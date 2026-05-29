Мирчев: Обещаните от Радев бюджетни реформи ще останат само на думи

29 Май, 2026 11:20

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • бюджет-
  • реформи

Това, което ние виждаме, бяха бомбастични обещания за ограничаване на разходите и истински реформи в бюджета и след това отдръпване от тези неща

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остри критики към финансовата политика на правителството отправи Ивайло Мирчев от „Демократична България“. Според него обещанията за реформи и ограничаване на разходите са останали само на думи, а думите на премиера Румен Радев за бюджетния дефицит звучат като оправдание за поемането на нов значителен държавен дълг.

„Румен Радев и „Прогресивна България“ дойдоха с много ясна заявка за реформи – в бюджета, във финансовата политика, в държавата“, каза в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

В началото той подчерта, че бюджетът е бил направен така, че да обслужва нуждите на ГЕРБ и ДПС. „Това, което ние виждаме, бяха бомбастични обещания за ограничаване на разходите и истински реформи в бюджета и след това отдръпване от тези неща“, коментира той.

По думите му, очакването към „Прогресивна България“ сега е „да бъдат взети конкретни мерки, да влезем в тези 3% дефицит“. Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг“, заяви Мирчев.

Според него депутатите трябва предприемат нужните реформи и да се стремят към балансиран бюджет в следващите години. „Ние сме доста неприятно изненадани от неговите думи и имаме конкретни мерки“, допълни депутатът.

От партията „Демократична България“ напомниха, че са внесли в Министерски съвет кпакет от десни мерки, които „могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит“. Ето какви са те:

► На първо място освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи;

► На второ място държавните служители да започнат да си заплащат осигуровките, както всички;


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ех Мирчев, Мирчев

    39 10 Отговор
    Старата ви любов с герберо-пеевските крадци ръжда не хваща. Когато се сглобиш с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, ставаш като тях.

    Коментиран от #7

    11:23 29.05.2026

  • 2 ниско чело мълчи ма

    42 5 Отговор
    с вашите 5% имате право да мълчите, колко пари подари продажната гюровица на крайна ?

    Коментиран от #42

    11:23 29.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    33 2 Отговор
    Радев каза че ЕЦБ поема контрола заради голям дефицит.Парламента и правителството вече нямат думата.

    11:24 29.05.2026

  • 4 Я, виж ти

    43 2 Отговор
    Тези имали идеи за съкращаване на пенсионерите и задължаване на държавните служители да си плащат осигуровките. Гениално, но очевидно и вече познато решение. Как така не им хрумна по-рано?

    Коментиран от #10, #14

    11:26 29.05.2026

  • 5 Нормално !

    5 15 Отговор
    Не съм Видял !

    Нещо !

    Особено блестящо !

    Под Коя Да Е Фуражка !

    Освен !

    Нечие Кубе !

    11:26 29.05.2026

  • 6 Българин

    25 1 Отговор
    Само с тези 2мерки сме съгласни.И още намаление на заплатите при пенсиониране на служителите на МВР, да не са 20.

    Коментиран от #43

    11:26 29.05.2026

  • 7 Прав си!

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ех Мирчев, Мирчев":

    Мирчев, пепейците, атанас-демократите, и копейките на Костя, са едно и също нещо с Дебелите, Борисов и Пеевски.

    11:31 29.05.2026

  • 8 Хасковски каунь

    24 2 Отговор
    Ава каунь чуваш ли се ? Разсипахте България!

    11:31 29.05.2026

  • 9 Лама Мирчев

    33 2 Отговор
    Аз мога да правя само скандали с доставчици за храна за да си вдигна самочуствието.
    Освен скандали, аз нищо друго не мога да правя.

    11:32 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха стига вече

    29 3 Отговор
    Мирчев,вече прекаляваш.Нищо не направихте,а сега всеки ден критики от ваша страна.Само глупости сътворихте,искахте Пеевски да ви подкрепи за глупостите които сътворихте а сега изкачваш всеки ден с критики.Вече хората те мразят.

    11:35 29.05.2026

  • 12 Байо

    25 3 Отговор
    Мир4ов,еднорог такъв,обади се и се оплачи на 112 от Радев,сме6ник!

    11:36 29.05.2026

  • 13 Овчар

    25 3 Отговор
    Този е ега ти мършата , жаден за власт и пари нищо повече..!

    11:36 29.05.2026

  • 14 Всички

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Я, виж ти":

    Неграмотни и недоучили кретени имат тази идея! Парите на държавните служители за осигуровки им бяха взети, и тогава държавата започна да им плаща! Ако идиотите искат сами да си плащат осигуровките държавните служители, трябва да им върнат парите! Но няма да го направят, защото това ще увеличи пенсията на държавните служители. Така че такива идиоти не знаят какво говорят.

    Коментиран от #18

    11:36 29.05.2026

  • 15 А бе

    15 3 Отговор
    смирчев върви на мазно турско кафе в скута и се разберета за незаконния град край Златни пясъци

    11:37 29.05.2026

  • 16 провинциалист

    9 2 Отговор
    Мравоядов да хвърля оставка и да става врачка по курортите!

    11:40 29.05.2026

  • 17 Дид

    17 2 Отговор
    Мирчев...ти амнезия ли имаш??? Вие бяхте в едно правителство с ГЕРБ и Пеевски, вземахте заеми, като продънени, увеличихте значително бюджетните разходи...сега ни лук яли, ни лук мирисали!?! Електората вече не може да го заблудите с лъжите си.

    11:40 29.05.2026

  • 18 Защо вие държавните служители

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Всички":

    пишете по сайтовете в работно време?

    11:36 29.05.2026

    Защо в 11:36 ти не работиш, а си правиш лаф-моабет?
    Най-вероятно, защото ти е омръзнало да правиш интриги на работното място
    или да нареждаш пасианси на работния компютър.

    Коментиран от #24

    11:41 29.05.2026

  • 19 Т.КОЛЕВ

    5 2 Отговор
    ПРАВ Е НИЩО ПО СЕРИОЗНО САМИ ЛЕК ОПИТ И ПОЛЗА. ЗА ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ ЧЕ ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СА МНООООГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ И АКО ВЪСТАНАТ ЛОШО.ЗАТОВА РСДЕВ ПРАВИ НЕЩО КАТО ПОЛУ МИЖЕВА ЛЕКИЧКА РЕФОРМА ТАКАВА НЯМА ДА ИМА ГОЛЯМА ПОКЗА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ БЛАТОТО.

    11:43 29.05.2026

  • 20 Факт: Шефа на БНБ взема по-висока

    6 1 Отговор
    заплата от шефа на Федералния Резерв на САЩ !

    На какво основание е тази огромна заплата?
    С такива безумни заплати не се чудете, че България отива към държавен фалит.

    11:44 29.05.2026

  • 21 Крушари

    15 2 Отговор
    Фани некой куриер на Глово да го ступаш, политиката не е за теб

    11:45 29.05.2026

  • 22 Мирчев скачай пред колкта на някой разно

    16 2 Отговор
    Разносвач на храна! Мирчев провален политик си

    11:47 29.05.2026

  • 23 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 2 Отговор
    Добруджанеца кой ще го бие днеска пак

    11:49 29.05.2026

  • 24 А ти

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Защо вие държавните служители":

    Що лапаш?

    Коментиран от #48

    11:49 29.05.2026

  • 25 Скрий се!

    12 3 Отговор
    В хижата,в Петрохан и се отдай на вашите еднополови практики...

    11:52 29.05.2026

  • 26 Мимч

    3 0 Отговор
    Смятам,че това са добри предложения и така трябва да бъде.Без превелегии за отделни групи от народа.....Нали и те имат по една уста ,два крака и една глава

    11:52 29.05.2026

  • 27 име

    3 1 Отговор
    То що не направи бюджетни реформи га беше в скута на шишо, ами потриваше ръце га Асан Василев теглеше милиарди за да увеличава заплатите на полицаите и други далавери, като например ПВУто.

    11:55 29.05.2026

  • 28 С туй чело два см.

    5 1 Отговор
    Все преценява
    Той си знае на какво се надява

    11:57 29.05.2026

  • 29 Свой

    6 1 Отговор
    Мирчев, кажи с какви пари купи имотите си.

    11:57 29.05.2026

  • 30 Софиянец

    4 1 Отговор
    Тихо, бе! Отпадък! Важното, че вас долни безродни ппдб-ли ви няма! хахахахха

    12:01 29.05.2026

  • 31 00014

    3 1 Отговор
    Не се обяснявай, а излизай на улицата като регулировчик. Там ти е призванието.

    12:02 29.05.2026

  • 32 факт

    3 1 Отговор
    Мирчев, дано не си прав. Имаме надежди, но ти не си част от тези надежди. Ти си шутиран, здраво шутиран, затова стой отстрани и не мрънкай. Ти и цялата ти партия летите към дъното, ако не си го разбрал, нека ти го подскажа.

    12:03 29.05.2026

  • 33 Този индивид

    3 0 Отговор
    С два пръста чело, на всяка манджа мерудия.

