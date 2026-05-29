Костадинов: За съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени

За наше съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени. Това заяви председателят на ПГ на „Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в Народното събрание.
Поводът за думите на лидера на „Възраждане" са срещите на българския министър-председател Румен Радев и на унгарския премиер Петер Мадяр с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „На тази среща унгарският министър-председател ясно и категорично заяви, че Унгария спира всякаква военна помощ за Украйна – няма пари, няма техника, няма въоръжение, няма никаква помощ. Ясно и категорично унгарската държава каза, че прекратява досегашната политика", каза Костадинов.
Той отбеляза, че час и половина преди това премиерът Румен Радев не каза нещо подобно на фона на официалния наратив за него, който подобно на Орбан, обясняваше и продължава да обяснява как България може да промени своята политика по отношение на Украйна.
„На срещата с Рюте Радев декларира, че ще се действа в посока увеличаване на военните разходи на България до 5%, което е доста странно на фона на изказванията на неговия финансов министър, че ще се налага да се теглят заеми за плащането на пенсии", каза Костадинов и подчерта, че държавата ни няма пари да плаща пенсиите на повече от 2 милиона пенсионери, но същевременно ще увеличава парите за военни разходи.
По думите му мълчанието на Радев е признак за съгласие и очевидно България ще продължи да изпраща оръжие, техника и пари за Украйна. „Нашата държава на практика ще продължи всички политики на досегашното управление на ГЕРБ, БСП, ДПС и „Има такъв народ" (ИТН)", добави той и допълни, че на подмяната в българската политика трябва да се сложи край.
Лидерът на „Възраждане" не вярва, че някой от избирателите на Радев е гласувал за него с идеята той да продължи политиките на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, а са гласували за него с надеждата, че ще наложи нов модел и ще скъса окончателно с порочното досегашно политическо управление. „Уви, виждаме, че сегашният модел продължава да бъде възпроизвеждан", изтъкна Костадинов и бе категоричен, че тази Андрешковщина до някаква степен продължава да носи някакви политически дивиденти, но не знае докога ще продължи това.
Костадинов обърна внимание и че „България ще се включи активно в механизма SAFE".
В заключение той заяви, че идеята на брифинга е да покажат разликата между политици с гръбнак и такива, които поставят своите национални интереси над дело над другите, и такива, които говорят, но нищо не правят.
Слугинажа към ЕС също продължава! Продължава убийството на енергетиката и целуване на части те на урсулите предназначени за ритане - от НАТОвец толкова! ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЗА ЧУЖДИ докато своите мизеруват!
10 министъра във Варна - да не мислите, че е за да се спрат неаконните строежи и да се разрушат - надпреварата е кой ще гушне рушветите за да се узаконят!
18 Костадинов е прав
До коментар #18 от "Костадинов е прав":Едно говори за пред българския народ на българските медии (преди срещата с Макрон), друго нарежда (заедно с външната си калинка и служебната президентка Йотова) на българския посланик в ООН, който взел, че осъдил Русия, заедно с другите натовци и любители на войните, затова, че Русия отговорила с ракетен удар в Киев на престъпния киевски режим на Зеленски, който преднамерено уби 26 деца в Луганск, докато спяха.
Такъв е натовския войнолюбец и лицемер Радев, този, който го канят в синагогата на еврейската Нова година (Ханука) да свещенодейства, като пали първата свещ на менората в името на юдаизма, който предаде Божия Син на позорната римска смърт на Кръста.
До коментар #15 от "Така е":Радев ли да мисли за Русия, след като Путин не мисли. Затова ще изпраща боеприпаси на Украйна, защото падат парички за България.
До коментар #15 от "Така е":са тежка карма за поколенията на тези, които печелят от смърт.
Радев дозакопава България.
Освен горното, производството на оръжия и да кърпи бюджета, съдира джобовете на българските граждани чрез допълнителна инфлация, защото оръжията не се ядат, не се обличат, не произвеждат стоки за потребление и стоки за производство.
Накратко, оръжията нямат полезна потребителна стойност, а единствено раздуват инфлацията.
До коментар #18 от "Костадинов е прав":Путин е войнолюбец. Да е мислил когато напада Украйна. Радев мисли за България, трябва да върже бюджета.
До коментар #23 от "Парите от смърт (оръжие)":Ми дай тогава да затворим всички военни заводи в България. Голям миротворец си, пък защитаваш войнолюбеца Путин. Кажи кой от съседите си не е нападнал?
До коментар #25 от "Изпързалян":Няма значение кой какъв е. Трябва да се мисли за България. Стига с тоя интернационализъм.
До коментар #18 от "Костадинов е прав":България спечели над 10 милиарда евро само от продажба на боеприпаси на Украйна. Да не говорим, че живеещите в България украинци, харчат всеки месец тук по 20 милиона евро / по данни на Борика, оператор на банкови карти/. Тези средства постъпват в българската икономика - 240 милиона на година.
До коментар #25 от "Изпързалян":Вече никой не знае кой кой е ....обаче е сигурно , че Волгин получава заплата в евро , стотици хиляди евро , не рубли !!!
До коментар #27 от "Тъй ли":когато се бореше за обединението на българския народ в пределите на Мизия, Тракия, Добруджа и Македония, кой от своите съседи не нападна!?
Новгородска и Киевска Рус от 862-882 г. (от 1918 г. УНР, от 1922г. УССР) е началото и неразделна част от държавата Русия. Така е било от векове, така и ще бъде за векове.
До коментар #25 от "Изпързалян":Не съм евроатлантик, ненавиждам САЩ, но да знаеш. Повече натовски бази в България означава по-голяма сигурност, оттам повече инвестиции и повече свежи пари за икономиката.
До коментар #33 от "ПЪЛНИ Глупости":Олеся Иласчук каза че гората край Варна е спазарена на правителствено ниво и кметът на Варна няма думата.
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Твърдението, че посланикът на Украйна Олеся Иласчук (Илашчук) е коментирала гората край Варна или е посочила, че кметът няма думата, не отговаря на истината. Дипломатическите ѝ визити и изявления в региона са свързани с подкрепа за украинските бежанци и културни събития, а не с управление на терени и строителни казус !!
До коментар #31 от "Изобщо не е прав.":За мен е важно, че производството на оръция генерира инфлация, а инфлацията ми изяжда спестяванията и ми вдига цените на храната и другите стоки за потребление.

А онези 10 милиарда, за които говориш, потъват в джобовете на военно-промишлената олигархия.
А онези 10 милиарда, за които говориш, потъват в джобовете на военно-промишлената олигархия.
Мазохист ли си или си част от военно-промишлената олигархия?
До коментар #38 от "Ти кажи Царство България":През 988 г. владетелят на Киевска Рус – княз Владимир Велики, приема християнството от Византия и обявява Киев за християнски център !За да се богослужи на разбираем славянски език, в Киев масово се внасят богослужебни книги от България! Заедно с книгите в Киев пристигат и български духовници и книжовници.По това време Киев е в разцвета си, а на мястото на днешна Москва има само гъсти гори и блата, обитавани от фински и славянски племена !Официалната рождена дата на Москва е 4 април 1147 !!В сравнение с Киев (основан през V-VI век) и Плиска/Преслав, Москва се появява на историческата сцена векове по-късно като малка погранична твърдина. Нито е било за векове нито ще бъде ,никой не иска блато и ако не са били Монголите 13 век щяха да си останат блато!!!
До коментар #55 от "ПЪЛНИ Глупости":Точно това съм написал - няма "Украина" - има Русия, която започва като Новгородска Рус през 862 г., а след превземане на Киев в 882 г. (основан от брата на хан Кубрат през седми век и поробен от Хазарския хаганат) Новгородска Рус придобива своята втора столица и се нарича Новгородска и Киевска Рус.
Поради естеството на феодализма новгородките и киевски князе дават на своите синове части от огромната Новгородска и Киевска Рус, и така през 13 век - преди монголо-татарското нашествие - руските земи са разпокъсани на 13 княжества, които поотделно водят войни с Батай/Бату хан, който го покорява, а след това през 1241 г. съкрушава Полша, Унгария и Хърватия и в 1242 г. се връща през България която за 60 години става васал на Златната Орда.
12:13 29.05.2026
