Външните министри на България и Италия обсъдиха на Коридор №8

11 Май, 2026 22:56 869 19

Двамата обсъдиха и сътрудничеството в областта на отбраната

Снимка: МВнР
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският министър на външните работи Велислава Петрова проведе среща с вицепремиера и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни.

На нея те обсъдиха реализацията на Коридор №8, транспортната и енергийна свързаност и сътрудничеството в областта на отбраната, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Разговорът се състоя в рамките на заседанието на Съвет „Външни работи“ в Брюксел.

Министър Таяни поздрави Велислава Петрова за избирането ѝ на поста.

Сред темите на разговор бяха също сътрудничеството между двете държави в рамките на ЕС по отношение на повишаване на конкурентоспособността на европейските икономики, както и запазване на финансирането и ролята на Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г.

В кулоарите на днешното заседание с колегите си от ЕС Петрова съобщи, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    Коридор номер 8 е ...за транспорт на военна техника и оръжие от Италия до Черно море❗
    А с каква цел- всеки с АйКю по-високо от околната температура, ще се сети🤔❗

    23:01 11.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Мисирката повтаря като папагал:Силна България в силна Европа.

    Коментиран от #19

    23:02 11.05.2026

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Бегай...... започвам да остарявам с този Коридор номер 8 !!!

    23:03 11.05.2026

  • 4 Така де

    10 1 Отговор
    Думата коридор говори всичко!

    Тия няма да правят път за вас, а коридор за тях!

    23:04 11.05.2026

  • 5 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Тази руса птица какво знае за коридор 8?
    На снимката се вижда ,че дори италианецът и показва с пръст слепоочието си,което е характерен знак..

    Коментиран от #9, #12

    23:05 11.05.2026

  • 6 Жожи

    10 1 Отговор
    Микробиоложката разбирала международните отношения? Боже пази България от такива !

    23:06 11.05.2026

  • 7 А50

    8 0 Отговор
    Тази да обсъжда въпроси касаещи отбраната е вече прекалено опасно. Радев къде гледа като я избира тази кранта

    23:10 11.05.2026

  • 8 хмм

    6 0 Отговор
    Съдейки по езика на тялото, италианският министър се чувства неловко.

    23:10 11.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Тази ЛЕБЕДИЦА е предлагана два пъти за министър на различни министерства❗
    Третият път я пробутаха за министър на....
    трето министерство❗
    "Специалист по всичко" е стара българска комедия с великия Апостол Карамитев❗
    А днешното е трагедия ❗

    Коментиран от #11

    23:11 11.05.2026

  • 10 оня с коня

    4 1 Отговор
    Наличността на цели 8 Коридора крие голяма опасност Българинът да хване по Грешния и да се озове баш по средата на Бойното поле между Украйна и Русия,или пък в Ормуза.

    23:12 11.05.2026

  • 11 мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Опасна като Хата Мари ...

    23:13 11.05.2026

  • 12 А50

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Човекът я гледа като професор студент, който е объркал предмета по който се явява на изпит

    23:15 11.05.2026

  • 13 ФАКТ

    6 1 Отговор
    Е И КО НИЩО НОВО ПОД АТЛАНТИЧЕСКОТО ГЕЙСКО СЛЪНЦЕ ЗНАЕХ СИ РАДЕВ СИЕ ЗА ГЕЙ ПАРАД

    23:18 11.05.2026

  • 14 ФАКТ

    1 2 Отговор
    Промяна Мачу Пикчу

    23:19 11.05.2026

  • 15 ФАКТ

    5 1 Отговор
    От Атлантически послушници освен лиз близ промяна йок

    23:23 11.05.2026

  • 16 Мазньо

    1 0 Отговор
    ..." обсъдиха на Коридор №8"...
    Тц тц тц тц тц тц....

    23:28 11.05.2026

  • 17 Фактолог

    7 0 Отговор
    Унгария няма да изпраща оръжия или войници на Украйна, нито ще участва в заем от 90 милиарда евро. Това обяви Анита Орбан, номинирана от Унгария за унгарски външен министър. Словакия по-рано потвърди отказа си да участва в европейския план за финансиране на Украйна на стойност 90 милиарда евро

    23:48 11.05.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Италианецът през цялото време си е мислил" Ако взема едно хапче Виагра и тази ще в спукам"

    00:12 12.05.2026

  • 19 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Странно защо видеото е със субтитри и без звук.🤔

    00:18 12.05.2026

