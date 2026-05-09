Николай Денков: Професионалната биография на новия правосъден министър е свързана с Цацаров

„Всяко правителство започва с надежда – това е кредитът на доверие. Въпросът е колко дълго време може да поддържа тази надежда с конкретните си действия“, каза в „Тази събота“ Николай Денков от „Продължаваме промяната“.
Относно съдебната реформа той заяви, че най-голямото опасение е, че може да има подмяна на едни зависими лица с други зависими лица.
„Трябва да е сигурно, че ако се появи като кандидат някой, който има „скелети в гардероба“, да има достатъчно време и процедурата позволява това да се види и този човек да стане неприемлив“, каза Денков.
„Новите управляващи трябва да престанат да размиват отговорностите, защото това, което виждаме в момента, е разтягане във времето на възможността да започнат реално да се разследват хора като Пеевски и Борисов и който и да е друг, който е нарушил законът“, посочи Николай Денков.
„Част от спекулациите са свързани със състава на правителството. Там има хора, които действително изглеждат странни“, каза той, цитирайки свой колега, който казва, че кабинетът „прилича на миш-маш“.
Денков посочи двама такива „странни“ министри – на правосъдието и на земеделието.
„Очаквахме това да бъде професионалист с ясни позиции и да се опита да ги реализира. Когато проследите професионалната биография на правосъдния министър, ще видите, че тя е свързана със Сотир Цацаров“, каза той.
„От наша гледна точка тази кандидатура изглежда така – Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа“, допълни Николай Денков.
Той попита: „Защо правосъдната реформа ще се прави от човек, който никога не е изразил нито една позиция за нея. Две са възможностите – или той ще бъде „маша“, която някой друг ще управлява, или има скрити зависимости.“
„Няма начин да омаловажим тази връзка. Надявам се този министър да ме опровергае“, допълни той.
По думите му другото много спорно назначение е министърът на земеделието.
„Това, което знаме, е, че той много упорито беше предлаган още в първото правителство на Кирил Петков за земеделски министър и не беше приет, защото защитаваше много активно частните фирми на „Капитан Андреево“. Контролът върху този пункт е контрол върху контрабанда – на наркотици, на стоки, на оръжие“, каза Денков.
„Той се опитваше да пречи на усилията ни да бъдат премахнати частните и фирми от контрола на входа на „Капитан Андреево“ и да бъдат заместени от държавни структури“, поясни той.
17 Не знам
До коментар #8 от "Кабакрадев":кой читав и трезво мислещ човек би му повярвал за каквото и да било , както и да му има доверие за бъдещето си , на поколенията и България !
11:27 09.05.2026
27 Георги Коритаров
Ген. Решетников: Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по Свободна зона на ТВ плюс.
11:45 09.05.2026
