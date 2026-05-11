Външните министри на България и Италия обсъдиха на Коридор №8

Българският министър на външните работи Велислава Петрова проведе среща с вицепремиера и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни.

На нея те обсъдиха реализацията на Коридор №8, транспортната и енергийна свързаност и сътрудничеството в областта на отбраната, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Разговорът се състоя в рамките на заседанието на Съвет „Външни работи“ в Брюксел.

Министър Таяни поздрави Велислава Петрова за избирането ѝ на поста.

Сред темите на разговор бяха също сътрудничеството между двете държави в рамките на ЕС по отношение на повишаване на конкурентоспособността на европейските икономики, както и запазване на финансирането и ролята на Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г.

В кулоарите на днешното заседание с колегите си от ЕС Петрова съобщи, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин.