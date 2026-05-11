Христанов: Не е имало кабинет в последните 36 г., който да се радва на толкова високо доверие като кабинета "Гюров"

11 Май, 2026 18:06 980 52

Амбицията, с която аз влязох в кабинета „Гюров“, бе да възстановим доверието към институции и държава, коментира бившият служебен земеделски министър

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Успяхме да върнем доверието. Амбицията, с която аз влязох в кабинета „Гюров“, бе да възстановим доверието към институции и държава. Ако погледнем реакциите на хората не е имало кабинет в последните 36 г., който да се радва на толкова високо доверие и искане той да остане. Това заяви бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

На мен като държавник ми писна държава и народ да се гледат свъсено, допълни той.

Когато влязохме в този кабинет, никой от нас не каза: „Чакай малко да си променим този или онзи закон“. Започнахме да работим от ден първи. Аз самият съм подал 18 сигнала. Най-голямата обществена поръчка, която спряхме е за 240 млн. лева за канали на "Напоителни системи". 2022 г. пак я бяхме спрели, но през 2023 г. я пуснаха. Имахме сигнал за тежки злоупотреби. От 6 млн. лева са откраднали между 2 и 3 млн. лева за надписване, разкри Христанов.

Друг фрапиращ случай е с отчета на извозването на трупове на животни от кланици, каза бившият служебен министър на земеделието. Той обясни, че са били проверявани пътни камери, за да се установят фактите.
Когато държавата е разграден двор и този, който използва препаратите за защита, когато границата ти е разградена, кланиците са на бандити, това показва, че държавата изобщо не се грижи за гражданите си, подчерта Иван Христанов.

Във връзка с казуса с пръскането срещу комари, той заяви: „Това бе инициатива, която трябваше да спаси не само ресурса, а и самото пръскане. Обществената поръчка бе саботирана. Парите са прехвърлени, но не са изхарчени. Те могат да бъдат върнати към МС. Тук въпросът е как да започне пръскането и държавата да си свърши работата“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    32 1 Отговор
    лоол

    Коментиран от #43

    18:09 11.05.2026

  • 2 БгТупист

    59 3 Отговор
    Не мога да установя точно тия само луди ли са , или луди и нагли.

    Коментиран от #24

    18:09 11.05.2026

  • 3 Стенли

    18 33 Отговор
    За целия кабинет не мога да кажа но Христанов свърши повече работа за два месеца отколкото повечето му предшественици ,които бяха на този пост много повече време и вътрешния министър и той горе долу добре си свърши работата относно изборите

    Коментиран от #25, #38

    18:10 11.05.2026

  • 4 авантгард

    61 4 Отговор
    Само дето т.нар. високо доверие не е от българския народ, а от 0крайнския корумпиран режим с когото Гюро яде, пи и на България навреди.
    Така че, завинаги сбогом.

    18:10 11.05.2026

  • 5 Майора

    45 6 Отговор
    Блажени вярващите Христанов! Бяхте кабинет на НПО на Сорос и олигархията , пресирайте политическите противници и осигурихте победата на Радев!

    18:10 11.05.2026

  • 6 Дориана

    15 22 Отговор
    Да, точно така и благодарение на това, че се спряха купуването на гласове и кражбите и фалшифицирането на хартиените бюлетини сега предателските партии ИТН и БСП ОЛ са на дъното където им е мястото , а ГЕРБ и ДПС са Вън от властта за техен ужас. Борисов и Пеевски да последват примера на Сарафов и да се оттеглят от Парламента и властта завинаги за да не вредят повече.

    Коментиран от #46

    18:11 11.05.2026

  • 7 стоян георгиев

    49 5 Отговор
    Друго си е сам да се потупаш по рамото 😂😂😂 безродни безполезници

    18:11 11.05.2026

  • 8 604

    28 8 Отговор
    ПХАХАХАХАХХАХХХАХАХАХ, скрийте го тоя, че с яйца и домати ще му пръснем хълката ве смешник, доверие имал на хората, палячоууууу!!!!!!! имаше избори видя се доверието. А на гласуващите ви мало умници, не ви ли се изясни че при тея само парата прай борбата, няма кресла няма коалиция, за пиара с вкиснатите меса няма ко да коментирам!!!!

