    Това ли искаш да кажеш?

    11:40 29.05.2026

  • 50 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Твърдението, че посланикът на Украйна Олеся Иласчук (Илашчук) е коментирала гората край Варна или е посочила, че кметът няма думата, не отговаря на истината. Дипломатическите ѝ визити и изявления в региона са свързани с подкрепа за украинските бежанци и културни събития, а не с управление на терени и строителни казус !!

    Коментиран от #54

    11:43 29.05.2026

  • 51 Когато мозъкът ти е изпържен

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Когато мозъкът ти е изпържен":

    от руска пропаганда, носеща само руска мизерия и войни, така ще мислиш.

    11:44 29.05.2026

  • 52 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Пишеш колко да не заспиш ,ако не скиваш понеже си стар ама не "Ринго СТАР" !Да ти купим цайси !

    11:45 29.05.2026

  • 53 На заглавия точка не се поставя

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Изобщо не е прав.":

    За мен е важно, че производството на оръция генерира инфлация, а инфлацията ми изяжда спестяванията и ми вдига цените на храната и другите стоки за потребление.

    А онези 10 милиарда, за които говориш, потъват в джобовете на военно-промишлената олигархия.

    Мазохист ли си или си част от военно-промишлената олигархия?

    11:48 29.05.2026

  • 54 А забива ли иглички в парцалени кукли

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ПЪЛНИ Глупости":

    на кмета Коцев, Румен Радев и др. български министри?

    Ти сигурно знаеш:))

    Коментиран от #57

    11:51 29.05.2026

  • 55 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ти кажи Царство България":

    През 988 г. владетелят на Киевска Рус – княз Владимир Велики, приема християнството от Византия и обявява Киев за християнски център !За да се богослужи на разбираем славянски език, в Киев масово се внасят богослужебни книги от България! Заедно с книгите в Киев пристигат и български духовници и книжовници.По това време Киев е в разцвета си, а на мястото на днешна Москва има само гъсти гори и блата, обитавани от фински и славянски племена !Официалната рождена дата на Москва е 4 април 1147 !!В сравнение с Киев (основан през V-VI век) и Плиска/Преслав, Москва се появява на историческата сцена векове по-късно като малка погранична твърдина. Нито е било за векове нито ще бъде ,никой не иска блато и ако не са били Монголите 13 век щяха да си останат блато!!!

    Коментиран от #60

    11:57 29.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ПЪЛНИ Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "А забива ли иглички в парцалени кукли":

    Що не я питаш ,иди я питай !!Аз чета , аз не съм ясновидец!

    12:00 29.05.2026

  • 58 Прав е Костадинов, разбира се

    1 1 Отговор
    Веднага лъсна истинското лице на натовеца Радев

    12:06 29.05.2026

  • 59 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Когато мозъкът ти е изпържен":

    Каква натовска пропаганда те гони, човече? Нали бяхме във Варшавския договор и руснаците ни зарязаха като барани яйца. Предадоха всичките си съюзници.

    12:12 29.05.2026

  • 60 Фунционално си неграмотен

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Точно това съм написал - няма "Украина" - има Русия, която започва като Новгородска Рус през 862 г., а след превземане на Киев в 882 г. (основан от брата на хан Кубрат през седми век и поробен от Хазарския хаганат) Новгородска Рус придобива своята втора столица и се нарича Новгородска и Киевска Рус.

    Поради естеството на феодализма новгородките и киевски князе дават на своите синове части от огромната Новгородска и Киевска Рус, и така през 13 век - преди монголо-татарското нашествие - руските земи са разпокъсани на 13 княжества, които поотделно водят войни с Батай/Бату хан, който го покорява, а след това през 1241 г. съкрушава Полша, Унгария и Хърватия и в 1242 г. се връща през България която за 60 години става васал на Златната Орда.

    12:13 29.05.2026

  • 61 Това е твоята жалка интерпретация

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тъй ли":

    Всичките русофоби сте жалки манипулатори и манипулирате фактите както на вас ви изнася.

    Това е така, защото русофобската пропаганда ви е залепила здраво очите, запушила ви е ушите и нито искате да видите, нито искате да чуете обективната истина.

    А обективната истина е, че до ПСВ няма никаква Украйна/Украина, а има окраина на Русия и на Полша.

    До 1240 г. е имало Новгородска и Киевска Рус, тоест, единствено РУСКА ДЪРЖАВА на земите на сегашната измислена и изкуствена квази-държава "Украина", чието население доскоро не знаеше така наречения "украински език" (мова) и на 80% е от чист руски произход.

    Тоест, Русия се обединява, така както България се е обединявала след като русофобска Европа разпокъсва създадената именно от Русия Обединена Сан-Стефанска България - на две морета и включваща Източна и Западна Румелия (Македония).

    12:30 29.05.2026

