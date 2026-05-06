40-годишен мотоциклетист загина при удар в камион край Омуртаг

Мъж на 40 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:20 часа в дежурната част на РУ-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклет „Кавазаки“ е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил челно в товарен автомобил.

Мотоциклетистът е починал на място. Пробата за употреба на алкохол на водача на товарния автомобил е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за произшествието продължава.

Временно движението по автомагистрала „Хемус“ при 10-и км в посока София се осъществява само в активната лента заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Затворени за движение са изпреварващата и аварийната лента.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 часа, съобщиха за БТА от МВР. По първоначални данни е гръмнала гума на тежкотоварен автомобил, вследствие на което камионът се е ударил в бус, а впоследствие са били засегнати още два автомобила. При произшествието няма пострадали хора. На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението.

Засилен е трафикът на автомобили към София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

На терен има достатъчно полицейски екипи, които да следят, контролират и подпомагат движението, добавиха от вътрешното министерство.



От Агенцията "Пътна инфраструктура" предупредиха, че за Гергьовден се очаква засилено движение към София - около 120 хиляди превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни, около 1 май. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч. Днес от 12:00 до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.