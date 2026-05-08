Тома Биков: Надявам се, че пълното мнозинство няма да попречи за постигането на консенсуси

8 Май, 2026 10:51 618 10

До тук и опозицията, и управляващите представяха своите диагнози за състоянието на страната, аз предлагам да сложим клишетата на заден план, отбеляза депутатът от ГЕРБ-СДС

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Ние няма да подкрепим това правителство, ще гласуваме въздържал се. Българските граждани дадоха ясен сигнал за край на политическата криза. Ние не смятаме, че с нашия глас ще сложим край на политическата криза, но ще уважим решението на гражданите и затова няма да гласуваме против“, това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

„Очакваме от бъдещия кабинет да прави правилните неща, особено в първите месеци, когато всички стигаме до констатацията, че има проблем с публичните финанси, с геополитическата ситуация“, посочи още той. .

Той изрази надежда, че пълното мнозинство няма да попречи и на постигането на консенсуси по важни въпроси.

„До тук и опозицията, и управляващите представяха своите диагнози за състоянието на страната, аз предлагам да сложим клишетата на заден план“, отбеляза депутатът от ГЕРБ-СДС.

Биков посочи още, че страната ни е демократична, а не олигархична държава.

„Ако България бе олигархична държава, то това би означавало, че настоящето мнозинство е продукт на олигархичната система. Надяваме се че диагнозата, че България е олигархична държава ще бъде променена и в крайна сметка ще приемем факта, че от 36 години България е демократична страна“, заяви той.

„Дори вашето мащабно присъствие в този парламент е доказателство, че България е демократична страна“, заяви депутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    11 1 Отговор
    Хахах ....а при вас как беше с консенсусите? С еврото...с референдумите.. и с всичко?!

    10:53 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гражданин

    10 4 Отговор
    За вас скори идва Видьов ден !! При вашите управления държавата и народа беше опоскана като марокански скакалци !!

    10:59 08.05.2026

  • 4 Ще има консенсус за вас

    6 2 Отговор
    За ЦСЗ.

    11:25 08.05.2026

  • 5 Биче,

    2 1 Отговор
    Шиши като ви превзе на 3/4, сега не ви ли отпусна поне някой зам-министър в сглобката му с чичо Румен?

    11:39 08.05.2026

  • 6 Валерко

    4 0 Отговор
    Кога е имало консенсуси, бе, смотаняк? Само като си гласувате отпуските и заплатите!

    11:41 08.05.2026

  • 7 Този

    4 1 Отговор
    остъкления е добре да се скрие или изчезне

    11:43 08.05.2026

  • 8 Истината

    4 2 Отговор
    Биков, марш гербаджийска подметко...без грам достойнство...амеба жалка

    11:50 08.05.2026

  • 9 Коко

    2 2 Отговор
    Браво на Биков.Докато си показва физиономията наляво и дясно все по вече хора се отвращават от герб.Незнам Сю,Дани,Георг влязоха ли.Ако да показваите ги и тях редовно.

    11:52 08.05.2026

  • 10 Дориана

    0 0 Отговор
    Тома Биков да е наясно , че пълното мнозинство ще управлява пълен мандат и техните корупционни сделки , кражби на обществени поръчки и Евро средства и зависими институции приключи,вече са в ъгъла, народа ги наказа още при протестите.

    12:08 08.05.2026

