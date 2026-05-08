Румен Радев: Още в понеделник внасяме законите срещу галопиращите цени и нов ВСС (ВИДЕО)

8 Май, 2026 09:21, обновена 8 Май, 2026 09:38 1 845 51

С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Още в понеделник внасяме законите срещу галопиращите цени и нов ВСС. Това заяви от парламентарната трибуна Румен Радев.

Още в понеделник ще внесем изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените, не става въпрос за таван, има механизми, които ще използваме докрай, допълни Радев.

Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно.

За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали.

Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ благодари на българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо - без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. Поставихме си за цел абсолютно мнозинство, като мнозина я обявиха за нереалистична, но подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции, свобода, демокрация и справедливост. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - рекордни инфлация и дефицит, галопиращи цени, големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти“, обобщи Румен Радев. Той уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев подчерта, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Лидерът на „Прогресивна България“ смята, че качеството на законодателството през последните години е било снижено.

Новият кабинет полага клетва днес. Това ще бъде 107-ото правителство на България. Начело застава Румен Радев като министър-председател.

Министерският съвет ще се състои от 18 министри и четирима вицепремиери. Двама от тях - Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вицепремиери според предложението на „Прогресивна България", припомня "Нова телевизия".

В 107-ото правителство на България ще има едно министерство по-малко от досегашните. По думите на кандидата за премиер Румен Радев сливането на ведомства на електронното управление и иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета.

А в днешния брой на Държавен вестник вече са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев.

С указ №150 държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминацията. С указ №151 Йотова възлага на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Георгиев Радев да състави правителство.

С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Само

    18 11 Отговор
    Така!!! Навивай гайките на украинското правителство на Баце, Шиши и Кокорчо!!!

    09:33 08.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 20 Отговор
    Да се договорят евтини горива от Русия.Да се купи Нефтохим Бургас с парите за Украйна.Да се пусне АЕЦ Белене.Да се договорят по високи дотации за селското стопанство с Брюксел.

    Коментиран от #9, #10, #25, #45

    09:33 08.05.2026

  • 3 Бай Ху (By Who)

    12 16 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    09:35 08.05.2026

  • 4 честен ционист

    15 20 Отговор
    Румбата няма да зимисли нищо по-различно от купонна система и порциони, за да бори инфлацията.

    09:35 08.05.2026

  • 5 Родео

    22 1 Отговор
    Иска ми се да видя, как Радев ще обязди веригите, с български закони!

    09:35 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    11 12 Отговор
    УДРИ ЧИЧО РУМЕНЕ!

    09:36 08.05.2026

  • 8 Изчете

    16 9 Отговор
    монотонно написаното му , дежурните обещания и заучени фрази от соца , прозираше БКП тотално , изсипа помия върху предишните правителства и абсолютно НИЩО ДОКОСВАЩО И ОБЕКТИВНО , както до сега ! Тежко и горко на държавата и на нейните граждани !

    09:36 08.05.2026

  • 9 Софиянец ,

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    това са все неизпълними неща . Как договаряш евтини горива с Русия и в същото време искаш дотации от Брюксел , това е някаква шизофрения , човек ! А Русия с нейното цветущо финансово състояние дали ще иска да продава евтино ?

    Коментиран от #14, #16

    09:36 08.05.2026

  • 10 Надежда

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И аз това сънувах, но после се събудих и прочетох в новините съвсем друго.

    Коментиран от #32

    09:36 08.05.2026

  • 11 Даа

    9 11 Отговор
    На добър час! Дано този път България да е в правилни ръце ! 37 години само предатели и измамници ни управляваха!!!

    Коментиран от #47

    09:37 08.05.2026

  • 12 Бай Ху (By Who)

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Mистър Кеш,":

    Стига с този Мраз господине, идва лято.

    09:37 08.05.2026

  • 13 кастроли

    4 4 Отговор
    Първо на длъжност- президент на републиката,после,като министър-председател,накрая като председател на НС ще да е.

