40-годишен мотоциклетист загина при удар в камион край Омуртаг

6 Май, 2026 21:12, обновена 6 Май, 2026 20:21 562 9

Движението по автомагистрала „Хемус“ при 10-и км в посока София се осъществява само в активната лента заради пътнотранспортно произшествие

Снимка: БНР
БТА БТА

Мъж на 40 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:20 часа в дежурната част на РУ-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклет „Кавазаки“ е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил челно в товарен автомобил.

Мотоциклетистът е починал на място. Пробата за употреба на алкохол на водача на товарния автомобил е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за произшествието продължава.

Временно движението по автомагистрала „Хемус“ при 10-и км в посока София се осъществява само в активната лента заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Затворени за движение са изпреварващата и аварийната лента.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 часа, съобщиха за БТА от МВР. По първоначални данни е гръмнала гума на тежкотоварен автомобил, вследствие на което камионът се е ударил в бус, а впоследствие са били засегнати още два автомобила. При произшествието няма пострадали хора. На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението.

Засилен е трафикът на автомобили към София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

На терен има достатъчно полицейски екипи, които да следят, контролират и подпомагат движението, добавиха от вътрешното министерство.

От Агенцията "Пътна инфраструктура" предупредиха, че за Гергьовден се очаква засилено движение към София - около 120 хиляди превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни, около 1 май. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч. Днес от 12:00 до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почти

    7 2 Отговор
    ми е тъжно

    20:24 06.05.2026

  • 2 Шофьор

    10 2 Отговор
    Имаше някакви преговори тези дни по темата с моторджиите. Явно е имало резултат.

    20:24 06.05.2026

  • 3 Гост

    13 1 Отговор
    Това е Котленския проход. Пътят е с много завои и в сравнително добро състояние с добра маркировка. Ама пустата му моторджийска душа все иска на завои и непрекъсната линия да изпреварва. От човешка гледна точка жалко за загиналия и съболезнование на роднините.

    20:25 06.05.2026

  • 4 Омбуцманката и КФН

    5 2 Отговор
    Подкрепяме събитието

    20:25 06.05.2026

  • 5 Мотали

    15 2 Отговор
    Стопли се и кожените ненормалници хвръкнаха по пътищата. За донорската система това е златна мина, но за психиката на останалите участници в движението е тежко бреме.

    20:26 06.05.2026

  • 6 Безсмъртний

    12 2 Отговор
    Те не случайно им вдигат застраховките “Моторджийска безотговорност” на тези камикадзета с умствени проблеми.

    20:27 06.05.2026

  • 7 Таралеж

    9 2 Отговор
    Стопли се и тъ.пите самоубийци мотористи излезнаха по пътищата да нарушават движението да си търсят боя и белята .Както и да се самоубиват в тирове .Тези с моторите особенно пистовите трябва да бъдат забранени със закон да се движат по пътищата

    20:30 06.05.2026

  • 8 Да, да

    4 2 Отговор
    Донор?

    20:37 06.05.2026

  • 9 Факт

    1 1 Отговор
    Има нужда от донори

    20:42 06.05.2026

