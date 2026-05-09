Николай Денков: Професионалната биография на новия правосъден министър е свързана с Цацаров

9 Май, 2026 11:52, обновена 9 Май, 2026 11:03 1 282 41

  • николай денков-
  • продължаваме промяната-
  • правителство

Новите управляващи трябва да престанат да размиват отговорностите, заяви депутатът от ПП и бивш премиер

„Всяко правителство започва с надежда – това е кредитът на доверие. Въпросът е колко дълго време може да поддържа тази надежда с конкретните си действия“, каза в „Тази събота“ Николай Денков от „Продължаваме промяната“.

Относно съдебната реформа той заяви, че най-голямото опасение е, че може да има подмяна на едни зависими лица с други зависими лица.

„Трябва да е сигурно, че ако се появи като кандидат някой, който има „скелети в гардероба“, да има достатъчно време и процедурата позволява това да се види и този човек да стане неприемлив“, каза Денков.

„Новите управляващи трябва да престанат да размиват отговорностите, защото това, което виждаме в момента, е разтягане във времето на възможността да започнат реално да се разследват хора като Пеевски и Борисов и който и да е друг, който е нарушил законът“, посочи Николай Денков.

„Част от спекулациите са свързани със състава на правителството. Там има хора, които действително изглеждат странни“, каза той, цитирайки свой колега, който казва, че кабинетът „прилича на миш-маш“.

Денков посочи двама такива „странни“ министри – на правосъдието и на земеделието.

„Очаквахме това да бъде професионалист с ясни позиции и да се опита да ги реализира. Когато проследите професионалната биография на правосъдния министър, ще видите, че тя е свързана със Сотир Цацаров“, каза той.

„От наша гледна точка тази кандидатура изглежда така – Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа“, допълни Николай Денков.

Той попита: „Защо правосъдната реформа ще се прави от човек, който никога не е изразил нито една позиция за нея. Две са възможностите – или той ще бъде „маша“, която някой друг ще управлява, или има скрити зависимости.“

„Няма начин да омаловажим тази връзка. Надявам се този министър да ме опровергае“, допълни той.

По думите му другото много спорно назначение е министърът на земеделието.

„Това, което знаме, е, че той много упорито беше предлаган още в първото правителство на Кирил Петков за земеделски министър и не беше приет, защото защитаваше много активно частните фирми на „Капитан Андреево“. Контролът върху този пункт е контрол върху контрабанда – на наркотици, на стоки, на оръжие“, каза Денков.

„Той се опитваше да пречи на усилията ни да бъдат премахнати частните и фирми от контрола на входа на „Капитан Андреево“ и да бъдат заместени от държавни структури“, поясни той.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъ хъ хъ

    30 6 Отговор
    Плъх🫢

    11:06 09.05.2026

  • 2 Абе

    28 6 Отговор
    Само да си не испуснеш сапунья.

    Коментиран от #6

    11:07 09.05.2026

  • 3 А твоята

    27 5 Отговор
    С Пеевски и Борисов!

    11:09 09.05.2026

  • 4 лама Кифла

    22 6 Отговор
    пък Денкоф е свързан с лъжливия Кирчо канадеца

    11:09 09.05.2026

  • 5 Свързани

    17 0 Отговор
    с мафията и олигархията , които "ще борят"........ Цацаров ходеше на крака на свинаря в кафенета на среща .

    Коментиран от #8

    11:09 09.05.2026

  • 6 е па

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Тогава вече ще се скарат с леля асена кой пръв да го намери

    11:10 09.05.2026

  • 7 ниво на образованост сега и преди

    21 4 Отговор
    Академик произведен през режима е демонокрация-капитализъм е с умствен капацитет на чавдарче в 3 ти клас през комунизма.А генерали днес си ги правят по приятелска линия като Бойко и Атанасов без да са учили въобще.

    11:11 09.05.2026

  • 8 Кабакрадев

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Свързани":

    Ще ви спася!!!

    Коментиран от #17

    11:12 09.05.2026

  • 9 Ура,,Ура

    22 5 Отговор
    Денков, вместо да се снишите и да си траете, че два пъти подменихте вота на хората ( сглобката и разделянето ви с ДБ) вие още от първия ден започнахте да търсите кусури и да злословите срещу новото правителство, което е на един ден. След два, три месеца вижте резултатите и тогава говорете. Практика е да се даде време на новите поне от сто дни.

    11:13 09.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всички

    10 5 Отговор
    са един дол дренки муньовски. Не ги подкрепяйте за абсолютно нищо

    11:16 09.05.2026

  • 12 радко

    7 11 Отговор
    боташ е златна мина

    11:17 09.05.2026

  • 13 ПО ТОЧНО

    14 5 Отговор
    ТО И ТИ СИ СВЪРЗАН САМО С ПЯНАТА , ПА БЕШЕ МИНИСТЪР

    11:17 09.05.2026

  • 14 Тео

    12 6 Отговор
    Да замълчи да си гледа сапуните

    11:23 09.05.2026

  • 15 Ака демик

    12 6 Отговор
    До къде изпадна сапунджи Кольо: да прави литературен обзор на биографиите на министрите. Кой с кого бил свързан? Всеки в България е свързан с някого. Няма как да си работил толкова години и да не си свързан с никого. Дайте да видим какво ще свърши човека, пък тогава да спекулираме на какви влияния се е подал.

