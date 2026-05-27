Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Шишков: Даваме старт на забравените магистрали, първата е Русе – Маказа

Шишков: Даваме старт на забравените магистрали, първата е Русе – Маказа

27 Май, 2026 16:39 733 7

  • иван шишков-
  • магистрали-
  • русе - маказа-
  • маказа

Регионалният министър постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла

Шишков: Даваме старт на забравените магистрали, първата е Русе – Маказа - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Даваме старт на строителството на забравените магистрали. Първата е Русе – Маказа. За участъка от Русе до Бяла от трасето Русе – Велико Търново още преди три години имаше подготвени процедури – одобрихме подробни устройствени планове, създадохме условия за отчуждения, възложихме техническия проект на обекта, имаше сериозен тласък и много свършена работа. Затова изпитвам малка горчивина, че първият лот не започна да се строи преди три години. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла. В символичната церемония по старта на строителните дейности участваха още Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, кметът на община Русе Пенчо Милков, представителите на местни и регионални структури, представители на фирмите изпълнители, надзор и др. Водосвет отслужи Русенският митрополит Наум в съслужие с 8 свещеници от Русенска епархия.

Министър Шишков подчерта, че моментът, в който започва истинското строителство с разрешение за строеж, с одобрени проекти, избрани изпълнители, е най-важният. „Отмина времето на една политическа класа, която се радваше и режеше лентички. Истинският смисъл е да има свързаност и магистрали в България. За да има лентички, трябва да има първо качествено проектиране и строителство. Затова още в първия месец на управлението на „Прогресивна България“ започваме да строим всички забравени магистрали, след като бъдат одобрени проекти документацията и бъдат издадени разрешения за строеж. Амбицията ни е в рамките на нашия мандат всички забравени магистрали да получат своята реализация“, посочи той.

Арх. Шишков отбеляза още, че приоритет за правителството е да започне строежа на магистралата не само от Русе до Велико Търново, а да бъде проектирано и след това изградено цялото трасе до Маказа. „Това е истинската свързаност. Смисълът ѝ е да има транспортен коридор, който да поеме движението, което преминава, и свързва части от Европа – Румъния, България, Гърция, както и Турция, чрез най-натоварения граничен контролно-пропускателен пункт. „И неслучайно европейските ни партньори ни помагат и ни дават средства. А ние сякаш във времето назад не искахме да се възползваме от тези пари. Благодарим, че ни изчакахте”, каза още министър Шишков. И отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 г. ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града. Той увери, че държавата ще бъде зад тях и ще помага, като изрази надежда работата да приключи предсрочно.

„Автомагистрала Русе – Велико Търново е нещо повече от инфраструктура – тя е инвестиция във възможности, свързаност и е добър пример за европейско финансиране в бъдещето на България“, заяви ръководителят на Представителството на ЕК в София Йорданка Чобанова. С 525 милиона евро европейско и национално финансиране, предназначени за участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла, проектът представлява стратегическа инвестиция за развитието на Северна България, като същевременно допринася и за развитието на основната Трансевропейска транспортна мрежа и укрепва ролята на България като регионален свързващ център. Г-жа Чобанова подчерта, че спазването на крайния срок за завършване на участъка през 2029 г. изисква всички партньори да съсредоточат усилия върху навременното изпълнение.

„С първата копка на лот 1 от магистралата Русе – Велико Търново поставяме началото на един изключително важен проект за бъдещето на нашия регион и на България. За мен това е повече от инфраструктурен проект – това е инвестиция в бъдещето, в свързаността между регионите, в икономическия растеж и в по-доброто качество на живот на хората”, каза областният управител проф. Владимиров. „Вярвам, че модерната инфраструктура не е лукс, а необходимост. Тя е основа за развитие, за привличане на инвестиции, за по-безопасно пътуване и за създаване на реални перспективи пред младите хора и бизнеса. Свързаните региони означават по-силна икономика, по-малко неравенства и повече шансове за хората да останат и да се развиват тук“, каза още той.

Кметът на община Русе Пенчо Милков също подчерта ролята на магистралата за по-добрата свързаност на Русе и България със света и важното значение за подобряване на пътната безопасност. Той благодари на министър Иван Шишков за приоритизирането на проекта и активните действия за реализацията му още в първите дни на новото правителство.

„Липсата на магистрали и пътища у нас е факт. Магистралата, която днес ще започнем да строим от Русе, бе обявена за обект от национално значение още през 2022 г. от служебния кабинет на тогавашния президент Румен Радев. Беше одобрен Подробен устройствен план в същия период, и въпреки това толкова време правителствата преди нас не се сетиха, че този път е изключително важен. Маршрутът от Русе до Маказа е един от най-натоварените в Европа“, коментира пред журналисти министър Шишков. „Три години по-късно не съм очаквал, че ще направим първа копка, очаквах проверки на строителство. Времето в последните три години беше спряло. То започва да тече отново”, посочи още регионалният министър. Арх. Шишков обърна внимание, че за лот 3, който е от Бяла до Велико Търново все още няма одобрен подробен устройствен план и там процедурите са изоставени на нивото от преди три години. „Застоят свърши, имаме не просто амбициозна, а неотложна програма. Това, което трябва да се проектира и построи, е толкова много, че трябва да се работи буквално денонощно. Ще искаме от строителите да строят бързо и качествено. За тях предстои „златен период“, защото в следващите две години ще проектираме всички несъществуващи на проект магистрали, т.е. ще има много строителство“, посочи още Шишков. Той обясни, че новите аутобани ще бъдат дадени на концесия, а държавата ще направи проектите, подробните устройствени планове и отчужденията на имотите.

По отношение на Дунав мост 3 министър Иван Шишков информира, че предстоят нови разговори с Румъния. „За съжаление и по тази тема има безвремие, в което нищо не се е случило. Оттук нататък България вече е на истинското си място на картата на Европа като един транспортен коридор. За съжаление още преди десет години трябваше да осигурим тези транспортни коридори. Влязохме в Шенген и се оказахме неподготвени транспортно. Сега трябва да компенсираме всичко това. Има интерес от Гърция, Турция и Румъния тези коридори да бъдат проектирани и изпълнени. Убеден съм, че няма да има никакъв проблем да се разберем с нашите европейски партньори. Няма да бъде сложно, просто трябва да се работи, да има конструктивен диалог. Много важно нещо е да предложим конкретни проектни решения, защото до този момент политиците не предлагаха конкретни проектни решения, а само говорене”, коментира още министър Шишков.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе, гусин архитект

    9 0 Отговор
    старт много пъти е даван. Ние финала искаме да видим

    Коментиран от #4

    16:43 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 4 Отговор
    Шото от там най-бързо могат да минат пушкалата за Украйна.

    16:44 27.05.2026

  • 3 шофьор

    7 0 Отговор
    За Хемус не бързаме

    16:46 27.05.2026

  • 4 Бай онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе, гусин архитект":

    Финала може би ще го видят някои хора от бъдещето около 2070г,ако се работи.

    16:48 27.05.2026

  • 5 Цяла

    5 0 Отговор
    тумба се помъкнала , че и свещеник извикали ?!

    16:55 27.05.2026

  • 6 Нали

    2 0 Отговор
    беше служебен министър на муньо? Защо си забравил да дострояваш магистрали? И ти си правил авансови плащания, щушумига

    17:16 27.05.2026

  • 7 Фикри

    1 1 Отговор
    Това е чудесно !
    Надявам се само да се краде по-малко и да се строи по-качествено, че тия предните ...

    17:23 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове