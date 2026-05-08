Тома Биков: Надявам се, че пълното мнозинство няма да попречи за постигането на консенсуси

„Ние няма да подкрепим това правителство, ще гласуваме въздържал се. Българските граждани дадоха ясен сигнал за край на политическата криза. Ние не смятаме, че с нашия глас ще сложим край на политическата криза, но ще уважим решението на гражданите и затова няма да гласуваме против“, това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

„Очакваме от бъдещия кабинет да прави правилните неща, особено в първите месеци, когато всички стигаме до констатацията, че има проблем с публичните финанси, с геополитическата ситуация“, посочи още той. .

Той изрази надежда, че пълното мнозинство няма да попречи и на постигането на консенсуси по важни въпроси.

„До тук и опозицията, и управляващите представяха своите диагнози за състоянието на страната, аз предлагам да сложим клишетата на заден план“, отбеляза депутатът от ГЕРБ-СДС.

Биков посочи още, че страната ни е демократична, а не олигархична държава.

„Ако България бе олигархична държава, то това би означавало, че настоящето мнозинство е продукт на олигархичната система. Надяваме се че диагнозата, че България е олигархична държава ще бъде променена и в крайна сметка ще приемем факта, че от 36 години България е демократична страна“, заяви той.

„Дори вашето мащабно присъствие в този парламент е доказателство, че България е демократична страна“, заяви депутатът.