    09:38 08.05.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Софиянец ,":

    Как има дерогация с Русия за Нефтохим Бургас и АЕЦ Козлодуй?Значи може и за горива.

    09:38 08.05.2026

  • 15 Сталин

    12 2 Отговор
    Урааа,другата седмица цените стават на половина

    09:38 08.05.2026

  • 16 Последния Софиянец

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Софиянец ,":

    Първият който преговаря с Русия ще получи най добрите условия за да зарибят другите страни.

    Коментиран от #22

    09:39 08.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я!!

    18 5 Отговор
    Шиши днес е пуснал Гумен да издекламира поредната лъжа от трибуната на парламентата.

    09:39 08.05.2026

  • 19 Още отсега цените започват да падат

    15 0 Отговор
    До понеделник ще са умрели от страх. Тук-там даже ще са отрицателни. Абе глей кво става!

    09:40 08.05.2026

  • 20 Българин

    11 1 Отговор
    Да. И твоя министър на правосъдието е бил секретар на ВСС и е работил в КПКОНПИ. За каква реформа може да става въпрос?

    09:40 08.05.2026

  • 21 империалист

    1 3 Отговор
    Освен в Козлонадуй,където 4 блока не работят,кога ще бъде построена и АЕЦ на остров Белене(Избелване)?

    09:41 08.05.2026

  • 22 честен ционист

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    България не преговаря с Русия, България само изпълнява.

    09:41 08.05.2026

  • 23 Да бе

    13 3 Отговор
    Чичо румен ще ми кара самолета и ще ми избира МОЕ ВСС, което да избере МОЙ гл. Прокурор
    Казах - гл. Ковчежник на Задунайска Губерния

    Коментиран от #27

    09:41 08.05.2026

  • 24 Фатмака

    13 4 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #33

    09:43 08.05.2026

  • 25 Лукойл България струва $35 милиарда

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Други налудничави предложения?

    Коментиран от #26

    09:43 08.05.2026

  • 26 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Лукойл България струва $35 милиарда":

    Нефтохим се продава за 6 млрд.С парите за Украйна може да го купим.

    Коментиран от #39

    09:48 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 1 Отговор
    Ще видим.....
    Малко май не ви вярвам....
    Ще се наиграеш бързо!

    09:50 08.05.2026

  • 29 След

    13 1 Отговор
    него Проданов прочетете някакви глупотевини и общи приказки , хвалба на избраните от тях министри и депутати , между които почти всички са от номенклатурни фамилии , милиционерски , военни и всестранни хрантутници ! Не успя и да скрие ехидността си към всички преди тях , дори с примитивно задоволство я показа !

    09:51 08.05.2026

  • 30 Лейка с дупка

    13 3 Отговор
    Искам да видя с очите си, как Радев ще накара търговци и производители да не си продават продукцията си за 10 единици а за 7 единици, примерно. Как главо празна, военна, ще накараш насила да се свалят цените? Все едно да кажеш на наемодател - няма да искаш наем от 600 евро за жилището, а ще искаш 400 евро!

    Коментиран от #37

    09:52 08.05.2026

  • 31 БРАВО

    4 5 Отговор
    Само строги ЗАКОНИ ще стреснат тия лоши цени ! И в Метро ще има цени За КОН и За Лъв !

    09:52 08.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Повече

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фатмака":

    от предател ! Подмолен субект , на който всеки нормално мислещ човек не вярва и не може да му вярва ! Винаги до сега е говорил едно и вършил друго ! Никакво доверие !

    09:54 08.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Опа

    12 2 Отговор
    Лошо начало! Май ще ходим на павета и пак на избори . Първите стъпки го доказват а и от мрънкане за пари на Гълъб Донев показва че ще се краде много и нищо няма да се прави за стабилизиране на Бг.

