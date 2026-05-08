Румен Радев: Още в понеделник внасяме законите срещу галопиращите цени и нов ВСС (ВИДЕО)

Още в понеделник внасяме законите срещу галопиращите цени и нов ВСС. Това заяви от парламентарната трибуна Румен Радев.
Още в понеделник ще внесем изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените, не става въпрос за таван, има механизми, които ще използваме докрай, допълни Радев.
Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно.
За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали.
Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си Румен Радев.
Лидерът на „Прогресивна България“ благодари на българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.
Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо - без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. Поставихме си за цел абсолютно мнозинство, като мнозина я обявиха за нереалистична, но подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции, свобода, демокрация и справедливост. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - рекордни инфлация и дефицит, галопиращи цени, големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти“, обобщи Румен Радев. Той уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.
Радев подчерта, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Лидерът на „Прогресивна България“ смята, че качеството на законодателството през последните години е било снижено.
Новият кабинет полага клетва днес. Това ще бъде 107-ото правителство на България. Начело застава Румен Радев като министър-председател.
Министерският съвет ще се състои от 18 министри и четирима вицепремиери. Двама от тях - Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вицепремиери според предложението на „Прогресивна България", припомня "Нова телевизия".
В 107-ото правителство на България ще има едно министерство по-малко от досегашните. По думите на кандидата за премиер Румен Радев сливането на ведомства на електронното управление и иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета.
А в днешния брой на Държавен вестник вече са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев.
С указ №150 държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминацията. С указ №151 Йотова възлага на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Георгиев Радев да състави правителство.
С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
09:33 08.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10, #25, #45
09:33 08.05.2026
3 Бай Ху (By Who)
09:35 08.05.2026
4 честен ционист
09:35 08.05.2026
5 Родео
09:35 08.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе
09:36 08.05.2026
8 Изчете
09:36 08.05.2026
9 Софиянец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":това са все неизпълними неща . Как договаряш евтини горива с Русия и в същото време искаш дотации от Брюксел , това е някаква шизофрения , човек ! А Русия с нейното цветущо финансово състояние дали ще иска да продава евтино ?
Коментиран от #14, #16
09:36 08.05.2026
10 Надежда
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И аз това сънувах, но после се събудих и прочетох в новините съвсем друго.
Коментиран от #32
09:36 08.05.2026
11 Даа
Коментиран от #47
09:37 08.05.2026
12 Бай Ху (By Who)
До коментар #6 от "Mистър Кеш,":Стига с този Мраз господине, идва лято.
09:37 08.05.2026
13 кастроли
09:38 08.05.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Софиянец ,":Как има дерогация с Русия за Нефтохим Бургас и АЕЦ Козлодуй?Значи може и за горива.
09:38 08.05.2026
15 Сталин
09:38 08.05.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Софиянец ,":Първият който преговаря с Русия ще получи най добрите условия за да зарибят другите страни.
Коментиран от #22
09:39 08.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Я!!
09:39 08.05.2026
19 Още отсега цените започват да падат
09:40 08.05.2026
20 Българин
09:40 08.05.2026
21 империалист
09:41 08.05.2026
22 честен ционист
До коментар #16 от "Последния Софиянец":България не преговаря с Русия, България само изпълнява.
09:41 08.05.2026
23 Да бе
Казах - гл. Ковчежник на Задунайска Губерния
Коментиран от #27
09:41 08.05.2026
24 Фатмака
Коментиран от #33
09:43 08.05.2026
25 Лукойл България струва $35 милиарда
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Други налудничави предложения?
Коментиран от #26
09:43 08.05.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Лукойл България струва $35 милиарда":Нефтохим се продава за 6 млрд.С парите за Украйна може да го купим.
Коментиран от #39
09:48 08.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Малко май не ви вярвам....
Ще се наиграеш бързо!
09:50 08.05.2026
29 След
09:51 08.05.2026
30 Лейка с дупка
Коментиран от #37
09:52 08.05.2026
31 БРАВО
09:52 08.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Повече
До коментар #24 от "Фатмака":от предател ! Подмолен субект , на който всеки нормално мислещ човек не вярва и не може да му вярва ! Винаги до сега е говорил едно и вършил друго ! Никакво доверие !
09:54 08.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Опа
09:55 08.05.2026
36 Поправка на поправката на цените
09:55 08.05.2026
37 Пълен абсурд
До коментар #30 от "Лейка с дупка":е , но от военен , потомствен комунист , който цял живот е бил на държавна хранилка , какво може да се очаква ? Да лапа и си пази стола ! И нищо за България и за българския народ !
Коментиран от #48
09:56 08.05.2026
38 Какъв нов ВСС
10:00 08.05.2026
39 Хи хи
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Ако е 6 милиарда нефтохима , Рядко да се впряга да разваля договора с Боташ и да купуваме Лукойл ! Но 6 милиарда са само в твоята глава софиянец , да си знаеш !
10:04 08.05.2026
40 Електра
10:06 08.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 1488
всичко ще е без пари и ще има кренвирши
"като от едно време", а бананите се забраняват
хора и... улици... град като град...
10:08 08.05.2026
43 Още като пусна коментар
10:12 08.05.2026
44 повреден грамофон
10:13 08.05.2026
45 Премахване на монополите,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":безмитен внос и свободна конкуренция. Без даници и акцизи и друг рекет.Само така цените се саморегулират на пазарен принцип. Без дотации - мотации .
10:14 08.05.2026
46 Хасковски каунь
10:14 08.05.2026
47 един
До коментар #11 от "Даа":А преди 37г какви бяха.
10:16 08.05.2026
48 Хранилка ли?
До коментар #37 от "Пълен абсурд":Значи ако цял живот е въртял далавери и е мушикантствал, като бизнесмен, държавата ще цъфне? Гледам Тръмп и не ми се вижда по-правилен, такъв избор!
10:18 08.05.2026
49 Цвете
10:19 08.05.2026
50 Цвете
10:20 08.05.2026
51 пазарувайте от вторник
10:21 08.05.2026