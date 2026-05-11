Проф. Шамир: Икономическият натиск може да доведе до крах на режима в Иран

11 Май, 2026 20:57 1 263 21

Бившият съветник по национална сигурност на Израел коментира в София, че ударите срещу Техеран са нанесли сериозни щети, но процесът ще отнеме време

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смяна на иранския режим заради икономическия натиск в Ислямската република допусна бившият съветник по национална сигурност към министър-председателя на Израел.

Проф. Ейтан Шамир се присъедини към прогнозата на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред американския телевизионен канал Си Би Ес за падането на режима в Техеран.

Израелският професор гостува у нас за международен икономически форум в Университета за национално и световно стопанство.

„Операцията, проведена от американците и израелците, нанесе сериозни щети на режима, но не беше планирана така, че да доведе до 100% падането му. Може да видим отслабване на режима, което в крайна сметка може да доведе до неговия крах. Но това все още е отворен въпрос и може да отнеме известно време, защото резултатите са предимно икономически“, каза проф. Ейтан Шамир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любо

    39 0 Отговор
    Те и на коча топките се клатят ама не падат!

    21:01 11.05.2026

  • 2 Точен

    32 1 Отговор
    Иска му се на Шамир...

    21:03 11.05.2026

  • 3 Шопо

    37 0 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и блокираха блокирания проток

    21:09 11.05.2026

  • 4 Ами

    32 0 Отговор
    Тоя професор да си изгори дипломата.
    Иран е под санкции над четери десетилетия.

    21:12 11.05.2026

  • 5 Смърфиета

    25 0 Отговор
    Защо канят военопрестъпник?

    21:13 11.05.2026

  • 6 Гадни евреи

    21 0 Отговор
    Какво ни ги пробутвате тия

    21:21 11.05.2026

  • 7 Дудов

    15 0 Отговор
    Слабоумник

    21:22 11.05.2026

  • 8 ЗАЩОТО

    12 0 Отговор
    КВО ОЧАКВАТЕ ОТ ЕДИН ЦИОНИСТ

    21:24 11.05.2026

  • 9 ахмед

    12 0 Отговор
    глупости на търкалета!

    21:31 11.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Това го казва посланник на "държава" която я има от има няма 60 години на за държава с над 5000 годишна история ,то да видиш .по скоро се вижда края на дяволскив исрахел

    21:34 11.05.2026

  • 11 Сталин

    10 0 Отговор
    Всички негодници и безполезници са професори

    21:36 11.05.2026

  • 12 Тити

    0 10 Отговор
    Без продажба на петрол Иран е обречен.

    Коментиран от #19, #21

    21:37 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тома

    6 0 Отговор
    Професоре събуди се че целия си мокър от сънищата

    21:54 11.05.2026

  • 15 нннн

    5 0 Отговор
    Ей че цензура е тука!

    21:57 11.05.2026

  • 16 Биби

    1 3 Отговор
    Иран са свършени. Тъ пите чалманлии никога няма да победят Израел

    22:01 11.05.2026

  • 17 ?????

    2 0 Отговор
    Айде бе.
    Да напомням ли че преди 28.02.2026 г. Ормузкия проток беше отворен и беше безплатен.
    А персите вече искат кинти не само от корабите за да минат през протока, а и от IT гигантите за да не им пипат кабелите на дъното.
    Тръмп и Биби добрн я измислиха тая война.

    22:06 11.05.2026

  • 18 Този

    0 0 Отговор
    шейтан шамир му се искат много работи на нищо няма да постигнат . Имат кратко време после идва разплатата за всички гадости ,които причиняват на човечеството . Няма да останете ненаказани проклети свине .

    22:21 11.05.2026

  • 19 Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    Го е имало хиляди години и без петрол и ще го има и след измислената ционистка държава . Евреите ще бъдат губещи както е било винаги до сега .

    22:26 11.05.2026

  • 20 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    0 0 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за
    Разни Чалмари и Ислямски Терористи
    Се превърна в Ежедневие
    За Русофилския Контингент
    По Нашите Територии.

    22:33 11.05.2026

  • 21 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    Не продават само петрол. На второ място са в Света по запаси на газ. Т.е има какво да се открадне от там. От Венецуела също има какво да се открадене - има най-голям запас на петрол в Света. От Афганиста няма какво да се открадне, там няма ни газ, ни петрол и като резултат вече няма и американски войски.

    22:42 11.05.2026

