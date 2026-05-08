Румен Радев: Още в понеделник внасяме законите срещу галопиращите цени и нов ВСС (ВИДЕО)

Още в понеделник внасяме законите срещу галопиращите цени и нов ВСС. Това заяви от парламентарната трибуна Румен Радев.

Още в понеделник ще внесем изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените, не става въпрос за таван, има механизми, които ще използваме докрай, допълни Радев.

Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно.

За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали.

Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ благодари на българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо - без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. Поставихме си за цел абсолютно мнозинство, като мнозина я обявиха за нереалистична, но подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции, свобода, демокрация и справедливост. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - рекордни инфлация и дефицит, галопиращи цени, големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти“, обобщи Румен Радев. Той уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев подчерта, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Лидерът на „Прогресивна България“ смята, че качеството на законодателството през последните години е било снижено.

Новият кабинет полага клетва днес. Това ще бъде 107-ото правителство на България. Начело застава Румен Радев като министър-председател.

Министерският съвет ще се състои от 18 министри и четирима вицепремиери. Двама от тях - Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вицепремиери според предложението на „Прогресивна България", припомня "Нова телевизия".

В 107-ото правителство на България ще има едно министерство по-малко от досегашните. По думите на кандидата за премиер Румен Радев сливането на ведомства на електронното управление и иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета.

А в днешния брой на Държавен вестник вече са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев.

С указ №150 държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминацията. С указ №151 Йотова възлага на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Георгиев Радев да състави правителство.

С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.