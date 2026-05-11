Проф. Шамир: Икономическият натиск може да доведе до крах на режима в Иран

Смяна на иранския режим заради икономическия натиск в Ислямската република допусна бившият съветник по национална сигурност към министър-председателя на Израел.

Проф. Ейтан Шамир се присъедини към прогнозата на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред американския телевизионен канал Си Би Ес за падането на режима в Техеран.

Израелският професор гостува у нас за международен икономически форум в Университета за национално и световно стопанство.

„Операцията, проведена от американците и израелците, нанесе сериозни щети на режима, но не беше планирана така, че да доведе до 100% падането му. Може да видим отслабване на режима, което в крайна сметка може да доведе до неговия крах. Но това все още е отворен въпрос и може да отнеме известно време, защото резултатите са предимно икономически“, каза проф. Ейтан Шамир.