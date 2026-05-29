"Мирчев: Обещаните от Радев бюджетни реформи ще останат само на думи"

Остри критики към финансовата политика на правителството отправи Ивайло Мирчев от „Демократична България“. Според него обещанията за реформи и ограничаване на разходите са останали само на думи, а думите на премиера Румен Радев за бюджетния дефицит звучат като оправдание за поемането на нов значителен държавен дълг.

„Румен Радев и „Прогресивна България“ дойдоха с много ясна заявка за реформи – в бюджета, във финансовата политика, в държавата“, каза в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

В началото той подчерта, че бюджетът е бил направен така, че да обслужва нуждите на ГЕРБ и ДПС. „Това, което ние виждаме, бяха бомбастични обещания за ограничаване на разходите и истински реформи в бюджета и след това отдръпване от тези неща“, коментира той.

По думите му, очакването към „Прогресивна България“ сега е „да бъдат взети конкретни мерки, да влезем в тези 3% дефицит“. Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг“, заяви Мирчев.

Според него депутатите трябва предприемат нужните реформи и да се стремят към балансиран бюджет в следващите години. „Ние сме доста неприятно изненадани от неговите думи и имаме конкретни мерки“, допълни депутатът.

От партията „Демократична България“ напомниха, че са внесли в Министерски съвет кпакет от десни мерки, които „могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит“. Ето какви са те:

► На първо място освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи;

► На второ място държавните служители да започнат да си заплащат осигуровките, както всички;