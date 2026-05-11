Христанов: Не е имало кабинет в последните 36 г., който да се радва на толкова високо доверие като кабинета "Гюров"

Успяхме да върнем доверието. Амбицията, с която аз влязох в кабинета „Гюров“, бе да възстановим доверието към институции и държава. Ако погледнем реакциите на хората не е имало кабинет в последните 36 г., който да се радва на толкова високо доверие и искане той да остане. Това заяви бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

На мен като държавник ми писна държава и народ да се гледат свъсено, допълни той.

Когато влязохме в този кабинет, никой от нас не каза: „Чакай малко да си променим този или онзи закон“. Започнахме да работим от ден първи. Аз самият съм подал 18 сигнала. Най-голямата обществена поръчка, която спряхме е за 240 млн. лева за канали на "Напоителни системи". 2022 г. пак я бяхме спрели, но през 2023 г. я пуснаха. Имахме сигнал за тежки злоупотреби. От 6 млн. лева са откраднали между 2 и 3 млн. лева за надписване, разкри Христанов.

Друг фрапиращ случай е с отчета на извозването на трупове на животни от кланици, каза бившият служебен министър на земеделието. Той обясни, че са били проверявани пътни камери, за да се установят фактите.

Когато държавата е разграден двор и този, който използва препаратите за защита, когато границата ти е разградена, кланиците са на бандити, това показва, че държавата изобщо не се грижи за гражданите си, подчерта Иван Христанов.

Във връзка с казуса с пръскането срещу комари, той заяви: „Това бе инициатива, която трябваше да спаси не само ресурса, а и самото пръскане. Обществената поръчка бе саботирана. Парите са прехвърлени, но не са изхарчени. Те могат да бъдат върнати към МС. Тук въпросът е как да започне пръскането и държавата да си свърши работата“, каза той.