Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

25 Май, 2026 08:08, обновена 25 Май, 2026 07:12 731 16

Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима

Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево - 1
Снимка: Фейсбук
NOVA NOVA

В понеделник министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево.

Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.

Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.


  • 1 кой мy дpeмe

    10 1 Отговор
    ама тея министри и от водопроводство ли разбират

    07:18 25.05.2026

  • 2 Пенчо

    6 1 Отговор
    какво правят там министрите?

    07:18 25.05.2026

  • 3 И всеки

    7 1 Отговор
    с по 4 - 5 заместник министри ! Постове и разходи на халосия и нищо продуктивно .

    07:19 25.05.2026

  • 4 оня с коня

    3 1 Отговор
    Не отиде ли ЛИЧНО бат Бойко ,няма стане работата.

    07:21 25.05.2026

  • 5 Питане

    11 1 Отговор
    Въпросните министри по професия водопроводчици ли са, или само са били на присъствени курсове ?
    И друго е любопитно - с един мерцедес ли ще пътуват, или с три кортежа и по дузина гавази ???

    Коментиран от #10

    07:23 25.05.2026

  • 6 1488

    8 1 Отговор
    а арменския ходжа що не е там

    07:23 25.05.2026

  • 7 ДА СЪБЕРАТ

    9 0 Отговор
    Всички министри от 30 години, да им дадат по една лопата и да бачкат докато не оправят щетите на хората.

    07:26 25.05.2026

  • 8 Псевдо дейности

    7 1 Отговор
    срещу яки реални възнаграждения и джиткане с лимузини и шофьори за някоя и друга ненужна снимка !

    07:26 25.05.2026

  • 9 12340

    4 1 Отговор
    Единия държи крана,
    Другият върти водопровода,
    Третия им свети!?

    07:30 25.05.2026

  • 10 Ше пътуват със яхта до там

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    И със самолет и гавазите ше ги пазят и линеики ше върат подир тех

    07:33 25.05.2026

  • 11 Въпросния

    3 1 Отговор
    водопровод не се ли е проверявал периодично и съответно удостоверяване на състоянието му , препоръки и ремонти от проверяващите с дати и подписи ? Това може да се изпрати до София , а не тия министри да маат гащи и пилеят пари !

    07:35 25.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трима

    2 1 Отговор
    Министри проверяват он а я му р работа на водопроводчика.В тези дружества всичко от краднаха остана само на водопродчика он я му работа и те са отишли да му я проверяват

    07:40 25.05.2026

  • 14 КРАЖБИТЕ НА БОКО

    4 1 Отговор
    Водят до подобни трагедии. 20 години демократична разруха.

    07:41 25.05.2026

  • 15 работа работа работа

    4 0 Отговор
    Тва звучи като вица
    Колко милиционери са нужни за да завият ел.крушкс
    Отговор ТРИМА един качен на стол и 2ма въртят стола отдолу

    07:52 25.05.2026

  • 16 ВиК

    4 0 Отговор
    2010 година
    ВиК проект воден цикъл на ГАБРОВО стойност 256 МИЛИОНА

    Проекта е БУТАФОРИЯ,ремонтите НЕ са извършени (извършени са фиктивно само на книга с фалшиви фактури и ФАЛШИВИ документи) нооо 140 МИЛИОНА лева са откраднати от ГЕРБ кметаТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (С прякор наДървения Философ Фъфльото)

    07:58 25.05.2026