    18:11 11.05.2026

  • 9 Христанов бие Гьобелс

    36 7 Отговор
    по лъжи и пропаганда.

    18:11 11.05.2026

  • 10 хмммм

    31 4 Отговор
    Сиганката дето ви хвалеше я няма!

    18:12 11.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    20 3 Отговор
    я опъвай бе нещастник!

    18:12 11.05.2026

  • 12 Хмм

    25 3 Отговор
    толкоа високо доверие, че на изборите с 12%

    18:12 11.05.2026

  • 13 Как се наричат личности които

    28 2 Отговор
    сами се опитват да дават положителна оценка за себе си и това което са свършили.
    Всички ги били подкрепяли.
    Хайде по плюсовете и минусите да разберем кой кого е подкрепил и припознал защото на последните избори останаха трети

    18:13 11.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Любопитен

    23 0 Отговор
    Абе,Тик-ток на каква дрога сте? Освен две магарета в с.Дебелец мисля ,че се казваше какво друго хванахте.Домати с пестициди, краставици или това не е Ваша работа

    18:15 11.05.2026

  • 16 Аз съм веган

    3 8 Отговор
    Това е моят човек

    Коментиран от #22

    18:15 11.05.2026

  • 17 Анонимен

    26 4 Отговор
    Тотално си живеете в измислен свят. Даже евроатлантиците не искат да го видят повече. По-лесно ще намеря гласувал за волен, отколкото човек, който да не псува гюрю на майка.

    18:17 11.05.2026

  • 18 Стенли

    20 0 Отговор
    А мен друго ме интересува поредния кораб с аржентински слънчоглед е с пестициди пак над нормата, уж казват че всичкото олио от този слънчоглед се изнася , но после да не внасяме олио от Египет ний от там фасул внасяме а пък и кой ще гарантира че всичко ще се изнесе и няма част да се продава в България 🤔😕🤨

    18:22 11.05.2026

  • 19 абе вярно си е

    12 1 Отговор
    цели 15 процента доверие, си е повече от 7-8 при гербаджиите :)))

    18:30 11.05.2026

  • 20 Хм Хм

    4 12 Отговор
    Така е г-н Христанов, но по стар български обичай една група аграри не можаха да простят на "съгражданина" си Гюров, че се е еманципирал от провинцията и е успешен, образован и умен човек. Той вече не е от Гоце Делчев, а станал някакъв "извратителен" жълтопаветник.

    18:34 11.05.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 2 Отговор
    Ами що не спечелихте изборите бе петроханци?

    18:41 11.05.2026

  • 22 Деси Димитрова

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Аз съм веган":

    Вземете се най после

    18:42 11.05.2026

  • 23 КеФали , кеФали

    6 1 Отговор
    Като няма кой друг , сам кесеФали . Толкова добро правителство не е имало от 36 години. За последно по-добро е било само. правителството от преди 36 год. Еми щом е толкова добро да го бяха оставили да управлява дълго , 4 год мандат , вместо да ходим на избори . А, Христанов ???
    Нали ?

    18:44 11.05.2026

  • 24 факуса

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "БгТупист":

    не са луди нагли продражни и крадливи

    18:44 11.05.2026

  • 25 Мозъчен тръст

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Ако работата му е да виси като сопол по медиите...действително беше много успешен

    18:45 11.05.2026

  • 26 си пън

    4 0 Отговор
    гнил ристаноф,айде тез дет толкоз ви удобряват да са така дори и тез милиони дет гюру продажния дари, да ги възстановят в хазната,тогаз ще се съглася за удобрението

    18:47 11.05.2026

  • 27 Лама от ПП

    5 0 Отговор
    Христанов пак да ни обясни как дървената мафия уби сектантите

    18:47 11.05.2026

  • 28 Споко, няма да е президент

    3 1 Отговор
    И какво точно направи кабинета, организираните избори от САЩ ли, спекулата, изнасянето на стотици милиони от Пеевски и Борисов

    18:49 11.05.2026

  • 29 и коя агенция

    4 1 Отговор
    е публикувала това толкова високо доверие?!? И в каква числена стойност е то?!?

    18:49 11.05.2026

  • 30 Споминали се онези, които ги хвалят

    1 0 Отговор
    и затова продължили сами 😀

    18:51 11.05.2026

  • 31 Хайде Холъм !