    12:08 29.05.2026

  • 34 Дориана

    2 0 Отговор
    Мирчев е провален политик и отново търси повод как да седне в скута на Пеевски и Борисов.. Радев и неговата партия са му трън в очите затова е толкова гневен и безпомощен.

    12:10 29.05.2026

  • 35 Мирчо

    0 0 Отговор
    Ама ви разби схемата с КУБ!

    12:12 29.05.2026

  • 36 павела митова

    0 0 Отговор
    мишока - сламар как е ,как тоя ромеите го юркаха да им лъска паците когато беше ученик

    12:14 29.05.2026

  • 37 Ленче кремче

    1 0 Отговор
    Мирчеф, ти къв си боклук...

    12:15 29.05.2026

  • 38 Знаещ

    1 0 Отговор
    Какво искате да направи това правителство за един месец? Чудеса. Видяхме вие какво направихте с Конституцията. А броя на депутатите ви говори колко ще бъдете чути.

    12:16 29.05.2026

  • 39 А Вие какво реформирахте?

    1 0 Отговор
    Само на приказки можете.

    12:16 29.05.2026

  • 40 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Бюджетен дефицит над 3% (никой не казва точно колко) означава,че между 3и5 милиарда евра ги няма,изпарили са са.Кой и как ги е "изпарил" всички се досещаме.А и изборните резултати показват,че всичко се знае от избирателите,като се изключат една малка част.От стари хора съм чувал,че най-доброто "лекарство" в подобна ситуация е Огън и Меч.

    12:19 29.05.2026

  • 41 Григор

    3 0 Отговор
    "Мирчев: Обещаните от Радев бюджетни реформи ще останат само на думи"
    Колко много злоба! На това недоразумение и на неговите съпартийци страшно много им се иска правителството на Радев да се провали във всички свои добри намерения. Ама защо, нали ако реформите успеят ще е добре за всички? Нима не се вижда, че правят всичко възможно жизнения стандарт да се запази и расте? Виждат го българите, а хората на чичко Сорос от тия неща не се интересуват!

    12:19 29.05.2026

  • 42 дядо Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ниско чело мълчи ма":

    Браво, дедовото! Изстрел право в десетката!

    12:21 29.05.2026

  • 43 Работещ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Точно така, повече от три до пет не им трябват. Пенсионират се рано, защото били изтощени, а продължават да работят и за заплата и за пенсия. Значи има нещо дълбоко погрешно и несправедливо спрямо останалите.

    12:22 29.05.2026

  • 44 ДъБили

    0 0 Отговор
    Лама Мирчев да не се прави на на скут видял ни в скут не седял!
    Точно те розовите понита барабар с прасетата и тиквите докараха държавата до колапс!

    12:23 29.05.2026

  • 45 радеффф

    0 0 Отговор
    боко и пеевски веднага в затвора!стига ни прави на маимуни!

    12:23 29.05.2026

  • 46 Обективен

    0 1 Отговор
    Газетата,не ни занимавайте с нищожества от жълтопаветен порядък,моля.

    12:23 29.05.2026

  • 47 Да ли разби

    0 0 Отговор
    Или се намести само времето ще покаже.
    Ами сложи президент да управление и ще видиш колко пиара и колко екскурзии до екзотични места както тъй наречените блогове с 10к -15к гледания
    Само да кажа ванката и Ан , някой други също имат два пъти повече. Когато нямаш и не слушаш какво искат хорат. Влизаш в абе 1к-2к гледания задължени партини коалиционни членове. Когато си усетиш темата рам са много гледания. Защо тази тема ще се отрази на горивата тока водата. Ами ако сключи сделка за АЕЦ Белене колко ще се върнат моята къща там ако сключи сделка за петрол $60 груба печалба за барел колко ще са доволни и гледат , ами мазут газ , ток вода ами ако сключи сделка за петролопровода Бургас Гърция колко са работните места колко тръби са. Но за сега ще само пътувам но проблем 100 дена идват бързо. И идва времето да се пита защо толкова круизи и пътувания а нищо не направено или свършено. Защо толкова дългове. Защо нищо не направено в военното превъоръжаване от $100 милиарда 0 поръчки към бг фирми само стари поръчки на един генерал който си уволниха за ради това че не приятел по маса.

    12:26 29.05.2026

  • 48 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "А ти":

    ти обръщам xacтара.

    12:27 29.05.2026

  • 49 Боташа или ботуша на терора

    1 1 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като БКП отрочето от село Крушари Мирчев от НПО сектата Педрохан!

    12:31 29.05.2026

