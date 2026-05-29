Седем министри отговарят на въпросите на депутатите в рамките на парламентарния контрол

Седем министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Финансовият - Гълъб Донев трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари.
Към земеделския министър Пламен Абровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността "Баба Алино" край Варна.
Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони във Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия.
Въпроси има и към министъра на културата, здравеопазването и регионалното развитие.
4 Трети коловоз
07:22 29.05.2026
19 Кел Файда От Тва ?
На Нашите Въпроси !
08:45 29.05.2026