    2 0 Отговор
    Не се Прави !

    На Толкова Честит !

    Да не Започвам !

    Ще Ви Разкатая !

    Майката !

    18:51 11.05.2026

  • 32 ФАКТ

    3 0 Отговор
    По голям западен гей га з о близ от Гюр не видех

    18:52 11.05.2026

  • 33 Чак пък такова високо

    4 0 Отговор
    доверие!

    Аз лично изпитвам силно недоверие към ППДБ и мога да се обосновавам до утре.
    И познавам много хора, които мислят като мен.
    А на последните избори си пролича колко представите им за 121 депутата се разминават с доверието.

    18:53 11.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Имахте Девня !

    2 0 Отговор
    Сега !

    Нямате Девня !

    И Ормуз !

    Ви Е Виновен !

    Тъп !

    Келеш !

    Коментиран от #39

    19:01 11.05.2026

  • 36 Пишо Пешев

    3 0 Отговор
    Не е имало такъв служебен кабинет, който да се е самоизтъква толкова много! Услади им се властта и сега им е трудно да възприемат факта, че трябва пак да отидат в миманса и скоро ще бъдат забравени!

    19:01 11.05.2026

  • 37 големдебил

    2 0 Отговор
    тази любов е само в твоята глава нено рмални ко

    19:02 11.05.2026

  • 38 смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    излъгаха ви ейййййй,льохмани

    19:04 11.05.2026

  • 39 Имахте Индустрия !

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Имахте Девня !":

    Сега Нямате Индустрия !

    Пак Същото !

    Коментиран от #40

    19:04 11.05.2026

  • 40 Имахте !

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Имахте Индустрия !":

    Атомни Централи !

    Сега !

    Нямате !

    Атомни !

    Централи !

    Пак Същото !

    19:05 11.05.2026

  • 41 точно така

    0 0 Отговор
    каккто се сещат за задниците на 2 те прасенца българите така и за гюргов та те са си 1 партия

    19:14 11.05.2026

  • 42 Траст ми бро

    0 0 Отговор
    Източник на информацията - акаша, директно получена през фонтанелата. Тези продължават да ме удивляват колко си вярват и каква сбъркана самооценка имат. Ако можеха да се видят през очите на околните...!

    19:15 11.05.2026

  • 43 Пепеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Умря циганката дето ги хвалеше😂😂😂

    19:15 11.05.2026

  • 44 1234

    6 0 Отговор
    Абе тия нема ли да ги скриете най-после.

    19:15 11.05.2026

  • 45 Севдалина

    1 0 Отговор
    В безмислен и кратък цикъл в полза и помощ на фашистка Украйна,е меко казано тъпо упорство,че
    сте върнали доверието в нещо което никога не сте виждали - НАРОДА!

    19:16 11.05.2026

  • 46 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Дорианче иди да се лекуваш най-после.

    19:17 11.05.2026

  • 47 Здрасти

    1 0 Отговор
    Ти луд ли си бе? Какво стана със стадото на бай Рибан? НЕ СЪМ ДОВОЛЕН!

    19:17 11.05.2026

  • 48 А ПО ЛЕКО

    3 0 Отговор
    ТОВА ЧЕ ТИ И ГЮРО СЕ РАДВАТЕ ЧЕ СТЕ МИНИСТРИ , НЕ ПРЕУВЕЛИЧАВАЙ ...............🤣🤦‍♀️🤔

    19:26 11.05.2026

  • 49 Истина е, че

    2 0 Отговор
    Не е имало кабинет в последните 36 г., който да се "радва" на толкова висока степен на ОМРАЗА, НЕНАВИСТ и ПРЕЗРЕНИЕ като кабинета "Гюров"

    19:29 11.05.2026

  • 50 Ме Ке Ре

    2 0 Отговор
    Ристанов

    19:31 11.05.2026

  • 51 Ост

    1 0 Отговор
    Тоя или е ненормален или нас ни прави на улигрофрени .циба бе ваш...т..а кожа

    19:31 11.05.2026

  • 52 Име

    0 0 Отговор
    Иванчо, Христанов, от кой кладенец пи водица, че "настина" така!

    19:32 11.05.2026