    11:24 09.05.2026

  • 16 симеон крадкобурготски

    5 3 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    11:25 09.05.2026

  • 17 Не знам

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кабакрадев":

    кой читав и трезво мислещ човек би му повярвал за каквото и да било , както и да му има доверие за бъдещето си , на поколенията и България !

    11:27 09.05.2026

  • 18 идиоти вън

    10 5 Отговор
    Професионалната кариера на Денков е свързана с Борисов, а като премиер и с Пеевски!!!

    11:29 09.05.2026

  • 19 софиянец

    4 8 Отговор
    Радев не обича учените хора, предпочита посредствени и сиви хорица, така по-лесно се манипулират. Този правосъден министър е световно неизвестен, трябваше да изберат някой професор по право, или съдия като Дечев.Но те са неудобни за овенните.

    11:32 09.05.2026

  • 20 Хохо Бохо

    2 3 Отговор
    Това лошо ли е? Ти па беше премиер с гаргамел от гербавите. Цацаров е за предпочитане

    11:36 09.05.2026

  • 21 "Хаджи Кольо"

    3 0 Отговор
    не ви е бръкнал в никоя дупка. За хаджи муньо предстои да видим

    11:37 09.05.2026

  • 22 дайте да дадем

    8 4 Отговор
    По-добре с Цацаров, отколкото с някое ваше НПО, получаващо грантове от великия "филантроп"!

    11:38 09.05.2026

  • 23 дядото

    6 0 Отговор
    хайде да изброиш поне 10 човека от върха,които за последните десетилетия по явен или скрит начин да не са свързани с бандити и мафиоти

    11:39 09.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 здрасти

    7 1 Отговор
    Къде са знаковите българи олимпийци от предизборните плакати, за които масово гласуваха хората? Къде са новите знаещи и можещи, чисти и некорумпирани нови български политици, с които ни омайваха?

    11:42 09.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги Коритаров

    0 3 Отговор
    25 ноември 2016, Интервю с Георги Коритаров

    Ген. Решетников: Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по Свободна зона на ТВ плюс.

    11:45 09.05.2026

  • 28 А вашата

    2 3 Отговор
    е свързана с Петрохан.

    11:52 09.05.2026

  • 29 Ролан

    2 3 Отговор
    Този е " Глас в пустиня " 😅

    11:54 09.05.2026

  • 30 да съберем по

    2 2 Отговор
    спешност пари на Ники да пътува, пък дано се отървем

    11:54 09.05.2026

  • 31 Не питай

    2 2 Отговор
    Кое не ти е ясно? От вас никой няма нужда вече, нали ще управлява Пловдивски кръг, всичко е от същото само с други изпълнители но без вас. Ние мислещите нищо ново не очакваме а вие умни красивите сте аут за винаги от лапачката. Само се надяваме 10% да са комисионните а не 50 % че нищо не ке схрои качествено последните 20 години.

    11:57 09.05.2026

  • 32 така така

    2 3 Отговор
    Цацаратурата колко пакости направи на България.

    11:57 09.05.2026

  • 33 Тук не е Брюксел

    3 2 Отговор
    Поредната порция клюки от петроханците

    11:58 09.05.2026

  • 34 Лама от ПП

    2 1 Отговор
    Плъх в капан.Не може да пътува.

    12:02 09.05.2026

  • 35 Гробар

    4 0 Отговор
    Не знам кой е бил с Цацаров,но със сигурност знам кой направи сглобка с Буци и Шишо.

    12:04 09.05.2026

  • 36 Денков

    3 1 Отговор
    Кажи кога и как стана професор и академик по праха за пране

    12:10 09.05.2026

  • 37 секта

    4 1 Отговор
    Кажи си направо, искаме наш човек за главен прокурор за да си спретнем лов на вещици

    12:10 09.05.2026

  • 38 Тоя

    2 1 Отговор
    молец забрави ли за сглобката с Пеевски?

    12:14 09.05.2026

  • 39 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    тоя ескурзиянт никне де не го сееш и ръси простотии кат Роско

    12:19 09.05.2026

  • 40 Сбърканяци

    1 0 Отговор
    на рояци, подкрепящи рундьо

    12:21 09.05.2026

  • 41 Гост

    0 1 Отговор
    ,,Ники трябва да пътува" ?...Даа, очертават им се безплатни вояжи към Канале Гранде,ама не във Венеция ,ами в Софийска околия

    12:25 09.05.2026