    09:55 08.05.2026

  • 36 Поправка на поправката на цените

    5 0 Отговор
    Ремонт на ремонта

    09:55 08.05.2026

  • 37 Пълен абсурд

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Лейка с дупка":

    е , но от военен , потомствен комунист , който цял живот е бил на държавна хранилка , какво може да се очаква ? Да лапа и си пази стола ! И нищо за България и за българския народ !

    Коментиран от #48

    09:56 08.05.2026

  • 38 Какъв нов ВСС

    6 1 Отговор
    Трябва да бъдат закрити защото седят там с огромни заплати доста много хора са и пред обществото не са показали ефективност и коефициент на полезно действие. Мандата им е изтекъл и дори да сменят политическата квота дума не се чува за професионалната квота и поне за някакъв отчет за дейността им до сега . При цялото ми уважение.

    10:00 08.05.2026

  • 39 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Ако е 6 милиарда нефтохима , Рядко да се впряга да разваля договора с Боташ и да купуваме Лукойл ! Но 6 милиарда са само в твоята глава софиянец , да си знаеш !

    10:04 08.05.2026

  • 40 Електра

    3 3 Отговор
    Дрън дрън, днес ще е един интересен ден. Полезните идиоти шарлатани от Петроханската педофилска секта, които доведоха другаря Боташ на власт, ще бъдат изхвърлени лично от него на сметището, като ненужни кондоми. Сега ще ги разследват и съдят за тъпотията им. Но Шарлатаните казват така, по добре е да ни ритне офицер с ботуш отколкото на Шиши да му е добре. Типично за шопите е Вуте, който казва "Аз не искам да съм добре а на комшията да е зле"...

    10:06 08.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 1488

    1 2 Отговор
    румен връща лева и казармата

    всичко ще е без пари и ще има кренвирши
    "като от едно време", а бананите се забраняват

    хора и... улици... град като град...

    10:08 08.05.2026

  • 43 Още като пусна коментар

    3 0 Отговор
    Единия служебен минус цъффва.

    10:12 08.05.2026

  • 44 повреден грамофон

    2 1 Отговор
    повтаря като зубър чужди мисли... и лъже като любимите му циганки. Така лесно се сменят закони и веднага ще се оправи съдебната система...ако има наивни да вярват.

    10:13 08.05.2026

  • 45 Премахване на монополите,

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    безмитен внос и свободна конкуренция. Без даници и акцизи и друг рекет.Само така цените се саморегулират на пазарен принцип. Без дотации - мотации .

    10:14 08.05.2026

  • 46 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Ще има сеир

    10:14 08.05.2026

  • 47 един

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Даа":

    А преди 37г какви бяха.

    10:16 08.05.2026

  • 48 Хранилка ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пълен абсурд":

    Значи ако цял живот е въртял далавери и е мушикантствал, като бизнесмен, държавата ще цъфне? Гледам Тръмп и не ми се вижда по-правилен, такъв избор!

    10:18 08.05.2026

  • 49 Цвете

    4 2 Отговор
    УКАЗИ, ПРОВОКАЦИЯ КЪМ БЪЛГАРИТЕ И ЛЪЖИТЕ ЛЪСНАХА.КОЛКО ЗАВИСИМИ ИМА В ПАРТИЯТА ТИ, ОСВЕН ТЕБ? МИНИСТРИТЕ ТИ ОТ МАГНИТСКИ И ИТН СЕ ВИДЯХА.ПРОЗРАЧНИ СТЕ ВЕЧЕ. А, КОГА ЩЕ СЕ БОРИШ С МАФИЯТА? А С " БОТАШ " КАКВО ЩЕ КАЖЕШ? 🎲😠🐏✈️👺🐮🇧🇬

    10:19 08.05.2026

  • 51 пазарувайте от вторник

    1 0 Отговор
    Това е спасението, което чакахме... от вторник две за лев.

    10:21 08.05.2026

