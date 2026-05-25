Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

В понеделник министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево.
Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.
Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Питане
И друго е любопитно - с един мерцедес ли ще пътуват, или с три кортежа и по дузина гавази ???
Коментиран от #10
07:23 25.05.2026
Другият върти водопровода,
Третия им свети!?
07:30 25.05.2026
10 Ше пътуват със яхта до там
До коментар #5 от "Питане":И със самолет и гавазите ше ги пазят и линеики ше върат подир тех
07:33 25.05.2026
15 работа работа работа
Колко милиционери са нужни за да завият ел.крушкс
Отговор ТРИМА един качен на стол и 2ма въртят стола отдолу
07:52 25.05.2026
16 ВиК
ВиК проект воден цикъл на ГАБРОВО стойност 256 МИЛИОНА
Проекта е БУТАФОРИЯ,ремонтите НЕ са извършени (извършени са фиктивно само на книга с фалшиви фактури и ФАЛШИВИ документи) нооо 140 МИЛИОНА лева са откраднати от ГЕРБ кметаТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (С прякор наДървения Философ Фъфльото)
07:58 25.05.2026